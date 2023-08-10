Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере - 10.08.2023 Украина.ру
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Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере
Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере - 10.08.2023 Украина.ру
Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере
Если говорить о факторе ЧВК "Вагнер", пока неизвестно, вовлечена ли она в события в Нигере. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T19:00
2023-08-10T19:00
новости
африка
чвк "вагнер"
война
нигер
конфликт
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Ранее МИД РФ довольно четко призвал к тому, чтобы в Нигере было восстановлено законное правительства. Таким образом, Россия дала понять, что намерена действовать аккуратно, уточнил он.Нежелательно, чтобы российские "частники" были вовлечены в такие конфликты. Потому что это может нарушить дружественные отношения с африканским континентом, добавил политолог.Процесс может не ограничиться одним Нигером. В Африке большой пояс стран, у которых шаткое внутриполитическое положение и прозрачные границы. Одна маленькая нестабильность может спровоцировать большую войну в середине континента, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048573967.html
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новости, африка, чвк "вагнер", война, нигер, конфликт
Новости, Африка, ЧВК "Вагнер", война, Нигер, конфликт

Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере

19:00 10.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы группы "Вагнер" в окрестностях Артемовска
Бойцы группы Вагнер в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если говорить о факторе ЧВК "Вагнер", пока неизвестно, вовлечена ли она в события в Нигере. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Ранее МИД РФ довольно четко призвал к тому, чтобы в Нигере было восстановлено законное правительства. Таким образом, Россия дала понять, что намерена действовать аккуратно, уточнил он.
Нежелательно, чтобы российские "частники" были вовлечены в такие конфликты. Потому что это может нарушить дружественные отношения с африканским континентом, добавил политолог.

"Если мы выступим на стороне Нигера, мы получим не очень большой бонус. Мы получим гораздо больше проблем из-за хаоса, который может наступить в случае полномасштабной войны в Африке", - отметил Скоробогатый.

Процесс может не ограничиться одним Нигером. В Африке большой пояс стран, у которых шаткое внутриполитическое положение и прозрачные границы. Одна маленькая нестабильность может спровоцировать большую войну в середине континента, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 04:40
Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в АфрикеВойны, которые сейчас идут в Африке не сравнимы с тем, что сделал "Вагнер" на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиАфрикаЧВК "Вагнер"войнаНигерконфликт
 
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