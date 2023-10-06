Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партию
© RONNY HARTMANN
© RONNY HARTMANN
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла стал жертвой покушения во время предвыборного митинга. Другая сопредседательница партии, Алис Вайдель, опасается за жизнь своей семьи
Избирательная кампания в немецкой федеральной земле Бавария, о которой издание Украина.ру писало на днях, приобрела скандальный оттенок.
Лидеры партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая борется за второе место на выборах земельного парламента с "зелёными" и "Свободными избирателями" – у всех этих партий по 15-16% поддержки, – не смогут принять участие в агитационных мероприятиях накануне дня голосования 8 октября.
Причина – угроза физического уничтожения политиков.
В среду, 4 октября, сопредседатель АдГ Тино Хрупалла подвергся нападению на предвыборном митинге в баварском городе Ингольштадт. По свидетельству очевидцев, он делал селфи с участниками мероприятия, после одного из них почувствовал боль в плече, начал терять сознание и срочно был доставлен в местную больницу.
Правый австрийский политик и журналист Геральд Гросс, который присутствовал на митинге, описал инцидент на своих страницах в социальных сетях. По его словам, политик АдГ выглядел "очень подтянутым и опрятным".
"Хрупаллу окружила толпа фанатов, делавших с ним селфи, затем он повернулся к своему сотруднику и сказал: "Смотри, они это сделали" – и показал ему, в какую сторону смотреть".
Чуть позже Гросс стал свидетелем того, как Хрупаллу "затащили" в полицейскую машину в сопровождении телохранителя и сотрудника партии.
Гросс продолжил: "В нескольких метрах перед машиной Хрупаллы на брусчатке была обнаружены маленькая острая иголка размером примерно полтора-два сантиметра и с пластиковой насадкой. Она была похожа на булавку, была сфотографирована полицией и увезена судмедэкспертами".
Однако австрийский политик отметил, что не знает, существует ли связь между найденной иглой и проблемами со здоровьем сопредседателя АдГ.
Позже в среду офис Хрупаллы объявил, что политик находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии и что его состояние стабильно, учитывая обстоятельства.
В четверг утром на вопрос о здоровье лидера АдГ в офисе ответили, что Хрупалла "всё еще находится в отделении интенсивной терапии" и с ним по-прежнему можно связаться. В партии сообщили о "следе от прокола" на теле 48-летнего мужчины. Проводятся тесты на возможные вещества в организме, и полиция проводит расследование.
Вечером в четверг партия объявила, что Хрупалла выписан из больницы и проходит дальнейшее лечение после "колото-резаного ранения".
В свою очередь, в прокуратуре Ингольштадта сообщили, что "в настоящее время нет никаких доказательств того, что к господину Хрупалле приближались или нападали", хотя он был доставлен в клинику Ингольштадта "из-за дальнейших проблем со здоровьем".
"На плече было обнаружено поверхностное покраснение или припухлость. Остальные расследования, проведенные до сих пор, ничем не примечательны", – продолжили следователи.
Пока расследование ведется "в отношении неизвестных лиц" и по подозрению в причинении телесных повреждений, поэтому подозреваемых нет. Пресс-секретарь прокуратуры также сказала: "Мы не можем подтвердить, что шприц был найден".
У Тино Хрупаллы были взяты образцы крови, также проверяется одежда, в которой он присутствовал на мероприятии. Результаты исследований ожидаются лишь на следующей неделе. Кроме того, согласно информации, криминальная полиция проводит оценку изображений и видео, а также "обширные допросы свидетелей".
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Ранее сопредседательница АдГ Алис Вайдель отменила свое запланированное на 3 октября (день объединения Германии) участие в предвыборном мероприятии партии в городке Мёдларойт, расположенном на границе Баварии и Тюрингии.
Представитель политика заявил тогда, что это сделано по причине "инцидента, связанного с безопасностью", произошедшего 23 сентября. По его словам, тогда "Вайдель и её семью попросили перейти из их дома в безопасное место, поскольку были признаки готовящегося нападения на них".
Ныне Вайдель с семьёй находится за границами Германии.
При этом власти Баварии набросились с обвинениями на саму партию. Баварский министр внутренних дел Йоахим Херманн заявил, что его пугает, "насколько позорно и подло АдГ пытается извлечь выгоду в земельной избирательной кампании из инцидентов среди своей собственной клиентуры, не дожидаясь расследования".
Комментируя это заявление, известный немецкий журналист Борис Райтшустер напомнил, что множество сообщений о якобы "нападениях правых" оказались ложными или инспирированными спецслужбами, "а теперь Херманн говорит о подлости, хотя Хруппала попал в больницу".
Кроме этого, в середине августа 2023 года нападению подвергся депутат городского совета Аугсбурга (Бавария) от АдГ Андреас Юрка. По его словам, группа неизвестных избила его по дороге с барбекю для участников предвыборной кампании партии. Юрка получил перелом стопы и множественные гематомы на лице.
Сам член АдГ связал нападение со своей политической принадлежностью. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержали двух молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года, у них провели обыски и изъяли мобильные телефоны. Однако с тех пор никакой информации об этом деле нет.
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Руководитель баварской организации АдГ Штефан Прочка заявил, что "в нынешних обстоятельствах Хрупалла, вероятно, не сможет больше появляться на публике до выборов", в том числе на кульминационном митинге кампании в Нижней Баварри в субботу.
По словам представителя парламентской группы АдГ, участие Тино Хрупаллы в послевыборном мероприятии партии в Мюнхене в воскресенье вечером также находится под угрозой. Появится ли в Баварии в субботу-воскресенье Алис Вайдель, пока неясно.
Таким образом, на финальном этапе избирательной кампании в Баварии из неё выключены лидеры одной из парламентских партий, которые ещё и подвергаются шельмованию со стороны правоохранителей. Это вполне в духе "нового порядка" в Германии, министр обороны которой на днях заявил, что далеко не все мнения граждане имеют право выражать.