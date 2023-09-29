https://ukraina.ru/20230929/1049758888.html

"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация

"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация - 29.09.2023 Украина.ру

"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация

Нынешняя оборонительная стратегия России показала свою эффективность, но таким образом невозможно достичь целей СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T06:45

2023-09-29T06:45

2023-09-29T06:45

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На Украине мобилизация проходит ежедневно с 24 февраля, тогда как Россия ограничилась небольшим контингентом в 300 тысяч человек прошлой осенью, рассказал Фёдоров. С начала 2023 года в российскую армию записались еще примерно 300 тысяч контрактников. Но Украина все равно поставила под ружье больше людского ресурса, чем Россия, добавил эксперт.В той или иной форме России нужно провести новую мобилизацию. Это даст возможность отдохнуть тем ребятам, которых забрали на фронт еще прошлой осенью. Понятно, что насовсем их не отпустят, но бойцам необходимо просто "выдохнуть", заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230904/1049130044.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мобилизация, россия, украина, сво, украинская армия, граница, вс рф