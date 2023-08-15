https://ukraina.ru/20230815/1048683284.html
Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
США на каком-то этапе постараются повлиять на Германию, но Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС и не сможет остановить конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T10:45
2023-08-15T10:45
2023-08-15T10:45
новости
украина
евросоюз
сша
конфликт
противостояние
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США на каком-то этапе постараются повлиять на своих европейских союзников. У Америки есть много возможностей надавить на Германию, но всё же Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС, отметил Неменский.Надо понимать, что США заинтересованы не столько в мире, сколько в том, чтобы переложить ответственность за Украину на Европу, тем самым де-факто выйдя из конфликта. Для этого у них есть все возможности, добавил он.Уходить с поля боя, когда ЕС полностью отрезан от российских энергоносителей, европейским странам невыгодно. Они будут всячески стремится к усилению противостояния и продолжению военных действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048674250.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, сша, конфликт, противостояние
Новости, Украина, Евросоюз, США, конфликт, противостояние
Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
США на каком-то этапе постараются повлиять на Германию, но Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС и не сможет остановить конфликт на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
США на каком-то этапе постараются повлиять на своих европейских союзников. У Америки есть много возможностей надавить на Германию, но всё же Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС, отметил Неменский.
Надо понимать, что США заинтересованы не столько в мире, сколько в том, чтобы переложить ответственность за Украину на Европу, тем самым де-факто выйдя из конфликта. Для этого у них есть все возможности, добавил он.
"Но главное – это объективные интересы, которые не позволят в Европе победить партии мира. Нынешняя война – это большой удар со стороны США именно по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза", - подчеркнул политолог.
Уходить с поля боя, когда ЕС полностью отрезан от российских энергоносителей, европейским странам невыгодно. Они будут всячески стремится к усилению противостояния и продолжению военных действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь