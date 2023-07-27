Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ
Великобритания в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, нагнетая ситуацию, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В недавней статье The Wall Street Journal Гордона Льюболда, Майкла Гордона и Уоррена Строубла наступление ВСУ было названо забуксовавшим и зашедшим в тупик.
Однако замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил Telegraph, что Соединенное королевство и США разрабатывали план наступления ВСУ, и оно совпало с ожиданиями
- Владимир Сергеевич, почему на Западе так по-разному оценивают результаты украинского наступления?
- Администрация Байдена руководствуется абсолютно политическими установками: воевать, как принято у нас говорить, до последнего украинца. Эта установка существует уже полтора года.
В Америке вообще встает вопрос о том, насколько администрация Байдена адекватна насчет восприятия обстановки на Украине, и как долго будет продолжаться политика открытых чеков или безоглядной поддержки Украины.
Поскольку администрация загоняет себя в этот угол, она делает ставку на победные реляции. Ей нужно всяческий доказать, что это наступление станет переломным в операции на Украине и оправдает дальнейшие элементы эскалации.
В США формируются две точки зрения: позиция администрации, которая основана на политической установке – нанести стратегическое поражение России и сменить там режим.
Это было четко заявлено на недавней конференции по безопасности в Аспене, где выступал Блинкен, Салливан и директор ЦРУ Бёрнс, который сказал, что их задача – отрешить от власти президента Путина. Другая часть Америки, более прагматичная считает, что здесь администрация оторвалась от реальности.
Что касается Великобритании, то она в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, усиливать эскалацию, не считаясь ни с чем. Такая тупая установка продолжать конфликт несмотря ни на что, чем бы он не кончился – поражением ВСУ, успехом или чем-то еще.
Но тонкость заключается в том, что главным финансовым спонсором являются США, а не Великобритания.
Понятно, что продолжать конфликт за чужой счет выгодно, приятно и хорошо. Англия отражает ту же самую базовую установку стратегического поражения России, не считаясь с издержками.
Но английская позиция исходит из того, что не Англия – главный спонсор. Это традиционно для англосаксонского мира, когда англичане пытаются что-то диктовать американцам, исходя из того, что в этой паре Великобритания – мозги англосаксов, а США – мускулы.
В статье The Wall Street Journal отражающей оценку деловых кругов, не говорится о том, что надо сворачивать военную помощь, или, чтобы Украина не была частью предвыборной кампании 2024 года.
Речь идет о финансовой составляющей, особенно сейчас, когда Конгресс обсуждает бюджет на 2024 год. И есть точка зрения, особенно когда завис оборонный бюджет, что с учетом сложной ситуации в США средства на ведение боевых действий не будут получены.
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- Имеет ли Лондон рычаги влияния на других членов НАТО? То есть может ли Великобритания побудить Болгарию, Румынию, а может быть и Турцию, вступить в конфликт с Россией на черном море из-за блокады перевозок украинского зерна?
- Англичане на сегодняшний день будут занимать более агрессивную, провокационную и наглую позицию.
Здесь есть исторический аспект, вспомним Крымскую войну середины 19 века. Для Великобритании как для европейской державы ситуация в акватории Черного, Средиземного, Северного, Балтийского морей имеет более важное значение, чем для США, потому что США мыслят в категориях мирового океана.
В рамках Мирового океана Черное море – это лужа, которая никакой стратегической роли не играет с точки зрения американских авианесущих групп для контроля над Атлантикой, Тихим океаном и Индийским океаном.
А вот Великобритания, европейская держава, мыслит регионально. У нее есть элементы глобального мышления, но это также выглядит по формуле: наши мозги, ваша реализация.
Британия может предпринять много разных шагов, чтобы более агрессивную политику занимали страны Черноморского бассейна по поводу зерновой сделки. Эта стратегия уже озвучена в западных СМИ.
Но здесь в дело вступают противоречия между Лондоном и Вашингтоном. Возможно, США по многим соображениям не захотят сюда влезать. В истории с крейсером "Москва", с атаками дронов, кассетными боеприпасами и снарядами с обеденным ураном везде был виден британский след.
06:16Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликтеНа сайте правительства Великобритании 26 июля была опубликована статья, посвященная усилиям этого государства по оказанию помощи ВСУ. В публикации утверждается, что роль Соединенного Королевства в данном отношении является ключевой.
- Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в КНДР – это сигнал Сеулу, который имеет контакты с Киевом, или непосредственно Вашингтону?
- Жизнь вынуждает нас на сближение с КНДР, это совокупность всех отношений Северной и Южной Кореи, и КНДР с Японией. Потому что запуски корейских ракет вызывают панику в Японии, создают напряженность и истерию.
А то, что Япония шла в кильватере американской политики и служила фактором давления, это очевидно.
Приезжая в Пхеньян, мы стремимся улучшить свои отношения с Пекином, показывая, что готовы поддерживать Китай в противостоянии в Тихоокеанском регионе. Возможно, мы рассчитываем на то, что косвенная поддержка Пекина приведет к тому, что и Китай будет поддерживать Россию в спецоперации на Украине.