https://ukraina.ru/20230811/1048618048.html

Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под Артемовском

Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под Артемовском - 11.08.2023 Украина.ру

Ярослав Манцевич: Боевые качества русской армии растут, а ВСУ продолжают терять наемников под Артемовском

Новостями с фронта, в частности, о том, что происходит на Артёмовском направлении и в районе села Клещеевка, с изданием Украина.ру поделился доброволец российского батальона "БАРС-13" Ярослав Манцевич.

2023-08-11T04:05

2023-08-11T04:05

2023-08-11T04:05

интервью

артемовск

украина

россия

урал

купянск

запад

всу

спецоперация

барс-13

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Он также объяснил, как преимущества по вооружениям помогают российской армии двигаться к победе над вооруженными силами Украины (ВСУ), несмотря на ежемесячное пополнение последних натовскими наемниками и военной техникой.— Ярослав, на Артемовском направлении очень напряженная обстановка. Украинские войска периодически отправляют на этот участок новые силы, пытаясь прорвать оборону, выстроенную российской армией. Например, у Клещеевки российские бойцы за сутки отбили 18 атак противника, по словам Минобороны России. Можем ли мы констатировать то, что все попытки ВСУ захватить Артемовск проваливаются?— Да это 100%. Наш батальон «БАРС-13» стоит у Клещеевки все атаки ВСУ отражает. Также в этом активно участвуют друзья из 72-й бригады. По сравнению с тем, что было в начале лета, сейчас обстановка относительно спокойная — за счет того, что пошло наступление наших войск со стороны Красного Лимана. То есть ВСУ вынуждены были часть своих сил перебросить туда и, соответственно, натиск противника стал намного легче.Но Клещеевка остается ключевой — они пытаются ее все-таки добить. Само по себе село значения никакого не имеет. Это населённый пункт, который находится в низине. Но высоты вокруг Клещеевки имеют стратегическое значение, поэтому ВСУ пытаются их взять.По моей информации, несколько дней назад [ориентировочно 5–6 августа. — Ред.] одну высоту враг взял, но ее должны были отбивать наши войска. Я думаю, что на сегодняшний день она отбита, потому что наши ребята серьезно были настроены, войска и дополнительные силы были подтянуты. Из-за потерь была вынуждена ротироваться 31-я десантно-штурмовая бригада ВДВ, но сейчас они с новыми силами пошли; активно работают парни из 72-й бригады. А «БАРС-13» все это дело прикрывает: наша задача, пока бригады ротируются, удерживать [доверенную линию фронта].— Российские военные наступают на Купянск и Изюм. Могут ли ВСУ перебросить на это направление свежие резервы? Они вообще есть у них?— Резервы-то у них есть, будут; они регулярно поступают на фронт. Людей активно и насильно загоняют воевать — то есть силы для ВСУ наскребут. Тут другое важно: все больше украинцев стали сдаваться в плен, их моральный дух подавлен — мельчает украинская армия. Насколько такие люди будут эффективны, полезны на фронте?От людей на Украине скрывают истинную картину того, что происходит на самом деле на линии боевого соприкосновения: киевская пропаганда вовсю вещает, что на всех фронтах у ВСУ все отлично. Но когда украинцы попадают на линию фронта, то начинают понимать, что не все так гладко, как говорит их руководство. Это наблюдается.— Украинские вооруженные силы готовят очередное наступление на город Артемовск. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, пишут РИА «Новости». Достаточно ли мощности у ВСУ, чтобы захватить Артемовск?— Наскрести какие-то резервы на это они, конечно, могут, как я сказал выше. Сегодня Артёмовск важен для Украины, как я говорил в прошлом интервью, не столько стратегически, сколько геополитически. Они много раз хвастали, что взяли его; потратили на это очень много сил — поэтому вполне могут пойти ва-банк.Англичане обещали предоставить ВСУ дальнобойные ракеты — я думаю, украинцы на них делают акцент. То есть рассчитывают наносить удары по объектам на российской территории — нашим резервам, чтобы уничтожить места скопления боеприпасов, ремонтные батальоны и так далее. Плюс сломать дух российской армии.— Ранее в июне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после восстановления Артемовска может быть проведен официальный референдум о названии города. Как вы считаете, на что это может повлиять?— Это может быть актуально с точки зрения идеологии. С нашей стороны мы говорим Артемовск, украинцы называют «Бахмут». Зачем нам оставлять часть украинской истории, символ их войны против России?А вот если посмотреть с философской точки зрения, более глубоко, то, возможно, есть смысл именовать город Бахмутом, чтобы Украина понимала, что потеряла — это будет как некая издевка для тех украинских политиков, которые все это устроили. Опять же: решит все референдум и люди, которые там будут жить — главное, чтоб им было удобно и комфортно.— Видно ли на фронте, что идет так называемое контрнаступление ВСУ?— Видно, ощущается. Сейчас наши подтягивают войска, ребят все больше и больше становится, и растерянность небольшая среди новоприбывших резервов присутствует. До этого все вроде бы утихло, потому что бойцы свыклись, а сейчас начали подтягивать свежие силы, и начались незначительные шатания от некоторых личностей. Это жизнь, это психология — некоторые люди ломаются, все реагируют по-разному.