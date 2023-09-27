Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049717910.html
Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине - 27.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
В условиях СВО на Украине российский ВПК должен наладить массовое производство дешевого вооружения, а также дорогих высокотехнологичных видов оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец
2023-09-27T07:50
2023-09-27T07:50
новости
вооружение
россия
впк
производство
российская экономика
война
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037929253_0:226:3185:2018_1920x0_80_0_0_1506bd0bc8f0663674690b0fb646729b.jpg
Военные доктрины пятилетней давности говорили о том, что большой войны быть не может. Может быть либо большая ядерная война, либо маленькая операция, вроде той, которую Россия проводит в Сирии, рассказал Зубец.Поэтому российской экономике и ВПК необходимо наладить выпуск различных видов вооружения, как простых, так и высокотехнологичных. И для России это плюс, так как базовое производство массовых вооружений, танков и боеприпасов, оживляет экономику, добавил Зубец.Это попутное производство стали, химическая промышленность. С другой стороны, благодаря сочетания старых подходов к вооружениям и современных происходит развитие всей линейки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037929253_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_5cfbd3877d0234f12a445bcf77f35dc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооружение, россия, впк, производство, российская экономика, война, сво, украина
Новости, вооружение, Россия, ВПК, производство, российская экономика, война, СВО, Украина

Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине

07:50 27.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
В условиях СВО на Украине российский ВПК должен наладить массовое производство дешевого вооружения, а также дорогих высокотехнологичных видов оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец
Военные доктрины пятилетней давности говорили о том, что большой войны быть не может. Может быть либо большая ядерная война, либо маленькая операция, вроде той, которую Россия проводит в Сирии, рассказал Зубец.
"А оказалось, что возможна промежуточная между двумя вариантами война, которая требует огромного количества боеприпасов и высокотехнологичного дорогого оружия. То есть обычные снаряды и высокоточные "Ланцеты", которые опираются на космическую систему навигации", - подчеркнул эксперт.
Поэтому российской экономике и ВПК необходимо наладить выпуск различных видов вооружения, как простых, так и высокотехнологичных. И для России это плюс, так как базовое производство массовых вооружений, танков и боеприпасов, оживляет экономику, добавил Зубец.
Это попутное производство стали, химическая промышленность. С другой стороны, благодаря сочетания старых подходов к вооружениям и современных происходит развитие всей линейки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
Вчера, 20:05
Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофыЗакончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
 
НовостивооружениеРоссияВПКпроизводствороссийская экономикавойнаСВОУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку
09:54Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
09:39Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
09:23Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного
09:00Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:00Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма
07:55Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
07:50Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
07:46Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи
07:45Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу
07:29Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского
07:28Коричневые линии. Украинский скандал отправил в отставку канадского спикера
07:23Эксперт объяснил, как смена власти может "заморозить" военные действия на Украине
07:20"Не в одном эшелоне": военный эксперт объяснил, как западные истребители попадают на Украину
07:15Эксперт рассказал, с каких аэродромов может наносить удары Украина и почему их сложно уничтожить
07:15"Стратегия осиного роя": эксперт раскрыл, какую новую тактику придумали ВСУ для захвата Крыма
07:14"Подожгут обязательно": военный эксперт о том, как США натравливают Грузию и Армению на войну с Россией
07:13"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского
07:13Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опыт
07:10Военные эксперт объяснил, почему удар по штабу ЧФ был "репетицией" перед поставкой истребителей F-16
Лента новостейМолния