Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу - 27.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу
Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу - 27.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу
Когда противник получит серьезные ракеты и истребители F-16, это будет представлять для ВКС РФ еще большую угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-09-27T07:45
2023-09-27T07:45
новости
аэродромы
f-16
истребители
поставки
вооружение
вкс
сво
война
украина
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Передача Украине большого количества истребителей F-16 переводит войну на новый уровень. Для России это будет серьезной боевой задачей, потому что эти самолеты все равно поднимутся в воздухе и будут наносить удары, рассказал Самойлов.В отличие от танков, самолеты нельзя доставить по земле. Поэтому они просто будут скакать по аэродромам временного базирования. ВКС РФ будут пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать, добавил эксперт.При этом отслеживать маршруты поставок западных истребителей на Украину можно только в том случае, если бы там была развита российская сеть ДРГ, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты. Но ДРГ предназначены для решения более серьезных стратегических задач, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html
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новости, аэродромы, f-16, истребители, поставки, вооружение, вкс, сво, война, украина
Новости, аэродромы, F-16, истребители, поставки, вооружение, ВКС, СВО, война, Украина

Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу

07:45 27.09.2023
 
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© Public domain
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Когда противник получит серьезные ракеты и истребители F-16, это будет представлять для ВКС РФ еще большую угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Передача Украине большого количества истребителей F-16 переводит войну на новый уровень. Для России это будет серьезной боевой задачей, потому что эти самолеты все равно поднимутся в воздухе и будут наносить удары, рассказал Самойлов.
В отличие от танков, самолеты нельзя доставить по земле. Поэтому они просто будут скакать по аэродромам временного базирования. ВКС РФ будут пытаться отследить их в небе Украины и сразу сбивать, добавил эксперт.
"Какой-то ущерб они нам однозначно нанесут. Поэтому нашим ВКС и системе ПВО нужно просчитать все варианты мест дислокации авиационных подразделений врага. К противодействию с ними надо готовиться уже сейчас", - отметил Самойлов.
При этом отслеживать маршруты поставок западных истребителей на Украину можно только в том случае, если бы там была развита российская сеть ДРГ, которые могли бы перекрывать или взрывать эти маршруты. Но ДРГ предназначены для решения более серьезных стратегических задач, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиаэродромыF-16истребителипоставкивооружениеВКССВОвойнаУкраина
 
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