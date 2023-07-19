https://ukraina.ru/20230719/1048103061.html

Два боксёра, атаман и женщина с косой. Кто бросает вызов Зеленскому

Два боксёра, атаман и женщина с косой. Кто бросает вызов Зеленскому - 19.07.2023 Украина.ру

Два боксёра, атаман и женщина с косой. Кто бросает вызов Зеленскому

На Украине, кажется, стартовала предвыборная кампания. По закону выборы президента должны состояться 31 марта 2024 года. При этом Владимир Зеленский заявлял, что выборов не будет, из-за военного положения

2023-07-19T15:20

2023-07-19T15:20

2023-07-19T15:20

эксклюзив

украина

выборы

владимир зеленский

петр порошенко

александр усик

алексей арестович

дмитрий гордон

юлия тимошенко

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Однако от Зеленского это не сильно зависит. А сигнал "от кого надо" на начало предвыборной кампании определенно поступил. Или на хотя бы прощупывание почвы. Оживились все, кто теоретически готов к выборам.Первыми о выборах вдруг заговорили два боксёра - Виталий Кличко и Александр Усик.Усик: боксёр - президентБоксёр Усик объявил: идёт в президенты Украины. Вот вернётся в тяжёлый вес, станет абсолютным чемпионом, и сразу начнёт предвыборную кампанию.Один боксер во власти, правда, уже есть. Но чем Усик-то хуже? Усик из миномёта по мирным жителям Донбасса стрелял. Вышиванку надевал. Песни на украинском пел. Вполне годится в президенты.Ну а то, что он раньше говорил, что он - человек православный, что готовился защищать Лавру, так это когда было. Кто старое помянет...Интересно, что объявил Усик о своем желании "в президенты" как раз в тот день, когда суд отправил владыку Павла, наместника Киевской лавры, в СИЗО.Усик и слова не рискнул сказать в защиту наместника. И конечно же, ни копейки не пожертвует на его освобождение.Объяснение - самое простое, лобовое: "Это не настоящие батюшки, а привезённые агенты России". Это Усик говорит про митрополита Павла, родившегося в Ровенской области, служившего в Луцке и на Волыни.Бывший защитник православия и Лавры размещает в соцсетях фото Лавры, захваченной сегодня вымышленной антицерковью, со словами: "Наконец-то Украина, а не черти московские!"В чём причина такого изменения взглядов? Возможно, деньги. Говорят, Ринат Ахметов сделал Усику предложение, от которого боксёр не смог отказаться. Так что ничего неожиданного нет. Ни в резкой перемене взглядов Усика, ни в том, что он решил выдвигаться в президенты.Как замеряли УсикаЕщё в 2021 году социологи на Украине получили запрос "измерить" Усика. Олигархи Украины и стоящие за ними кланы (в том числе международные) озаботились поисками замены Зеленскому.После сверхуспешных выборов бывшего комика стало понятно: время политиков во власти прошло, нужен "несистемный" кандидат. Такой же, как не имевший никакого политического опыта актёр Зеленский.Народ на Украине хочет зрелищ! Востребованы оказались журналисты, актёры, спортсмены, которых любит народ. Вот и стали "замерять" вместе с другими Усика.Вместе с ним замерили рейтинги Евгения Комаровского, известного детского врача (харьковчанин, кандидат, подходящий для русского Юго-Востока). И рейтинг Дмитрия Гордона*, популярного журналиста (кандидат для "патриотов").Итоги замеров не оглашались. Но судя по тому, что именно Усик вдруг озвучил желание "пойти во власть", его рейтинг оказался по замерам выше, чем у Комаровского с Гордоном. Хотя не исключено, что их мы тоже увидим на каких-то ролях.Все эти фамилии - Комаровский, Гордон, Усик - связаны с Ринатом Ахметовым.Уже существующий боксёр во власти, мэр Киева Виталий Кличко, напрямую связан с Лёвочкиным, бывшим всесильным главой Администрации президента Януковича. За братьями Кличко стоят также немецкие политики и промышленники.За каждым из кандидатов - несколько групп влияния. Проект "Зеленский" тоже разыгрывался в складчину, хотя основным его инвестором на Украине считался олигарх Коломойский.