Но в целом все в рабочем состоянии. Бесспорно, тяжело, раненых очень много из-за использования противником кассетных боеприпасов. Мой товарищ-земляк после ранения вернулся, меньше недели пробыл на линии фронта и опять уехал с двумя осколочными ранениями в госпиталь. Но ребята быстро восстанавливаются, приходят обратно в отряды и так далее.— Если сравнить с началом СВО, как изменились наши силы и армия Украины? Кто стал сильнее, а кто ослаб?— Как таковая украинская армия себя уже давно изжила. Сейчас это в основном натовская армия, которая регулярно укомплектовывается наёмниками и западными вооружениями. Солдаты НАТО приходят постоянно с новыми силами, с новой мотивацией, но у них не ощущается силы духа, потому что люди, иностранцы, не понимают, куда они попали, что здесь происходит.Заметьте, Россия за время спецоперации дважды пополняла резервы, а у них практически каждый месяц идёт волна пополнения. Мы продолжаем воевать практически теми силами, с которыми начали СВО. За счет этого уровень профессионализма нашей армии вырос в разы.Во-первых, офицеры начали лучше понимать, что происходит, и поменяли стратегию ведения боевых действий. Например, раньше группы шли без прикрытия, без каких-то дополнительных разведок. Сейчас в этом плане внесены корректировки. Устав, конечно, писан кровью, но он писан по старым войнам — теперь все иначе.Ребята-бойцы заматерели, стали более озлобленные в хорошем смысле. При этом опять же мы видим много случаев, где русские военные относятся с уважением к пленным и погибшим украинцам. Недавно случай был, когда наши бойцы взяли украинские позиции, а там были найдены русские тела с отрубленными руками и простреленными ногами. То есть видны были следы насилия над нашими пленными.Наши военные, тем не менее, сложили тела погибших украинцев в черные пакеты, чтобы их не растаскали [звери и птицы], прикопали землей, поставили таблички с идентификацией для родственников. Не бросили, не оставили, как делает украинская сторона...То есть наши пусть и заматеревшие ребята не глумятся над противником из чувства мести и подлости: видят, враги погибли, по-человечески их похоронили, знаки поставили — пусть их либо раскопают, либо создадут братскую могилу.— Ранее мы говорили, что на стороне ВСУ воюют в основном солдаты из Польши, Британии, Германии. Сейчас национальный состав иностранных наемников как-то изменился?— Нет, все то же самое остается. Единственное, добавляются вольные наёмники — сторонники антирежима той или иной страны, которые, скажем так, решили поиграть в сафари и приезжают на Украину. Я думаю, что там вполне могут находиться граждане и союзных России республик, например Белоруссии. Но их единицы.В основном костяке ВСУ в любом случае остаются только поляки, американцы, англичане, немцы.— В чем сейчас российская армия имеет преимущества?— Сам ход войны показывает, что у нас во всем преимущество: начиная от бойцов и заканчивая стратегией и вооружениями.Взять Запад, Украину: у них очень много разновидностей бронетехники, танков, самолетов, пушек — все разнокалиберные, все требуют индивидуального подхода в плане технического обслуживания, эксплуатации, всего остального. Для того чтобы подготовить какое-то подразделение ВСУ к эксплуатации техники или оружия, нужно выезжать за границу, проходить несколько месяцев обучение с иностранными инструкторами. Это все очень долго, и, кстати, поверхностно — то есть они не углубляется и не понимают в полной мере, что делать.Наши вооружения интуитивно простые, удобные в использовании. Как были Уралы, Камазы, Уазики, БТР, БМП одного типа, так и остались. В Великой Отечественной войне мы победили за счет того, что было упрощение производства. И сейчас мы выиграем за счет того, что у нас нет ничего сверхтяжелого среди техники — все элементарно. Новые резервы приходят на фронт, обучаются эксплуатации и через 1–2 недели уже понимают, как с этим работать.Тем более сейчас ещё появились различные вспомогательные программы в смартфонах. Например, артиллерийские программы — не надо сидеть, высчитывать на калькуляторе погодные условия, а достаточно данные вести, и программа сама коррективы внесет. Смесь новых технологий и нашего старого вооружения, которое не уступало и не уступает современным аналогам натовского вооружения, ведет Россию вперед.Единственное, что я бы хотел отметить, — мы просаживаемся в тылу.— В чем это выражается?— Я бы половину личного состава, который находится в тылу и занимается тыловым обеспечением, лечением, документацией, пропустил хотя бы месяц через передовую. Чтобы они понимали, насколько важно принимать решения оперативно. То же самое касается логистики, госпиталей и других отдельных сфер.Например, я уже не первую неделю живу в Новочеркасске, так как пытаюсь (причем за свой счет) пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) после ранения и перелома ребер, чтобы вернуться на линию фронта в свой родной отряд «БАРС-13». Здесь к одному травматологу только очередь на две недели; ребята по 2 месяца проходят комиссию. Недавно была шумиха в СМИ по этому поводу, приезжала проверка, дала указания, но ничего не изменилось.