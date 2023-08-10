https://ukraina.ru/20230810/1048594325.html
Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере
Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере - 10.08.2023 Украина.ру
Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере
Если говорить о факторе ЧВК "Вагнер", пока неизвестно, вовлечена ли она в события в Нигере. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
2023-08-10T19:00
2023-08-10T19:00
2023-08-10T19:00
новости
африка
чвк "вагнер"
война
нигер
конфликт
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Ранее МИД РФ довольно четко призвал к тому, чтобы в Нигере было восстановлено законное правительства. Таким образом, Россия дала понять, что намерена действовать аккуратно, уточнил он.Нежелательно, чтобы российские "частники" были вовлечены в такие конфликты. Потому что это может нарушить дружественные отношения с африканским континентом, добавил политолог.Процесс может не ограничиться одним Нигером. В Африке большой пояс стран, у которых шаткое внутриполитическое положение и прозрачные границы. Одна маленькая нестабильность может спровоцировать большую войну в середине континента, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048573967.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, африка, чвк "вагнер", война, нигер, конфликт
Новости, Африка, ЧВК "Вагнер", война, Нигер, конфликт
Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере
Если говорить о факторе ЧВК "Вагнер", пока неизвестно, вовлечена ли она в события в Нигере. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый