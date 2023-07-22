https://ukraina.ru/20230722/1048173566.html
Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту - 22.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
Украине удалость вторично ударить по Крымскому мосту, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание на жертвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-22T06:00
2023-07-22T06:00
2023-07-22T06:00
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крым
крымский мост
запад
мосты
жители
украина
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ВСУ повторно ударили по российскому мосту, при этом есть погибшие среди мирного населения. Но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось, рассказал Попов.Если бы ВС РФ сейчас взяли и уничтожили Антоновский мост или другие коммуникации через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились и подняли крик, добавил он.Поэтому российское командование действует избирательно, стараясь не "бить" по простым людям, которые и так страдают. Жителей Украины насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские укрепрайоны, не думая о том, сколько погибло и сколько останутся инвалидами. Политикам Украины это не важно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048168545.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, крымский мост, запад, мосты, жители, украина
Новости, Крым, Крымский мост, Запад, мосты, жители, Украина
Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
Украине удалость вторично ударить по Крымскому мосту, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание на жертвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
ВСУ повторно ударили по российскому мосту, при этом есть погибшие среди мирного населения. Но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось, рассказал Попов.
Если бы ВС РФ сейчас взяли и уничтожили Антоновский мост или другие коммуникации через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились и подняли крик, добавил он.
"Как бы они (страны Запада. - Ред.) кричали об этом, возмущались о том, как Россия безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут продукты привезти, наладить производственные процессы, чтобы социальная сфера деятельности была на Украине развита", - указал Попов.
Поэтому российское командование действует избирательно, стараясь не "бить" по простым людям, которые и так страдают. Жителей Украины насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские укрепрайоны, не думая о том, сколько погибло и сколько останутся инвалидами. Политикам Украины это не важно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь