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Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой?

Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой? - 28.07.2023 Украина.ру

Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой?

Существует распространённое в ультрапатриотических кругах мнение, что спецоперация, которую ведёт Россия, отличается от войны, которую ведёт Украина, тем, что победить в ней нельзя. Возможно только достижение целей, с которыми всё непонятно. Это, разумеется, не так, в основном потому, что ультрапатриоты путают цели и средства

2023-07-28T14:54

2023-07-28T14:54

2023-07-28T14:54

россия

украина

запад

спецоперация

война

цели

победа

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Россия не ведёт войну против Украины, потому что, как неоднократно подчёркивал Владимир Путин, русские и украинцы – один народ. На территории Украины идёт война между Россией и коллективным Западом, который вознамерился Россию отменить. Т.е., СВО – это средство достижения победы в более масштабном конфликте.Однако, такое понимание не снимает с повестки дня вопрос о том, что считать победой каждой из сторон.УкраинаПо официальной киевской версии целью СВО является ликвидация украинской государственности, а, значит, победой будет её сохранение. Именно в таком контексте Владимир Зеленский высказывался в марте прошлого года.Если то так, то победу Украина уже одержала – Россия не ставила цели ликвидации украинской государственности. Речь шла только об обеспечении безопасности России и гарантиях прав русскокультурных жителей Украины. Отдельно – о признании Киевом права на самоопределение жителей Крыма и Донбасса.Проблема, однако, в том, что сохранение украинского государства, которое вполне устраивает Россию, совершенно не устраивает украинскую элиту. Так было в XVIII веке, когда Екатерина II пыталась сохранить самостоятельность Польши (как минимум исходя из понимания того, что из поляков, в отличие от украинцев, выйдут плохие поданные империи), но никак не смогла совладать с инстинктами шляхты.Поскольку цель сохранения государственности как бы выполнена, то акцентировать на ней внимание как-то неудобно – ведь тогда надо прекращать войну и договариваться с Россией. Соответственно, на первое место выдвигается совершенно другая цель – восстановления территориальной целостности в границах 1991 года.Цель совершенно нереальное даже с собственно украинской точки зрения – для того, чтобы попытаться отбить Крым и Донбасс (без гарантий получения разумеется), надо положить количество народа, несовместимое с дальнейшим выживанием украинской нации. Косвенно это признаёт и сам Зеленский.Более того, получение Крыма не одобряется Западом: с одной стороны, США опасаются эскалации, с другой – США не особенно заинтересованы в росте влияния Турции в регионе (а оно будет неизбежно, поскольку влияние Анкары на Крым при слабости Киева уравновешивалось только Москвой). Разумеется, признать Крым российской территорией Киеву не дадут, даже если у него появятся такие фантазии. Вялотекущий территориальный конфликт, который в любой момент можно разморозить, Запад вполне устраивает.Ну и, наконец, реальная цель – уничтожение России. Понятно, что официально Киев такую цель не декларирует, поскольку это противоречит концепции "оборонительной войны". Однако говорящие головы ОП, вроде Михаила Подоляка, не устают повторять, что в случае победы Украины в России произойдёт дестабилизация ситуации и даже её распад…Украинские руководители люди не очень умные, потому не понимают, что распад России даже в идеальном для Украины случае будет означать:- утрату какого-либо интереса к Украине со стороны Запада (ни копейки она больше не получит);- огромные издержки, которые Украина просто не потянет.В общем, распад России повлечёт за собой распад Украины. Можно ли считать такой результат победой – трудно сказать. Для правоверного украинского националиста, который живёт для того, чтобы навредить России, наверное, да.РоссияВарианты результата конфликта для России наиболее точно описаны российским военным экспертом Ильёй Крамником:"Предметом послевоенного торга становится послевоенное устройство Украины – Россия выиграла войну.Устройство НАТО и безопасность Европы в целом – Россия выиграла войну нокаутом.Торг идет за линию разграничения – война закончилась вничью.Торг идет за Украину в границах 1991 – Россия войну проиграла.Если же торг пойдет за послевоенное переустройство России – это будет значить, что Россия войну проиграла нокаутом".Сейчас мы можем уверенно рассчитывать на третий вариант – боевая ничья с последующим матч-реваншем. Причём приостановка военных действий почти наверняка приведёт к активизации диверсионных действий – не зря же Киев открещивается от действий "российских" подразделений ВСУ.Первый и второй варианты требуют значительно больше времени, чем военная победа над Украиной. Такой результат мог быть получен в результате мощного социально-экономического кризиса на Западе, но тут слишком велики принципиально непросчитываемые риски – есть основания полагать, что Запад, поняв, что окончательно проигрывает, пойдёт ва-банк. Российское руководство отлично это понимает, потому действует осторожно и пошагово, постепенно отказываясь от экономических отношений с враждебными странами и от доллара как международной валюты. Откровенно говоря, сам Запад, руководствуясь идеологическими мотивами, идёт по этой дороге намного быстрее и наносит себе больше вреда. В этом смысле время работает на Россию, и вероятность того, что со временем мы придём к новой Ялте очень высока.Условия четвёртого и пятого вариантов более понятны – к таким последствиям мог привести, например, мятеж Пригожина. Пока, однако, внутриполитические вызовы удаётся купировать.

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россия, украина, запад, спецоперация, война, цели, победа