Видимо, Ахметов решил повторить трюк со "слугой народа". Теперь будет "народный боксёр".Ринат Ахметов, в свою очередь, крепко связан с корпорацией Black Rock, которая получает в свое пользование Украину, вернее, то, что от этой территории останется. Ринат Ахметов предполагается как местный управляющий.Так что у Усика есть хороший шанс успешно участвовать в выборах и даже, возможно, победить.Но есть и другие кандидаты.Арестович и другие "новые лица"Давно готовится к выборам Алексей Арестович**, бывший советник Офиса президента.В своей обычной капризно-отстранённой манере он сказал, что готов "сыграть в интереснейшую игру в своей жизни". Речь о выборах, если кто-то не догадался, что скрывается за этим витиеватым высказыванием.И в этом - весь Арестович, любимец украинских интеллигентных барышень "за 40".Кто стоит за Арестовичем? Считается, что тот же Ахметов и глава Администрации президента Украины Андрей Ермак. Ему самому на выборы идти не с руки. Харизмы не хватает. Ермак плохо выступает публично.Но и Ермак - возможный кандидат в президенты "из новых".В президенты собираются двигать, совершенно очевидно, "атамана Залужного". Как раз вышло интервью с ним с решительными высказываниями типа: "Я пойду и заберу Крым!"Ситуация с "атаманом" - несколько странная. Залужного до сих пор не показали широкой публике в полный рост, с полноценным интервью на камеру.Но, в любом случае, его собираются, видимо, всё-таки реанимировать и на выборах предъявить. Ну а то, что он не совсем связно говорит или вообще почти не говорит, помехой не является.Вон Кличко насколько бессвязно излагает свои мысли - а рейтинги у него в Киеве прекрасные, и так было всё время его пребывания на посту мэра. Бессвязная речь может быть даже плюсом. Дескать, свой парень, простой, "наш". Лица старые. Но почти как новыеВ выборах участвовать всегда готова Юлия Владимировна Тимошенко!Есть даже такая политическая чисто украинская примета. Как только Юлия Владимировна начинает очень хорошо выглядеть, и не просто хорошо, а очень, ослепительно хорошо, значит, скоро выборы.Юлия Владимировна надела на голову косу - всё как положено! - и выступила против "Зе". Речь о марихуане и новом законе о ее промышленном выращивании на Украине."Вы понимаете, что это значит? На каждом поле можно будет скрутить косяк!" - патетически восклицает женщина с косой.И кто скажет, что она не права? Права, конечно. "От Киева до Лубен посияла конопель", есть такая украинская песня. Вот скоро так и будет. А может, уже и есть.Все прекрасно знают, что марихуана на Украине давно выращивается, и никаких проблем по этому поводу никто не испытывал. На Житомирщине - самая большая плантация конопли в Европе! Уже есть, уже растет конопля, без всяких дополнительных законов.Но Юлия Тимошенко об этом молчала. Кажется, не столько конопля её интересует, сколько прекрасный новый повод для пиара.Не отстаёт от неё и Петр Порошенко, активно выступает в Раде. Уже выступает его верный генпрокурор Юра Луценко, заявляет, что "война началась из-за Зеленского"."Дерьмовый президент", - прямо и откровенно уже называет Зеленского депутат Рады Гео Лерос.Усик, Арестович и Кличко, можно сказать, застыли в прыжке или перед прыжком. Ждут окончательного сигнала.Оживление царит в политических штабах. Компания "Выборы! Выборы!" началась. Она всегда проходит на Украине ярко, креативно, с огоньком. С драками, скандалами, махинациями, подставами, разоблачениями и многочисленными подтасовками.Как говорится, "весь мир - театр, и только Украина - цирк".* Внесен в список террористов Росфинмониторинга* Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20230719/1048117820.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, выборы, владимир зеленский, петр порошенко, александр усик, алексей арестович, дмитрий гордон, юлия тимошенко