https://ukraina.ru/20230717/1048054048.html

Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"

Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке" - 17.07.2023 Украина.ру

Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"

Если бы очередная диверсия на Крымском мосту произошла накануне или даже в момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе, можно было бы практически без сомнений утверждать, что она организована в интересах Владимира Зеленского. Вопрос соучастия в этом мероприятии американцев тогда оставался бы открытым

2023-07-17T10:00

2023-07-17T10:00

2023-07-17T11:25

эксклюзив

россия (рф)

зарубежье

украина

турция

ростислав ищенко

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Однако мост попал под удар утром 17 числа, когда провал Зеленского на саммите исправить было уже невозможно, но зато именно в этот день заканчивался срок очередного продления «зерновой сделки». Российские власти давали понять, что действующие параметры сделки их не устраивают, но окончательного ответа на вопрос будет ли она продлена не было. Предыдущие продления давали основания считать, что Россия достаточно заинтересована в сделке, чтобы продлевать её даже без допуска на мировые рынки российского зерна и удобрений. В принципе, даже сейчас жёстким условием выдвигали лишь подключение «Россельхозбанка» к СВИФТ. То есть торг был возможен и сделка сохраняла шансы на продление.В то же время США и Британия с самого момента сделки делали всё возможное, чтобы она была досрочно разорвана или по крайней мере чтобы Россия отказалась её продлевать. Демонстративное использование зернового коридора для атак беспилотных катеров как на Севастопольскую базу, так и на корабли флота как началось в прошлом году, так и не заканчивалось. Использовался зерновой коридор и диверсантами ГУР МО Украины. Когда же Россия в прошлом году заявила о приостановке реализации сделки американцы открыто радовались.Думаю, что причин у них было много. Начиная с того, что США сами являются одним из ведущих торговцев сельскохозяйственной продукцией и уход с рынка украинского зерна автоматически поднимал цену на американское. Но США же не могли заблокировать торговлю своего союзника. А вот если Россия выходит из сделки, то и виновата Россия.Кстати, демарш восточноевропейских американских марионеток, добившихся от Еврокомиссии запрета на ввоз украинского зерна на свою территорию, был бы невозможен без молчаливого согласия США. Из пяти стран — инициаторов запрета только Венгрия позволяет себе самостоятельность во внешней политике (в разумных пределах). Болгария же вздохнуть без американского разрешения боится. Тем не менее Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария как раз сейчас требуют очередного продления запрета на ввоз украинской сельхозпродукции на свою территорию, что практически перерывает сухопутный экспорт зерна с Украины. Отказ России от продления «зерновой сделки» окончательно похоронит этот экспорт.В сделке также заинтересован Эрдоган, ловко балансирующий между Россией и США и добивающийся бонусов и привилегий с обеих сторон. В последнее время президент Турции по объективным причинам (ради сохранения возможности балансирования, каковое служит укреплению позиций Турции в Причерноморье, Закавказье, на Балканах и на Ближнем Востоке, где её интересы сталкиваются как с американскими, так и с российскими) сделал ряд символических шагов в направлении поддержки Украины. Американцы могут рассчитывать, что если из рук России будет выбит такой козырь, как «зерновая сделка», обеспечивающая работой турецких мукомолов, а бюджет страны и самого Эрдогана доходами, Турцию удастся склонить не только к символической, но и к практической поддержке Украины.Именно поэтому целый год требования России по зерновой сделке демонстративно не выполнялись, а Москву активно провоцировали от сделки отказаться. Очевидно, США устали ждать и надеяться. Вашингтон имел все основания сомневаться в том, что Россия не продлит сделку в последний момент. Поэтому и был нанесён удар в самое чувствительное место — по Крымскому мосту.Это сакральное сооружение, связанное с первыми успехами и надеждами Крымской весны, символ российской технологической мощи и возвращения России на свои исконные земли. Удары по Крымскому мосту болезненно воспринимаются как властью, так и общественностью. Продлить «зерновую сделку» на следующий день или через день после удара слишком рискованно с точки зрения реакции общественности. В конце концов утрата доверия собственного народа стократно опаснее всех возможных обид Эрдогана.Конечно, нельзя совсем отбрасывать и чисто военную составляющую диверсии. Крымский мост — узкое место важнейшей тыловой транспортной артерии российской армии. Особенно она важна с точки зрения бесперебойного обеспечения войск на Запорожском направлении. Трасса Ростов — Мелитополь хоть и отремонтирована почти полностью, но обладает ограниченной пропускной способностью, кроме того, на ней тоже есть мосты, которые могут стать целью как украинских ракет, так и украинских ДРГ. Дорогу же через Крым Украина уже неоднократно пыталась перерезать. Предыдущий удар был по мосту через Чонгар.Зеленский недавно потребовал от своих генералов провести очередную массовую мобилизацию и бросить всё, что у них есть и чего нет в наступление на Мелитополь. После провала на саммите НАТО ему как воздух нужна хотя бы маленькая победа, хоть видимость победы. Осложнение логистики южного фланга ВС РФ повышает шансы ВСУ продвинуться ещё хоть немного, хотя бы прорвать первую линию обороны, выйти хотя бы на дальние подступы к Мелитополю. Чтобы Зеленский мог показать западным партнёрам, что он ещё чего-то стоит, что он не зря просил у них больше оружия и больше денег, что если бы они дали всё, что он просил вовремя, то может быть и успех ВСУ был бы масштабнее.Конечно, диверсия на Крымском мосту вписывается в эти планы Зеленского, но она куда больше бы вписывалась в них, произойди до 10 июля. Самоубийственные атаки ВСУ на Запорожском направлении произвели бы куда большее впечатление на натовцев на фоне успешной диверсии. Но накануне саммита украинцы традиционно атаковали Севастопольскую бухту, Брянск, Белгород, Курск, а в районе Крымского моста всё было тихо. Зато когда саммит закончился и ожидание диверсии спало — нельзя постоянно находится в напряжении, — по мосту ударили не тогда, когда удобно Зеленскому, а тогда, когда удобно американцам.Впрочем, в этом плане вашингтонские политики нежадные — всю «славу» организации диверсии они отдадут украинцам, пусть они же за это и отвечают. В Вашингтоне даже не против, чтобы Зеленский воспользовался диверсией для успешного наступления — два в одном никому ещё не мешало. Просто США, как и их европейские партнёры, больше не верят в способность ВСУ успешно наступать, даже если бы Крымский мост вообще исчез. Поэтому американцы и пытаются выжать Украину Зеленского досуха, нанести России максимальны урон, а потом, «за пять минут до 12», когда судьба режима будет окончательно решена, привести к власти вместо Зеленского «президента мира», который мог бы начать с Россией переговоры с чистого листа и сохранить от Украины хоть что-нибудь.Кстати, благосклонное внимание и посредничество Эрдогана такому «президенту мира» совсем не помешают. Надо же как-то будет убедить Россию не добивать Украину до конца, а сесть за стол переговоров. И в этом плане тоже чем больше у России противоречий с Эрдоганом и чем меньше у них общего, тем американцам лучше.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230717/1048049631.html

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эксклюзив, россия (рф), зарубежье, украина, турция, ростислав ищенко