https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html

Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война

Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война - 24.07.2023 Украина.ру

Полковник Виталий Киселев: Россия разобьет ВСУ через полгода, а потом начнется еще более страшная война

У нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов

2023-07-24T13:19

2023-07-24T13:19

2023-07-24T13:19

интервью

россия

всу

кременная

танк

запад

беспилотники

f-16

спецслужбы

днр

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Это будет гораздо более страшная война, чем те действия, которые ведутся сегодня на линии боевого соприкосновения, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Алексей Дикий, командующий ОБТФ "Каскад", который сражается на Южно-Донецком направлении, заявил, что наступления ВСУ фактически нет. По его словам, противник пытается дотолкать отдельные подразделения наших позиций, чтобы создавать видимость наступательных действий.- Виталий, согласны ли вы с такой оценкой?- Возможно, мой коллега-военный прав в том, что касается обстановки непосредственно в его зоне ответственности. Но в том, что касается других направлений, я позволю себе с ним не согласиться.Если мы говорим о Запорожском направлении (оно в приоритете для противника), где Украина пытается дойти до Азовского моря и пробить брешь между нашими подразделениями, то здесь бои не прекращаются круглые сутки.Понятно, что "контрнаступ" нельзя назвать полноценным наступлением. Оно носит вялотекущий характер. Вероятно, Украина бережет основные силы и средства для большого прорыва. Тем не менее, со стороны противника происходят уколы наших позиций на всем протяжении фронта от Харьковской до Херсонской областей.Кстати, когда враг ударил по Крыму и взорвал там несколько складов, это сделала не Украина. Это сделали американцы или британцы, которые при помощи своей разведки пытаются вычислить слабину в нашей обороне и совершить прорыв. Поэтому они обстреливают наши тыловые города и районы, чтобы как можно больше людей выехало с их территории.Но, как показывает светлая сторона луны, продвижение наших войск является мерилом их контрнаступления.Попытки Украины использовать западные технологии, технику и вооружения не увенчались никаким успехом. Те же "Страйкеры" и "Брэдли" - это не боевая техника. Это эвакуационная техника, которую также можно использовать для подвоза личного состава на поле боя, а потом быстро оттуда сбежать. Она не годится для штурма.Украина использует танки для штурма. Но это приводит к тому, что всушники сами пытаются их ломать. Украинские танкисты сами говорят о том, что боятся ездить на "Леопардах", потому что русские сходят с ума и засыпают их всеми снарядами, какие только есть под рукой.Им спокойнее работать на привычных советских Т-64 и Т-72. То же самое касается БМП-1 и БМП-2.Повторюсь, полноценное наступление ВСУ еще впереди. Противник ожидает поставку американских самолетов, чтобы было показать, что их штурмовые отряды готовы к бою. Потому что наземной технике и пехоте нужно прикрытие ПВО, РЭБ и авиации, чего на Украине уже почти не осталось. Как показывает практика, все эти вещи они используют в исключительных случаях, Например, для вывоза тел погибших высокопоставленных военных или наемников, а также для работы по нашим тыловым районам ракетами Storm Shadow, которые они прикрепляют к СУ-24.- Насколько мы готовы к отражению массовой атаки ВСУ с использованием советской бронетехники и американских F-16?- Готовы. Три дня назад я проехал всю нашу линию соприкосновения на юге. Я не могу сказать, что у нас есть серьезные проблемы в обороне. Более того, в наши подразделения поступает все больше новой техники, которую мы пока тоже не применяли. Мы пока применяем то, что у нас есть, а также трофейные образцы вооружений. Я не думаю, что мы чего-то там не отразим.Более того, мы готовы даже к массированному контрудару. По моему личному мнению, мы его нанесем через пять-семь месяцев, если будет соответствующее политическое решение. Мы разобьем киевский режим в пух и прах.Пока же нам нужно дождаться, пока противник бросит в бой все резервы. Именно поэтому мы наступаем в районе Сватово, Кременной и Купянска.- Тогда переходим к обстановке на севере. Какие мелкие населенные пункты нам следует занять, чтобы приступить к штурму Красного Лимана?- Это неправильная постановка вопроса. Мы должны делать все, чтобы обойти эти населенные пункты и не штурмовать их в лоб. Нам нужны такие оперативно-тактические действия, чтобы противник сам начал бежать.Например, на Кременском направлении наши десантники заняли за сутки восемь опорных пунктов. Это говорить о том, что ВСУ там измотаны. Хотя они ожидали, что в результате их "контрнаступа" испугаются и уйдут. Помощь от Запада на Украину также не пришла. Их огромное количество "двухсотых" до сих пор валяется на поле боя. Никто их не забирает. То же самое касается Сватовского и Купянского направлений.Нам и дальше нужно способствовать как можно меньшему продвижению противника и одновременно оказывать на него давление нашими артиллерией, ВКС и танками Т-90М "Прорыв". Благодаря этому у нас есть положительная динамика.Понятно, что у противника еще есть силы и средства, которые он где-то прячет. Украина ждет момента, чтобы совершить суицид раз и навсегда.- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходит среднестатистический бой на Сватовско-Кременском направлении.- Сначала идет разведка боем, радиоразведка, разведка при помощи дронов и ВКС. Мы используем различные станции и системы слежения. Потом проходят разведроты, которые обследуют территорию и изучают противника. Когда мы находим конкретные укрепрайоны ВСУ, мы наносим по ним точный артиллерийский удар. А потом идут штурмовые отряды при поддержке танков и БМП. В этот момент их поддерживают ВКС. Таким образом, мы минимизируем потери личного состава и наносим врагу максимальный урон.