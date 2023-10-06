Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партию - 06.10.2023 Украина.ру
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Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партию
Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партию - 06.10.2023 Украина.ру
Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партию
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла стал жертвой покушения во время предвыборного митинга. Другая сопредседательница партии, Алис Вайдель, опасается за жизнь своей семьи
2023-10-06T16:53
2023-10-06T16:53
эксклюзив
германия
зарубежье
покушение
бавария
выборы
парламентские выборы
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Избирательная кампания в немецкой федеральной земле Бавария, о которой издание Украина.ру писало на днях, приобрела скандальный оттенок. Лидеры партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая борется за второе место на выборах земельного парламента с "зелёными" и "Свободными избирателями" – у всех этих партий по 15-16% поддержки, – не смогут принять участие в агитационных мероприятиях накануне дня голосования 8 октября. Причина – угроза физического уничтожения политиков.В среду, 4 октября, сопредседатель АдГ Тино Хрупалла подвергся нападению на предвыборном митинге в баварском городе Ингольштадт. По свидетельству очевидцев, он делал селфи с участниками мероприятия, после одного из них почувствовал боль в плече, начал терять сознание и срочно был доставлен в местную больницу.Правый австрийский политик и журналист Геральд Гросс, который присутствовал на митинге, описал инцидент на своих страницах в социальных сетях. По его словам, политик АдГ выглядел "очень подтянутым и опрятным". "Хрупаллу окружила толпа фанатов, делавших с ним селфи, затем он повернулся к своему сотруднику и сказал: "Смотри, они это сделали" – и показал ему, в какую сторону смотреть". Чуть позже Гросс стал свидетелем того, как Хрупаллу "затащили" в полицейскую машину в сопровождении телохранителя и сотрудника партии.Гросс продолжил: "В нескольких метрах перед машиной Хрупаллы на брусчатке была обнаружены маленькая острая иголка размером примерно полтора-два сантиметра и с пластиковой насадкой. Она была похожа на булавку, была сфотографирована полицией и увезена судмедэкспертами". Однако австрийский политик отметил, что не знает, существует ли связь между найденной иглой и проблемами со здоровьем сопредседателя АдГ.Позже в среду офис Хрупаллы объявил, что политик находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии и что его состояние стабильно, учитывая обстоятельства. В четверг утром на вопрос о здоровье лидера АдГ в офисе ответили, что Хрупалла "всё еще находится в отделении интенсивной терапии" и с ним по-прежнему можно связаться. В партии сообщили о "следе от прокола" на теле 48-летнего мужчины. Проводятся тесты на возможные вещества в организме, и полиция проводит расследование. Вечером в четверг партия объявила, что Хрупалла выписан из больницы и проходит дальнейшее лечение после "колото-резаного ранения".В свою очередь, в прокуратуре Ингольштадта сообщили, что "в настоящее время нет никаких доказательств того, что к господину Хрупалле приближались или нападали", хотя он был доставлен в клинику Ингольштадта "из-за дальнейших проблем со здоровьем". "На плече было обнаружено поверхностное покраснение или припухлость. Остальные расследования, проведенные до сих пор, ничем не примечательны", – продолжили следователи.Пока расследование ведется "в отношении неизвестных лиц" и по подозрению в причинении телесных повреждений, поэтому подозреваемых нет. Пресс-секретарь прокуратуры также сказала: "Мы не можем подтвердить, что шприц был найден". У Тино Хрупаллы были взяты образцы крови, также проверяется одежда, в которой он присутствовал на мероприятии. Результаты исследований ожидаются лишь на следующей неделе. Кроме того, согласно информации, криминальная полиция проводит оценку изображений и видео, а также "обширные допросы свидетелей".Ранее сопредседательница АдГ Алис Вайдель отменила свое запланированное на 3 октября (день объединения Германии) участие в предвыборном мероприятии партии в городке Мёдларойт, расположенном на границе Баварии и Тюрингии. Представитель политика заявил тогда, что это сделано по причине "инцидента, связанного с безопасностью", произошедшего 23 сентября. По его словам, тогда "Вайдель и её семью попросили перейти из их дома в безопасное место, поскольку были признаки готовящегося нападения на них". Ныне Вайдель с семьёй находится за границами Германии.При этом власти Баварии набросились с обвинениями на саму партию. Баварский министр внутренних дел Йоахим Херманн заявил, что его пугает, "насколько позорно и подло АдГ пытается извлечь выгоду в земельной избирательной кампании из инцидентов среди своей собственной клиентуры, не дожидаясь расследования". Комментируя это заявление, известный немецкий журналист Борис Райтшустер напомнил, что множество сообщений о якобы "нападениях правых" оказались ложными или инспирированными спецслужбами, "а теперь Херманн говорит о подлости, хотя Хруппала попал в больницу".Кроме этого, в середине августа 2023 года нападению подвергся депутат городского совета Аугсбурга (Бавария) от АдГ Андреас Юрка. По его словам, группа неизвестных избила его по дороге с барбекю для участников предвыборной кампании партии. Юрка получил перелом стопы и множественные гематомы на лице. Сам член АдГ связал нападение со своей политической принадлежностью. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержали двух молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года, у них провели обыски и изъяли мобильные телефоны. Однако с тех пор никакой информации об этом деле нет.Руководитель баварской организации АдГ Штефан Прочка заявил, что "в нынешних обстоятельствах Хрупалла, вероятно, не сможет больше появляться на публике до выборов", в том числе на кульминационном митинге кампании в Нижней Баварри в субботу. По словам представителя парламентской группы АдГ, участие Тино Хрупаллы в послевыборном мероприятии партии в Мюнхене в воскресенье вечером также находится под угрозой. Появится ли в Баварии в субботу-воскресенье Алис Вайдель, пока неясно.Таким образом, на финальном этапе избирательной кампании в Баварии из неё выключены лидеры одной из парламентских партий, которые ещё и подвергаются шельмованию со стороны правоохранителей. Это вполне в духе "нового порядка" в Германии, министр обороны которой на днях заявил, что далеко не все мнения граждане имеют право выражать.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20231004/1049887671.html
https://ukraina.ru/20231004/1049888109.html
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Олег Хавич
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Украина.ру
1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, германия, зарубежье, покушение, бавария, выборы, парламентские выборы
Эксклюзив, Германия, Зарубежье, покушение, Бавария, выборы, парламентские выборы

Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партию

16:53 06.10.2023
 
© RONNY HARTMANN
© RONNY HARTMANN
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла стал жертвой покушения во время предвыборного митинга. Другая сопредседательница партии, Алис Вайдель, опасается за жизнь своей семьи
Избирательная кампания в немецкой федеральной земле Бавария, о которой издание Украина.ру писало на днях, приобрела скандальный оттенок.
Лидеры партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая борется за второе место на выборах земельного парламента с "зелёными" и "Свободными избирателями" – у всех этих партий по 15-16% поддержки, – не смогут принять участие в агитационных мероприятиях накануне дня голосования 8 октября.
Причина – угроза физического уничтожения политиков.
В среду, 4 октября, сопредседатель АдГ Тино Хрупалла подвергся нападению на предвыборном митинге в баварском городе Ингольштадт. По свидетельству очевидцев, он делал селфи с участниками мероприятия, после одного из них почувствовал боль в плече, начал терять сознание и срочно был доставлен в местную больницу.
Правый австрийский политик и журналист Геральд Гросс, который присутствовал на митинге, описал инцидент на своих страницах в социальных сетях. По его словам, политик АдГ выглядел "очень подтянутым и опрятным".
"Хрупаллу окружила толпа фанатов, делавших с ним селфи, затем он повернулся к своему сотруднику и сказал: "Смотри, они это сделали" – и показал ему, в какую сторону смотреть".
Чуть позже Гросс стал свидетелем того, как Хрупаллу "затащили" в полицейскую машину в сопровождении телохранителя и сотрудника партии.
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Гросс продолжил: "В нескольких метрах перед машиной Хрупаллы на брусчатке была обнаружены маленькая острая иголка размером примерно полтора-два сантиметра и с пластиковой насадкой. Она была похожа на булавку, была сфотографирована полицией и увезена судмедэкспертами".
Однако австрийский политик отметил, что не знает, существует ли связь между найденной иглой и проблемами со здоровьем сопредседателя АдГ.
Позже в среду офис Хрупаллы объявил, что политик находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии и что его состояние стабильно, учитывая обстоятельства.
В четверг утром на вопрос о здоровье лидера АдГ в офисе ответили, что Хрупалла "всё еще находится в отделении интенсивной терапии" и с ним по-прежнему можно связаться. В партии сообщили о "следе от прокола" на теле 48-летнего мужчины. Проводятся тесты на возможные вещества в организме, и полиция проводит расследование.
Вечером в четверг партия объявила, что Хрупалла выписан из больницы и проходит дальнейшее лечение после "колото-резаного ранения".
В свою очередь, в прокуратуре Ингольштадта сообщили, что "в настоящее время нет никаких доказательств того, что к господину Хрупалле приближались или нападали", хотя он был доставлен в клинику Ингольштадта "из-за дальнейших проблем со здоровьем".
"На плече было обнаружено поверхностное покраснение или припухлость. Остальные расследования, проведенные до сих пор, ничем не примечательны", – продолжили следователи.
Пока расследование ведется "в отношении неизвестных лиц" и по подозрению в причинении телесных повреждений, поэтому подозреваемых нет. Пресс-секретарь прокуратуры также сказала: "Мы не можем подтвердить, что шприц был найден".
У Тино Хрупаллы были взяты образцы крови, также проверяется одежда, в которой он присутствовал на мероприятии. Результаты исследований ожидаются лишь на следующей неделе. Кроме того, согласно информации, криминальная полиция проводит оценку изображений и видео, а также "обширные допросы свидетелей".
