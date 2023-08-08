https://ukraina.ru/20230808/1048558370.html

08.08.08: Грузинская война в искусстве

08.08.08: Грузинская война в искусстве - 08.08.2023 Украина.ру

08.08.08: Грузинская война в искусстве

Оркестр Мариинского театра, играющий на ступенях разрушенного здания парламента Южной Осетии "Ленинградскую" симфонию Шостаковича и Пятую Чайковского 21 августа 2008 года – одна из самых запомнившихся реакций мира культуры на "пятидневную войну" в Грузии, начавшуюся 08.08.08

2023-08-08T14:32

2023-08-08T14:32

2023-08-08T16:05

культура

культура

кино

грузия

война

искусство

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/08/1048558697_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_dc2b534c9bdb631d51caa6d2cde7d52f.png

"Поверьте, за вами огромная страна и все честные люди всего мира. (…) этому поколению доведется увидеть мир и процветание на этой земле", - открывая концерт, обратился к жителям Цхинвала российский дирижер, осетин по национальности, Валерий Гергиев.Другое музыкальное воплощение того конфликта – эстрадная песня "Ангелы двух границ" Ираклия Пирцхалава:"Больше не прячут лиц ангелы двух границИх примирила вновь сама любовьС белых сошли страниц ангелы двух границСердце согрела вновь сама любовь…"В этой песне нет ни одного слова о политике и даже войне, это – простая человеческая реакция на трагедию в своем доме. С песней, к слову, произошла довольно необыкновенная история: духовенство Грузинской и Русской православных церквей благословили ее, а святейший патриарх Грузии Илия II назвал "молитвой".Кино-дуэльНо без политики, конечно же, не обошлось. Сразу же по окончанию конфликта баталии развернулись между российскими и грузинскими кинорежиссерами, а также – фотокорреспондентами.С фоторепортажами даже произошел скандал: автор самого знаменитого кадра той войны – мужчины, который держит на руках своего родственника посреди разрушенного Гори, украинский фотохудожник Глеб Гаранич буквально сам признался российским оппозиционным СМИ, что кадр был постановочным.Интересно и то, что большинство репортажей прошлого года, сделанных в Буче, Бородянке и других городах Киевской области после вывода оттуда российских войск – авторства Гаранича.Грузинский театральный критик Майя Мамаладзе писала, что грузинское культурное сообщество на войну отреагировало абсолютно пассивно, особенно она упрекала в этом российских артистов грузинского происхождения, таких как, например, Олег Басилашвили. В России при этом существовали антигрузинские настроения, но о "грузинских погромах", о которых писала западная пресса говорить было бы преувеличением.Однако настоящее противостояние устроили кинематографисты: в течении нескольких лет вышли картины, показывающие конфликт с позиций сторон:– Октябрь 2008: "Война 08.08.08. Искусство предательства" Константина Рыкова, Россия;– Январь 2009: "Хроники грузинского августа" Ия Баратели, Грузия;– Март 2009: "Олимпус Инферно" Игоря Волошина, Россия.– Апрель 2011: "5 дней в августе" Ренни Харлина, США и Грузия;– Февраль 2012: "Август. Восьмого" Джаника Файзиева, Россия.Последние две картины были сняты за госбюджеты и провалились в мировом прокате: грузинская картина при бюджете $12 млн (это минимальная оценка) заработала $300 тысяч, а российская сумела собрать около $10 млн при потраченных $19 млн.Необычный подход"Олимпус инферно" многим критиками считается самой удачной картиной о тех событиях: в первую очередь фильму ставят в плюс то, что главные герои – не российские военные, как это принято в картинах подобного содержания, американский энтомолог Майкл, изучающий бабочек, русская журналистка Женя, и местные жители – разных взглядов и национальностей."Плохой знак: грузины уезжают. Может, на выходные? Как бы обстрелы опять не начались", - думает Майкл, оказавшийся в простом грузинском селе, охваченном тревогой и предчувствиями, но местные успокаивают его и Женю: это просто традиция – ездить на свадьбу всем селом.Практически сразу герои попадают в водоворот событий: они попадают и к грузинским военным, которые отпускают их, увидев американский паспорт Майкла, и к местным жителям, бегущим от войны, и к американским журналистам, записывающим сюжет о российском нападении, и к российским миротворцам.Увидев своими глазами нападение грузинской армии на Осетию, Майкл мечтает показать эти кадры на американском телевидении, но, разумеется, ему это не удается. В эфир выпускают лишь его запись, на которой видна та самая бабочка – Олимпус Инферно – снимать которую, он приезжал в Грузию.Фильм, конечно же, на Западе окрестили пропагандистским, но история, произошедшая в финале с Майклом – невозможность показать кадры трагедии – имела прототип: 13 августа 2008 в эфире Fox News американская школьница Аманда Кокоева, гостившая во время боевых действий в Цхинвале у родственников, сказала:Ее тетя, Лора Тедеева-Коревиски, обвинила в начале войны Михеила Саакашвили, но ведущий Шепард Смит прервал ее, не дав договорить.Донбасс и КрымСхожий сюжет встречался и в российском фильме "Военный корреспондент" Павла Игнатова – о войне в Донбассе, вышедшем в 2014 году на НТВ.Фильм был малобюджетным и прошел довольно-таки незамеченным, но в нем было много интересных деталей. По сюжету репортёр американского новостного канала, Мэт Маккью, отправляется на Украину – снимать сюжет о военных действиях на востоке страны.Его партнершей по приключениям становится Дарья – украинка, участница Майдана, горячо поддерживающей действия украинской армии. Вместе они попадают и в расположение украинских военных, и к ополченцам Донбасса, и даже к "Правому сектору"*. К слову, в фильме есть персонаж, чей очевидный прототип – главарь "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, который, почему-то, выглядит в фильме вполне себе положительным и приятным персонажем, но речь не об этом.Как и в "Олимпусе инферно", Маккью "посчастливилось" заснять сенсационные кадры: катастрофу малазийского Boeing 777 и многое другое. Показать их в США ему, конечно, не разрешат, и даже приговорят к смертной казни.Но самое интересное в этом фильме – диалоги, в том числе: между Дашей, ополченцами, и Маккью, пытающимся разобраться. Что-то показано в фильме гипертрофировано и гротескно, но в целом – очень много живых эмоций и чувств.Другой фильм о событиях того года – "Крым" Алексея Пиманова напротив был снят за большой сюжет и при большой поддержке – как государственной, так и множества медиагрупп. Фильм попал во множество скандалов, в том числе и потому, что был показан в "день тишины" перед выборами, имея политический сюжет, и из-за оказавшегося в интернете видео, на котором режиссер признается в накрутке рейтинга фильма на одном из ресурсов."Крым" обвинили и в плагиате (журналистка Диана Кади), и в слабом сюжете – герои действительно выглядят очень плоскими, а их мотивации – наивными, и в бюрократическом подходе к маркетинговой компании картины. В целом, многие кинокритики назвали его неудачной агиткой.Кино о событиях сегодняшнего дня редко выходит без шквала критики и обвинений в пропаганде той, или иной политической позиции. И все же, оно должно быть – говорить всегда лучше, чем молчать.*Запрещенная в РФ экстремистская организация

https://ukraina.ru/20230712/1047940222.html

https://ukraina.ru/20230423/1045569410.html

https://ukraina.ru/20230728/1048300846.html

https://ukraina.ru/20230808/1048551648.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

культура, кино, грузия, война, искусство, эксклюзив