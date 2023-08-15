Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России

Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие Лукашенко

Президент Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов