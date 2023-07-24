Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война - 24.07.2023 Украина.ру
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Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война
Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война - 24.07.2023 Украина.ру
Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война
У нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов
2023-07-24T13:19
2023-07-24T13:19
интервью
россия
всу
кременная
танк
запад
беспилотники
f-16
спецслужбы
днр
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Это будет гораздо более страшная война, чем те действия, которые ведутся сегодня на линии боевого соприкосновения, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Алексей Дикий, командующий ОБТФ "Каскад", который сражается на Южно-Донецком направлении, заявил, что наступления ВСУ фактически нет. По его словам, противник пытается дотолкать отдельные подразделения наших позиций, чтобы создавать видимость наступательных действий.- Виталий, согласны ли вы с такой оценкой?- Возможно, мой коллега-военный прав в том, что касается обстановки непосредственно в его зоне ответственности. Но в том, что касается других направлений, я позволю себе с ним не согласиться.Если мы говорим о Запорожском направлении (оно в приоритете для противника), где Украина пытается дойти до Азовского моря и пробить брешь между нашими подразделениями, то здесь бои не прекращаются круглые сутки.Понятно, что "контрнаступ" нельзя назвать полноценным наступлением. Оно носит вялотекущий характер. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.Кстати, когда враг ударил по Крыму и взорвал там несколько складов, это сделала не Украина. Это сделали американцы или британцы, которые при помощи своей разведки пытаются вычислить слабину в нашей обороне и совершить прорыв. Поэтому они обстреливают наши тыловые города и районы, чтобы как можно больше людей выехало с их территории.Но, как показывает светлая сторона луны, продвижение наших войск является мерилом их контрнаступления.Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой.Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.Повторюсь, полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою. Потому что наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось. Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.- Насколько мы готовы к отражению массовой атаки ВСУ с использованием советской бронетехники и американских F-16?- Готовы. Три дня назад я проехал всю нашу линию соприкосновения на юге. Я не могу сказать, что у нас есть серьезные проблемы в обороне. Более того, в наши подразделения поступает все больше новой техники, которую мы пока тоже не применяли. Мы пока применяем то, что у нас есть, а также трофейные образцы вооружений. Я не думаю, что мы чего-то там не отразим.Более того, мы готовы даже к массированному контрудару. По моему личному мнению, мы его нанесем через пять-семь месяцев, если будет соответствующее политическое решение. Мы разобьем киевский режим в пух и прах.Пока же нам нужно дождаться, пока противник бросит в бой все резервы. Именно поэтому мы наступаем в районе Сватово, Кременной и Купянска.- Тогда переходим к обстановке на севере. Какие мелкие населенные пункты нам следует занять, чтобы приступить к штурму Красного Лимана?- Это неправильная постановка вопроса. Мы должны делать все, чтобы обойти эти населенные пункты и не штурмовать их в лоб. Нам нужны такие оперативно-тактические действия, чтобы противник сам начал бежать.Например, на Кременском направлении наши десантники заняли за сутки восемь опорных пунктов. Это говорить о том, что ВСУ там измотаны. Хотя они ожидали, что в результате их "контрнаступа" испугаются и уйдут. Помощь от Запада на Украину также не пришла. Их огромное количество "двухсотых" до сих пор валяется на поле боя. Никто их не забирает. То же самое касается Сватовского и Купянского направлений.Нам и дальше нужно способствовать как можно меньшему продвижению противника и одновременно оказывать на него давление нашими артиллерией, ВКС и танками Т-90М "Прорыв". Благодаря этому у нас есть положительная динамика.Понятно, что у противника еще есть силы и средства, которые он где-то прячет. Украина ждет момента, чтобы совершить суицид раз и навсегда.- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходит среднестатистический бой на Сватовско-Кременском направлении.