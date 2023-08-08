08.08.08: Грузинская война в искусстве
14:32 08.08.2023 (обновлено: 16:05 08.08.2023)
Оркестр Мариинского театра, играющий на ступенях разрушенного здания парламента Южной Осетии "Ленинградскую" симфонию Шостаковича и Пятую Чайковского 21 августа 2008 года – одна из самых запомнившихся реакций мира культуры на "пятидневную войну" в Грузии, начавшуюся 08.08.08
"Поверьте, за вами огромная страна и все честные люди всего мира. (…) этому поколению доведется увидеть мир и процветание на этой земле", - открывая концерт, обратился к жителям Цхинвала российский дирижер, осетин по национальности, Валерий Гергиев.
Другое музыкальное воплощение того конфликта – эстрадная песня "Ангелы двух границ" Ираклия Пирцхалава:
"Больше не прячут лиц ангелы двух границ
Их примирила вновь сама любовь
С белых сошли страниц ангелы двух границ
Сердце согрела вновь сама любовь…"
Их примирила вновь сама любовь
С белых сошли страниц ангелы двух границ
Сердце согрела вновь сама любовь…"
В этой песне нет ни одного слова о политике и даже войне, это – простая человеческая реакция на трагедию в своем доме. С песней, к слову, произошла довольно необыкновенная история: духовенство Грузинской и Русской православных церквей благословили ее, а святейший патриарх Грузии Илия II назвал "молитвой".
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Кино-дуэль
Но без политики, конечно же, не обошлось. Сразу же по окончанию конфликта баталии развернулись между российскими и грузинскими кинорежиссерами, а также – фотокорреспондентами.
С фоторепортажами даже произошел скандал: автор самого знаменитого кадра той войны – мужчины, который держит на руках своего родственника посреди разрушенного Гори, украинский фотохудожник Глеб Гаранич буквально сам признался российским оппозиционным СМИ, что кадр был постановочным.
Интересно и то, что большинство репортажей прошлого года, сделанных в Буче, Бородянке и других городах Киевской области после вывода оттуда российских войск – авторства Гаранича.
Грузинский театральный критик Майя Мамаладзе писала, что грузинское культурное сообщество на войну отреагировало абсолютно пассивно, особенно она упрекала в этом российских артистов грузинского происхождения, таких как, например, Олег Басилашвили. В России при этом существовали антигрузинские настроения, но о "грузинских погромах", о которых писала западная пресса говорить было бы преувеличением.
Однако настоящее противостояние устроили кинематографисты: в течении нескольких лет вышли картины, показывающие конфликт с позиций сторон:
– Октябрь 2008: "Война 08.08.08. Искусство предательства" Константина Рыкова, Россия;
– Январь 2009: "Хроники грузинского августа" Ия Баратели, Грузия;
– Март 2009: "Олимпус Инферно" Игоря Волошина, Россия.
– Апрель 2011: "5 дней в августе" Ренни Харлина, США и Грузия;
– Февраль 2012: "Август. Восьмого" Джаника Файзиева, Россия.
Последние две картины были сняты за госбюджеты и провалились в мировом прокате: грузинская картина при бюджете $12 млн (это минимальная оценка) заработала $300 тысяч, а российская сумела собрать около $10 млн при потраченных $19 млн.
Необычный подход
"Олимпус инферно" многим критиками считается самой удачной картиной о тех событиях: в первую очередь фильму ставят в плюс то, что главные герои – не российские военные, как это принято в картинах подобного содержания, американский энтомолог Майкл, изучающий бабочек, русская журналистка Женя, и местные жители – разных взглядов и национальностей.
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"Плохой знак: грузины уезжают. Может, на выходные? Как бы обстрелы опять не начались", - думает Майкл, оказавшийся в простом грузинском селе, охваченном тревогой и предчувствиями, но местные успокаивают его и Женю: это просто традиция – ездить на свадьбу всем селом.
Практически сразу герои попадают в водоворот событий: они попадают и к грузинским военным, которые отпускают их, увидев американский паспорт Майкла, и к местным жителям, бегущим от войны, и к американским журналистам, записывающим сюжет о российском нападении, и к российским миротворцам.
Увидев своими глазами нападение грузинской армии на Осетию, Майкл мечтает показать эти кадры на американском телевидении, но, разумеется, ему это не удается. В эфир выпускают лишь его запись, на которой видна та самая бабочка – Олимпус Инферно – снимать которую, он приезжал в Грузию.
Фильм, конечно же, на Западе окрестили пропагандистским, но история, произошедшая в финале с Майклом – невозможность показать кадры трагедии – имела прототип: 13 августа 2008 в эфире Fox News американская школьница Аманда Кокоева, гостившая во время боевых действий в Цхинвале у родственников, сказала:
"Прежде чем я продолжу, я хочу сказать, что я убегала от грузинских войск, бомбящих наш город, а не от российских. Я хочу поблагодарить российские войска за то, что они выручили нас."
Ее тетя, Лора Тедеева-Коревиски, обвинила в начале войны Михеила Саакашвили, но ведущий Шепард Смит прервал ее, не дав договорить.
Донбасс и Крым
Схожий сюжет встречался и в российском фильме "Военный корреспондент" Павла Игнатова – о войне в Донбассе, вышедшем в 2014 году на НТВ.
Фильм был малобюджетным и прошел довольно-таки незамеченным, но в нем было много интересных деталей. По сюжету репортёр американского новостного канала, Мэт Маккью, отправляется на Украину – снимать сюжет о военных действиях на востоке страны.
Его партнершей по приключениям становится Дарья – украинка, участница Майдана, горячо поддерживающей действия украинской армии. Вместе они попадают и в расположение украинских военных, и к ополченцам Донбасса, и даже к "Правому сектору"*. К слову, в фильме есть персонаж, чей очевидный прототип – главарь "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, который, почему-то, выглядит в фильме вполне себе положительным и приятным персонажем, но речь не об этом.
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Как и в "Олимпусе инферно", Маккью "посчастливилось" заснять сенсационные кадры: катастрофу малазийского Boeing 777 и многое другое. Показать их в США ему, конечно, не разрешат, и даже приговорят к смертной казни.
Но самое интересное в этом фильме – диалоги, в том числе: между Дашей, ополченцами, и Маккью, пытающимся разобраться. Что-то показано в фильме гипертрофировано и гротескно, но в целом – очень много живых эмоций и чувств.
Другой фильм о событиях того года – "Крым" Алексея Пиманова напротив был снят за большой сюжет и при большой поддержке – как государственной, так и множества медиагрупп. Фильм попал во множество скандалов, в том числе и потому, что был показан в "день тишины" перед выборами, имея политический сюжет, и из-за оказавшегося в интернете видео, на котором режиссер признается в накрутке рейтинга фильма на одном из ресурсов.
"Крым" обвинили и в плагиате (журналистка Диана Кади), и в слабом сюжете – герои действительно выглядят очень плоскими, а их мотивации – наивными, и в бюрократическом подходе к маркетинговой компании картины. В целом, многие кинокритики назвали его неудачной агиткой.
Кино о событиях сегодняшнего дня редко выходит без шквала критики и обвинений в пропаганде той, или иной политической позиции. И все же, оно должно быть – говорить всегда лучше, чем молчать.
*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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