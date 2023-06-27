https://ukraina.ru/20230627/1047568929.html

Давай, Шалом! Эксперты о том, ак Зеленский поссорился с Израилем

Давай, Шалом! Эксперты о том, ак Зеленский поссорился с Израилем - 27.06.2023 Украина.ру

Давай, Шалом! Эксперты о том, ак Зеленский поссорился с Израилем

По внешнеполитической линии Украина-Израиль искрит уже давно. Еще в прошлом году были проблемы с приемом украинских беженцев, поставками вооружения. Сейчас же посольство Украины в Израиле обвинило правительство Израиля в том, что оно "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией".

2023-06-27T04:47

2023-06-27T04:47

2023-06-27T04:47

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Это стало реакцией на интервью премьера Нетаньяху, в котором он объяснил свою позицию о поставках оружия воюющей Украине. Эксперты в соцсетях проанализировали уровень дипломатии и доверия между двумя странами.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаДа уж... Верх дипломатического изскузтва...Тоже мне бином Ньютона... Израиль еще полгода назад ОФИЦИАЛЬНО заявил США, что у них с РФ пакт: РФ не играет против Израиля в Сирии, а Израиль не играет против РФ в Украине... Израиль посчитал сделку ОЧЕНЬ выгодной для себя и послал США...Через полгода проснулся наш МИД и решил напрочь побить горшки с Израилем...Новость...МИД Израиля планирует вызвать посла Украины Евгения Корнийчука для вынесения "дипломатического выговора".Это произошло после того, как посол раскритиковал отказ поставлять оружие Киеву и назвал политику Израиля "аморальной", пишет The Jerusalem Post.Ранее посольство Украины в Израиле обвинило правительство этой страны в "тесном сотрудничестве" с РФ, возмутившись интервью премьера Нетаньяху, в котором тот объяснил, почему Израиль не передает Украине свое оружие."Израильское руководство скрывается за словесной демагогией о своем нейтралитете (который уже не скрывает) и формирует связи с РФ. В действительности предполагаемый "нейтралитет" израильского правительства – это явно пророссийская позиция", – говорилось в заявлении украинского посольства.Политолог Карл ВолохДипломатия имени Зеленского приблизительно так же совершенна, как остальные области управления (вспомните хоть наезд на Байдена накануне вторжения). Но почему деятельность мельников-корнийчуков масса украинцев одобряет и практически безоговорочно поддерживает. Прежде чем вы почитаете очередные претензии украинского посла к Израилю, обратите ваше внимание на следующее: - Израиль никогда не голосовал ни за одну антиукраинскую резолюцию, Украина за антиизраильские – более сотни раз; - Украина ни разу не голосовала за Израиль, Израиль за Украину – больше десяти; - Украина никогда никоим образом не поддержала Израиль ни в одной войне, военной операции или конфликте с враждебными странами, официально объявляющими уничтожение Израиля своей стратегической целью, Израиль потратил на помощь Украине сотни миллионов шекелей. Кстати, только за полгода там больше ста попыток терактов против израильтян (большинство сорваны). Кого-нибудь в Украине это волнует? Если правительство Израиля позволит себе резкое ухудшение отношений с московитами, безопасность ухудшится в разы. Вы серьезно считаете, что любое другое правительство действовало бы здесь против интересов своего народа? Когда в этих условиях украинская дипломатия выходит с претензиями к Израилю, это выглядит позорно.Блогер Демьян ФаншельОпять??!!!Крохотному Израилю, непрерывно воюющему 75 лет, на грани сил, вот-вот предстоит большая кровавая война –- после китайской случки Ирана и саудитов.И тут – обвинения, не знамо в чём от украинского посла… всё мало!..Ну, давайте вспомним:Израильские полевые госпитали в Украине! Оборудование. Уникальная израильская система предупреждения о ракетном нападении! Огромные финансовые вливания: только за прошлый год – трансфер 80 млн. шекелей, так нужных самим, не шибко богатым израильтянам! Израильские врачи в Украине! Израильские инструкторы – начиная ещё с 14-го года. Израильские добровольцы, воюющие за Украину! Отдающие свои жизни! Украинские воины, раненые – на лечение в Израиле! И ещё много чего не подлежащего огласке, что не попало в прессу. Это – с самого начала войны! Мало?! Всё мало!