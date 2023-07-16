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Судьба Зеленского. Зрада, перемога или тотальный провал

Судьба Зеленского. Зрада, перемога или тотальный провал - 16.07.2023 Украина.ру

Судьба Зеленского. Зрада, перемога или тотальный провал

Что случилось с президентом Украины? Почему он стал вести себя так бесцеремонно и агрессивно с теми людьми, которым недавно чуть ли не целовал руки?

2023-07-16T05:27

2023-07-16T05:27

2023-07-16T05:27

эксклюзив

владимир зеленский

бен уоллес

украина

зарубежье

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Это стало очевидно на саммите НАТО в Вильнюсе. Но Зеленский ещё заранее размещал угрожающие записи в соцсетях, требовал гарантий от НАТО, дерзил.Всячески демонстрировал своё недовольство и вёл себя вызывающе.Было ли все это вспышкой эмоций или это целенаправленная акция?Похоже, это была специальная акция. Не может быть такой продолжительной вспышки эмоций, тем более у такого расчётливого человека, как "президент "Зе", а тем более у его окружения.Косвенно в пользу того, что это было мероприятие заранее продуманное и спланированное, говорит тот факт, что Зеленский отлично знал, что не получит Украина никакого ПДЧ в НАТО, и знал очень давно. Ещё со времени встречи в Молдавии, "в винных погребах" у Майи Санду, полтора месяца назад. Там ему об этом сказали ясно и четко.Тогда ради чего весь этот спектакль? Ради чего-то важного и нужного не столько самому Зеленскому, а тем, кто им руководит. Попробуем разобраться.Характер ЗеМогли ли быть причины в характере Зеленского?Ведь капризное поведение, неумение сдержать и не показывать свои эмоции в обществе - это его, можно сказать, "конёк".Раздутое эго, самомнение, непомерное тщеславие. Да, всё это присутствует.Зеленский действительно верит в то, что он - великий президент. Как бы это ни было смешно со стороны.Частные самолёты несут Зе из страны в страну, военные самолёты присылает за ним всемогущий Господин - президент США.Вот он укоряет своих нерадивых партнёров - страны Запада."Беспрецедентно и абсурдно, - заявлял Зеленский - нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины (в НАТО - Ред.) Добавляется даже какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины... Остаётся возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией".Но всё-таки основная причина поведения Зеленского - не особенности его характера. Он при всем своём тщеславии прекрасно понимает, кто его руководитель. И понимает, что "восстание" означает верную и быструю его политическую гибель. Или даже не политическую.Когда-то он успешно подчинялся Коломойскому - долгие годы. Теперь у него другой начальник.Группа "за троном""Не будем забывать, что Зеленский не только сам - расчётливый игрок. За ним стоит целая группа жадных, циничных и расчётливых людей, которые не собираются расставаться со своими невероятными, сколоченными за полтора года войны богатствами.Глава администрации президента, вездесущий Ермак ("настоящий президент Украины", по мнению американской конгрессвумен Виктории Спартц) - уже миллиардер.Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", говорят, недавно в Киеве отпраздновал свой первый миллиард долларов.Сотни миллионов - в личных кошельках главы СНБО Данилова и советника президента Подоляка.Поэтому так улыбался и смеялся на саммите в Вильнюсе министр обороны Украины Резников, хотя его армия потеряла за месяц около 80 тысяч человек. Но министру обороны весело! Дадут денег, этому искренне рад Резников.Группа тех, кто "стоит за троном", не позволит "Зе" вот так просто импровизировать и молоть ерунду в роли "обиженного подростка". Если только это не заранее отредактированный сценарий.Особенно интересный эпизод называется: "ершистый президент Зеленский и министр обороны Уоллес".Инцидент с Беном УоллесомМинистр обороны Великобритании, как известно, сообщил: "Я ехал в Киев 11 часов, а когда я приехал, первое, что мне дали - список вооружения. Мы не "Амазон!"Так он намекнул Зеленскому, что надо быть благодарным.Зеленский ответил с сарказмом:"Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра лично. Пусть он напишет мне, как нужно".И знаете, что последовало за этим? Критика со стороны посла Украины.Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал иронию Зе неуместной и некорректной. Нездоровой!Пусть не покажется странным, что посол критикует президента. Вадим Пристайко - очень уважаемый на Украине и за её пределами человек. Имеет великолепные связи в кругах, близких к Соросу. Да и зачем "в кругах". Он прямо и непосредственно близок Соросу. Не чета какому-то Зеленскому. Во всех смыслах не чета.