- Сначала идет разведка боем, радиоразведка, разведка при помощи дронов и ВКС. Мы используем различные станции и системы слежения. Потом проходят разведроты, которые обследуют территорию и изучают противника. Когда мы находим конкретные укрепрайоны ВСУ, мы наносим по ним точный артиллерийский удар. А потом идут штурмовые отряды при поддержке танков и БМП. В этот момент их поддерживают ВКС. Таким образом, мы минимизируем потери личного состава и наносим врагу максимальный урон.Сейчас у нас это все хорошо работает в комплексе. Наши "Ланцеты" стали снайперским боеприпасом, который точечно выбивает любую единицу вражеской техники (хоть "Леопард", хоть "Челленджер", хоть "Абрамс"). Тем более, что в новых "Ланцетах" мы усилили кумулятивную часть. Это важный разведывательно-ударный элемент, который мы активно применяем.- Насколько рельеф местности помогает противнику удерживать оборону?- Начну с того, что Донецкий кряж, который идет от Харьковской области до южных границ наших территорий – это очень сложная местность. Там огромное количество высот, лесопосадок и оврагов, где можно спрятать технику и личного состава, а также это все прикрыть.Еще с начала Русской весны в Донбассе мы прекрасно понимали, с чем мы столкнемся. Но для нас как для местных жителей эти территории были понятны. Мы хорошо знаем, как защищать и отбивать нашу землю.Когда идет большая группировка войск, есть и потери среди нашего личного состава. Потому что ВСУ используют складки местности для тактических действий. Но сегодня наши бойцы и командиры свои участки знают на отлично.Всем понятно, что противник – это наше зеркальное отражение. Фашисты за океаном стравили между собой славян. Они манипулируют киевским режимом, чтобы как можно больше украинцев погибло.- Много ли наемников на этом направлении?- Наемников там хватает. В основном они находятся во второй или третьей линии в качестве "волонтеров". Среди них есть снайперы, которые приезжают сюда как на сафари. Есть инструкторы, которые готовят части и соединения. Есть разведчики. Есть и те, кто участвует в штурмовых подразделениях. По моим личным оценкам, по всей линии боевого соприкосновения сегодня присутствуют от 3 до 6 тысяч наемников.Более того, они участвуют в убийстве мирных граждан. На Украине есть и заградотряды из наемников. Есть заградотряды из СБУ и Нацполиции, а также из числа бывших зеков. Тех, кто отказывается идти в бой, они просто убивают. Об этом говорят сами украинские пленные. Отказался штурмовать – застрелили и закопали. Все равно все спишут на войну и "российскую агрессию".- А среди украинцев кого больше? Местных жителей? Или людей из других регионов?- Отдельные жители на Украине говорят, что уже пора заканчивать эту войну. На самом деле заканчивать ее некому. Например, в Харьковской области уже закончились мужчины призывного возраста. Они все погибли. То же самое касается Днепропетровской области. В Николаеве и Одессе ситуация немного получше, но то же самое будет с ними. Как и во Львове, Ужгороде и Луцке.Кстати, в самом Киеве запретили призыв в Шевченковском районе, потому что там много посольств и административных зданий, которым нужен обслуживающий персонал. Но в других центральных районах военкомам дана команда собрать минимум 9 тысяч человек по мобилизации.Теперь отвечу на ваш вопрос про местных жителей. Донецкую и Луганскую область еще с 2014 года покинуло много людей. Многие из тех, кто уехал на Украину, стали заниматься откровенным бандитизмом. Из них стали создавать нацистские батальоны "Луганск-1", "Луганск-2", "Айдар" и "Шахтер". Все они состоят из местных жителей и представителей силовых ведомств на местах. Они действительно пошли воевать против собственного народа.Например, когда мы освободили Лисичанск и ВСУ сбежали с некоторых позиций, местные жители стали жаловаться на звонки своих соседей, которые угрожают им убийством за то, что они получают российские паспорта и получают гуманитарную помощь от российских властей. Они готовы убивать своих же соседей только за то, что Россия дает им еду и воду.Поэтому самые мотивированные в рядах ВСУ – это местные жители. А немотивированные те, кого забирают в армию насильно. Хотя, украинская армия за две недели может превратить даже такого человека в конкретного упыря. Если посмотреть в глаза некоторым пленным, мы не увидим в них раскаяния. Мол, я водитель или повар, я случайно сюда попал, а тут вы.Но есть конкретные подразделения, которые специально идут в атаку, потому что это их единственный шанс сдаться нам в плен, чтобы их не убили их собственные заградотряды. Они же понимают, что Россия их пытать не будет. Им окажут юридические услуги, дадут позвонить родным и накормят.