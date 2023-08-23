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Почему именно Крым и Крымский мост? Украина воюет с символами, Россия – с нацистами

Почему именно Крым и Крымский мост? Украина воюет с символами, Россия – с нацистами - 23.08.2023 Украина.ру

Почему именно Крым и Крымский мост? Украина воюет с символами, Россия – с нацистами

Очередные заявления руководителей спецслужб Украины не настораживают и не удивляют. Их заявления о том, что в ближайшее время будет предпринята очередная атака... Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T02:01

2023-08-23T02:01

2023-08-23T02:20

эксклюзив

зарубежье

украина

россия

александр блок (поэт)

крымский мост

крым

захар виноградов

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Очередные заявления руководителей спецслужб Украины не настораживают и не удивляют. Их заявления о том, что в ближайшее время будет предпринята очередная атака на Крымский мост и что они ставят своей целью захватить Крым, как будто бы не несут ничего нового. Но новое все-таки есть.Теперь стало отчетливо понятно, украинская власть, украинские спецслужбы находятся в состоянии когнитивного диссонанса – они якобы хотят воевать с агрессором, то есть с Россией, и при этом все свои ресурсы направляют не на войну с Россией, а на войну с Крымом. В общем, это не война с Россией, это война с символами.Для них, людей, судя по их заявлениям, далеких от реалий войны, важным является уже не победа, а уничтожение.Тут стоит напомнить печальную судьбу гитлеровской армии. Известно, что фашистская Германия под руководством Гитлера, начав войну с Россией, вела военные действия в трех направлениях – на севере – с попыткой завоевать Ленинград, который тогда называли "колыбелью революции". Предполагалось, что достигнув намеченных планов, Германия уничтожит символ Советской России, Ленинград, тогда уже не являвшийся столицей, но бывший важным символом СССР.Второе направление – Москва, столица СССР, тоже символ. На Красной площади, до которой осенью-зимой 1941 года оставались считанные километры, фашисты планировали провести парад, свидетельствующий, как они предполагали, победу над Советским Союзом, потому что в тот момент именно Москва была главным символом страны Советов. При этом наверняка им было известно, что основные органы управления страной тогда уже находились не в Москве, а в Куйбышеве (ныне Самаре), а значительная часть предприятий за Уралом и на Урале. То есть завоевать предполагалось не промышленный потенциал страны и даже не центр государства (его в те дни там уже не было, и даже мумия Ленина была вывезена на Урал), а именно символ – столицу страны.Третье направления – юг, Сталинград (бывший Царицын), еще один символ, город, названный именем секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина. Правда, взятие Сталинграда открывало дорогу к нефтяным месторождениям юга СССР, где добывали топливо столь необходимое танкам, авиации и другой технике немецко-фашистских захватчиков. И все же Сталинград был именно тем, третьим символом, против которого Гитлер бросил армию фельдмаршала Паулюса.Итак, три символа страны – Ленинград (колыбель революции), Москва (столица страны Советов) и Сталинград – город, носивший имя тогдашнего по сути руководителя страны.История, как известно, не имеет сослагательного наклонения и поэтому трудно сегодня сказать, каким на самом деле мог бы стать итог той войны, если бы фашистская Германия воевала не против символов, а вела планомерную кампанию по захвату промышленных и энергетических мощностей СССР, то есть не отвлекала силы на Ленинград, Москву и даже Сталинград, а вела войну по "правильным алгоритмам".Так вот, чтобы из этого получилось, мы, конечно, точно не знаем, но зато точно знаем, что ни один из этих символов так и не был по сути захвачен фашистской Германией, а рассортированные по трем направлениям силы были попросту израсходованы с практической военной точки зрения напрасно и даже гибельно для самого гитлеровского режима. Потому что прежде всего практичные в других обстоятельствах фашисты в данном случае воевали с символами. Но это с другой стороны мотивировало советских солдат, которые таким образом защищали не просто города, а символы могущества и величия СССР.А теперь вернемся в наше время.Почему именно Крымский мост является для украинского нацистского по своей сути режима объектом особого внимания спецслужб Украины? Потому что именно он символизирует могущество России. Крымский мост – один из самых крупных объектов, возведенных новой Россией в кратчайшие сроки.Первым делом, которое осуществила Россия после присоединения Крыма, было именно строительство Крымского моста, потому что таким образом российское государство показало, что, во-первых, пришло сюда навсегда, а, во-вторых, что главным для президента России Владимира Путина, лично курировавшего эту грандиозную стройку, является именно гуманитарная сфера – создать жителям Крыма и миллионам россиян, приезжающим на курорты Крыма, удобную транспортную сухопутную артерию, во всех отношениях питающую Крым.А теперь напомню несколько важных фактов.Первый факт. Когда началась эта стройка, идеологи и пиарщики украинского нацистского режима без тени сомнений заявляли, что стройка либо не состоится (поскольку "все разворуют"), либо растянется на десятилетия, поскольку Россия не справится со столь грандиозным объектом. Сейчас уже те смехотворные аргументы забылись, но мост был построен качественно и в считанные месяцы. И в этом смысле стал символом успеха, силы и могущества России.Второй факт. Теракт, который, как теперь стало известно от самих же руководителей спецслужб Украины, ее агентами был произведен через два дня после дня рождения президента России Владимира Путина. Таким образом, как по-людоедски шутили руководители Украины, они хотели "поздравить" главу российского государства с днем рождения. Еще одно чисто символическое решение, ничего общего не имеющее с практической стороной войны.