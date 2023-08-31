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Эдуард Лозанский о любви и ненависти США к России и о том, почему Трамп перестал быть "русским шпионом"

Эдуард Лозанский о любви и ненависти США к России и о том, почему Трамп перестал быть "русским шпионом" - 31.08.2023 Украина.ру

Эдуард Лозанский о любви и ненависти США к России и о том, почему Трамп перестал быть "русским шпионом"

Президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Эдуард Лозанский в интервью Украина.ру предложил посмотреть на отношения России и США другими глазами. Он также проанализировал американскую геостратегию прокси-войны на Украине.

2023-08-31T03:37

2023-08-31T03:37

2023-08-31T03:52

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Дональд Трамп победил на первом раунде президентских предвыборных дебатов республиканской партии Америки, которые в двадцатых числах августа прошли в Милуоки (штат Висконсин). При этом Трамп не принимал в них участия, а давал в это время эксклюзивное интервью звездному журналисту Штатов Такеру Карлсону.— Эдуард Дмитриевич, президентская кампания в США может стать одной из самых скандальных в американской истории. Трамп имеет 91 уголовное дело, а Байдену угрожает импичмент. Кто выйдет из гонки первым: Джо Байден или Дональд Трамп?— Давайте начнем с Трампа. Сегодня республиканская партия не готова выдвинуть кого-то другого вместо него. Во-первых, сложно найти столь же харизматичного кандидата. Во-вторых, благодаря заявлениям и затеянной против него обвинительной кампании, рейтинг у Трампа выше, чем у остальных претендентов, и продолжает расти. Например, суммарные баллы 8 кандидатов, которые выступали недавно на ярмарке в штате Айова, значительно меньше, чем рейтинг Трампа. Это усиливает поддержку его сторонников и большинства республиканцев.— А как же Рон Десантис? Говорили, что он самый сильный соперник Трампа…— Он значительно отстаёт. Его рейтинг — в районе 20% голосов избирателей, что в три раза меньше чем у Трампа (60%). И на дебатах Десантис невнятно выступал.Интересный факт: можно сказать, что на праймериз партии неожиданно выиграл молодой политик, 38-летний миллиардер Вивек Рамасвами, который набрал 28% голосов. Примечательно, что он индийского происхождения. Рамасвами чётко говорил на дебатах; кстати, защищал Трампа от нападок и выступал против дальнейшей поддержки Украины, за что получил большое количество аплодисментов. Но опять же его рейтинг пока слишком мал.Как вариант, за предложенные идеи и растущую популярность, Трамп в случае победы на выборах может предложить Рамасвами пост вице-президента. Потому что Майк Пенс предал Трампа, выступает сейчас против него, является одним из 8 кандидатов в президенты, но с очень низким рейтингом. На сегодня лично для меня вырисовывается именно эта пара – Трамп и Рамасвами.Однако давление на Трампа продолжится. Большинство истеблишмента Америки поддерживают Байдена, в том числе генеральный прокурор и судьи, которые участвуют в разбирательствах против экс-президента. Яркий тому пример: рассмотрение дела против Трампа в Вашингтоне (о попытках отменить итоги президентских выборов) назначено на 4 марта 2024 года — это канун "супервторника", во время которого традиционно идут праймериз в 14 штатах. Конечно, адвокаты Трампа будут это оспаривать.Можно только удивляться энергии Трампа — как он выдерживает кампанию, все обвинения против себя. В последнее время, кстати, что-то мало слышно про "Трампа — русского шпиона". Это была главная тема прошлой избирательной кампании в США.— Почему, кстати? Куда делся так называемый русский шлейф Трампа?— Я думаю то, что Трампу перестали предъявлять шпионство в пользу РФ, связано с провалом в расследованием республиканцев дела с лэптопом сына Байдена — Хантера. Напомню, что накануне выборов в 2020 году в СМИ появилась информация про лэптоп Хантера с большим количеством компромата. В том числе там находилась переписка, где Хантер говорит о "большом парне" (имея ввиду отца), который требует часть денег, заработанных сыном в разных компаниях, в том числе в Burisma на Украине.Тогда старшим помощником президентской кампании Байдена был Блинкен, и, когда ситуация с Хантером закрутилась-завертелась, он позвонил в ЦРУ Майклу Мореллу. Последний в свою очередь обратился к разведслужбам США (ЦРУ, ФБР, Агентство национальной безопасности и другим) и собрал 51 голос в пользу того, что за историей с лэптопом якобы стоит российская дезинформация. Это сработало, спасло имидж и помогло Байдену выиграть выборы. А так мог победить Трамп — именно поэтому он считает, что выборы 2020 года сфальсифицированы.Теперь дело с ноутбуком Хантера снова поднимается на поверхность: признание сделал Морелл, а в New York Post на первой странице появилась фотография 51-го чиновника американских разведслужб, подписавшихся под фальшивым документом.