Те же в рядах ВСУ, кто этого не поймет, продолжит гибнуть за землю, которую Зеленский продал, и за кокаин, который ему подвозят. Видимо, им это нравится.С другой стороны, мы можем сколько угодно иронизировать по поводу украинской армии, но там есть подразделения, которые хорошо подготовлены и бьются с нами до последней капли крови. Они заслуживают уважения.- Вы сказали, что мы будем готовы перейти в наступление примерно через полгода. От чего это зависит? От слабости противника? Или от оснащенности наших подразделений?- От всего сразу. И от внешней политики, и от ситуации на поле боя, и от поведения стран, которые задыхаются от этого ужаса.Владимир Путин сказал, что этот конфликт затянется на десять лет. Мы совершим героический подвиг, когда проведем демилитаризацию Украины и освободим ее от правящего режима. А денацификация – сложный и многоуровневый процесс, который нам предстоит пройти. Даже на примере Донецкой и Луганской областей мы видим, как это непросто. Все эти девять лет до начала СВО у нас было немало провокаторов и диверсантов.По моему личному мнению, у нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов. Это будет гораздо более страшная война, чем те действия, которые ведутся сегодня на линии боевого соприкосновения.Киев надо лишить портов и возможности получать оружие из- за границы. Если мы эту задачу выполним, мы можем говорить о нашей готовности к тому, чтобы освобождать украинские территории.
https://ukraina.ru/20230724/1048178420.html
https://ukraina.ru/20230722/1048182951.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, всу, кременная, танк, запад, беспилотники, f-16, спецслужбы, днр, лнр
Интервью, Россия, ВСУ, Кременная, танк, Запад, беспилотники, F-16, спецслужбы, ДНР, ЛНР

Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война

13:19 24.07.2023
 
© vk.com / Виталий КиселевВиталий Киселев интервью
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© vk.com / Виталий Киселев
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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У нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов
Это будет гораздо более страшная война, чем те действия, которые ведутся сегодня на линии боевого соприкосновения, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее Алексей Дикий, командующий ОБТФ "Каскад", который сражается на Южно-Донецком направлении, заявил, что наступления ВСУ фактически нет.
По его словам, противник пытается дотолкать отдельные подразделения наших позиций, чтобы создавать видимость наступательных действий.
- Виталий, согласны ли вы с такой оценкой?
- Возможно, мой коллега-военный прав в том, что касается обстановки непосредственно в его зоне ответственности. Но в том, что касается других направлений, я позволю себе с ним не согласиться.
Если мы говорим о Запорожском направлении (оно в приоритете для противника), где Украина пытается дойти до Азовского моря и пробить брешь между нашими подразделениями, то здесь бои не прекращаются круглые сутки.
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Понятно, что "контрнаступ" нельзя назвать полноценным наступлением. Оно носит вялотекущий характер. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.
Кстати, когда враг ударил по Крыму и взорвал там несколько складов, это сделала не Украина. Это сделали американцы или британцы, которые при помощи своей разведки пытаются вычислить слабину в нашей обороне и совершить прорыв.
Поэтому они обстреливают наши тыловые города и районы, чтобы как можно больше людей выехало с их территории.
Но, как показывает светлая сторона луны, продвижение наших войск является мерилом их контрнаступления.
Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.
Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой.
Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.
Повторюсь, полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою. Потому что наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось.
Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.
- Насколько мы готовы к отражению массовой атаки ВСУ с использованием советской бронетехники и американских F-16?
- Готовы. Три дня назад я проехал всю нашу линию соприкосновения на юге. Я не могу сказать, что у нас есть серьезные проблемы в обороне. Более того, в наши подразделения поступает все больше новой техники, которую мы пока тоже не применяли.
Мы пока применяем то, что у нас есть, а также трофейные образцы вооружений. Я не думаю, что мы чего-то там не отразим.
