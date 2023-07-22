Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту - 22.07.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту - 22.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
Украине удалость вторично ударить по Крымскому мосту, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание на жертвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-22T06:00
2023-07-22T06:00
новости
крым
крымский мост
запад
мосты
жители
украина
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ВСУ повторно ударили по российскому мосту, при этом есть погибшие среди мирного населения. Но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось, рассказал Попов.Если бы ВС РФ сейчас взяли и уничтожили Антоновский мост или другие коммуникации через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились и подняли крик, добавил он.Поэтому российское командование действует избирательно, стараясь не "бить" по простым людям, которые и так страдают. Жителей Украины насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские укрепрайоны, не думая о том, сколько погибло и сколько останутся инвалидами. Политикам Украины это не важно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230721/1048168545.html
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новости, крым, крымский мост, запад, мосты, жители, украина
Новости, Крым, Крымский мост, Запад, мосты, жители, Украина

Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту

06:00 22.07.2023
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста
© СК РФ
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Украине удалость вторично ударить по Крымскому мосту, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание на жертвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
ВСУ повторно ударили по российскому мосту, при этом есть погибшие среди мирного населения. Но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось, рассказал Попов.
Если бы ВС РФ сейчас взяли и уничтожили Антоновский мост или другие коммуникации через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились и подняли крик, добавил он.
"Как бы они (страны Запада. - Ред.) кричали об этом, возмущались о том, как Россия безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут продукты привезти, наладить производственные процессы, чтобы социальная сфера деятельности была на Украине развита", - указал Попов.
Поэтому российское командование действует избирательно, стараясь не "бить" по простым людям, которые и так страдают. Жителей Украины насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские укрепрайоны, не думая о том, сколько погибло и сколько останутся инвалидами. Политикам Украины это не важно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Вчера, 14:53
Генерал-майор Попов объяснил, зачем ВС РФ ударили по украинской авиабазе "Канатово"Когда ВС РФ бьют "дальней рукой" по арсеналам и объектам врага, стратегические цели всегда остаются приоритетными по своему назначению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
 
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07:30Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
07:19Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса
06:00Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
05:00Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать
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