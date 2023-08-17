https://ukraina.ru/20230817/1048767400.html

Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине

Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине - 17.08.2023 Украина.ру

Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине

Владелец платформы онлайн-коммерции AliExpress группа компаний Alibaba Group Holding Limited получила статус "международных спонсоров войны". Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины

2023-08-17T18:13

2023-08-17T18:13

2023-08-17T18:13

новости

aliexpress

напк

украина

война

санкции

сша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102942/69/1029426966_78:0:1754:943_1920x0_80_0_0_7c086939ee2c41bd5d5776ad101f57de.jpg.webp

Агентство объяснило свое решение тем, что китайская компания продолжает работать в России. Прибыль AliExpress Russia Holding Private Ltd в минувшем году от продажи зарубежных товаров россиянам, составила 16,3 миллиарда рублей.Составляя списки "международных спонсоров войны", в НАПК надеются, что таким образом удастся окончательно выдавить международный бизнес из России.После начала СВО на Украинге редставитель компании Alibaba (Aliexpress) сообщил в интервью изданию РБК, что санкции Евросоюза и США не будут распространяться на работу площадки для российских пользователей.

https://ukraina.ru/20230817/1048760045.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, aliexpress, напк, украина, война, санкции, сша, евросоюз