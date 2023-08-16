https://ukraina.ru/20230816/1048703352.html

Анджей Дуда, президент Польши: "Я тебе - леопардов, а ты мне - львов"

Анджей Дуда, президент Польши: "Я тебе - леопардов, а ты мне - львов" - 16.08.2023 Украина.ру

Анджей Дуда, президент Польши: "Я тебе - леопардов, а ты мне - львов"

Необычайная дружба между Польшей и Украиной демонстрируется президентами этих стран на каком-то даже не совсем приличном уровне. Дуда и Зеленский так обнимаются, так смотрят друг другу в глаза, так старательно изображают "любовь", что кажется, что и правда это оно.

2023-08-16T10:22

2023-08-16T10:22

2023-08-16T10:23

эксклюзив

польша

украина

анджей дуда

владимир зеленский

дружба

сша

бандеровцы

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Президент Польши Анджей Дуда "готов отдать Зеленскому обе почки". Так заявил журналист Лукаш Важеха. Он с грустным сарказмом сказал, что польский президент испытывает к Украине патологические чувства и готов пойти на иррациональные поступки. Если бы мог, он дал бы вырезать себе обе почки ради Зеленского."Любовь" двух президентовЗа этой многозначительной шуткой, как и за картинкой лицемерных объятий Дуды и Зеленского, скрывается огромная, неразрешимая, невозможная пропасть, которую не удается прикрыть никакими фанерными ширмами. Как бы это ни хотелось самому Дуде.За показной любезностью - ненависть.Нет, сами президенты вполне могут испытывать друг к другу теплые чувства. Это ведь братские объятия двух вассалов США.А вот польский народ вряд ли поддерживает эту "любовь" к бандеровцам и тем, кто взял себе их идеологию сегодня в качестве государственной. И это становится ясно даже из последних действий и заявлений польского президента. Он просто вынужден реагировать на настроения в обществе.Если спросить любого, абсолютно любого поляка, какое событие он считает самым важным в XX веке между Польшей и Украиной, ответ будет однозначный, - Волынская резня.В Польше просто нет семьи, которой не коснулись бы страшные зверства украинских националистов. Нет слов, чтобы описать эту трагедию польского народа. Убийства грудных детей, матерей, жуткие подробности, как "дедушку распилили живьём, а маму живой бросили в колодец". Это невыносимо просто читать. А что чувствуют потомки жертв?Но опросы общественного мнения по этому поводу, конечно же, в Польше не проводят. Однако политики всё прекрасно понимают.Польша против бандеровцевПриближаются парламентские выборы в Польше. Они назначены на 15 октября. Это более важные выборы, чем выборы президента страны.Этим объясняется политическая активность последних месяцев. Все партии пытаются "угодить" избирателю. И вопрос "о бандеровцах" - один из ключевых во всех предвыборных программах.Закон об ответственности за отрицание факта "Волынской резни" и за поддержку бандеровской идеологии был принят в Польше ещё пять лет назад.Этим летом Сейм принял резолюцию об "украинском геноциде" (формулировка немного другая, но смысл именно такой).Сам Дуда называет тотальный геноцид мирных польских сел, когда было убито около 100.000 человек - "это была обычная этническая чистка". Что он хочет этим сказать? Что значит "обычная"?Как всегда, юрист Анджей Дуда занимается словесной эквилибристикой. Чистка, геноцид или массовое убийство? Разница есть для юристов, так как при "геноциде" можно выставить счёт другой стране.Сегодня Дуда требует провести эксгумацию жертв. Странно, что этого не было сделано до сих пор."Каждая жертва должна иметь собственную могилу", - веско говорит он.Да, это то, чего хочет каждый поляк. Но это очень опасно. Если это будет когда-нибудь сделано, конечно. Потомки бандеровцев совершенно не желают этих "отдельных могил" и не нужных им сегодня воспоминаний жертв. Что будет? Как бы не началась новая "обычная этническая чистка".Этого не желает и руководство Польши, которое находится, конечно же, не в Варшаве, а в Вашингтоне. Вассалы - Польша и Украина - должны соблюдать видимость "крепкой дружбы" и улыбаться на камеру. Стоять вместе в церквях, как это делают Дуда и Зеленский.Ими обоими движут совершенно другие чувства: угодить хозяину, который желает "новой унии" Польша - Литва - Украина.А вот что из этого получится? И надолго ли?Стираем границыДружбу между странами сам Дуда описал в напыщенном стиле: "стирание всех границ между Польшей и Украиной, даже исторических".Да, да, конечно же, стираем границы!Пожилая "гиена Европы" (по меткому выражению Черчилля), Польша очень хочет что-то получить взамен на свою показную любезность.Например, желание "вернуть польский город Львов", и другие "восточные территории", то есть большую часть Западной Украины.И это ещё одна важная подоплёка отношений, причина радостных улыбок Анджея Дуды."Я тебе - десять "леопардов", а ты мне - Львов"Такую подпись можно увидеть под фотографиями обнимающихся президентов Украины и Польши.Да, это ещё одна причина новой "закадычной дружбы" бывших вековых "заклятых врагов".Танков "Леопардов " было больше, конечно, чем десять. Около 300 танков отдала Польша Украине.В недавнем интервью газете "Вашингтон пост" Анджей Дуда откровенно и цинично сообщил не только о том, что "сейчас американские солдаты не гибнут", а гибнут украинские, и следовательно, война в Европе обходится США "пока что дёшево".Он сказал ещё об одной выгоде, уже для американского ВПК:"Польша предоставила Украине почти весь наш парк истребителей МИГ-29. Мы также предоставили Украине более 300 танков, включая самые современные немецкие "Леопарды."А ведь взамен Польша покупает в Америке вертолеты "Блэк Хоукс" и "Апачи". Это выгодно для США! И это только часть закупок Польши, которая стремительно вооружается совершенно угрожающим образом.Деньги на все эти невероятные планы перевооружения Польша получает от МВФ и Евросоюза. Частично - от тех же США. Почему бы и не отдать Украине на таких условиях даже и 300 "Леопардов"?Ну а Львов... Он рано или поздно все равно будет польским, уверены в Польше. И конечно, никто не забывает про "обычную этническую чистку". Ждут.

https://ukraina.ru/20230812/1048645275.html

https://ukraina.ru/20230815/1048687373.html

https://ukraina.ru/20230806/1048514203.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, польша, украина, анджей дуда, владимир зеленский, дружба, сша, бандеровцы