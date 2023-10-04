Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине - 04.10.2023 Украина.ру
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Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине
Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине - 04.10.2023 Украина.ру
Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус с раздражением отреагировал на мнение участника встречи об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине договорившись с Россией. Трансляция встречи министра с гражданами 3 октября велась на сайте правительства Германии
2023-10-04T07:24
2023-10-04T07:25
новости
герман
украина
россия
борис писториус
минобороны
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Ближе к окончанию беседы присутствовавший в зале мужчина захотел задать вопрос, который, по его словам, "в Германии вообще нельзя задавать". На что Писториус заявил, что задавать можно любой вопрос.Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц отказался от дипломатического урегулирования конфликта на Украине перед началом специальной военной операции России. Собеседник министра также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к переговорам, что замалчивали немецкие СМИ.В этот момент ведущая встречи прервала мужчину якобы из-за нехватки времени. Последовавшая затем реплика мужчины о его праве выражать своё мнение была поддержана аплодисментами зала.Это уже не первая эмоциональная реакция Писториуса на высказывания, ставящие под сомнение текущую политику Германии на Украине и призывающие добиваться мирных переговоров киевского режима с Россией. Последний раз его вывели из себя слова мэра Киева Виталия Кличко во время дискуссии в Мюнстере.Тогда украинский политик подчеркнул важность поставок Киеву крылатых ракет Taurus, после чего нарвался на отповедь Писториуса. Министр обвинил его в том, что "всё время делается акцент на этом мелком вопросе и не указывается то, какую невероятную поддержку, которую Украина никогда не ставила под сомнение, мы оказали".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, герман, украина, россия, борис писториус, минобороны
Новости, Герман, Украина, Россия, Борис Писториус, Минобороны

Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине

07:24 04.10.2023 (обновлено: 07:25 04.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Министр обороны Германии Борис Писториус с раздражением отреагировал на мнение участника встречи об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине договорившись с Россией. Трансляция встречи министра с гражданами 3 октября велась на сайте правительства Германии
Ближе к окончанию беседы присутствовавший в зале мужчина захотел задать вопрос, который, по его словам, "в Германии вообще нельзя задавать". На что Писториус заявил, что задавать можно любой вопрос.
Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц отказался от дипломатического урегулирования конфликта на Украине перед началом специальной военной операции России. Собеседник министра также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к переговорам, что замалчивали немецкие СМИ.
В этот момент ведущая встречи прервала мужчину якобы из-за нехватки времени. Последовавшая затем реплика мужчины о его праве выражать своё мнение была поддержана аплодисментами зала.

"Извините, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", - сказал Писториус раздражённым тоном.

Это уже не первая эмоциональная реакция Писториуса на высказывания, ставящие под сомнение текущую политику Германии на Украине и призывающие добиваться мирных переговоров киевского режима с Россией. Последний раз его вывели из себя слова мэра Киева Виталия Кличко во время дискуссии в Мюнстере.
Тогда украинский политик подчеркнул важность поставок Киеву крылатых ракет Taurus, после чего нарвался на отповедь Писториуса. Министр обвинил его в том, что "всё время делается акцент на этом мелком вопросе и не указывается то, какую невероятную поддержку, которую Украина никогда не ставила под сомнение, мы оказали".
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 13:25
Министр обороны Германии назвал Россию "угрозой на несколько лет"Россию будут рассматривать угрозой долгие годы, заявил 2 октября министр обороны Германии Борис Писториус в интервью эстонскому порталу ERR
 
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