Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО
11:47 17.07.2023 (обновлено: 11:48 17.07.2023)
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Ночной удар по Крымскому мосту – месть в духе Украины, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В 3.05 два беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост, повредив дорожное полотно. Ранена 14-летняя девочка, ее родители погибли. Автомобильное движение остановлено. Украинские СМИ признали причастность Украины к теракту.
- Андрей Иванович, связана ли эта атака с зерновой сделкой, срок которой истекает сегодня?
- Это демонстрация того, что у них, у Запада и Украины, нет иллюзий, они уверены, что сделка будет прервана. Ведь отгрузку зерна прекратил уже одесский порт, вчера ушел последний сухогруз с зерном. Эта месть очень в духе Украины, украинского менталитета.
В техническом плане надо, конечно, разбираться, что это были за беспилотники с такой мощью, что опустилось полотно моста, почему эти беспилотники были пропущены.
С другой стороны, это нам открывает некоторые возможности открытого демонстративного ответа. Это теракт, но мы не можем, отвечая, уподобляться террористам.
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- Но всякий раз в таких случаях встает вопрос об ответных мерах, уже набившие оскомину требования ударов по центрам принятия решений. Каким должен быть наш ответ в этот раз?
- Во-первых, это недоработка пресс-службы Минобороны, потому что удары по центрам принятия решений идут второй год. Штабы разыскиваются, их подвергают обстрелам.
Мы не делаем ударов по центрам принятия политических решений, включая офис президента Украины и тому подобное. Когда беспилотники попали в Кремль, можно было так ответить.
Но будут выбираться цели, которые имеют стратегическое значение, а не политическое. Это в традициях нашей армии, потому что мы не уподобляемся террористам.
- Как этот теракт повлияет на военную кампанию?
- Повлияет, потому что поток транспорта, идущий на Крым и в Центральную Россию по сухопутному коридору, увеличится. Это не очень хорошо, переброска военного снаряжения по этим коммуникациям будет затруднена.
Это один из эффектов, на который рассчитывало украинское командование. И вопрос защиты сухопутного пути в Крым будет стоять в первую очередь.
- То есть очевидно, что можно ожидать большей наступательной активности наших войск на южном направлении, чтобы обезопасить эти логистические пути?
- Ничего не могу сказать о планах российской армии, потому что они нам неведомы, и это очень хорошо. Там и так идут очень тяжелые бои.
Вообще, мы идем к периоду активизации боевых действий по всей линии соприкосновения с украинскими войсками. Около 30% натовской техники уже уничтожено, но наступательный потенциал у них еще есть. Но и погода еще позволяет, поэтому сейчас будет тяжелый период.
Следует ожидать более активных боевых действий на линии фронта.
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