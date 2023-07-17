https://ukraina.ru/20230717/1048056374.html

Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО

Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО - 17.07.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО

Ночной удар по Крымскому мосту – месть в духе Украины, считает политолог Андрей Суздальцев

2023-07-17T11:47

2023-07-17T11:47

2023-07-17T11:48

интервью

андрей суздальцев

украина

крымский мост

зерновая сделка

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037990711_55:20:825:453_1920x0_80_0_0_5e40e560aa3311c2b7dd629095983454.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В 3.05 два беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост, повредив дорожное полотно. Ранена 14-летняя девочка, ее родители погибли. Автомобильное движение остановлено. Украинские СМИ признали причастность Украины к теракту.- Андрей Иванович, связана ли эта атака с зерновой сделкой, срок которой истекает сегодня?- Это демонстрация того, что у них, у Запада и Украины, нет иллюзий, они уверены, что сделка будет прервана. Ведь отгрузку зерна прекратил уже одесский порт, вчера ушел последний сухогруз с зерном. Эта месть очень в духе Украины, украинского менталитета.В техническом плане надо, конечно, разбираться, что это были за беспилотники с такой мощью, что опустилось полотно моста, почему эти беспилотники были пропущены. С другой стороны, это нам открывает некоторые возможности открытого демонстративного ответа. Это теракт, но мы не можем, отвечая, уподобляться террористам.- Но всякий раз в таких случаях встает вопрос об ответных мерах, уже набившие оскомину требования ударов по центрам принятия решений. Каким должен быть наш ответ в этот раз?- Во-первых, это недоработка пресс-службы Минобороны, потому что удары по центрам принятия решений идут второй год. Штабы разыскиваются, их подвергают обстрелам. Мы не делаем ударов по центрам принятия политических решений, включая офис президента Украины и тому подобное. Когда беспилотники попали в Кремль, можно было так ответить.Но будут выбираться цели, которые имеют стратегическое значение, а не политическое. Это в традициях нашей армии, потому что мы не уподобляемся террористам.- Как этот теракт повлияет на военную кампанию?- Повлияет, потому что поток транспорта, идущий на Крым и в Центральную Россию по сухопутному коридору, увеличится. Это не очень хорошо, переброска военного снаряжения по этим коммуникациям будет затруднена. Это один из эффектов, на который рассчитывало украинское командование. И вопрос защиты сухопутного пути в Крым будет стоять в первую очередь.- То есть очевидно, что можно ожидать большей наступательной активности наших войск на южном направлении, чтобы обезопасить эти логистические пути?- Ничего не могу сказать о планах российской армии, потому что они нам неведомы, и это очень хорошо. Там и так идут очень тяжелые бои. Вообще, мы идем к периоду активизации боевых действий по всей линии соприкосновения с украинскими войсками. Около 30% натовской техники уже уничтожено, но наступательный потенциал у них еще есть. Но и погода еще позволяет, поэтому сейчас будет тяжелый период. Следует ожидать более активных боевых действий на линии фронта.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20230717/1048054048.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, андрей суздальцев, украина, крымский мост, зерновая сделка, теракт