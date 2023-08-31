Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок - 31.08.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок
Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок - 31.08.2023 Украина.ру
Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок
Президент Украины ожидает, что "мировая демократия" поддержит это решение
2023-08-31T17:04
2023-08-31T17:04
новости
владимир зеленский
президентские выборы
украина
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Президент Украины будет баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский заявил 28 августа, что выборы на Украине возможны и в период активных боевых действий, но для этого США и ЕС должны оплатить организацию голосования и отправить в каждый окоп своих наблюдателей.На следующий день американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что он не может придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. По его мнению, это была бы "лучшая инвестиция в стабильность Европы".
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новости, владимир зеленский, президентские выборы, украина
Новости, Владимир Зеленский, президентские выборы, Украина

Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок

17:04 31.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины ожидает, что "мировая демократия" поддержит это решение
Президент Украины будет баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Я думаю, что мировая демократия нас поддержит", — заявил Зеленский, и добавил, что не намерен бросать свою страну.

Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский заявил 28 августа, что выборы на Украине возможны и в период активных боевых действий, но для этого США и ЕС должны оплатить организацию голосования и отправить в каждый окоп своих наблюдателей.
На следующий день американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что он не может придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. По его мнению, это была бы "лучшая инвестиция в стабильность Европы".
Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 11:12
Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны"Лучший символ Украины - выборы во время войны, они же - самая перспективная инвестиция в стабильность Европы. Такое заявление 28 августа в своем Х (бывший Twitter) опубликовал сенатор-республиканец США Линдси Грэм
 
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