Третий факт. В отношении Крымского моста было совершено два с точки зрения Украины успешных теракта – в прошлом и нынешнем году. В обоих случаях погибли гражданские лица. Не пострадал ни один солдат, ни один военный объект, только простые граждане России. И это еще один символ – показатель того, против кого реально воюет нынешний нацистский режим.А теперь, почему именно Крым.Крым, напомню, был присоединен к России не в результате агрессии или захвата полуострова, хотя "вежливые люди" там присутствовали, но не в столь значительных количествах, чтобы повлиять на волеизъявление жителей полуострова. Крым был присоединен в результате референдума, на котором более 80 процентов (!) жителей высказались за воссоединение с Россией.Украинская власть, как и ее зарубежные кураторы не признает результатов референдума. Но нам-то какое до этого дело, если мы точно знаем, что подавляющее большинство крымчан, всегда считавших себя частью России, о чем заявляли до этого однозначно и неоднократно, выразили именно так свое отношение к этому действию.И именно это, отчетливое решение бывших номинальных граждан Украины, вызвало особенное озлобление украинской власти (далеко не все простые украинцы считали так же, многие продолжали приезжать в Крым на отдых и после 2014 года). И тогда украинская власть несколько миллионов своих сограждан назвала предателями. До сих пор на Украине строят планы, что, если захватят полуостров, то проведут там чистку, создадут фильтрационные зоны (читай, концлагеря), в которых всех граждан проведут через проверку их лояльности государству Украина.Война с символами обречена на поражение. Это понял в 19 веке Наполеон, взявший Москву, но проигравший войну. Это, видимо, понял в 20 веке и Гитлер, не взявший ни одного из главных символов СССР – Ленинграда, Москвы и Сталинграда. Теперь это предстоит понять и Зеленскому, так и не усвоившему простых уроков истории. Плохо учил истмат в университете, пока другие изучали историю и ее символические знаки, он репетировал в актовом зале очередной спич для КВНа.Возможно, настоящие историки выскажутся в отношении моих журналистских размышлениях о символах прошлой и нынешней истории нашей страны критически – не все так было просто во время Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной 1941-1945 годов. Не буду спорить. Но я ведь не про историю, а про символы, а это совсем другая материя. Ментальная. Не поддающаяся логике и математическому анализу.Политологи напомнят, что режим Зеленского существует не сам по себе, а им управляют из-за океана, что именно в Вашингтонском обкоме решают, куда и как наступать украинской армии, и что сама Украина, отмечающая завтра, 24 августа, День своей Незалежности, уже давно утратила свою Незалежность.И опять соглашусь, не буду спорить.Впрочем, мы же не о политике, а о символах. А кто лучше всего разбирался в символах? Ну, конечно, вы угадали, классик, великий поэт и родоначальник русского символизма Александр Блок.И в этом смысле стоит вспомнить его стихотворение "Скифы". Которое сегодня наполнено новым, особым смыслом. Ну, и символами, тоже новыми, конечно. Его стоит привести полностью, потому что сегодня оно очень уж по-новому актуально.Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.Попробуйте, сразитесь с нами!Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,С раскосыми и жадными очами!Для вас — века, для нас — единый час.Мы, как послушные холопы,Держали щит меж двух враждебных расМонголов и Европы!Века, века ваш старый горн ковалИ заглушал грома, лавины,И дикой сказкой был для вас провалИ Лиссабона, и Мессины!Вы сотни лет глядели на ВостокКопя и плавя наши перлы,И вы, глумясь, считали только срок,Когда наставить пушек жерла!Вот — срок настал. Крылами бьет беда,И каждый день обиды множит,И день придет — не будет и следаОт ваших Пестумов, быть может!О, старый мир! Пока ты не погиб,Пока томишься мукой сладкой,Остановись, премудрый, как Эдип,Пред Сфинксом с древнею загадкой!Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,И обливаясь черной кровью,Она глядит, глядит, глядит в тебяИ с ненавистью, и с любовью!..Да, так любить, как любит наша кровь,Никто из вас давно не любит!Забыли вы, что в мире есть любовь,Которая и жжет, и губит!Мы любим все — и жар холодных числ,И дар божественных видений,Нам внятно всё — и острый галльский смысл,И сумрачный германский гений…Мы помним всё — парижских улиц ад,И венецьянские прохлады,Лимонных рощ далекий аромат,И Кельна дымные громады…Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,И душный, смертный плоти запах…Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелетВ тяжелых, нежных наших лапах?Привыкли мы, хватая под уздцыИграющих коней ретивых,Ломать коням тяжелые крестцы,И усмирять рабынь строптивых…Придите к нам! От ужасов войныПридите в мирные объятья!Пока не поздно — старый меч в ножны,Товарищи! Мы станем — братья!А если нет — нам нечего терять,И нам доступно вероломство!Века, века вас будет проклинатьБольное позднее потомство!Мы широко по дебрям и лесамПеред Европою пригожейРасступимся! Мы обернемся к вамСвоею азиатской рожей!Идите все, идите на Урал!Мы очищаем место боюСтальных машин, где дышит интеграл,С монгольской дикою ордою!Но сами мы — отныне вам не щит,Отныне в бой не вступим сами,Мы поглядим, как смертный бой кипит,Своими узкими глазами.Не сдвинемся, когда свирепый гуннВ карманах трупов будет шарить,Жечь города, и в церковь гнать табун,И мясо белых братьев жарить!..В последний раз — опомнись, старый мир!На братский пир труда и мира,В последний раз на светлый братский пирСзывает варварская лира!

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эксклюзив, зарубежье, украина, россия, александр блок (поэт), крымский мост, крым, захар виноградов