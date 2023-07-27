Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру
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Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ
Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ - 27.07.2023 Украина.ру
Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ
Великобритания в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, нагнетая ситуацию, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
2023-07-27T16:38
2023-07-27T16:38
интервью
великобритания
война
украина
всу
сша
россия
кндр
владимир путин
пхеньян
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В недавней статье The Wall Street Journal Гордона Льюболда, Майкла Гордона и Уоррена Строубла наступление ВСУ было названо забуксовавшим и зашедшим в тупик.Однако замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил Telegraph, что Соединенное королевство и США разрабатывали план наступления ВСУ, и оно совпало с ожиданиями- Владимир Сергеевич, почему на Западе так по-разному оценивают результаты украинского наступления?- Администрация Байдена руководствуется абсолютно политическими установками: воевать, как принято у нас говорить, до последнего украинца. Эта установка существует уже полтора года. В Америке вообще встает вопрос о том, насколько администрация Байдена адекватна насчет восприятия обстановки на Украине, и как долго будет продолжаться политика открытых чеков или безоглядной поддержки Украины.Поскольку администрация загоняет себя в этот угол, она делает ставку на победные реляции. Ей нужно всяческий доказать, что это наступление станет переломным в операции на Украине и оправдает дальнейшие элементы эскалации.В США формируются две точки зрения: позиция администрации, которая основана на политической установке – нанести стратегическое поражение России и сменить там режим. Это было четко заявлено на недавней конференции по безопасности в Аспене, где выступал Блинкен, Салливан и директор ЦРУ Бёрнс, который сказал, что их задача – отрешить от власти президента Путина. Другая часть Америки, более прагматичная считает, что здесь администрация оторвалась от реальности.Что касается Великобритании, то она в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, усиливать эскалацию, не считаясь ни с чем. Такая тупая установка продолжать конфликт несмотря ни на что, чем бы он не кончился – поражением ВСУ, успехом или чем-то еще.Но тонкость заключается в том, что главным финансовым спонсором являются США, а не Великобритания. Понятно, что продолжать конфликт за чужой счет выгодно, приятно и хорошо. Англия отражает ту же самую базовую установку стратегического поражения России, не считаясь с издержками. Но английская позиция исходит из того, что не Англия – главный спонсор. Это традиционно для англосаксонского мира, когда англичане пытаются что-то диктовать американцам, исходя из того, что в этой паре Великобритания – мозги англосаксов, а США – мускулы.В статье The Wall Street Journal отражающей оценку деловых кругов, не говорится о том, что надо сворачивать военную помощь, или, чтобы Украина не была частью предвыборной кампании 2024 года. Речь идет о финансовой составляющей, особенно сейчас, когда Конгресс обсуждает бюджет на 2024 год. И есть точка зрения, особенно когда завис оборонный бюджет, что с учетом сложной ситуации в США средства на ведение боевых действий не будут получены.- Имеет ли Лондон рычаги влияния на других членов НАТО? То есть может ли Великобритания побудить Болгарию, Румынию, а может быть и Турцию, вступить в конфликт с Россией на черном море из-за блокады перевозок украинского зерна?- Англичане на сегодняшний день будут занимать более агрессивную, провокационную и наглую позицию. Здесь есть исторический аспект, вспомним Крымскую войну середины 19 века. Для Великобритании как для европейской державы ситуация в акватории Черного, Средиземного, Северного, Балтийского морей имеет более важное значение, чем для США, потому что США мыслят в категориях мирового океана.В рамках Мирового океана Черное море – это лужа, которая никакой стратегической роли не играет с точки зрения американских авианесущих групп для контроля над Атлантикой, Тихим океаном и Индийским океаном.А вот Великобритания, европейская держава, мыслит регионально. У нее есть элементы глобального мышления, но это также выглядит по формуле: наши мозги, ваша реализация. Британия может предпринять много разных шагов, чтобы более агрессивную политику занимали страны Черноморского бассейна по поводу зерновой сделки. Эта стратегия уже озвучена в западных СМИ. Но здесь в дело вступают противоречия между Лондоном и Вашингтоном. Возможно, США по многим соображениям не захотят сюда влезать. В истории с крейсером "Москва", с атаками дронов, кассетными боеприпасами и снарядами с обеденным ураном везде был виден британский след.- Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в КНДР – это сигнал Сеулу, который имеет контакты с Киевом, или непосредственно Вашингтону?- Жизнь вынуждает нас на сближение с КНДР, это совокупность всех отношений Северной и Южной Кореи, и КНДР с Японией. Потому что запуски корейских ракет вызывают панику в Японии, создают напряженность и истерию.А то, что Япония шла в кильватере американской политики и служила фактором давления, это очевидно. Приезжая в Пхеньян, мы стремимся улучшить свои отношения с Пекином, показывая, что готовы поддерживать Китай в противостоянии в Тихоокеанском регионе. Возможно, мы рассчитываем на то, что косвенная поддержка Пекина приведет к тому, что и Китай будет поддерживать Россию в спецоперации на Украине.
https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html
https://ukraina.ru/20230727/1048292998.html
https://ukraina.ru/20230727/1048283469.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, великобритания, война, украина, всу, сша, россия, кндр, владимир путин, пхеньян, япония, китай, сергей шойгу, джо байден
Интервью, Великобритания, война, Украина, ВСУ, США, Россия, КНДР, Владимир Путин, Пхеньян, Япония, Китай, Сергей Шойгу, Джо Байден

Владимир Васильев: Британия за деньги США разжигает войну на Украине, несмотря на поражение ВСУ

