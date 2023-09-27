Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
В условиях СВО на Украине российский ВПК должен наладить массовое производство дешевого вооружения, а также дорогих высокотехнологичных видов оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец
Военные доктрины пятилетней давности говорили о том, что большой войны быть не может. Может быть либо большая ядерная война, либо маленькая операция, вроде той, которую Россия проводит в Сирии, рассказал Зубец.
"А оказалось, что возможна промежуточная между двумя вариантами война, которая требует огромного количества боеприпасов и высокотехнологичного дорогого оружия. То есть обычные снаряды и высокоточные "Ланцеты", которые опираются на космическую систему навигации", - подчеркнул эксперт.
Поэтому российской экономике и ВПК необходимо наладить выпуск различных видов вооружения, как простых, так и высокотехнологичных. И для России это плюс, так как базовое производство массовых вооружений, танков и боеприпасов, оживляет экономику, добавил Зубец.
Это попутное производство стали, химическая промышленность. С другой стороны, благодаря сочетания старых подходов к вооружениям и современных происходит развитие всей линейки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 20:05Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофыЗакончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер