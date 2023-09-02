https://ukraina.ru/20230902/1049114654.html

Когда шаббат не шалом. Почему пришли к Коломойскому

Когда шаббат не шалом. Почему пришли к Коломойскому - 02.09.2023 Украина.ру

Когда шаббат не шалом. Почему пришли к Коломойскому

Нет, действительно – приходить с подозрением к обладателю персонального кресла в днепропетровской синагоге "Золотая роза" Игорю Коломойскому именно в шаббат – это чересчур. Режим явно пересёк все красные (в данном случае – сине-жёлтые) линии. А ведь Зеленский столько лет держался за олигарха, не смотря на все требования США отправить его в топку…

2023-09-02T13:03

2023-09-02T13:03

2023-09-02T13:03

эксклюзив

украина

политика

выборы

игорь коломойский

владимир зеленский

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В пресс-релизе СБУ и Бюро экономической безопасности содержатся утверждения поистине странные: "установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путём их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений".Странно тут, разумеется, вовсе не то, что Коломойский вывез из страны незаконно полученные деньги – он постоянно этим занимался. И не то, что он использовал банки (по крайней мере часть этого периода он контролировал "Приватбанк"). Странно другое.Во-первых, годы, на протяжении которых совершались преступления.То, что заканчиваются они 2020-м – нормально, потому что в начале 2019 года Зеленский не был ещё президентом. Обвинять Коломойского в каких-то неблаговидных деяниях в бытность президентом Зеленского значит бросать на него тень. А это нехорошо – он ведь лидер "воюющей нации".А вот то, что начинаются они в 2013 году… В общем получается, что нынешняя власть обнуляет все заслуги Коломойского не только в деле организации государственного переворота (этим хвалиться не принято – всё же по мистифицированной истории Украины ъто было "стихийное выступление народных масс"), но и в деле "отражения российской агрессии" в 2014 году. Это ведь что получается? В то время, когда набранные Коломойским бандиты убивали и грабили жителей Донбасса, он сам в это время грабил Украину. Какой же он патриот после этого?Впрочем, после того, как команда Зеленского выставила за пределы страны Геннадия Корбана, стало понятно, что с былыми и даже современными заслугами в деле "отражения агрессии" считаться уже никто не будет. И никто не боится, что у граждан появятся мысли по поводу того, что раз "герои отражения агрессии" вовсе не герои, то может и агрессии как таковой не было"… Не появится. Информационное пространство надёжно зачищено, а СМИ самого Коломойского внесли слишком большой вклад в "отражение агрессии", чтобы сейчас переобуваться. Да и вообще после февраля прошлого года всё изменилось.Но, кстати, ценная мысль относительно того, что "революция достоинства" была прорывом к власти вороватых олигархов ещё может быть использована против, например, Порошенко. Так что ему лучше оставаться в окопах, где он сейчас прячется – авось туда СБУ и БЭБ (бюро экономической безопасности) не поедут.Вторая странность касается специфики отношений Коломойского и Зеленского.Общеизвестно, что Зеленский обязан Коломойскому своей карьерой – тот финансировал (за долю в прибыли, разумеется) его медиа-проекты и буквально вынудил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.Зеленский, будучи честным человеком, на протяжении многих лет сохранял благодарность своему бывшему спонсору и не давал его в обиду США, у которых к Коломойскому со временем накопилось много вопросов. Достаточно вспомнить, что Коломойский был вынужден покинуть Израиль, который в принципе своих граждан никому не выдаёт – очевидно теневое давление со стороны США по делу Коломойского начало доставлять израильскому руководству неиллюзорную головную боль… А вот украинское руководство с этой головной болью вполне себе мирилось.Однако, за последние четыре с лишком года Зеленский из бывшего честного человека превратился в кровожадного циника, выделяющегося в худшую сторону даже на фоне украинской политики. Откровенные нацисты вроде Корчинского и Билецкого на его фоне выглядят первоклассниками в в школе нацисткой идеологии. Уж не знаем, виновата ли в этом перерождении власть, нервное напряжение, наркотики или всё вместе, но существо, называемое сейчас "Владимиром Зеленским", с Владимиром Зеленским имеет только общие паспортные данные.Зачем же Зеленскому сейчас нужна реанимация дела Коломойского?Нам кажется очевидным, что эта акция напрямую связана с намерением Зеленского участвовать в президентских выборах 2024 года. Тут сразу можно решить несколько частных задач.Во-первых, дело Коломойского, так же как дела военкомов, демонстрирует намерение власти бороться с коррупцией, не глядя на личности. Борьба с коррупцией – всегда беспроигрышный приём в ходе предвыборной кампании представителя власти.Во-вторых, разрывается связка в общественном сознании Зеленского и Коломойского, которую старательно создавали политтехнологи Порошенко в 2019 году. Связка эта тогда особого эффекта не дала, а сейчас изрядно поблекла, но… Почему бы её не разорвать вообще? Имиджевого вреда от этого точно не будет.В-третьих, нейтрализуется сам Коломойский, который мог бы выступить против Зеленского – хотя бы по той же модели, по которой он выступил Зеленским против Порошенко.Чем может ответить Коломойский пока непонятно. Его команда, с которой он работал в 2014 году, распущена и частично нейтрализована. Военной силы у него нет (в социальных сетях уже появилась частушка: "когда жидобандеровское казачество восстало, в Днепропетровске был переворот"). Вообще последнее время он никакого участия в политической жизни не принимал и те позиции, которые у него были, утратил.Правда, Коломойский мастер неожиданных тактических решений и альянсов, но системно м в долгую он работать не может. Выигрывая в тактике, он всегда проигрывает в стратегии. А сейчас его давить будут, похоже, именно системно.

https://ukraina.ru/20190725/1024396206.html

https://ukraina.ru/20181122/1021839591.html

https://ukraina.ru/20230201/1043163972.html

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эксклюзив, украина, политика, выборы, игорь коломойский, владимир зеленский