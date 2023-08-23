https://ukraina.ru/20230823/1048889609.html

Владимир Ераносян: ВСУ перешли от тактики городской герильи к ассиметричной войне в Черном море

Владимир Ераносян: ВСУ перешли от тактики городской герильи к ассиметричной войне в Черном море - 23.08.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян: ВСУ перешли от тактики городской герильи к ассиметричной войне в Черном море

Украина сможет использовать американские истребители F-16 только для ударов по критически важной инфраструктуре, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-08-23T15:39

2023-08-23T15:39

2023-08-23T15:39

интервью

владимир ераносян

всу

война

черное море

пентагон

вкс

черноморский флот

подводные лодки

"калибр"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне восточнее острова Змеиный самолёт ВКС России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ. Еще один украинский разведывательный катер отправился на одно после удара нашего истребителя в районе газодобывающих платформ в акватории Черного моря.- Владимимр Максимович, какой могла быть цель десантной группы? Ротация подразделений на острове Змеиный?- Цель любых диверсий, которые проводят ВСУ, подразделения ГУР Минобороны Украины и СБУ в акватории Черного моря – это распространение террористической ассиметричной войны на новый театр военных действий. Этот план подсказывается советниками из Пентагона, которые сидят в штабах ВСУ.Для них сейчас кровь из носу необходим, после неудавшегося контнаступа, медийный эффект, чтобы доказать спонсорам и кураторам свою нужность и выпросить новые поставки вооружений.В акватории Черного моря уничтожены два катера: один стоимостью 850 тысяч, а второй – 350 тысяч долларов серии Willard Sea Force. То, что эти катера уничтожены, говорит о том, что они пожертвовали взводом своих военнослужащих. Первый катер рассчитан на 26 мест для десанта, второй – 13.Этих бойцов посылали не для того чтобы ротировать гарнизон острова Змеиный. Один катер был посла для провокаций в зоне нашего нефтедобывающего комплекса в акватории Черного моря, а второй – в непосредственной близости от западного побережья Крыма и мыса Тарханкут.Основными целями диверсантов были объекты критической инфраструктуры в Черном море и, возможно, на территории Крыма, если бы им удалось высадиться. Концепция ассиметричной войны, которую предпринимает Украина после смены концепции городской герильи (герилья – партизанская война).Эта концепция продвигается СБУ и ГУР. Каким образом они это делают? В первую очередь, дроны для атак на инфраструктурные объекты, диверсионные рейды в Белгородской и Брянской областях, политические убийства на освобождённых территориях.- Вспомнилось, что гибель линкора Новороссийск в 1955 году в Севастопольской бухте связывают с атакой итальянских боевых пловцов.- Неслучайно на эмблеме ССО Украины изображен волк. Кумиром бойцов ССО являются итальянские фашисты, а их форма напоминает форму чернорубашечников. Итальянские боевые пловцы пользовались авторитетом в странах оси. Они проводили очень успешные диверсии в Средиземном море против английского флота.Поэтому в ассиметричной войне ССО Украины использует методику Десятой флотилии МАС, которыми командовал капитан 2-го ранга Юнио Валерио Шипионе Геццо Маркантонио Мария деи принчипи Боргезе.- Могут ли силы спецопераций Украины повторить что-то подобное, например, атаковать наши газодобывающие платформы в Черном море?- Для этого нужны подводные буксиры, которые имеют определённую автономность. То, что наш истребитель уничтожил на подходе катер, который мог спустить на воду такой буксир с подводным диверсантом, говорит о том, что мы контролируем ситуацию.- Российские части в свое время оставили остров Змеиный, совершив жест доброй воли. А сейчас после прекращения зерновой сделки нужно ли нам вновь занимать этот клочок суши?- Остров Змеиный находится в непосредственной близости от Севастопольской военно-морской базы. Примерно 270 километров. Но до него достают все наши береговые ракетные комплексы, такие как "Бастион", которые контролируют всю акваторию Черного моря. Есть оптимальные огневые средства поражения, которые могут купировать угрозу на Змеином в случае установки там систем ПВО. Эти системы станут жирными мишенями для "Ланцетов", которые могут быть запущены с кораблей и крылатых ракет, которые могут запускаться как с подводных платформ, так и с эсминцев. Поэтому угрозы нанесения удара с острова Змеиный по нам нет. А рисковать дорогостоящими кораблями вблизи румынского побережья и биосферного заповедника, где могут находиться РСЗО "Хаймарс", для нас нет смысла.- Как бы вы оценили ракетоноситель "Циклон", который недавно заступил на боевое дежурство? Как он усилит возможности Черноморского флота?- Черноморский флот последние 10-15 лет развивался семимильными шагами. В 90-е годы там была одна подводная лодка, сейчас у нас там шесть дизель-электрических подлодок с калибрами на борту. После воссоединения с Крымом Россия восстановила завод "Залив" в Керчи. На его верфях производятся по модульному принципу новейшие патрульные корабли с большим водоизмещением. В акватории Черного моря действуют малые ракетные корабли типа "Буян", оснащенные "Калибрами", которые наносят удары по территории террористического государства Украина.Сейчас происходит резкое увеличение огневой мощи Черноморского флота, в том числе с помощью упомянутого "Циклона". Кроме того, на базе бригад морской пехоты будут созданы дивизии в соответствии с директивой Минобороны. О флоте мы еще услышим на побережье Черного моря. Где именно, пока говорить не буду.- Сейчас много говорят о том, что истребители F-16 серьезной конкуренции нашим ВКС не создадут. Зачем тогда Киев так настаивает на их поставках?- Да, конкуренции многофункциональным российским истребителям они не создадут, но в том-то все и дело. Но украинских летчиков, если в кабинах будут сидеть именно они, будут обучать, чтобы с помощью этих платформ они участвовали в ассиметричных действиях. То есть они должны сбросить управляемую корректируемую бомбу JDAM. То есть задача – вне досягаемости нашей ПВО выпустить ракету, например, по Крыму.Только эта задача может стоять перед квазитеррористическим государством. Они не будут применять эти платформы в конвенциональной войне. Они будут применять их в соответствии с собственной концепцией террористических атак.Их задача – взлететь, выпустить бомбу или ракету и катапультироваться, потому что самолет будет сразу уничтожен. Максимум, что они могут себе позволить – один-два вылета, потому что в воздухе – полное преимущество наших ВКС. Их задача – успеть нажать кнопку.- То есть именно акватория Черного моря, станет регионом для приложения усилий в ассиметричной войне киевского режима?- Да, им эту мысль навязывают советники из Пентагона. Им нужно прибегнуть к ассиметричной войне, потому что ничего не получилось в войне конвенциональной. Для этого им нужен Крым – для самоубийственных диверсий и рейдов. Самолёты могут быть использованы только для нанесения террористических ударов по объектам критической инфраструктуры. Не для воздушного боя, уж поверьте.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

https://ukraina.ru/20230823/1048874933.html

https://ukraina.ru/20230823/1048874515.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир ераносян, всу, война, черное море, пентагон, вкс, черноморский флот, подводные лодки, "калибр", гур моу, сбу, фашисты