Хочу заметить, что в Америке есть такая культура — оспаривать победы. Когда Трамп победил в 2016 году, Хиллари и остальные кандидаты в один голос твердили, что ему Путин помог, чем сорвали по сути его президентство. Если говорить о влиянии украинского фактора на выборы в США, у Трампа было два импичмента. Один раз за то, что он позвонил Зеленскому и попросил предоставить информацию, как увольняли прокурора Шокина. Трампа в итоге обвини в том, что он пытается вмешивать иностранных участников в американские выборы.— Что происходит в делах Байдена?— На него республиканцами собрано огромное количество компромата. Трампу, по словам специалистов, насчитали обвинений на 700 лет тюрьмы, Байдену полагается примерно столько же за взятки, коррупцию, использование своего влияния. Как мы знаем, упомянутый мною Виктор Шокин на днях подтвердил, что его уволили по настоянию Байдена, который шантажировал Киев остановкой денежной помощи. Кроме того, он разоблачил действующего лидера США в отмывании денег через Burisma на Украине, через китайских бизнесменов, Казахстан, Румынию.Огромное влияние на снижение его рейтинга оказывает признание Шокина с разоблачениемТак же у ФБР имеются документы, в том числе обличительные записи разговоров с участием Байдена, банковские переводы. Ранее разведка все это скрывала, но сейчас, поскольку палата представителей требует информации, бумаги всплывают. Речь идёт и о вдове Лужкова Батуриной, которая перевела 3,5 миллиона долларов Хантеру с тем, чтобы он поговорил со своим отцом, и она не попала под санкции Запада.Американский политик, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что, если до 7 сентября конгресс (это когда конгресс возвращается с каникул и начинается новая работа) не получит все затребованные документы, начнется процесс импичмента Байдена.— И что будут делать демократы, действующая администрация Белого дома?— Конечно, госдепартамент во главе с Энтони Блинкеном пытается придержать отдельные, компрометирующие семью Байденов, доказательства; ФБР и прокуратура вместе с Мерриком Гарландом пытаются прикрывать Байдена. Остаться "на плаву" действующему президенту во многом помогает американская пресса, которая на 95% поддерживает демократов — но и она начинает подозревать, что дело плохо.Руководство демократической партии тоже пока ещё хватается за Байдена, но я не думаю, что это надолго. Если процесс импичмента начнётся, всё больше и больше будет всплывать документов, подтверждающих коррупцию, махинации с деньгами, а рейтинг действующего президента будет становиться меньше и меньше.Мне эта ситуация напоминает Уотергейтский скандал, закончившийся отставкой 37-го президента Америки Ричарда Никсона. На него сливали компроматы, шли разбирательства — в конце концов, республиканцы пришли и попросили его не портить репутацию партии. Никсон не хотел раскола в стране , проявил благородство и подал в отставку.Байдена же, как я вижу, происходящее в стране не особо волнует. Он по-прежнему себя называет лидером, который борется за демократию против автократии — причём лидером всего мира. Но американцы смотрят на то, что вытворяет Байден, в каком он состоянии появляется на публике, и понимают, что он лишь позорит свою страну. Не люблю делать политических предсказаний, но думаю, что руководство демократов в ближайшее время посоветует Байдену сойти с дистанции.— Какие еще есть варианты с кандидатами в президенты США?— Одна из свежих новостей — появление третьей партии-участницы в предстоящих выборах президента Америки. Об этом говорят все чаще — на фоне неблагоприятной ситуации вокруг республиканца Трампа и демократа Байдена и невозможности найти им достойные замены. Такой опыт был в 1992 году, когда миллиардер, филантроп Росс Перо (разделявший взгляды республиканцев) создал третью партию. Она не добилась победы на выборах, но оттянула голоса от Буша, и он проиграл. Это, кстати, была катастрофа и для меня лично, потому что с Бушем-старшим у меня были хорошие отношения, он поддерживал наши проекты.Сегодня третью партию пытается создать американский сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман, который в 2000 году претендовал на пост вице-президента от демократической партии при Альберте Горе. В создании подобной третьей партии есть свои нюансы: нужно мощное финансирование, в том числе чтобы зарегистрироваться во всех штатах, где совершенно разные требования.Пока Либерман все делает тихо, без шума; сумел зайти в 10 из 50 штатов и поэтому официально может участвовать в избирательной кампании. Время ещё есть, но все это сильно не нравится демократам, которые обвиняют его в оттягивании голосов у них. Несмотря на то, что Либерман позиционирует себя как независимый лидер, он всё-таки ближе к демократам. Поэтому, я думаю, они могут прийти к нему и попросить выйти из гонки, и ему придётся подчиниться.Есть второй претендент от демократов — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс, который пока не заявляет свою кандидатуру на выборах, так как делать это неэтично на фоне действующего президента Байдена как представителя партии.