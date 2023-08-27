https://ukraina.ru/20230827/1048956149.html

Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото

Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото - 27.08.2023 Украина.ру

Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото

Экс-президент США Дональд Трамп собрал рекордную по скорости сумму пожертвований после опубликованного фото из тюрьмы в штате Джорджия. Об этом сообщает издание Politico

2023-08-27T10:56

2023-08-27T10:56

2023-08-27T12:07

новости

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg

На следующий день после публикации снимка, бывший президент США Дональд Трамп заработал более $4 миллионов от продаж своего официального мерча - футболок, кепок и другой сувенирной продукции, пишет издание. По состоянию на 26 августа эта сумма достигла $7,1 миллиона.С момента предъявления Трампу новых обвинений, по которым он и прошел процедуру краткосрочного ареста в тюрьме, за последние три недели экс-президент собрал почти $20 миллионов.24августа экс-президента США Дональда Трампа арестовали по обвинению в попытке "подорвать результаты выборов 2020 года". Через 20 минут его освободили под залог в $200 тысяч (19 млн руб.).За это время Трамп стал первым американским лидером, у которого появился магшот (тюремное фото). Снимок так быстро разлетелся по сети, что буквально через пару часов после ареста Трампа, его сын организовал продажу мерча с этим фото.Президент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Таким мнением поделился бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону.Журналист задал вопрос, сможет ли Байден "дотянуть" до ноября 2024 года, когда американцы будут в очередной раз выбирать президента."Я не думаю, что он достигнет ворот", - ответил Трамп. По его словам, Байден слаб по всем параметрам.Электорат Запада устал от роста цен на фоне украинского конфликта, а также от украинских беженцев — протесты в Европе не за горами. Джо Байден изо всех сил пытается остаться в президентской гонке, но это ему удается с трудом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.

https://ukraina.ru/20230823/1048891964.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп