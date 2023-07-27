https://ukraina.ru/20230727/1048309947.html

Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ

Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ

Великобритания в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, нагнетая ситуацию, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев

2023-07-27T16:38

2023-07-27T16:38

2023-07-27T16:38

интервью

великобритания

война

украина

всу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В недавней статье The Wall Street Journal Гордона Льюболда, Майкла Гордона и Уоррена Строубла наступление ВСУ было названо забуксовавшим и зашедшим в тупик.Однако замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил Telegraph, что Соединенное королевство и США разрабатывали план наступления ВСУ, и оно совпало с ожиданиями- Владимир Сергеевич, почему на Западе так по-разному оценивают результаты украинского наступления?- Администрация Байдена руководствуется абсолютно политическими установками: воевать, как принято у нас говорить, до последнего украинца. Эта установка существует уже полтора года. В Америке вообще встает вопрос о том, насколько администрация Байдена адекватна насчет восприятия обстановки на Украине, и как долго будет продолжаться политика открытых чеков или безоглядной поддержки Украины.Поскольку администрация загоняет себя в этот угол, она делает ставку на победные реляции. Ей нужно всяческий доказать, что это наступление станет переломным в операции на Украине и оправдает дальнейшие элементы эскалации.В США формируются две точки зрения: позиция администрации, которая основана на политической установке – нанести стратегическое поражение России и сменить там режим. Это было четко заявлено на недавней конференции по безопасности в Аспене, где выступал Блинкен, Салливан и директор ЦРУ Бёрнс, который сказал, что их задача – отрешить от власти президента Путина. Другая часть Америки, более прагматичная считает, что здесь администрация оторвалась от реальности.Что касается Великобритании, то она в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, усиливать эскалацию, не считаясь ни с чем. Такая тупая установка продолжать конфликт несмотря ни на что, чем бы он не кончился – поражением ВСУ, успехом или чем-то еще.Но тонкость заключается в том, что главным финансовым спонсором являются США, а не Великобритания. Понятно, что продолжать конфликт за чужой счет выгодно, приятно и хорошо. Англия отражает ту же самую базовую установку стратегического поражения России, не считаясь с издержками. Но английская позиция исходит из того, что не Англия – главный спонсор. Это традиционно для англосаксонского мира, когда англичане пытаются что-то диктовать американцам, исходя из того, что в этой паре Великобритания – мозги англосаксов, а США – мускулы.В статье The Wall Street Journal отражающей оценку деловых кругов, не говорится о том, что надо сворачивать военную помощь, или, чтобы Украина не была частью предвыборной кампании 2024 года. Речь идет о финансовой составляющей, особенно сейчас, когда Конгресс обсуждает бюджет на 2024 год. И есть точка зрения, особенно когда завис оборонный бюджет, что с учетом сложной ситуации в США средства на ведение боевых действий не будут получены.- Имеет ли Лондон рычаги влияния на других членов НАТО? То есть может ли Великобритания побудить Болгарию, Румынию, а может быть и Турцию, вступить в конфликт с Россией на черном море из-за блокады перевозок украинского зерна?- Англичане на сегодняшний день будут занимать более агрессивную, провокационную и наглую позицию. Здесь есть исторический аспект, вспомним Крымскую войну середины 19 века. Для Великобритании как для европейской державы ситуация в акватории Черного, Средиземного, Северного, Балтийского морей имеет более важное значение, чем для США, потому что США мыслят в категориях мирового океана.В рамках Мирового океана Черное море – это лужа, которая никакой стратегической роли не играет с точки зрения американских авианесущих групп для контроля над Атлантикой, Тихим океаном и Индийским океаном.А вот Великобритания, европейская держава, мыслит регионально. У нее есть элементы глобального мышления, но это также выглядит по формуле: наши мозги, ваша реализация. Британия может предпринять много разных шагов, чтобы более агрессивную политику занимали страны Черноморского бассейна по поводу зерновой сделки. Эта стратегия уже озвучена в западных СМИ. Но здесь в дело вступают противоречия между Лондоном и Вашингтоном. Возможно, США по многим соображениям не захотят сюда влезать. В истории с крейсером "Москва", с атаками дронов, кассетными боеприпасами и снарядами с обеденным ураном везде был виден британский след.- Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в КНДР – это сигнал Сеулу, который имеет контакты с Киевом, или непосредственно Вашингтону?- Жизнь вынуждает нас на сближение с КНДР, это совокупность всех отношений Северной и Южной Кореи, и КНДР с Японией. Потому что запуски корейских ракет вызывают панику в Японии, создают напряженность и истерию.А то, что Япония шла в кильватере американской политики и служила фактором давления, это очевидно. Приезжая в Пхеньян, мы стремимся улучшить свои отношения с Пекином, показывая, что готовы поддерживать Китай в противостоянии в Тихоокеанском регионе. Возможно, мы рассчитываем на то, что косвенная поддержка Пекина приведет к тому, что и Китай будет поддерживать Россию в спецоперации на Украине.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20230727/1048292998.html

https://ukraina.ru/20230727/1048283469.html

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Денис Рудометов

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