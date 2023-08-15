Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России - 15.08.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
США на каком-то этапе постараются повлиять на Германию, но Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС и не сможет остановить конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T10:45
2023-08-15T10:45
новости
украина
евросоюз
сша
конфликт
противостояние
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США на каком-то этапе постараются повлиять на своих европейских союзников. У Америки есть много возможностей надавить на Германию, но всё же Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС, отметил Неменский.Надо понимать, что США заинтересованы не столько в мире, сколько в том, чтобы переложить ответственность за Украину на Европу, тем самым де-факто выйдя из конфликта. Для этого у них есть все возможности, добавил он.Уходить с поля боя, когда ЕС полностью отрезан от российских энергоносителей, европейским странам невыгодно. Они будут всячески стремится к усилению противостояния и продолжению военных действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048674250.html
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новости, украина, евросоюз, сша, конфликт, противостояние
Новости, Украина, Евросоюз, США, конфликт, противостояние

Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России

10:45 15.08.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP / Roman Chop
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США на каком-то этапе постараются повлиять на Германию, но Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС и не сможет остановить конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
США на каком-то этапе постараются повлиять на своих европейских союзников. У Америки есть много возможностей надавить на Германию, но всё же Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС, отметил Неменский.
Надо понимать, что США заинтересованы не столько в мире, сколько в том, чтобы переложить ответственность за Украину на Европу, тем самым де-факто выйдя из конфликта. Для этого у них есть все возможности, добавил он.
"Но главное – это объективные интересы, которые не позволят в Европе победить партии мира. Нынешняя война – это большой удар со стороны США именно по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза", - подчеркнул политолог.
Уходить с поля боя, когда ЕС полностью отрезан от российских энергоносителей, европейским странам невыгодно. Они будут всячески стремится к усилению противостояния и продолжению военных действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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