Цитирую: украинское "Посольство обвинило Израиль в "полной бездеятельности" в предоставлении Украине оборонной помощи в течение последних 1,5 лет."... !!!Крохотное государство, с 1948 борющееся за выживание – под обстрелами, непрерывным террором, помогающее Украине чем и как может. Само решающее – чем и как может, исходя из своих обстоятельств. И, заметим: помогающее Украине – стране 30 лет, ПОСТОЯННО голосующей в OOН за антиизраильские резолюции!Крохотная страна Израиль – шесть с чем-то миллионов eвpeeв – плюс нелояльные apaбы и пр. Но именно Израиль их опять беспокоит!, aнтиceмитoв.! Ну зудит им там! Именно – единственная eвpeйская страна, с маковое зёрнышко на карте – размером со Львовскую обл. А ещё их волнует "миpoвая eвpeйcкая диаспора"!Слушайте. Да предъявляйте свои предъявы хоть Египту – кто мешает?! Сомали предъявляйте! Китаю! Индии! Ещё сотне-полутора стран. Это по-настоящему огромные державы. С неисчислимым населением. Не воюющие. И огромные мировые экономики. И, кстати говоря, вашим этнически обеспокоенным языком – тоже "мировые диаспоры": "мycyльманская мировая диаспора". "китайская мировая диаспора". "индийская мировая диаспора". Только эти три – миллиардов 5 с хвостиком населения. Вся Земля! – ешь – не хочу!Нет, - их "мировая eвpeйская диаспора" интересует! Какие-то 7 (всего семь) неоприходованных миллионов eвpeeв, большей частью accимилированных. Свербит им. Так, что аж кушать не могут..Когда мне, вашей "мировой еврейской диаспоре", такое предъявляют! – оооо!... – сразу вспоминаются старые, забытые обиды...И вытаскиваются как сор из-под ковра..Это даже не о повсеместных памятниках Хмельницкому, устроителю первого Xoлокocта. Это – о последних 30 годах независимости.Пocoл Кopнийчyк, подчинённый того самого одиозного зама Мельника, делает антиработу. Делает всё наоборот – самых лояльных, душой болеющих за Украину, отвращает.Политик и журналист Дмитрий ВасилецПосольство Украины в Израиле обвинило правительство Израиля в том, что оно "выбрало путь тесного сотрудничества с Россией".Это не рядовое событие, оно имеет родовые корни, ведь по сути руководство Израиля отказалось поддерживать еврея Зеленского, осознавая что его деструктивная деятельность фактически ведет к очередной волне ненависти к евреям. Режим Зеленского, который на 70% в руководстве состоит из евреев, сейчас своими действиями, фактически геноцида украинского народа и крови русских на поле боя, для еврейского народа стал фактором страха за свое будущее. Хорошо, что в руководстве Израиля это понимают и стараются максимально дистанцироваться от токсичного и маргинального англосаксонского клоуна.Политолог Андрей МедведевНе удивлюсь, если когда-то выяснится, что палестинцы побили израильскую технику из каким-нибудь NLAW, которые продали арабам ушлые украинские тыловики. Или что это была не самодельная бомба, а ТМка с Украины?Израильские политики уже открыто говорят, что утекающее с украинских складов оружие, становится проблемой для Израиля. Ну а как иначе?Ты поддерживаешь нацистской режим - нацисты (удивительно, да?) евреев не любят и презирают - оружие, которое бесплатно досталось нацистам, они продают арабам, чтобы те стреляли в евреев - нацисты получили и деньги и радость, потому что нагадили клятым евреям - Слава Украине.Да, при этом израильские добровольцы и инструкторы воюют на Украине.Вот интересно, расскажи кто-нибудь бойцам Хагана или Иргун, примерно так в 38-м году, чем будут заниматься их потомки, что они сказали бы по этому поводу?Блогер Соломон МаннУкраинский посол наконец официально объявил Израиль враждебной Украине страной, а миллиарды шекелей истраченные на гуманитарную помощь украинцам признаны послом несуществующими. Раз мы враги, для чего нам украинское посольство? Для чего нам украинские "беженцы"? Всех домой! Может лучше и послу Украины указать наконец на дверь? Беседовать с ним бесполезно, этот режим враги. Постоянная подрывная работа, постоянные наветы и наезды, постоянные требования оружия и денег, постоянная ругань и провокации. Может хватит? Сделаем перерыв и подождем другого президента и другого посла.

https://ukraina.ru/20230623/1047504953.html

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эксклюзив, зарубежье, украина, россия, израиль, эксперты