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 10:50
"Альтернатива для Германии" всё популярнее в ФРГ. Но власти перенимают антииммигрантскую риторику партииНакануне выборов в Баварии и Гессене социологи фиксируют рост рейтинга правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в этих западных землях ФРГ. В целом по стране АдГ закрепилась на втором месте.
Ранее сопредседательница АдГ Алис Вайдель отменила свое запланированное на 3 октября (день объединения Германии) участие в предвыборном мероприятии партии в городке Мёдларойт, расположенном на границе Баварии и Тюрингии.
Представитель политика заявил тогда, что это сделано по причине "инцидента, связанного с безопасностью", произошедшего 23 сентября. По его словам, тогда "Вайдель и её семью попросили перейти из их дома в безопасное место, поскольку были признаки готовящегося нападения на них".
Ныне Вайдель с семьёй находится за границами Германии.
При этом власти Баварии набросились с обвинениями на саму партию. Баварский министр внутренних дел Йоахим Херманн заявил, что его пугает, "насколько позорно и подло АдГ пытается извлечь выгоду в земельной избирательной кампании из инцидентов среди своей собственной клиентуры, не дожидаясь расследования".
Комментируя это заявление, известный немецкий журналист Борис Райтшустер напомнил, что множество сообщений о якобы "нападениях правых" оказались ложными или инспирированными спецслужбами, "а теперь Херманн говорит о подлости, хотя Хруппала попал в больницу".
Кроме этого, в середине августа 2023 года нападению подвергся депутат городского совета Аугсбурга (Бавария) от АдГ Андреас Юрка. По его словам, группа неизвестных избила его по дороге с барбекю для участников предвыборной кампании партии. Юрка получил перелом стопы и множественные гематомы на лице.
Сам член АдГ связал нападение со своей политической принадлежностью. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержали двух молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года, у них провели обыски и изъяли мобильные телефоны. Однако с тех пор никакой информации об этом деле нет.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 07:24
Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по УкраинеМинистр обороны Германии Борис Писториус с раздражением отреагировал на мнение участника встречи об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине договорившись с Россией. Трансляция встречи министра с гражданами 3 октября велась на сайте правительства Германии
Руководитель баварской организации АдГ Штефан Прочка заявил, что "в нынешних обстоятельствах Хрупалла, вероятно, не сможет больше появляться на публике до выборов", в том числе на кульминационном митинге кампании в Нижней Баварри в субботу.
По словам представителя парламентской группы АдГ, участие Тино Хрупаллы в послевыборном мероприятии партии в Мюнхене в воскресенье вечером также находится под угрозой. Появится ли в Баварии в субботу-воскресенье Алис Вайдель, пока неясно.
Таким образом, на финальном этапе избирательной кампании в Баварии из неё выключены лидеры одной из парламентских партий, которые ещё и подвергаются шельмованию со стороны правоохранителей. Это вполне в духе "нового порядка" в Германии, министр обороны которой на днях заявил, что далеко не все мнения граждане имеют право выражать.
 
ЭксклюзивГерманияЗарубежьепокушениеБавариявыборыпарламентские выборы
 
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