Вадим Пристайко - сын бывшего заместителя главы СБУ (с 1996 до 2004 года). Сделал блестящую карьеру дипломата. Был послом Украины в Канаде, возглавлял миссию Украины при НАТО. Чуть не стал министром иностранных дел Украины (при президенте Зеленском, но его кандидатуру отклонила Рада). Потом всё-таки был непродолжительное время главой МИД в правительстве Гончарука.И Пристайко, и министр обороны Британии Бен Уоллес - люди рангом повыше какого-то там Зеленского. В невидимой, но очевидной даже для обычного неискушенного наблюдателя "табели о рангах"."Бен звонит ему, когда что-то происходит", - небрежно кинул Пристайко в интервью английской журналистке. "Бен" - это Пристайко говорит о министре обороны Англии."Ему" - это он о Зеленском.Чувствуете, какое пренебрежение?Кстати, "Бен" Уоллес, министр обороны Великобритании, только что чуть не стал Генеральным секретарем НАТО. Но что-то пошло не так. США, говорят, не захотели видеть его на этом посту, из-за слишком энергичной поддержки Украины.Скорее, не из-за слишком энергичной, а из-за слишком самостоятельной поддержки. Британия вела свою игру, и это очень не понравилось США.Эта история может непосредственно объяснять поведение Зеленского. Он имел задачу "напасть на Уоллеса". Иначе его поведение - просто самоубийственное. Кто он такой, чтобы публично пикироваться с министром обороны Британии?Это прекрасно понимает группа Пристайко - Уоллес.Зе против БенаДа, Зеленские встречались с королем Карлом, были приглашены на массу важнейших мировых мероприятий, они оба приняты в западную "провластную тусовку". Но с такой же лёгкостью они оттуда исчезнут.Как только мировые СМИ перестанут раздувать их неповторимый образ "первой леди и президента". А это уже происходит прямо сейчас! На Украине вот буквально только что обнаружили "тоталитаризм". И демократии там мало. И вы не поверите, коррупция! Даже Столтенберг, нынешний глава НАТО, вынужден был об этом говорить, прямо на саммите в Вильнюсе.А вот Пристайко и Бен Уоллес - это фигуры, обладающие, если так можно сказать, великолепным "административным ресурсом".Понимает ли всё это Зеленский? Ну конечно, понимает. Но он ещё и специально дальше раздувает скандал.Зеленский записал видео, в котором больше 50 раз поблагодарил все страны за помощь.Моментально появилось интервью с Уоллесом. Газета "Телеграф" спросила, видел ли министр это видео и как относится к выступлению Зеленского."Это выступление только подтверждает, что Зеленский не полностью понимает текущую ситуацию, и вместо того чтобы попытаться её понять, он продолжает неприемлемые публичные провокации."Бен Уоллес не на шутку зол. Дело, конечно же, не в Зеленском. Как может этот мелкий недемократичный лидер вообще что-то представлять существенное для Уоллеса?Кто - то указал Зеленскому, как себя надо вести. Как именно поставить на место министра обороны. И это страшно злит Уоллеса. Кто же это?Конечно, это настоящий хозяин НАТО.Ну не может же Байден лично делать замечания Уоллесу. Для этого есть другие, менее масштабные люди.Мы видим, кажется, один из эпизодов под названием "ливерная колбаса".Когда посол Украины Мельник публично унижал канцлера Германии Шольца, называя его "ливерной колбасой". И Шольц молчал и терпел. Это было показательное унижение канцлера со стороны США. Но чужими руками.И в этот раз - то же самое.Услышим ли мы "ливерная колбаса" в адрес Бена? Не исключено.Можно только восхититься, как технично все разыграно.В страшном сне не мог бы представить себе Зеленский, что он публично нападёт на министра обороны Великобритании. Значит, ему пообещали гарантии защиты его интересов. И что-то ещё.Что-то, что очень нужно Зеленскому."Самое лучшее решение"Для внутреннего пользования всё уже выглядит замечательно: герой президент поборол НАТО.Спектакль был разыгран в два акта. Первый акт - ершистый президент нападает на НАТО. Второй акт - он добился своего!Главные победы на Украине происходят в виртуальном пространстве. Так и сейчас.Смотрите, как поменялась его риторика. Вначале: "не поеду, если не будет приглашения в НАТО". Теперь решения НАТО называются: "идеальное из возможных решений", "необходимый и значительный успех". Хотя ничего не дали. Но зрада превратилась в успех. На словах, конечно.Все хорошо, а будет ещё лучше. Мы идём в НАТО! Обещает народу Украины Зеленский.И... готовится к политическим чисткам.Убрать своих конкурентов - вот что, скорее всего, просил Зеленский взамен за весь этот спектакль на саммите в Вильнюсе. Хотя он мог сделать это и просто по указанию сверху.А что будет дальше - мы скоро узнаем. Было ли все происходившее в Вильнюсе личной импровизацией "президента "Зе" или это часть другого, гораздо более масштабного спектакля. Просто эпизод.

https://ukraina.ru/20220331/1033652895.html

https://ukraina.ru/20230715/1048035975.html

https://ukraina.ru/20230713/1047996422.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, бен уоллес, украина, зарубежье