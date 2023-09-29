https://ukraina.ru/20230929/1049758888.html
"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация
"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация - 29.09.2023 Украина.ру
"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация
Нынешняя оборонительная стратегия России показала свою эффективность, но таким образом невозможно достичь целей СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-09-29T06:45
2023-09-29T06:45
2023-09-29T06:45
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мобилизация
россия
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На Украине мобилизация проходит ежедневно с 24 февраля, тогда как Россия ограничилась небольшим контингентом в 300 тысяч человек прошлой осенью, рассказал Фёдоров. С начала 2023 года в российскую армию записались еще примерно 300 тысяч контрактников. Но Украина все равно поставила под ружье больше людского ресурса, чем Россия, добавил эксперт.В той или иной форме России нужно провести новую мобилизацию. Это даст возможность отдохнуть тем ребятам, которых забрали на фронт еще прошлой осенью. Понятно, что насовсем их не отпустят, но бойцам необходимо просто "выдохнуть", заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230904/1049130044.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, россия, украина, сво, украинская армия, граница, вс рф
Новости, мобилизация, Россия, Украина, СВО, украинская армия, граница, ВС РФ
"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация
Нынешняя оборонительная стратегия России показала свою эффективность, но таким образом невозможно достичь целей СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
На Украине мобилизация проходит ежедневно с 24 февраля, тогда как Россия ограничилась небольшим контингентом в 300 тысяч человек прошлой осенью, рассказал Фёдоров.
С начала 2023 года в российскую армию записались еще примерно 300 тысяч контрактников. Но Украина все равно поставила под ружье больше людского ресурса, чем Россия, добавил эксперт.
"Наступать, не имея превосходства по личному составу, можно было бы, если бы мы воевали с какой-то небольшой страной. А у нас с Украиной почти 2000 километров границы. Там нужно держать солдат просто для того, чтобы на нашу территорию не заходили вражеские ДРГ", - подчеркнул обозреватель.
В той или иной форме России нужно провести новую мобилизацию. Это даст возможность отдохнуть тем ребятам, которых забрали на фронт еще прошлой осенью. Понятно, что насовсем их не отпустят, но бойцам необходимо просто "выдохнуть", заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь