https://ukraina.ru/20230722/1048173566.html

Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту

Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту - 22.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту

Украине удалость вторично ударить по Крымскому мосту, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание на жертвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-22T06:00

2023-07-22T06:00

2023-07-22T06:00

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крымский мост

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ВСУ повторно ударили по российскому мосту, при этом есть погибшие среди мирного населения. Но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось, рассказал Попов.Если бы ВС РФ сейчас взяли и уничтожили Антоновский мост или другие коммуникации через Днепр, под Киевом или Миргородом — на Западе бы очень возмутились и подняли крик, добавил он.Поэтому российское командование действует избирательно, стараясь не "бить" по простым людям, которые и так страдают. Жителей Украины насильно мобилизуют и кидают сотнями на российские укрепрайоны, не думая о том, сколько погибло и сколько останутся инвалидами. Политикам Украины это не важно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230721/1048168545.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, крымский мост, запад, мосты, жители, украина