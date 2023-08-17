https://ukraina.ru/20230817/1048745054.html

Дайте ПВО или обстреляем хасидов. Почему ухудшились отношения Зеленского с Израилем

Дайте ПВО или обстреляем хасидов. Почему ухудшились отношения Зеленского с Израилем - 17.08.2023 Украина.ру

Дайте ПВО или обстреляем хасидов. Почему ухудшились отношения Зеленского с Израилем

На этой неделе между украинским режимом и израильскими властями заметно охладели отношения. Накануне ежегодного массового паломничества евреев-хасидов в город Умань на могилу цадика Нахмана, на Украине пригрозили отменой безвизового въезда из Израиля. Решение якобы было вызвано отменой бесплатной медстраховки для украинских беженцев в Израиле.

2023-08-17T04:49

2023-08-17T04:49

2023-08-17T04:49

эксклюзив

израиль

украина

зарубежье

хасиды

умань

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил своё разочарование, но приплел к этому системы вооружений. "Правительство Израиля не только отказалось продать Украине средства для самообороны... Израиль также прекратил оказание медицинской помощи беженцам, которые бежали в Израиль от угрозы жестокого убийства россиянами", - заявил украинский посол.Посол Израиля на Украине Михаил Бродский назвал отмену страховки технической ошибкой и пообещал исправить ситуацию. "Есть решение правительства сохранить медицинское страхования для беженцев из Украины до конца года, что будет потом — пока не знаю. Из-за технической ошибки произошел сбой в системе. Сейчас над этим работают. В ближайшее время оно будет возобновлено", — заявил Бродский.Однако и до этого губернатор Черкасской области Игорь Табурец рекомендовал паломникам-хасидам в этом году воздержаться от поездки в Умань на еврейский Новый год (Рош-га-Шана). По заявлению украинских властей, они не могут гарантировать безопасность паломников, в частности – защиту от возможных ракетных ударов из-за отсутствия систем ПВО. Однако в прошлом году в это же время ситуация была почти такой же – СВО уже шла полгода, удары по военным объектам наносились, но ничего плохого с хасидами в Умани не произошло, как и ни один из объектов их паломничества не пострадал. Умань в прошлом году посетили 23 000 паломников и спокойно уехали назад автобусами. Что же изменилось в этом году?Дело в том, что Зеленский сейчас очень агрессивно и зачастую по-хамски требует оружие, в особенности системы ПВО у всех стран. У Израиля на вооружении одни из самых мощных систем ПВО, но Украине он их не предоставлял, опасаясь усиления проиранских групп в Сирии.С другой стороны, гуманитарную помощь Израиль Киеву оказывал и оказывает, но благодарности за это не добился. В начале августа, после обстрела порта Одессы, украинское посольство в недипломатических тонах требовало от Израиля ПВО, интерпретируя факты так, словно обстреляна была не инфраструктура порта, а какие-нибудь еврейские культурные центры. "Еврейская община в Одессе продолжает терпеть значительные удары от российских нападений — где забота израильского правительства о своих общинах?" - говорилось в сообщении украинского посольства.Подобный наглый стиль общения украинских дипломатов с требованием оружия в свое время прошел с Германией, теперь этот же стиль применяют ко всем, кто не предоставляет Зеленскому требуемого вооружения. За стиль "криворожского гопника" Зеленского уже критиковали поляки и британцы. В ответ на такой стиль дипломаты других стран нередко предпочитают игнорировать украинских коллег.На прошлой неделе издание Kyiv Post сообщило со ссылкой на источник в СНБО, что Украина будет добиваться исключения Израиля из "формата Рамштайн". Причиной послужил отказ членов израильской делегации общаться с украинской делегацией – те предпочли говорить лишь напрямую с хозяевами, с американцами. Во время июньской встречи министр обороны Израиля Йоав Галлант не общался с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. По данным собеседника украинских журналистов, "израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах". Проще говоря, вся гуманитарная помощь, предоставленная Израилем, помощь врачей, которые бесплатно оперируют украинских военных в госпиталях, не идет в счет.В среду 16 августа посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук снова заявил, что эта страна якобы ничего не делает для Украины. "Россия зависит в Сирии от Израиля не меньше, чем Израиль от России. Поэтому все аргументы премьер-министра Нетаньяху, которые оправдывают то, что Израиль ничего не делает для Украины, это не более чем поиск поводов. Было бы политическое желание он бы это сделал", - говорит украинский посол.И судя по дальнейшим словам посла Корнийчука, Киев готов на шантаж и вооруженные провокации против паломников-хасидов, чтобы выбить у Израиля ПВО. "Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО", - говорит Корнийчук. По его словам, украинское посольство уже озвучило свою позицию: если Израиль отказывает в ПВО, то, возможно, он захочет защитить своих паломников.Очевидно, что толпа паломников, празднующих Новый год, не может быть целью ВКС РФ. Однако украинские националисты вполне могут воспользоваться этим случаем для крупной международной провокации с жертвами для последующего давления на израильское общество ради поставок вооружений.

https://ukraina.ru/20230729/1048346502.html

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эксклюзив, израиль, украина, зарубежье, хасиды, умань