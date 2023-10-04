https://ukraina.ru/20231004/1049887671.html

"Альтернатива для Германии" всё популярнее в ФРГ. Но власти перенимают антииммигрантскую риторику партии

"Альтернатива для Германии" всё популярнее в ФРГ. Но власти перенимают антииммигрантскую риторику партии - 04.10.2023 Украина.ру

"Альтернатива для Германии" всё популярнее в ФРГ. Но власти перенимают антииммигрантскую риторику партии

Накануне выборов в Баварии и Гессене социологи фиксируют рост рейтинга правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в этих западных землях ФРГ. В целом по стране АдГ закрепилась на втором месте.

2023-10-04T10:50

2023-10-04T10:50

2023-10-04T10:50

эксклюзив

зарубежье

германия

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"Германия не знает, как остановить подъём АдГ" – материал под таким заголовком вышел 3 октября, в день объединения Германии, в брюссельском издании Politico. Как отмечает её автор, старший научный сотрудник Немецкого Фонда Маршалла* Маркус Зинер, этот неудержимый подъём ныне касается не только более консервативных восточногерманских земель. Популярность крайне правой, по его мнению, АдГ всё больше распространяется на запад страны.В Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге на востоке ФРГ "Альтернатива для Германии" в настоящее время имеет более 30 процентов поддержки. Партия также набирает силу в западногерманских землях Гессен и Бавария, где, как ожидается, на выборах в эти выходные она наберёт около 15 процентов, отмечает Politico.На земельном и местном уровне формирование коалиций против кандидатов от "Альтернативы для Германии" становится всё сложнее. В Зоннеберге, округе на юге Тюрингии, кандидату от АдГ удалось победить объединенный фронт левых, социал-демократов, зелёных, либералов и христианских демократов, и получить место в окружном совете. Аналогичным образом, в городе Рагун-Есниц (земля Саксония-Анхальт) с населением 9 тысяч человек выдвиженец АдГ победил общего кандидата, поддержанного всеми остальными партиями, и был избран мэром.Похоже, что чем больше партий, находящихся левее АдГ в политическом спектре, объединяют свои силы, тем меньше их можно различить. Это, в свою очередь, подпитывает нарратив АдГ о том, что эта партия – единственная реальная оппозиция, и что избиратели должны отвернуться от старых, устоявшихся политических сил. Оказывается, что поддержание политической изоляции правых является чрезвычайно сложной задачей, поскольку серьёзное представительство АдГ в местных парламентах затрудняет сопротивление.В Тюрингии, например, недавнее предложение Христианско-демократического союза (ХДС) о снижении налога на продажу земли было поддержано АдГ и, таким образом, получило большинство голосов. Однако консерваторов обвинили в сотрудничестве с крайне правой партией. Христианские демократы оказались в сложной ситуации: неужели лучше не вносить разумный законопроект только потому, что его может поддержать АдГ? Подобный подход радикально ограничит возможности любой партии, а особенно ХДС, которая на общенациональном уровне в ФРГ находится в оппозиции.Растущая поддержка крайне правых имеет драматические последствия для консерваторов из ХДС, которые политически наиболее близки к АдГ. Хотя после парламентских выборов в сентябре 2021 года консервативные политики объявили своей целью сокращение поддержки АдГ вдвое, всё вышло с точностью до наоборот. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого в конце сентября 2023 года институтом INSA, ныне за "Альтернативу для Германии" готовы проголосовать 22% немцев, – то есть на 11,7% больше, чем два года назад (10,3%). АдГ закрепилась на втором месте и догоняет блок ХДС/ХСС, рейтинг которого ныне составляет 26% (против 24,1% на последних выборах).При этом рейтинг главной силы правящей коалиции, социал-демократов (СДПГ), упал с 25,7% до 18% (минус 7%). Их партнёры по коалиции, свободные демократы, потеряли 4,5% (7% ныне против 11,5% два года назад), и лишь рейтинг третьего партнёра, "зелёных", практически стабилен – 14% (было 14,8%). Таким образом, ни нынешней коалиции, ни даже союзу "политических тяжеловесов" ХДС/ХСС – СДПГ не хватило бы голосов для формирования правительства. А наиболее идеологически оправданной специалисты INSA считают коалицию ХДС/ХСС – АдГ, у которой при нынешних рейтингах было бы большинство в 13 мандатов в бундестаге.