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Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в Украине

Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в Украине - 14.08.2023 Украина.ру

Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в Украине

Не исключено, что немцам вскоре в жанре геополитической эстетики придется решать, что им слушать. Возможны "Дойче зольдатен унд официрен, дюрх Унтер ден Линден марширен…" или, как уже было в истории, "Едут, едут по Берлину наши казаки…"

2023-08-14T12:49

2023-08-14T12:49

2023-08-14T13:02

эксклюзив

ракеты

германия

украина

россия

сво

зарубежье

владимир зеленский

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Речь о том, что, как сказал в интервью газете "Взгляд" научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов, "бундестаг буквально приставил ракету к виску Шольца, вынуждая его подчиниться требованиям трансатлантических союзников".Общественное мнение вынуждает канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. И все дело в том, что сразу пять главных партий Германии оказывают давление на Шольца по этому вопросу. В пользу поставок.По словам депутата бундестага от ХДС, одного из "ястребов войны" Родериха Кизеветтера, совместными усилиями блока ХДС и ХСС, а также СДПГ, "Зеленых" и Демократической партии (вот она, славная пятерка войны!) можно "призвать канцлера к поставке" необходимых ракет.Но беда-то в том, что если в ближайшие дни ничего не изменится в Германии, то по-любому прилетит опять… Украине. И хотя Украина, вроде бы, отделена от Германии, именно по ее территории Россия вынуждена будет наносить массированные удары по уничтожению логистической и летной инфраструктуры. Чтобы избежать, естественно, ударов по себе и по своей логистике, войскам и мирным людям. Логика войны, как говорится. Баш на баш.Как известно, в ходе контрнаступа ВСУ, с подачи Запада понимая, что война становится затяжной, пытаются частично видоизменять тактику и начинают наносить удары по объектам российской военной логистики подальше от линии боевого столкновения. То есть в тылу. А для этого дела чем шире фронт поражения, тем явственнее положительный результат. И британской-французские ракеты StormShadow/SCALP, и немецкие Taurus, покрывающие большие территории, – самое то, что нужно ВСУ.Как уже было сказано, инфраструктура для запусков этих ракет в Украине, в конце концов, может быть легко уничтожена – от самолетов СУ-24 до аэродромов, складов, подъездных путей. А хоть американские F-16, которые тоже могут лупить "Таурусами", Киеву пока не поставлены, все равно будут лупить по Украине. А потом и по тем местам, откуда ракеты полетят. В том числе и по Германии, что очень даже не исключено.Да, Taurus в Украине пока нет, возразят скептики. Но с начала августа сего года самая обсуждаемая тема в Германии – начинать ли поставки неонацистской Украине президента Владимира Зеленского этих самых дальнобойных немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух—поверхность" Taurus.На сегодня это одно из самых страшных вооружений, которые могут быть поставлены Западом неонацистам. И даже не по своим боевым качествам, сколько по политическим и даже геополитическим последствиям, так как ведут к дальнейшей эскалации конфликта – вплоть до перерастания либо в ядерную фазу, либо в Третью мировую войну. В случае, если Россия не захочет терпеть удары этими ракетами по своей территории и начнет уничтожать места их дислокации или пусков, находящихся не на украинской территории. А перед Россией может встать иная проблема: если все в Украине будет стерто с лица земли, а Запад продолжит пулять из "восточного крыла НАТО", как сейчас называется Восточная Европа. Причем в Германии признали и подтвердили: обслуживать и наводить дальнобойные боеприпасы сегодня могут только немецкие спецы. А многие даже уверены, что Taurus – уже в Украине, ибо немцы сделали так, как делают американцы: сначала что-то поставляют, а потом сообщают, чтобы успокоить общественность по-своему: мол, уже ничего назад вернуть нельзя.Специалисты также знают: по концепции и характеристикам Taurus близка к уже известным нам британским Storm Shadow, которые использует Украина, но дальность боя Taurus – 500 километров. Они могут доставлять 400-килограммовую боеголовку, способны пробивать сильно укрепленные бетонные укрепления на 3 метра (например, командные бункеры или склады боеприпасов) и, имея собственную навигационную систему и систему распознавания целей, могут преодолевать пересеченную местность любой сложности, которая встречается в этой части Европы. То есть могут осуществляет низко высотные полеты с отгибанием рельефа местности на высотах до 30 метров – со скоростью до 1224 км/ч.Самой же страшной особенностью "Таурусов" является то, что, как говорит известный военный эксперт Юрий Кнутов, они схожи с ракетами Storm Shadow и Scalp, но "отличительной особенностью данного вооружения является отсутствие экспортной версии". Означает это одно: "Ракета используется только в одной модификации с дальностью полета 500 км. Напомню, что вариант Storm Shadow для поставок другим странам способен поражать цели на расстоянии 300 км, а французский Scalp – 250 км".Другими словами, лупить "Таурусы" могут только по России. Либо по Крыму и новым территориям, либо по "материковой" ее части. Если запускать будут правильно. И если получат, разумеется.