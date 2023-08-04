Самая длинная война. Каким может быть "корейский сценарий" для Украины - 04.08.2023 Украина.ру
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Самая длинная война. Каким может быть "корейский сценарий" для Украины
Самая длинная война. Каким может быть "корейский сценарий" для Украины - 04.08.2023 Украина.ру
Самая длинная война. Каким может быть "корейский сценарий" для Украины
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет подписывать декларацию об официальном завершении Корейской войны
2023-08-04T13:26
2023-08-04T13:44
эксклюзив
украина
северная корея
южная корея
сша
алексей арестович
дональд трамп
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Об этом в Сеуле заявил глава южнокорейского министерства по делам объединения, которое отвечает за официальные политические контакты с Корейской Народно-Демократической республикой.Кровавый военный конфликт на территории Корейского полуострова, который едва не превратился в новую мировую войну – потому что в нем участвовали США, Великобритания, большинство государств Западной Европы, Китай, Турция, СССР, Филиппины, Таиланд, Эфиопия и даже Колумбия – продолжался в течение 1950-1953 годов.Формально он завершился семьдесят лет назад, после заключения перемирия, разделившего Корею по линии 38-ой параллели, где была создана специальная демилитаризованная зона. Причем представитель антикоммунистической Южной Кореи наотрез отказался подписать это соглашение, и за него поставил подпись командир американского военного контингента генерал Кларк."Южная Корея тогда отказалась поддержать перемирие, поскольку верила в скорый разгром войск Пхеньяна и считала, что в случае прекращения огня он слишком легко отделается", – пишет об этом известный журналист-востоковед Василий Головнин.Прошли десятилетия, но мирный договор между противоборствующими сторонами не заключили – так что, с юридической точки зрения, Южная и Северная Корея воюют между собой по сей день.Западная пропаганда всегда обвиняла в этом КНДР. Эту страну выставляют в образе милитаризированного монстра, который якобы готовится к нападению на мирную и демократическую Южную Корею.На самом же деле предложения заключить мир озвучивает именно северокорейская сторона. За последние годы она не раз высказывала готовность поставить точку в этой давней войне, открывая этим перспективы для нормализации отношений с Сеулом."Пхеньян неоднократно предлагал принять документ подобного рода, особенно активно он поднимал этот вопрос во время кратковременной активизации диалога с США во времена Дональда Трампа", – напоминает об этом Головнин.Но руководство Южной Кореи упорно не соглашается на заключение мира – потому что этого не хотят в Вашингтоне.Причины такой позиции очевидны. Состояние вечной войны с демонизированной КНДР позволяет сохранять американское военное присутствие на территории Корейского полуострова, что приносит значительные преимущества военно-стратегического характера.Пентагон использует Южную Корею в качестве сухопутного плацдарма на континентальной территории Дальнего Востока. Кроме того, американцы разместили там свою стратегическую авиацию, которая угрожает не только Пхеньяну, но и Пекину, Харбину, Хабаровску и Владивостоку.В Южной Корее располагаются огромные военные базы США, на которых размещены почти тридцать тысяч военнослужащих, оснащенных самым современным вооружением – не считая военных специалистов из стран НАТО, представителей вольнонаемного персонала и других гражданских лиц с американскими паспортами.