Однако этику нарушил никто иной, как Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В апреле он подал заявку на выдвижение кандидатом от демократической партии на пост президента в 2024 году, не дожидаясь пока Байдена попросят сойти с дистанции. Его рейтинг потихоньку растёт, он делает смелые заявления на счет того, что Байден ведёт американцев к ядерной войне, что непонятно зачем Штаты влезли на Украину. В этом смысле он говорит то же самое, что Трамп.— Вы много лет жили в США. Как думаете, какого президента хочет видеть народ Америки?— Америка расколота надвое. Поэтому однозначно говорит сложно: даже если судить по общенациональным рейтингам — Трамп и Байден набирают оба по 43%; полстраны поддерживает первого, полстраны — второго. Есть одна, а есть другая Америка.Если говорить про западные общечеловеческие ценности, республиканцы, несмотря на все имеющиеся проблемы, ближе к традиционным ценностям: семья, инициативность, религиозность, неприятие ЛГБТ.— Какая партия импонирует лично вам?— Мне ближе республиканская партия, членом которой я являюсь. Кстати, у меня вышло два фильма, где показана "другая Америка". Там я говорю с людьми безотносительно их партийной принадлежности, но которые представляют ту Америку, которая мне близка. Мы сняли один фильм на русском языке, его показали в России. Вторую серию мы сняли в Штатах, она представлена на английском языке, "гуляет" по YouTube и Интернету.Буквально сегодня я закончил очередную статью вместе с коллегой из американского университета, который живёт в Монреале. Мы также говорили на тему "другой Америки".— Как вы можете оценить роль США в украинском конфликте?— Я бы отметил здесь два момента. Первый — геостратегический; второй — чисто коррупционный (об этом факторе я рассказал выше). Геостратегический фактор заключается в том, что после крушения Советского Союза Америка вообразила себя геоэкономическим лидером в однополярном мире. Об этом писали такие известные американские политики, как Дик Чейни, Пол Вулфовиц, Роберт Кеттеман, Збигнев Бзежинский.По данной теории Америка не должна была допустить появления страны, которая могла бы соперничать с Соединёнными Штатами в мировом пространстве. А если какое государство и посмеет посягнуть на монополию США, его тут же нужно поставить на место. Например, организовать там цветную революцию, смену режима, наложить санкции.Пока Россия с этим соглашалась, учитывая курс российского руководства 90-х: президента Бориса Ельцина и тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева, которые позволили разграбить все [Россию].В 2001 году к власти пришел Владимир Путин, и Россия пошла по курсу более независимой политики. При этом российский президент был открыт к отношениям с США, был готов решать общие проблемы. Тогда актуальна была борьба с терроризмом — особенно после 11 сентября в США. Путин не только на словах, но и на деле поддержал Америку — в короткой войне с талибами в Афганистане. Благодаря помощи России, использованию Северного альянса, который был вооружён и обучен ещё в СССР, война быстро закончилась победой Соединённых Штатов.Джордж Буш с благодарностью пригласил Путина в Белый дом, а потом и к себе домой в Техас — в знак особого уважения. Привёл его в школу, и в классе для старшеклассников сказал: это новый лидер России, мы открываем новую страницу отношений с Москвой; с Советским Союзом мы были врагами, а с Россией, где такой глава, мы теперь будем друзьями. У нас много мировых проблем мировых — будем решать их вместе. Вот такие слова сказал Буш. Путин растрогался. Дальше они вместе танцевали на сцене. Это сцена есть в моем фильме.После этого посольство России устроило большой приём, в котором я также участвовал. Владимир Путин выступил на нем и сказал такую фразу (я ее тогда себе записал даже): "Мы готовы сближаться с Америкой настолько, насколько Америка сама этого пожелает".А спустя 2–3 месяца Буш начал "благодарить" Россию: отмена договора ПРО, оранжевая революция на Украине в 2004 году, речь в Мюнхене в 2007-м. Но самое ужасное заявление Буша прозвучало в 2008 году, когда он сказал, что США будет продвигать Украину в НАТО. И это стало "водоразделом" между Москвой и Вашингтоном.Критической точкой стал февраль 2014 года, когда был осуществлён переворот на Украине, скоординированный Вашингтоном — причём лично Джо Байденом, который тогда был вице-президент у Обамы и получил от последнего "украинский портфель".Таким образом, США пытались сохранить свою модель однополярного мира, пытаясь устроить смену режима в России, рассчитывая на либеральную оппозицию — но это не сработало. После начала российской специальной военной операции на Украине Америка преследует одну цель — нанести России стратегическое поражение. Украина — стратегический антироссийский плацдарм, а украинцы — пушечное мясо.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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