Более того, мы готовы даже к массированному контрудару. По моему личному мнению, мы его нанесем через пять-семь месяцев, если будет соответствующее политическое решение. Мы разобьем киевский режим в пух и прах.
Пока же нам нужно дождаться, пока противник бросит в бой все резервы. Именно поэтому мы наступаем в районе Сватово, Кременной и Купянска.
Ростислав Ищенко интервью
22 июля, 14:21
Ростислав Ищенко о том, что будет, если Россия эту войну проиграетУ Киева мало времени для решения проблем. Украинское государство уже не десятилетиями свою жизнь меряет, сложно сказать, остались лиУ него хотя бы годы или уже только месяцы, считает политолог Ростислав Ищенко.
- Тогда переходим к обстановке на севере. Какие мелкие населенные пункты нам следует занять, чтобы приступить к штурму Красного Лимана?
- Это неправильная постановка вопроса. Мы должны делать все, чтобы обойти эти населенные пункты и не штурмовать их в лоб. Нам нужны такие оперативно-тактические действия, чтобы противник сам начал бежать.
Например, на Кременском направлении наши десантники заняли за сутки восемь опорных пунктов. Это говорить о том, что ВСУ там измотаны. Хотя они ожидали, что в результате их "контрнаступа" испугаются и уйдут.
Помощь от Запада на Украину также не пришла. Их огромное количество "двухсотых" до сих пор валяется на поле боя. Никто их не забирает. То же самое касается Сватовского и Купянского направлений.
Нам и дальше нужно способствовать как можно меньшему продвижению противника и одновременно оказывать на него давление нашими артиллерией, ВКС и танками Т-90М "Прорыв". Благодаря этому у нас есть положительная динамика.
Понятно, что у противника еще есть силы и средства, которые он где-то прячет. Украина ждет момента, чтобы совершить суицид раз и навсегда.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходит среднестатистический бой на Сватовско-Кременском направлении.
- Сначала идет разведка боем, радиоразведка, разведка при помощи дронов и ВКС. Мы используем различные станции и системы слежения. Потом проходят разведроты, которые обследуют территорию и изучают противника.
Когда мы находим конкретные укрепрайоны ВСУ, мы наносим по ним точный артиллерийский удар. А потом идут штурмовые отряды при поддержке танков и БМП. В этот момент их поддерживают ВКС. Таким образом, мы минимизируем потери личного состава и наносим врагу максимальный урон.
Сейчас у нас это все хорошо работает в комплексе. Наши "Ланцеты" стали снайперским боеприпасом, который точечно выбивает любую единицу вражеской техники (хоть "Леопард", хоть "Челленджер", хоть "Абрамс"). Тем более, что в новых "Ланцетах" мы усилили кумулятивную часть. Это важный разведывательно-ударный элемент, который мы активно применяем.
- Насколько рельеф местности помогает противнику удерживать оборону?
- Начну с того, что Донецкий кряж, который идет от Харьковской области до южных границ наших территорий – это очень сложная местность. Там огромное количество высот, лесопосадок и оврагов, где можно спрятать технику и личного состава, а также это все прикрыть.
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Еще с начала Русской весны в Донбассе мы прекрасно понимали, с чем мы столкнемся. Но для нас как для местных жителей эти территории были понятны. Мы хорошо знаем, как защищать и отбивать нашу землю.
Когда идет большая группировка войск, есть и потери среди нашего личного состава. Потому что ВСУ используют складки местности для тактических действий. Но сегодня наши бойцы и командиры свои участки знают на отлично.
Всем понятно, что противник – это наше зеркальное отражение. Фашисты за океаном стравили между собой славян. Они манипулируют киевским режимом, чтобы как можно больше украинцев погибло.
- Много ли наемников на этом направлении?
- Наемников там хватает. В основном они находятся во второй или третьей линии в качестве "волонтеров". Среди них есть снайперы, которые приезжают сюда как на сафари.
Есть инструкторы, которые готовят части и соединения. Есть разведчики. Есть и те, кто участвует в штурмовых подразделениях. По моим личным оценкам, по всей линии боевого соприкосновения сегодня присутствуют от 3 до 6 тысяч наемников.