Сегодня, как сообщает немецкое издание T-online со ссылкой на источники, близкие к руководству правящей Социал-демократической партии (СДРГ), известно, что 10 августа 2023 года что ВВС Германии предварительно одобрили передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. И после консультаций с США, которые в это же время готовятся оправить в Украину свои танки Abrams, вполне может быть объявлено официально: Taurus в Украине.Источник T-online заявил: "Федеральное правительство хочет "вскоре" объявить о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Команда канцлера Олафа Шольца в настоящее время работает над решением с Соединенными Штатами, самым важным партнером Германии по Североатлантическому альянсу и крупнейшим сторонником Украины. Как только консенсус будет достигнут, о передаче ракет будет объявлено официально".Известно также, что подготовлена парламентская инициатива о решении поставить Киеву Taurus. Постарались депутаты от ХДС и партии либералов, оказав сильное давление на правительство и канцлера Олафа Шольца. Более того, немецкие СМИ утверждают, что во власти Германии в насчет Taurus складывается консенсус: передавать нужно. Председатель комитета бундестага по обороне, "Эльза Кох" нашего времени, Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) согласна и требует начала немедленных поставок. Командование ВВС, как было сказано, выступило с одобрением. И все давят на канцлера, который, по меткому замечанию авторов "Московского Комсомольца", окончательный выбор уже сделал, ибо расово правильные "гены известного австрийского художника в крови Олафа Шольца одержали верх".Причин ракетной "мягкости" Германии – несколько. Во-первых, контрнаступ ВСУ медленно но, уверенно и, похоже, неотвратимо переходит в пшик, а США перед европейскими союзниками, вассалами и холуями поставлена задача – "мочить" Россию как можно дольше. Если не до победы, то до истощения.Во-вторых, в эскалации спецвоенной операции (СВО) в Украине для коллективного Запада есть и материальные и политические выгоды. Можно и ВПК подтянуть, напичкав его заказами и деньгами, и на различных выборах попытаться получить бонусы и дивиденды на патриотической и русофобской волне.В любом случае поставки "Таурусов" однозначно станут очередной угрозой для России. В первую очередь для безопасности Крымского моста, а также мостов на Перекопе и Арабатской стрелке. Кроме того, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ехидно заметила, по сути высказав пожелание: использование таких ракет может позволить ВСУ "добраться до Москвы".Однако у поставок "Турусов" в Украине есть и заметные минусы, которые могут стоить Германии многого, даже очередного прихода русских на Унтер ден Линден. А однозначное включение Германии в войну – страшный сон огромного количества немцев и даже их элиты. Не зря депутаты от СДПГ и Партии "зеленых", "ястребов войны", которые запустили в немецком парламенте обсуждение вопроса о необходимости поставок Украине ракет Taurus, в ходе дискуссий старались подстелить соломку под будущее падение. Они говорили, что после передачи Taurus можно будет установить для ВСУ "определенные ограничения" по использованию этих ракет. То есть не бить по России, чтобы не допустить эскалации конфликта. Как же, хитрость дураков, на дураков и рассчитанная, но в России-то все понимают: как не бить, если бьется только по России?Второй минус-момент – чисто технически-арифметический: представители немецкой партии AfD ("Альтернатива для Германии"), выступающей против отправки оружия Украине, подсчитали, что на вооружении бундесвера сегодня – всего около 600 ракет Taurus. И из них – не более 150 боеготовых.Следовательно, если отправить их все одноразово и даже одноразово применить, ничего на фронтах СВО существенно не изменится. Зато это может серьезно отразиться на обороноспособности самой Германии, которая лишится ракетных наступательных возможностей. А рядом у них – щелкающая зубами реваншистская Польша...Об еще одном тормозе в поставках сказал уже упомянутый эксперт Кнутов: "Проблема в другом. На фронтах уже горят немецкие Leopard и Marder. Если российские войска начнут уничтожать еще и ракеты, это станет серьезной антирекламой ВПК Германии".В свою очередь подзабытый за время СВО германский политолог Александр Рар тоже прогнозирует Германии нелегкие времена, вызванные политическим безумием: "Даже представителей социал-демократов, призывающих относиться к текущей ситуации с некоторой долей сдержанности, достаточно быстро обвиняют в защите интересов России. Все основные СМИ Германии стоят на непримиримых, воинствующих позициях. По их мнению, Украина обязана победить Москву. Шольц, опасаясь прямой войны России с НАТО, явно тормозит поставки дальнобойного оружия. Однако он также вынужден подчиниться общественному давлению. В конце концов, согласно социологическим данным, большинство граждан ФРГ выступает за оказание военной помощи Украине".Ага, знаем, проходили. При Адольфе Гитлере большинство немцев поддерживали его устремление расширить "лебенсраум" (жизненное пространство) для немцев за чужой счет. А потом, в апреле 1945-го, все вдруг прозрели и начали кричать, что их, глупых и сирых, "обманули" и вообще никто из них "третий рейх" не поддерживал…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20230811/1048638391.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, ракеты, германия, украина, россия, сво, зарубежье, владимир зеленский