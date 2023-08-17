https://ukraina.ru/20230817/1048767400.html
Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине
Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине - 17.08.2023 Украина.ру
Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине
Владелец платформы онлайн-коммерции AliExpress группа компаний Alibaba Group Holding Limited получила статус "международных спонсоров войны". Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
2023-08-17T18:13
2023-08-17T18:13
2023-08-17T18:13
новости
aliexpress
напк
украина
война
санкции
сша
евросоюз
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Агентство объяснило свое решение тем, что китайская компания продолжает работать в России. Прибыль AliExpress Russia Holding Private Ltd в минувшем году от продажи зарубежных товаров россиянам, составила 16,3 миллиарда рублей.Составляя списки "международных спонсоров войны", в НАПК надеются, что таким образом удастся окончательно выдавить международный бизнес из России.После начала СВО на Украинге редставитель компании Alibaba (Aliexpress) сообщил в интервью изданию РБК, что санкции Евросоюза и США не будут распространяться на работу площадки для российских пользователей.
https://ukraina.ru/20230817/1048760045.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, aliexpress, напк, украина, война, санкции, сша, евросоюз
Новости, AliExpress, НАПК, Украина, война, санкции, США, Евросоюз
Владелец AliExpress попал в списки "спонсоров войны" на Украине
Владелец платформы онлайн-коммерции AliExpress группа компаний Alibaba Group Holding Limited получила статус "международных спонсоров войны". Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
Агентство объяснило свое решение тем, что китайская компания продолжает работать в России.
Прибыль AliExpress Russia Holding Private Ltd в минувшем году от продажи зарубежных товаров россиянам, составила 16,3 миллиарда рублей.
Составляя списки "международных спонсоров войны", в НАПК надеются, что таким образом удастся окончательно выдавить международный бизнес из России.
После начала СВО на Украинге редставитель компании Alibaba (Aliexpress) сообщил в интервью изданию РБК, что санкции Евросоюза и США не будут распространяться на работу площадки для российских пользователей.