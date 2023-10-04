https://ukraina.ru/20231004/1049888109.html

Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине

Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине - 04.10.2023 Украина.ру

Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус с раздражением отреагировал на мнение участника встречи об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине договорившись с Россией. Трансляция встречи министра с гражданами 3 октября велась на сайте правительства Германии

2023-10-04T07:24

2023-10-04T07:24

2023-10-04T07:25

новости

герман

украина

россия

борис писториус

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_85c808df5593f1a24bc9533844535a1f.jpg

Ближе к окончанию беседы присутствовавший в зале мужчина захотел задать вопрос, который, по его словам, "в Германии вообще нельзя задавать". На что Писториус заявил, что задавать можно любой вопрос.Далее мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц отказался от дипломатического урегулирования конфликта на Украине перед началом специальной военной операции России. Собеседник министра также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к переговорам, что замалчивали немецкие СМИ.В этот момент ведущая встречи прервала мужчину якобы из-за нехватки времени. Последовавшая затем реплика мужчины о его праве выражать своё мнение была поддержана аплодисментами зала.Это уже не первая эмоциональная реакция Писториуса на высказывания, ставящие под сомнение текущую политику Германии на Украине и призывающие добиваться мирных переговоров киевского режима с Россией. Последний раз его вывели из себя слова мэра Киева Виталия Кличко во время дискуссии в Мюнстере.Тогда украинский политик подчеркнул важность поставок Киеву крылатых ракет Taurus, после чего нарвался на отповедь Писториуса. Министр обвинил его в том, что "всё время делается акцент на этом мелком вопросе и не указывается то, какую невероятную поддержку, которую Украина никогда не ставила под сомнение, мы оказали".

https://ukraina.ru/20231003/1049860065.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, герман, украина, россия, борис писториус, минобороны