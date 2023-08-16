https://ukraina.ru/20230816/1048729909.html

"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском

"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском - 16.08.2023 Украина.ру

"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском

Попытка прорыва под Артемовском (Бахмутом) через позиции добровольческого батальона "Эспаньола" обернулась крупными потерями для наступающих частей ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба батальона 16 августа

2023-08-16T14:58

2023-08-16T14:58

2023-08-16T14:58

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Украинские СМИ ранее со ссылкой на пресс-офицера 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили, что под Артемовском была уничтожена пехотная рота "Эспаньолы", которую противники называют "фанатским спецназом".В самой "Эспаньоле" назвали эту информацию "полнейшей чушью". Бой тем не менее был долгим, уточнил представитель российских добровольцев.В составе "Эспаньолы" сражаются фанаты различных футбольных клубов, которые на время СВО позабыли былые распри и взялись за оружие.Тем временем на купянском направлении ВС России продолжают успешные атаки. Потери ВСУ здесь за сутки составили до 85 военнослужащих. Российская ПВО за минувшие сутки записала на свой счет украинский штурмовик Су-25, 26 беспилотников и четыре снаряда РСЗО.

https://ukraina.ru/20230816/1048729134.html

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новости, всу, артемовск, пво, атака, вс рф, фанаты, рсзо