Более того, они участвуют в убийстве мирных граждан. На Украине есть и заградотряды из наемников. Есть заградотряды из СБУ и Нацполиции, а также из числа бывших зеков. Тех, кто отказывается идти в бой, они просто убивают.
Об этом говорят сами украинские пленные. Отказался штурмовать – застрелили и закопали. Все равно все спишут на войну и "российскую агрессию".
- А среди украинцев кого больше? Местных жителей? Или людей из других регионов?
- Отдельные жители на Украине говорят, что уже пора заканчивать эту войну. На самом деле заканчивать ее некому.
Например, в Харьковской области уже закончились мужчины призывного возраста. Они все погибли. То же самое касается Днепропетровской области. В Николаеве и Одессе ситуация немного получше, но то же самое будет с ними. Как и во Львове, Ужгороде и Луцке.
Кстати, в самом Киеве запретили призыв в Шевченковском районе, потому что там много посольств и административных зданий, которым нужен обслуживающий персонал. Но в других центральных районах военкомам дана команда собрать минимум 9 тысяч человек по мобилизации.
Теперь отвечу на ваш вопрос про местных жителей. Донецкую и Луганскую область еще с 2014 года покинуло много людей. Многие из тех, кто уехал на Украину, стали заниматься откровенным бандитизмом. Из них стали создавать нацистские батальоны "Луганск-1", "Луганск-2", "Айдар" и "Шахтер".
Все они состоят из местных жителей и представителей силовых ведомств на местах. Они действительно пошли воевать против собственного народа.
Например, когда мы освободили Лисичанск и ВСУ сбежали с некоторых позиций, местные жители стали жаловаться на звонки своих соседей, которые угрожают им убийством за то, что они получают российские паспорта и получают гуманитарную помощь от российских властей. Они готовы убивать своих же соседей только за то, что Россия дает им еду и воду.
Поэтому самые мотивированные в рядах ВСУ – это местные жители. А немотивированные те, кого забирают в армию насильно. Хотя, украинская армия за две недели может превратить даже такого человека в конкретного упыря. Если посмотреть в глаза некоторым пленным, мы не увидим в них раскаяния. Мол, я водитель или повар, я случайно сюда попал, а тут вы.
Но есть конкретные подразделения, которые специально идут в атаку, потому что это их единственный шанс сдаться нам в плен, чтобы их не убили их собственные заградотряды. Они же понимают, что Россия их пытать не будет. Им окажут юридические услуги, дадут позвонить родным и накормят.
Те же в рядах ВСУ, кто этого не поймет, продолжит гибнуть за землю, которую Зеленский продал, и за кокаин, который ему подвозят. Видимо, им это нравится.
С другой стороны, мы можем сколько угодно иронизировать по поводу украинской армии, но там есть подразделения, которые хорошо подготовлены и бьются с нами до последней капли крови. Они заслуживают уважения.
Дмитрий Дрозденко интервью
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- Вы сказали, что мы будем готовы перейти в наступление примерно через полгода. От чего это зависит? От слабости противника? Или от оснащенности наших подразделений?
- От всего сразу. И от внешней политики, и от ситуации на поле боя, и от поведения стран, которые задыхаются от этого ужаса.
Владимир Путин сказал, что этот конфликт затянется на десять лет. Мы совершим героический подвиг, когда проведем демилитаризацию Украины и освободим ее от правящего режима. А денацификация – сложный и многоуровневый процесс, который нам предстоит пройти.
Даже на примере Донецкой и Луганской областей мы видим, как это непросто. Все эти девять лет до начала СВО у нас было немало провокаторов и диверсантов.
По моему личному мнению, у нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов. Это будет гораздо более страшная война, чем те действия, которые ведутся сегодня на линии боевого соприкосновения.
Киев надо лишить портов и возможности получать оружие из- за границы. Если мы эту задачу выполним, мы можем говорить о нашей готовности к тому, чтобы освобождать украинские территории.
 
ИнтервьюРоссияВСУКременнаятанкЗападбеспилотникиF-16спецслужбыДНРЛНР
 
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13:19Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война
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