Раньше после ранения давали возможность прохождения военно-врачебной комиссии по месту жительства — разгружали госпитали, отпуская солдат, кто хотел, домой. Сейчас, согласно приказу, нельзя домой раненых отправлять, и проходить комиссию можно только по месту нахождения госпиталя (в моем случае в Новочеркасске).У себя бы дома я такую комиссию за один день прошел.Сейчас летний период, идет наступление ВСУ, число раненых возросло, и многие готовы вернуться к выполнению своих боевых задач, но не могут этого сделать из-за подобной волокиты. Есть ребята, которые из-за халатности или медошибок могут не только не вернуться на фронт, но и к нормальной жизни. Потому что они должны проходить лечение, для чего им нужно заключение ВВК, что они могут продолжать лечение по месту жительства. А они сидят месяцами без лечения, ухода и ждут этого заключения. А вдруг у них какие-то осложнения по здоровью после этого будут?— Чем бойцы СВО занимаются в отпуске?— В основном бумажной волокитой, бытовыми и другими вопросами, связанными с женами, детьми — таковых накапливается очень много. Основная масса просто «валяется на диване», отдыхает, приходит себя. Кто-то проводит время с родителями. Отпуска недлинные, это обычно 15 дней плюс дорога — порядка 20 суток. Времени катастрофически не хватает в реальности. Я, например, за свой отпуск по ранению, уже трижды был за линией соприкосновения — скучаю, тянет меня туда.— Вы сами с Урала. Какие там настроения, что думают люди про ситуацию на фронте?— По опыту общения с разными людьми из разных регионов России я скажу так: везде примерно одинаковое понимание СВО. Есть ряд людей, которые либо не хотят, либо вообще не знают, что происходит. Есть те, кто делает вид, что ничего не происходит. И есть граждане, которые активно сопереживают событиям, пытаются вникнуть в ситуацию, готовятся, проходят обучение морально и физически. Например, у нас на Урале появился женский батальон, где дамы готовятся к защите родины. Нет чувства страхи паники, которые могут подкосить человека.Наверное, Урал — один из регионов России, который наиболее вник в проблему: на передовой много людей с Урала, из Сибири — это основной костяк бойцов, которые принимают участие в боевых действиях против ВСУ. Очень много среди них добровольцев. Меньше ребят с Центральной части и с Дальнего Востока.— В Екатеринбурге за шапку с «Z» на сына участника СВО напал мужчина. При этом он отделался штрафом в 7000 рублей. Сейчас по инициативе Генпрокуратуры дело будет пересмотрено. Как вам такая история?— Это единичный случай на Урале. В Центральной части России подобных случаев больше, особенно, поджогов военкоматов. В Ростове, кстати, пытались поймать украинского шпиона, который подсел к нам и пытался добыть информацию. У кого-то родственники на Украине, беженцы приезжают — как они настроены в реальности, не всегда понятно.— Расскажите о психологии бойца: как меняет восприятие действительности, когда понимаешь, что каждый момент может быть последним?— Однополчане становятся родными друг другу людьми. У меня теперь большая семья, много братьев, которым я могу доверять свою жизнь и после войны. Например, товарищи могут разойтись из-за несовпадения взглядов. С фронтовыми братьями история иная: даже если взгляды не совпадают, люди остаются верны друг другу. Каждый погружается в ситуацию по-разному. У каждого свой лимит человеческих сил.Например, мой товарищ, по которому я вначале видел, что он ломается, выглядит слабым по духу, после ранения решил, что вернется дослужить до конца срока службы. Другой парень, на которого я, наоборот, «ставил», что он выдержит все невзгоды — ушел в первых рядах. Люди могут мобилизоваться, меняется мировоззрение, мышление. Многих как раз держит чувство братства — как я уйду и подведу своих.Недавно разговаривал с фронтовым товарищем. Он говорит: домой хочу, но знаю, что уеду и через неделю придет желание вернуться в родной отряд. Тут самое главное — после пересечения линии границы, нужно в голове умереть для всех родных и близких. Боец должен понимать, что каждый день может стать последним. Многие боятся прилетов мин, но тут я обычно так говорю: свою мину вы никогда не услышите — если слышите мину, значит, она не по вашу душу. Даже если вас зацепит, это, скорее всего, будет легкое ранение. Страх должен быть, но он дозирован. Мне это помогает.— Вас внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Как вы узнали об этом и как реагировали?— Я веду свою группу в соцсетях во «ВКонтакте». И вот мне один подписчик в панике написал, что, дескать, Ярослав вас внесли в «Миротворец», будьте осторожны и так далее. Я его поблагодарил, сказав, что это для меня честь. Мне многие люди прислали поздравления, звонили лично даже бойцы, с которыми я служил, говорили, что горды воевать бок о бок с таким человеком.Что касается личных данных, то они давно уже не актуальны, поэтому я не опасаюсь за себя и родных. Хороший статус, спасибо большое «Миротворцу». Раз я туда попал, значит украинцы меня боятся и уважают.

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https://ukraina.ru/20230609/1047047238.html

купянск

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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