Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото - 27.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230827/1048956149.html
Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото
Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото - 27.08.2023 Украина.ру
Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото
Экс-президент США Дональд Трамп собрал рекордную по скорости сумму пожертвований после опубликованного фото из тюрьмы в штате Джорджия. Об этом сообщает издание Politico
2023-08-27T10:56
2023-08-27T12:07
новости
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg
На следующий день после публикации снимка, бывший президент США Дональд Трамп заработал более $4 миллионов от продаж своего официального мерча - футболок, кепок и другой сувенирной продукции, пишет издание. По состоянию на 26 августа эта сумма достигла $7,1 миллиона.С момента предъявления Трампу новых обвинений, по которым он и прошел процедуру краткосрочного ареста в тюрьме, за последние три недели экс-президент собрал почти $20 миллионов.24августа экс-президента США Дональда Трампа арестовали по обвинению в попытке "подорвать результаты выборов 2020 года". Через 20 минут его освободили под залог в $200 тысяч (19 млн руб.).За это время Трамп стал первым американским лидером, у которого появился магшот (тюремное фото). Снимок так быстро разлетелся по сети, что буквально через пару часов после ареста Трампа, его сын организовал продажу мерча с этим фото.Президент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Таким мнением поделился бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону.Журналист задал вопрос, сможет ли Байден "дотянуть" до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента."Я не думаю, что он достигнет ворот", - ответил Трамп. По его словам, Байден слаб по всем параметрам.Электорат Запада устал от роста цен на фоне украинского конфликта, а также от украинских беженцев — протесты в Европе не за горами. Джо Байден изо всех сил пытается остаться в президентской гонке, но это ему удается с трудом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
https://ukraina.ru/20230823/1048891964.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:149:624:617_1920x0_80_0_0_43c04220d38a32fdac11043aa12fbc06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп
Новости, США, Дональд Трамп

Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото

10:56 27.08.2023 (обновлено: 12:07 27.08.2023)
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Экс-президент США Дональд Трамп собрал рекордную по скорости сумму пожертвований после опубликованного фото из тюрьмы в штате Джорджия. Об этом сообщает издание Politico
На следующий день после публикации снимка, бывший президент США Дональд Трамп заработал более $4 миллионов от продаж своего официального мерча - футболок, кепок и другой сувенирной продукции, пишет издание. По состоянию на 26 августа эта сумма достигла $7,1 миллиона.
С момента предъявления Трампу новых обвинений, по которым он и прошел процедуру краткосрочного ареста в тюрьме, за последние три недели экс-президент собрал почти $20 миллионов.
"Эта цифра составляет более половины суммы, которую Трамп собрал за первые семь месяцев своей предвыборной гонки", - пишут журналисты Politico.
24августа экс-президента США Дональда Трампа арестовали по обвинению в попытке "подорвать результаты выборов 2020 года". Через 20 минут его освободили под залог в $200 тысяч (19 млн руб.).
За это время Трамп стал первым американским лидером, у которого появился магшот (тюремное фото). Снимок так быстро разлетелся по сети, что буквально через пару часов после ареста Трампа, его сын организовал продажу мерча с этим фото.
Президент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Таким мнением поделился бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону.
Журналист задал вопрос, сможет ли Байден "дотянуть" до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента.
"Я не думаю, что он достигнет ворот", - ответил Трамп. По его словам, Байден слаб по всем параметрам.
Электорат Запада устал от роста цен на фоне украинского конфликта, а также от украинских беженцев — протесты в Европе не за горами. Джо Байден изо всех сил пытается остаться в президентской гонке, но это ему удается с трудом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
Грег Вайнер интервью
23 августа, 17:48
Грег Вайнер о бедах Трампа и Байдена, "новых лицах" в США и протестах в Европе из-за УкраиныЭлекторат Запада устал от роста цен на фоне украинского конфликта, а также от украинских беженцев — протесты в Европе не за горами. Джо Байден изо всех сил пытается остаться в президентской гонке, но это ему удается с трудом. Пока американский генерал Марк Милли зарабатывает баллы для президента в Израиле, последний теряет их на Гавайях
 
НовостиСШАДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Подоляк раскрыл детали секретного совещания Залужного с командованием НАТО
11:13Что творит Польша на границе с Белоруссией: Дзермант о зоне нестабильности
10:56Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото
10:24Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности
09:58Контрнаступ в ад. Американские победы ценой русской крови в Украине
09:54Новые атаки беспилотников, секретное совещание Залужного. Главное на Украине на утро 27 августа
09:38В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом - губернатор
08:00Мельник, Бандера и раскол ОУН*
04:54Западная Украина за минувшую неделю: Ровно без мэра и убийство военкома в Ужгороде
04:28Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты
03:43Полный транс. Зачем звезды Голливуда меняют пол своим детям и при чем здесь Джордж Сорос
02:50Печерские монахи из Киева снова укрываются в псковских Печорах
02:24Алексей Фененко: России после СВО, возможно, придётся воевать с Польшей, Германией и Японией
02:02"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина
19:35Ключевые детали: как рассыпался каркас государства Украина и что будет с БРИКС – Денисов
19:08МИД Чехии фальсифицирует историю Украины
18:44ЕГЭ пополнится вопросами по СВО
18:28Варшавяне отказались скандировать бандеровское приветствие и были избиты украинскими "беженцами"
18:07Хакеры устроили в Польше коллективное прослушивание гимна России
18:00Алексей Резников против всех. Итоги 26 августа на Украине
Лента новостейМолния