https://ukraina.ru/20231005/1049920471.html

В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос

В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос - 05.10.2023 Украина.ру

В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос

Опрос в США показал, что большинство отрицательно оценивает действия Байдена в конфликте на Украине, сообщили 4 октября журналисты The Daily Signal

2023-10-05T10:08

2023-10-05T10:08

2023-10-05T10:08

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Журналисты издания опубликовали результаты опроса американских избирателей. Согласно опросу, большинство американских избирателей выступают против того, чтобы Конгресс продолжал финансирование конфликта на Украине.Было опрошено 1000 человек. Среди респондентов присутствовали как демократы и республиканцы, так и те, кто не является приверженцем одной из партий.Согласно опросу, 52% демократов, 17% республиканцев и 32% независимых высказались за продолжение финансирования российско-украинского конфликта.Больше республиканцев, независимых, чернокожих и испаноязычных избирателей выступали против дополнительного финансирования, чем поддерживали его. Республиканская оппозиция составила 68%.Во время опроса также был задан вопрос избирателям, как бы они оценили то, как президент США Джо Байден справился с заокеанским конфликтом.Участников опроса также спросили, что важнее - удержать Соединенные Штаты от конфликта с Россией или помочь Украине. С перевесом в 65% против 22% избиратели предпочли не вовлекать Соединенные Штаты в потенциальный конфликт с Россией.Журналисты издание сообщили, что погрешность опроса составила +/- 3,1 процентных пункта.

https://ukraina.ru/20231005/1049916143.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, президент сша, джо байден, украина, россия, конфликт