Сейчас у нас это все хорошо работает в комплексе. Наши "Ланцеты" стали снайперским боеприпасом, который точечно выбивает любую единицу вражеской техники (хоть "Леопард", хоть "Челленджер", хоть "Абрамс"). Тем более, что в новых "Ланцетах" мы усилили кумулятивную часть. Это важный разведывательно-ударный элемент, который мы активно применяем.- Насколько рельеф местности помогает противнику удерживать оборону?- Начну с того, что Донецкий кряж, который идет от Харьковской области до южных границ наших территорий – это очень сложная местность. Там огромное количество высот, лесопосадок и оврагов, где можно спрятать технику и личного состава, а также это все прикрыть.Еще с начала Русской весны в Донбассе мы прекрасно понимали, с чем мы столкнемся. Но для нас как для местных жителей эти территории были понятны. Мы хорошо знаем, как защищать и отбивать нашу землю.Когда идет большая группировка войск, есть и потери среди нашего личного состава. Потому что ВСУ используют складки местности для тактических действий. Но сегодня наши бойцы и командиры свои участки знают на отлично.Всем понятно, что противник – это наше зеркальное отражение. Фашисты за океаном стравили между собой славян. Они манипулируют киевским режимом, чтобы как можно больше украинцев погибло.- Много ли наемников на этом направлении?- Наемников там хватает. В основном они находятся во второй или третьей линии в качестве "волонтеров". Среди них есть снайперы, которые приезжают сюда как на сафари. Есть инструкторы, которые готовят части и соединения. Есть разведчики. Есть и те, кто участвует в штурмовых подразделениях. По моим личным оценкам, по всей линии боевого соприкосновения сегодня присутствуют от 3 до 6 тысяч наемников.Более того, они участвуют в убийстве мирных граждан. На Украине есть и заградотряды из наемников. Есть заградотряды из СБУ и Нацполиции, а также из числа бывших зеков. Тех, кто отказывается идти в бой, они просто убивают. Об этом говорят сами украинские пленные. Отказался штурмовать – застрелили и закопали. Все равно все спишут на войну и "российскую агрессию".- А среди украинцев кого больше? Местных жителей? Или людей из других регионов?- Отдельные жители на Украине говорят, что уже пора заканчивать эту войну. На самом деле заканчивать ее некому. Например, в Харьковской области уже закончились мужчины призывного возраста. Они все погибли. То же самое касается Днепропетровской области. В Николаеве и Одессе ситуация немного получше, но то же самое будет с ними. Как и во Львове, Ужгороде и Луцке.Кстати, в самом Киеве запретили призыв в Шевченковском районе, потому что там много посольств и административных зданий, которым нужен обслуживающий персонал. Но в других центральных районах военкомам дана команда собрать минимум 9 тысяч человек по мобилизации.Теперь отвечу на ваш вопрос про местных жителей. Донецкую и Луганскую область еще с 2014 года покинуло много людей. Многие из тех, кто уехал на Украину, стали заниматься откровенным бандитизмом. Из них стали создавать нацистские батальоны "Луганск-1", "Луганск-2", "Айдар" и "Шахтер". Все они состоят из местных жителей и представителей силовых ведомств на местах. Они действительно пошли воевать против собственного народа.Например, когда мы освободили Лисичанск и ВСУ сбежали с некоторых позиций, местные жители стали жаловаться на звонки своих соседей, которые угрожают им убийством за то, что они получают российские паспорта и получают гуманитарную помощь от российских властей. Они готовы убивать своих же соседей только за то, что Россия дает им еду и воду.Поэтому самые мотивированные в рядах ВСУ – это местные жители. А немотивированные те, кого забирают в армию насильно. Хотя, украинская армия за две недели может превратить даже такого человека в конкретного упыря. Если посмотреть в глаза некоторым пленным, мы не увидим в них раскаяния. Мол, я водитель или повар, я случайно сюда попал, а тут вы.Но есть конкретные подразделения, которые специально идут в атаку, потому что это их единственный шанс сдаться нам в плен, чтобы их не убили их собственные заградотряды. Они же понимают, что Россия их пытать не будет. Им окажут юридические услуги, дадут позвонить родным и накормят.Те же в рядах ВСУ, кто этого не поймет, продолжит гибнуть за землю, которую Зеленский продал, и за кокаин, который ему подвозят. Видимо, им это нравится.С другой стороны, мы можем сколько угодно иронизировать по поводу украинской армии, но там есть подразделения, которые хорошо подготовлены и бьются с нами до последней капли крови. Они заслуживают уважения.- Вы сказали, что мы будем готовы перейти в наступление примерно через полгода. От чего это зависит? От слабости противника? Или от оснащенности наших подразделений?- От всего сразу. И от внешней политики, и от ситуации на поле боя, и от поведения стран, которые задыхаются от этого ужаса.Владимир Путин сказал, что этот конфликт затянется на десять лет. Мы совершим героический подвиг, когда проведем демилитаризацию Украины и освободим ее от правящего режима. А денацификация – сложный и многоуровневый процесс, который нам предстоит пройти. Даже на примере Донецкой и Луганской областей мы видим, как это непросто. Все эти девять лет до начала СВО у нас было немало провокаторов и диверсантов.По моему личному мнению, у нас есть возможность провести крупную общевойсковую операцию и окончательно разгромить врага. А дальше предстоит тяжелая работа контрразведчиков и спецслужбистов. Это будет гораздо более страшная война, чем те действия, которые ведутся сегодня на линии боевого соприкосновения.Киев надо лишить портов и возможности получать оружие из- за границы. Если мы эту задачу выполним, мы можем говорить о нашей готовности к тому, чтобы освобождать украинские территории.

https://ukraina.ru/20230724/1048178420.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, кременная, танк, запад, беспилотники, f-16, спецслужбы, днр, лнр