16:38 27.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Васильев интервью
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Великобритания в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, нагнетая ситуацию, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В недавней статье The Wall Street Journal Гордона Льюболда, Майкла Гордона и Уоррена Строубла наступление ВСУ было названо забуксовавшим и зашедшим в тупик.
Однако замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил Telegraph, что Соединенное королевство и США разрабатывали план наступления ВСУ, и оно совпало с ожиданиями
- Владимир Сергеевич, почему на Западе так по-разному оценивают результаты украинского наступления?
- Администрация Байдена руководствуется абсолютно политическими установками: воевать, как принято у нас говорить, до последнего украинца. Эта установка существует уже полтора года.
В Америке вообще встает вопрос о том, насколько администрация Байдена адекватна насчет восприятия обстановки на Украине, и как долго будет продолжаться политика открытых чеков или безоглядной поддержки Украины.
Поскольку администрация загоняет себя в этот угол, она делает ставку на победные реляции. Ей нужно всяческий доказать, что это наступление станет переломным в операции на Украине и оправдает дальнейшие элементы эскалации.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября 2022, 19:21
Владимир Васильев: кто онНаучный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук
В США формируются две точки зрения: позиция администрации, которая основана на политической установке – нанести стратегическое поражение России и сменить там режим.
Это было четко заявлено на недавней конференции по безопасности в Аспене, где выступал Блинкен, Салливан и директор ЦРУ Бёрнс, который сказал, что их задача – отрешить от власти президента Путина. Другая часть Америки, более прагматичная считает, что здесь администрация оторвалась от реальности.
Что касается Великобритании, то она в силу европейского менталитета считает своим долгом оказывать поддержку Украине, усиливать эскалацию, не считаясь ни с чем. Такая тупая установка продолжать конфликт несмотря ни на что, чем бы он не кончился – поражением ВСУ, успехом или чем-то еще.
Но тонкость заключается в том, что главным финансовым спонсором являются США, а не Великобритания.
Понятно, что продолжать конфликт за чужой счет выгодно, приятно и хорошо. Англия отражает ту же самую базовую установку стратегического поражения России, не считаясь с издержками.
Но английская позиция исходит из того, что не Англия – главный спонсор. Это традиционно для англосаксонского мира, когда англичане пытаются что-то диктовать американцам, исходя из того, что в этой паре Великобритания – мозги англосаксов, а США – мускулы.
В статье The Wall Street Journal отражающей оценку деловых кругов, не говорится о том, что надо сворачивать военную помощь, или, чтобы Украина не была частью предвыборной кампании 2024 года.
Речь идет о финансовой составляющей, особенно сейчас, когда Конгресс обсуждает бюджет на 2024 год. И есть точка зрения, особенно когда завис оборонный бюджет, что с учетом сложной ситуации в США средства на ведение боевых действий не будут получены.
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- Имеет ли Лондон рычаги влияния на других членов НАТО? То есть может ли Великобритания побудить Болгарию, Румынию, а может быть и Турцию, вступить в конфликт с Россией на черном море из-за блокады перевозок украинского зерна?
- Англичане на сегодняшний день будут занимать более агрессивную, провокационную и наглую позицию.
Здесь есть исторический аспект, вспомним Крымскую войну середины 19 века. Для Великобритании как для европейской державы ситуация в акватории Черного, Средиземного, Северного, Балтийского морей имеет более важное значение, чем для США, потому что США мыслят в категориях мирового океана.
В рамках Мирового океана Черное море – это лужа, которая никакой стратегической роли не играет с точки зрения американских авианесущих групп для контроля над Атлантикой, Тихим океаном и Индийским океаном.
А вот Великобритания, европейская держава, мыслит регионально. У нее есть элементы глобального мышления, но это также выглядит по формуле: наши мозги, ваша реализация.
Британия может предпринять много разных шагов, чтобы более агрессивную политику занимали страны Черноморского бассейна по поводу зерновой сделки. Эта стратегия уже озвучена в западных СМИ.
Но здесь в дело вступают противоречия между Лондоном и Вашингтоном. Возможно, США по многим соображениям не захотят сюда влезать. В истории с крейсером "Москва", с атаками дронов, кассетными боеприпасами и снарядами с обеденным ураном везде был виден британский след.
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
06:16
Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликтеНа сайте правительства Великобритании 26 июля была опубликована статья, посвященная усилиям этого государства по оказанию помощи ВСУ. В публикации утверждается, что роль Соединенного Королевства в данном отношении является ключевой.
- Визит главы Минобороны России Сергея Шойгу в КНДР – это сигнал Сеулу, который имеет контакты с Киевом, или непосредственно Вашингтону?
- Жизнь вынуждает нас на сближение с КНДР, это совокупность всех отношений Северной и Южной Кореи, и КНДР с Японией. Потому что запуски корейских ракет вызывают панику в Японии, создают напряженность и истерию.
А то, что Япония шла в кильватере американской политики и служила фактором давления, это очевидно.
Приезжая в Пхеньян, мы стремимся улучшить свои отношения с Пекином, показывая, что готовы поддерживать Китай в противостоянии в Тихоокеанском регионе. Возможно, мы рассчитываем на то, что косвенная поддержка Пекина приведет к тому, что и Китай будет поддерживать Россию в спецоперации на Украине.
 
ИнтервьюВеликобританиявойнаУкраинаВСУСШАРоссияКНДРВладимир ПутинПхеньянЯпонияКитайСергей ШойгуДжо Байден
 
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