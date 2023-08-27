Politico: Трамп собрал рекордную сумму после публикации тюремного фото
10:56 27.08.2023 (обновлено: 12:07 27.08.2023)
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Экс-президент США Дональд Трамп собрал рекордную по скорости сумму пожертвований после опубликованного фото из тюрьмы в штате Джорджия. Об этом сообщает издание Politico
На следующий день после публикации снимка, бывший президент США Дональд Трамп заработал более $4 миллионов от продаж своего официального мерча - футболок, кепок и другой сувенирной продукции, пишет издание. По состоянию на 26 августа эта сумма достигла $7,1 миллиона.
С момента предъявления Трампу новых обвинений, по которым он и прошел процедуру краткосрочного ареста в тюрьме, за последние три недели экс-президент собрал почти $20 миллионов.
"Эта цифра составляет более половины суммы, которую Трамп собрал за первые семь месяцев своей предвыборной гонки", - пишут журналисты Politico.
24августа экс-президента США Дональда Трампа арестовали по обвинению в попытке "подорвать результаты выборов 2020 года". Через 20 минут его освободили под залог в $200 тысяч (19 млн руб.).
За это время Трамп стал первым американским лидером, у которого появился магшот (тюремное фото). Снимок так быстро разлетелся по сети, что буквально через пару часов после ареста Трампа, его сын организовал продажу мерча с этим фото.
Президент США Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года. Таким мнением поделился бывший глава государства Дональд Трамп в интервью ведущему Такеру Карлсону.
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