Общее количество американцев и их союзников, которые находятся в Корее в рамках военной миссии Пентагона, составляет на сегодня около пятидесяти тысяч человек. В случае необходимости они способны в любой момент атаковать Север – потому что формально Корейская война до сих пор не прекращена."Ни в Южной Корее, ни в Америке не делается секрета из того, против кого направлена эта мощнейшая группировка. Потенциальным противником является Северная Корея", – пишет об этом кореевед Андрей Ланьков.Именно эта угроза заставляет КНДР постоянно вооружаться, создавая новые образцы современных военных технологий – включая мощные ударные беспилотники.Дело не в том, что Ким Чен Ын любит пускать ракеты и принимать военные парады. Северокорейские лидеры видят, что американцы категорически не хотят мира – вопреки желаю большинства жителей Южной Кореи.В Пхеньяне понимают, что в Вашингтоне с готовностью перейдут к эскалации конфликта, если только почувствуют слабость своих противников. Потому что победа над Северной Кореей позволит разместить американские войска непосредственно на границах КНР и РФ.Сегодня на Западе активно поднимают тему перемирия в Корейской войне. Существует распространенное мнение, что оно может послужить образцом для прекращения конфликта на Украине."С украинской стороны отсутствие успеха, вероятно, приведет к росту разочарования среди военнослужащих и гражданского населения, а резервистов, желающих и способных служить, будет все меньше и меньше. На Западе же будет распространяться усталость от войны, и, скорее всего, в 2024 году власти потеряют интерес к масштабным поставкам оружия.Конфликт будет заморожен так же, как в случае с Северной и Южной Кореей. Для миллионов украинцев это, скорее всего, будут плохие времена, потому что, до вступления в НАТО и ЕС еще далеко, а иностранные инвесторы вряд ли будут вкладывать деньги из-за неопределенности ситуации, а восстановление остальной части Украины будет идти гораздо медленнее, чем ожидается сейчас", – пишет немецкое издание Die Welt."В дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта", – вторит этому итальянская La Repubblica.О корейском сценарии упоминали и в Киеве – несмотря на то, что любые разговоры о перемирии на Украине строго запрещены."Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея – с гарантиями", – рассуждал на эту тему Алексей Арестович (включен в перечень террористов и экстремистов).Эти информационные вбросы, безусловно, отражают настроения определенной части западного истеблишмента. А значит, попытку реализации подобного варианта нельзя считать невозможной.Более того, как показывает пример Южной Кореи, при большом желании американцы способны утвердить подобное перемирие даже без согласия украинской стороны – как это сделал когда-то генерал Кларк.Но важно не забывать, что именно США блокируют возможность мирного урегулирования между двумя корейскими государствами. Они заинтересованы в том, чтобы ситуация все время находилась в подвешенном состоянии, балансируя на грани нового обострения.И, в результате, незаконченный корейский конфликт представляет собой самую длинную войну в современной истории.
https://ukraina.ru/20230426/1045702402.html
https://ukraina.ru/20230727/1048289646.html
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Александр Савко
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Украина.ру
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эксклюзив, украина, северная корея, южная корея, сша, алексей арестович, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Северная Корея, Южная Корея, США, Алексей Арестович, Дональд Трамп

Самая длинная война. Каким может быть "корейский сценарий" для Украины

13:26 04.08.2023 (обновлено: 13:44 04.08.2023)
 
© AP / Jung Yeon-je
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP / Jung Yeon-je
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет подписывать декларацию об официальном завершении Корейской войны
Об этом в Сеуле заявил глава южнокорейского министерства по делам объединения, которое отвечает за официальные политические контакты с Корейской Народно-Демократической республикой.
Кровавый военный конфликт на территории Корейского полуострова, который едва не превратился в новую мировую войну – потому что в нем участвовали США, Великобритания, большинство государств Западной Европы, Китай, Турция, СССР, Филиппины, Таиланд, Эфиопия и даже Колумбия – продолжался в течение 1950-1953 годов.
Формально он завершился семьдесят лет назад, после заключения перемирия, разделившего Корею по линии 38-ой параллели, где была создана специальная демилитаризованная зона.
Причем представитель антикоммунистической Южной Кореи наотрез отказался подписать это соглашение, и за него поставил подпись командир американского военного контингента генерал Кларк.
"Южная Корея тогда отказалась поддержать перемирие, поскольку верила в скорый разгром войск Пхеньяна и считала, что в случае прекращения огня он слишком легко отделается", – пишет об этом известный журналист-востоковед Василий Головнин.
Прошли десятилетия, но мирный договор между противоборствующими сторонами не заключили – так что, с юридической точки зрения, Южная и Северная Корея воюют между собой по сей день.
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Западная пропаганда всегда обвиняла в этом КНДР. Эту страну выставляют в образе милитаризированного монстра, который якобы готовится к нападению на мирную и демократическую Южную Корею.
На самом же деле предложения заключить мир озвучивает именно северокорейская сторона. За последние годы она не раз высказывала готовность поставить точку в этой давней войне, открывая этим перспективы для нормализации отношений с Сеулом.
"Пхеньян неоднократно предлагал принять документ подобного рода, особенно активно он поднимал этот вопрос во время кратковременной активизации диалога с США во времена Дональда Трампа", – напоминает об этом Головнин.
Но руководство Южной Кореи упорно не соглашается на заключение мира – потому что этого не хотят в Вашингтоне.
Причины такой позиции очевидны. Состояние вечной войны с демонизированной КНДР позволяет сохранять американское военное присутствие на территории Корейского полуострова, что приносит значительные преимущества военно-стратегического характера.
Пентагон использует Южную Корею в качестве сухопутного плацдарма на континентальной территории Дальнего Востока. Кроме того, американцы разместили там свою стратегическую авиацию, которая угрожает не только Пхеньяну, но и Пекину, Харбину, Хабаровску и Владивостоку.
В Южной Корее располагаются огромные военные базы США, на которых размещены почти тридцать тысяч военнослужащих, оснащенных самым современным вооружением – не считая военных специалистов из стран НАТО, представителей вольнонаемного персонала и других гражданских лиц с американскими паспортами.
Общее количество американцев и их союзников, которые находятся в Корее в рамках военной миссии Пентагона, составляет на сегодня около пятидесяти тысяч человек. В случае необходимости они способны в любой момент атаковать Север – потому что формально Корейская война до сих пор не прекращена.
"Ни в Южной Корее, ни в Америке не делается секрета из того, против кого направлена эта мощнейшая группировка. Потенциальным противником является Северная Корея", – пишет об этом кореевед Андрей Ланьков.
Именно эта угроза заставляет КНДР постоянно вооружаться, создавая новые образцы современных военных технологий – включая мощные ударные беспилотники.
Дело не в том, что Ким Чен Ын любит пускать ракеты и принимать военные парады. Северокорейские лидеры видят, что американцы категорически не хотят мира – вопреки желаю большинства жителей Южной Кореи.
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В Пхеньяне понимают, что в Вашингтоне с готовностью перейдут к эскалации конфликта, если только почувствуют слабость своих противников. Потому что победа над Северной Кореей позволит разместить американские войска непосредственно на границах КНР и РФ.
Сегодня на Западе активно поднимают тему перемирия в Корейской войне. Существует распространенное мнение, что оно может послужить образцом для прекращения конфликта на Украине.
"С украинской стороны отсутствие успеха, вероятно, приведет к росту разочарования среди военнослужащих и гражданского населения, а резервистов, желающих и способных служить, будет все меньше и меньше.
На Западе же будет распространяться усталость от войны, и, скорее всего, в 2024 году власти потеряют интерес к масштабным поставкам оружия.
Конфликт будет заморожен так же, как в случае с Северной и Южной Кореей. Для миллионов украинцев это, скорее всего, будут плохие времена, потому что, до вступления в НАТО и ЕС еще далеко, а иностранные инвесторы вряд ли будут вкладывать деньги из-за неопределенности ситуации, а восстановление остальной части Украины будет идти гораздо медленнее, чем ожидается сейчас", – пишет немецкое издание Die Welt.
"В дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу, которое заморозит линию фронта", – вторит этому итальянская La Repubblica.
О корейском сценарии упоминали и в Киеве – несмотря на то, что любые разговоры о перемирии на Украине строго запрещены.
"Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея – с гарантиями", – рассуждал на эту тему Алексей Арестович (включен в перечень террористов и экстремистов).
Эти информационные вбросы, безусловно, отражают настроения определенной части западного истеблишмента. А значит, попытку реализации подобного варианта нельзя считать невозможной.
Более того, как показывает пример Южной Кореи, при большом желании американцы способны утвердить подобное перемирие даже без согласия украинской стороны – как это сделал когда-то генерал Кларк.
Но важно не забывать, что именно США блокируют возможность мирного урегулирования между двумя корейскими государствами. Они заинтересованы в том, чтобы ситуация все время находилась в подвешенном состоянии, балансируя на грани нового обострения.
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа 2022, 15:21Чем воюют на Украине
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
И, в результате, незаконченный корейский конфликт представляет собой самую длинную войну в современной истории.
 
ЭксклюзивУкраинаСеверная КореяЮжная КореяСШААлексей АрестовичДональд Трамп
 
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