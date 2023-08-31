Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок

Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны"

Лучший символ Украины - выборы во время войны, они же - самая перспективная инвестиция в стабильность Европы. Такое заявление 28 августа в своем Х (бывший Twitter) опубликовал сенатор-республиканец США Линдси Грэм