Но если до парламентских выборов ещё два года, то выборы ландтагов (земельных парламентов) в Баварии и Гессене состоятся уже в ближайшие выходные. При этом в Баварии АдГ будет бороться за второе место с "зелёными" и "Свободными избирателями" – у этих трёх партий по 15-16% поддержки. Лидер симпатий баварцев неизменен с 1949 года – это Христианско-социальный союз (ХСС), за который готовы голосовать 36-37% избирателей земли.В земле Гессен лидирует ХДС, которому прогнозируют 31-32% голосов, за второе-третье место борются социал-демократы и "зелёные" (17-18%), АдГ пока на четвёртой позиции (15-16%). Однако эта партия уже неоднократно удивляла, получая ощутимо больше голосов, чем предполагали социологи.Последствия подъёма АдГ огромны не только для Германии, но и для всего Европейского Союза. Если партии удастся сохранить нынешний импульс, она, скорее всего, добьется хороших результатов на предстоящих выборах в Европейский парламент в 2024 году, отмечают аналитики. Ведь АдГ глубоко скептично, чтобы не сказать враждебно, относится к ЕС.Недавно партия выбрала Максимилиана Краха своим главным кандидатом на выборах в Европейский парламент. Крах считает, что Европу необходимо превратить в "крепость" против мигрантов, а бюрократия ЕС на 80 процентов должна быть упразднена. Этот политик также очень критично относится к политике ЕС в области изменения климата.Кроме этого, в июле 2023 года фракция АдГ в бундестаге подала иск в Федеральный конституционный суд ФРГ, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Киеву, решение о которых было принято без учета мнения парламента. А на прошлой неделе сопредседатель партии Тино Хрупалла заявил, что за взрывами на газопроводах системы "Северный поток" стоят "противники энергетического суверенитета Германии", и призвал отремонтировать "Северный поток".При этом каждый раз, когда "Альтернатива для Германии" выступала с теми или иными требованиями, практически все остальные партии почти сразу же начинали протестовать против них. Так было с миграцией, изменением климата и образованием – проблемами, которые вызывают больше всего эмоций у избирателей. Но политика следования своим собственным убеждениям и дистанцирования от АдГ сработала только в случае "зелёных". Потому неудивительно, что ныне высшие должностные лица Германии начинают перенимать риторику политиков АдГ – правда, пока лишь в вопросе миграции.Как раз накануне дня объединения Германии в программе государственного телеканала ARD "Tagesthemen" президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за ограничение притока беженцев в страну. "Нам нужен лимит на число приезжих, в этом нет никаких сомнений", – сказал он. По мнению политика, этого можно окончательно добиться только в том случае, если Германия введет контроль на своих границах с другими государствами-членами. Он считает необходимым ввести процедуры пограничного контроля в отношении людей, у которых нет или почти нет шансов на получение убежища, чтобы их можно было немедленно депортировать прямо с границы.Даже намёк ведущего на то, что высокий рейтинг "Альтернативы для Германии" связан именно с антииммигрантской риторикой этой партии, вызвал резкую реакцию Штайнмайера. Политик сказал, что при демократии люди выражают свое недовольство, но у него "нет понимания использования демократического голосования для поддержки идей или движений, которые существуют на основе презрения к демократии". "Поэтому я хотел бы попросить вас использовать свой голос ответственно" – заявил президент ФРГ, бросив камень в огород избирателей АдГ.В минувшие выходные канцлер Германии Олаф Шольц также высказался за ограничение растущей миграции в Германию. "Количество беженцев, желающих приехать в Германию, в настоящее время слишком велико", – подчеркнул Шольц в интервью медиа-корпорации Redaktionsnetzwerk Deutschland.Конечно, политики из "Альтернативы для Германии" употребляют более жёсткие выражения в адрес мигрантов, особенно из стран Азии и Африки. Однако, как говорится, лиха беда начало. Если же грядущая зима будет холодной, что приведёт к росту цен на энергоносители в Германии, то власти этой страны вполне могут взять на вооружение лозунги АдГ относительно возобновления поставок газа из России.А там и до заявлений о прекращении передачи Киеву немецких вооружений недалеко. И это не беспредметная фантазия – достаточно вспомнить аналогичное изменение позиции властей Польши в вопросе поставок оружия. Причём произошло оно по внутриполитическим причинам, с целью отобрать голоса у правой партии "Конфедерация", которая в идеологическом плане близка к АдГ.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, германия