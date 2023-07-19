https://ukraina.ru/20230719/1048124500.html

Зеленского не пустили в Брюссель. Как Украина поссорила Латинскую Америку с Европой

Зеленского не пустили в Брюссель. Как Украина поссорила Латинскую Америку с Европой - 19.07.2023 Украина.ру

Зеленского не пустили в Брюссель. Как Украина поссорила Латинскую Америку с Европой

Представительный Саммит "Латинская Америка – Евросоюз", который прошел в Брюсселе, впервые за последние восемь лет сопровождался громкими политическими скандалами, связанными с Украиной

2023-07-19T18:08

2023-07-19T18:08

2023-07-19T18:08

эксклюзив

украина

владимир зеленский

лула да силва

евросоюз

латинская америка

саммит

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Все началось еще до начала форума. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что испанский премьер-министр Педро Санчес пригласил его поучаствовать в мероприятии. Несмотря на то, что Украина не входит ни в Евросоюз, ни в СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).По данным испанского издания ABC, европейские чиновники действительно пытались протащить на саммит Зеленского – не мытьем так катаньем, любыми способами и в любом возможном формате. Однако эти усилия наткнулись на жесткое неприятие со стороны латиноамериканских партнеров, которые прямо заявили, что присутствие украинского президента является для них неуместным.Кроме того, представители Латинской Америки удалили из проекта итоговой декларации все упоминания о поддержке Украины, которые в одностороннем порядке подготовила европейская сторона.Европейцы стояли на своем до последнего, упорно навязывая тезисы своей политической повестки. Однако это давление возмутило латиноамериканских лидеров и не возымело ожидаемого эффекта.В окончательной редакции резолюции остались обтекаемые фразы, посвященные украинскому конфликту, вроде ни к чему не обязывающего заявления: "мы поддерживаем все дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций".Но декларацию все равно не удалось одобрить единогласно – даже в таком компромиссном виде. Потому что делегация Никарагуа в принципе отказалась голосовать за документ, где упоминается украинская тема.По словам наблюдателей и экспертов, этот конфликт подсветил серьезные противоречия, которые давно сложились между представителями империалистической Европы и государствами Глобального Юга.Брюссель по-прежнему пытается смотреть на них сверху вниз и шантажирует бедные страны, добиваясь от них прежнего послушания. Однако, как показал саммит, латиноамериканцы больше не подчиняются этому диктату, ведут себя с невиданной прежде смелостью, а временами даже переходят в атаку, выставляя европейцам собственный исторический счет.Участники объединения СЕЛАК напомнили, что Запад поддерживает несправедливые войны в разных регионах планеты, и несет прямую ответственность за драматичное развитие украинского кризиса.Делегаты от стран Карибского региона потребовали, чтобы бывшие европейские метрополии расплатились со своими бывшими колониями за столетия кровавых завоеваний, работорговли и грабежа.Раздражённые еврочиновники в свою очередь пригрозили наказать южан за нарушение экологических стандартов. Хотя государствам вроде Гаити приходится думать о борьбе с голодом – а не о тонкостях зеленого перехода."Саммит "Латинская Америка – Евросоюз" закончился настоящим хаосом. Стороны до последнего момента не могли согласовать итоговое коммюнике. Европейцы отчаянно пытались в него включить слова осуждения России, но Латинская Америка наотрез отказывалась такое принимать.Латиноамериканцы потребовали от Европы уделять больше внимания войнам в Африке, гуманитарному кризису на Гаити и конфликту в секторе Газа – вместо войны с Россией. Европейские ястребы, вроде глав Польши и Прибалтики выглядели очень кисло после общения с лидерами Латинской Америки, обвинившими НАТО в развязывании конфликта на Украине.В Латинской Америке требуют от Европы для начала заплатить репарации – за столетия колониализма. Европейцы же в ответ угрожают латиноамериканцам введением против них углеродных налогов, если те откажутся заключать нужные соглашения с Брюсселем", – пишет эксперт Малек Дудаков.Лидеры Латинской Америки настаивают, что отношения с Западом должны выстраиваться на условиях равноправия, с учетом их собственных интересов, которые привыкли игнорировать в Соединенных Штатах Америки и Европейском союза."Латинская Америка и Карибский бассейн не являются задним двором США, не являются бывшими колониями, которые нуждаются в советах, и мы не согласимся, чтобы с нами обращались как с простыми поставщиками сырья.Мы являемся независимыми и суверенными странами с общим видением будущего. Колониальный грабеж и капиталистическое мародерство превратили Европу в кредитора, а Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в должников. Мы обеспокоены настойчивым стремлением заменить приверженность Уставу ООН и международному праву так называемым "международным порядком, основанным на правилах", о которых не было ни переговоров, ни тем более договоренностей", – заявил на встрече президент Республики Куба Мигель Диас-Канель.Но в числе возмутителей спокойствия на этот раз оказались не только Никарагуа, Куба, Боливия и Венесуэла. Среди активных критиков Запада выделялся лидер самого крупного государства южноамериканского континента – бразильский президент Лула да Силва.Еще накануне саммита он выступил с рядом заявлений, которые прозвучали политическим демаршем, декларируя антиимпериалистическую позицию бразильского правительства, и настаивая на том, что экономические отношения с ЕС не могут развиваться под прессом санкционных угроз."США называют нас коммунистами, как будто это нас оскорбит. Мы не обижаемся. Мы бы обиделись, если бы они назвали нас нацистами, неофашистами, террористами. Но не коммунистами, социалистами. Это нас не оскорбляет. Это заставляет нас сильнее гордиться собой. И мы знаем, что заслуживаем того, чтобы нас так называли.Нам не нужна политика, при которой они выигрывают, а мы проигрываем. Вы не можете представить себе торгового партнера, который навязывает вам условия и говорит: "Если вы не будете делать это, я вас накажу. Если вы не будете соблюдать Парижское соглашение, я вас накажу". Дело в том, что богатые страны не соблюдают ни одно из соглашений", – высказался президент Бразилии.Во время встречи в Брюсселе он выступил против антироссийских санкций, настаивая на том, что от их последствий больше всего страдают бедные государства Третьего мира.Таким образом, саммит "Латинская Америка – Евросоюз" закончился для западных политиков очевидным провалом.Латиноамериканские лидеры демонстрируют стремление проводить независимую политику, и не склонны доверять политическим или экономическим инициативам Брюсселя.Европа пытается вернуть себе южноамериканские рынки, обещая вложить в совместные проекты около 45 миллиардов евро – инвестируя эти средства в энергетический сектор и добычу редкоземельных металлов.Но товарооборот между Латинской Америкой и Китаем уже сегодня достигает 500 миллиардов долларов, а торговые сделки все чаще осуществляют не в евро, не в американских долларах, а в юанях.Европа очевидно не в состоянии обратить этот процесс вспять, изменив нынешний баланс в свою пользу. А безуспешные попытки пригласить на саммит Зеленского показали, что попытки управлять миром из Брюсселя и Вашингтона все чаще дают сбои, указывая на серьезные глобальные перемены.

https://ukraina.ru/20230526/1046591904.html

https://ukraina.ru/20221103/1040448662.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, владимир зеленский, лула да силва, евросоюз, латинская америка, саммит