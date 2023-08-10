https://ukraina.ru/20230810/1048594325.html

Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере

Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере - 10.08.2023 Украина.ру

Петр Скоробогатый рассказал, что начнется, если "Вагнер" будет участвовать в военном конфликте в Нигере

Если говорить о факторе ЧВК "Вагнер", пока неизвестно, вовлечена ли она в события в Нигере. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый

2023-08-10T19:00

2023-08-10T19:00

2023-08-10T19:00

новости

африка

чвк "вагнер"

война

нигер

конфликт

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Ранее МИД РФ довольно четко призвал к тому, чтобы в Нигере было восстановлено законное правительства. Таким образом, Россия дала понять, что намерена действовать аккуратно, уточнил он.Нежелательно, чтобы российские "частники" были вовлечены в такие конфликты. Потому что это может нарушить дружественные отношения с африканским континентом, добавил политолог.Процесс может не ограничиться одним Нигером. В Африке большой пояс стран, у которых шаткое внутриполитическое положение и прозрачные границы. Одна маленькая нестабильность может спровоцировать большую войну в середине континента, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048573967.html

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новости, африка, чвк "вагнер", война, нигер, конфликт