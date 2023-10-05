В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос - 05.10.2023 Украина.ру
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В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос
В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос - 05.10.2023 Украина.ру
В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос
Опрос в США показал, что большинство отрицательно оценивает действия Байдена в конфликте на Украине, сообщили 4 октября журналисты The Daily Signal
2023-10-05T10:08
2023-10-05T10:08
новости
сша
президент сша
джо байден
украина
россия
конфликт
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Журналисты издания опубликовали результаты опроса американских избирателей. Согласно опросу, большинство американских избирателей выступают против того, чтобы Конгресс продолжал финансирование конфликта на Украине.Было опрошено 1000 человек. Среди респондентов присутствовали как демократы и республиканцы, так и те, кто не является приверженцем одной из партий.Согласно опросу, 52% демократов, 17% республиканцев и 32% независимых высказались за продолжение финансирования российско-украинского конфликта.Больше республиканцев, независимых, чернокожих и испаноязычных избирателей выступали против дополнительного финансирования, чем поддерживали его. Республиканская оппозиция составила 68%.Во время опроса также был задан вопрос избирателям, как бы они оценили то, как президент США Джо Байден справился с заокеанским конфликтом.Участников опроса также спросили, что важнее - удержать Соединенные Штаты от конфликта с Россией или помочь Украине. С перевесом в 65% против 22% избиратели предпочли не вовлекать Соединенные Штаты в потенциальный конфликт с Россией.Журналисты издание сообщили, что погрешность опроса составила +/- 3,1 процентных пункта.
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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, россия, конфликт
Новости, США, президент США, Джо Байден, Украина, Россия, конфликт

В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос

10:08 05.10.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP / Andrew Harnik
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Опрос в США показал, что большинство отрицательно оценивает действия Байдена в конфликте на Украине, сообщили 4 октября журналисты The Daily Signal
Журналисты издания опубликовали результаты опроса американских избирателей. Согласно опросу, большинство американских избирателей выступают против того, чтобы Конгресс продолжал финансирование конфликта на Украине.

"С перевесом в 44% против 36% американцы хотят, чтобы их доллары были выведены из этого конфликта", - говорится в материале.

Было опрошено 1000 человек. Среди респондентов присутствовали как демократы и республиканцы, так и те, кто не является приверженцем одной из партий.
Согласно опросу, 52% демократов, 17% республиканцев и 32% независимых высказались за продолжение финансирования российско-украинского конфликта.
Больше республиканцев, независимых, чернокожих и испаноязычных избирателей выступали против дополнительного финансирования, чем поддерживали его. Республиканская оппозиция составила 68%.
Во время опроса также был задан вопрос избирателям, как бы они оценили то, как президент США Джо Байден справился с заокеанским конфликтом.
"В целом, 64% опрашиваемых оценили действия Байдена по Украине как справедливое или плохое, что является худшим показателем с начала опросов в 2022 году", - пишет издание.
Участников опроса также спросили, что важнее - удержать Соединенные Штаты от конфликта с Россией или помочь Украине. С перевесом в 65% против 22% избиратели предпочли не вовлекать Соединенные Штаты в потенциальный конфликт с Россией.
Журналисты издание сообщили, что погрешность опроса составила +/- 3,1 процентных пункта.
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