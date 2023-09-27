https://ukraina.ru/20230927/1049717910.html

Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине

Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине - 27.09.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине

В условиях СВО на Украине российский ВПК должен наладить массовое производство дешевого вооружения, а также дорогих высокотехнологичных видов оружия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец

2023-09-27T07:50

2023-09-27T07:50

2023-09-27T07:50

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украина

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Военные доктрины пятилетней давности говорили о том, что большой войны быть не может. Может быть либо большая ядерная война, либо маленькая операция, вроде той, которую Россия проводит в Сирии, рассказал Зубец.Поэтому российской экономике и ВПК необходимо наладить выпуск различных видов вооружения, как простых, так и высокотехнологичных. И для России это плюс, так как базовое производство массовых вооружений, танков и боеприпасов, оживляет экономику, добавил Зубец.Это попутное производство стали, химическая промышленность. С другой стороны, благодаря сочетания старых подходов к вооружениям и современных происходит развитие всей линейки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вооружение, россия, впк, производство, российская экономика, война, сво, украина