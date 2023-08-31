Зеленский заявил о планах баллотироваться на второй срок
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины ожидает, что "мировая демократия" поддержит это решение
Президент Украины будет баллотироваться на второй срок на следующих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.
"Я думаю, что мировая демократия нас поддержит", — заявил Зеленский, и добавил, что не намерен бросать свою страну.
Как сообщало издание Украина.ру, Владимир Зеленский заявил 28 августа, что выборы на Украине возможны и в период активных боевых действий, но для этого США и ЕС должны оплатить организацию голосования и отправить в каждый окоп своих наблюдателей.
На следующий день американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что он не может придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. По его мнению, это была бы "лучшая инвестиция в стабильность Европы".
29 августа, 11:12Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны"Лучший символ Украины - выборы во время войны, они же - самая перспективная инвестиция в стабильность Европы. Такое заявление 28 августа в своем Х (бывший Twitter) опубликовал сенатор-республиканец США Линдси Грэм