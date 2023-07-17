Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО - 17.07.2023 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО
Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО - 17.07.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО
Ночной удар по Крымскому мосту – месть в духе Украины, считает политолог Андрей Суздальцев
2023-07-17T11:47
2023-07-17T11:48
интервью
андрей суздальцев
украина
крымский мост
зерновая сделка
теракт
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В 3.05 два беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост, повредив дорожное полотно. Ранена 14-летняя девочка, ее родители погибли. Автомобильное движение остановлено. Украинские СМИ признали причастность Украины к теракту.- Андрей Иванович, связана ли эта атака с зерновой сделкой, срок которой истекает сегодня?- Это демонстрация того, что у них, у Запада и Украины, нет иллюзий, они уверены, что сделка будет прервана. Ведь отгрузку зерна прекратил уже одесский порт, вчера ушел последний сухогруз с зерном. Эта месть очень в духе Украины, украинского менталитета.В техническом плане надо, конечно, разбираться, что это были за беспилотники с такой мощью, что опустилось полотно моста, почему эти беспилотники были пропущены. С другой стороны, это нам открывает некоторые возможности открытого демонстративного ответа. Это теракт, но мы не можем, отвечая, уподобляться террористам.- Но всякий раз в таких случаях встает вопрос об ответных мерах, уже набившие оскомину требования ударов по центрам принятия решений. Каким должен быть наш ответ в этот раз?- Во-первых, это недоработка пресс-службы Минобороны, потому что удары по центрам принятия решений идут второй год. Штабы разыскиваются, их подвергают обстрелам. Мы не делаем ударов по центрам принятия политических решений, включая офис президента Украины и тому подобное. Когда беспилотники попали в Кремль, можно было так ответить.Но будут выбираться цели, которые имеют стратегическое значение, а не политическое. Это в традициях нашей армии, потому что мы не уподобляемся террористам.- Как этот теракт повлияет на военную кампанию?- Повлияет, потому что поток транспорта, идущий на Крым и в Центральную Россию по сухопутному коридору, увеличится. Это не очень хорошо, переброска военного снаряжения по этим коммуникациям будет затруднена. Это один из эффектов, на который рассчитывало украинское командование. И вопрос защиты сухопутного пути в Крым будет стоять в первую очередь.- То есть очевидно, что можно ожидать большей наступательной активности наших войск на южном направлении, чтобы обезопасить эти логистические пути?- Ничего не могу сказать о планах российской армии, потому что они нам неведомы, и это очень хорошо. Там и так идут очень тяжелые бои. Вообще, мы идем к периоду активизации боевых действий по всей линии соприкосновения с украинскими войсками. Около 30% натовской техники уже уничтожено, но наступательный потенциал у них еще есть. Но и погода еще позволяет, поэтому сейчас будет тяжелый период. Следует ожидать более активных боевых действий на линии фронта.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20230717/1048054048.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
1
5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
интервью, андрей суздальцев, украина, крымский мост, зерновая сделка, теракт
Интервью, Андрей Суздальцев, Украина, Крымский мост, зерновая сделка, теракт

Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО

11:47 17.07.2023 (обновлено: 11:48 17.07.2023)
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Ночной удар по Крымскому мосту – месть в духе Украины, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В 3.05 два беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост, повредив дорожное полотно. Ранена 14-летняя девочка, ее родители погибли. Автомобильное движение остановлено. Украинские СМИ признали причастность Украины к теракту.
- Андрей Иванович, связана ли эта атака с зерновой сделкой, срок которой истекает сегодня?
- Это демонстрация того, что у них, у Запада и Украины, нет иллюзий, они уверены, что сделка будет прервана. Ведь отгрузку зерна прекратил уже одесский порт, вчера ушел последний сухогруз с зерном. Эта месть очень в духе Украины, украинского менталитета.
В техническом плане надо, конечно, разбираться, что это были за беспилотники с такой мощью, что опустилось полотно моста, почему эти беспилотники были пропущены.
С другой стороны, это нам открывает некоторые возможности открытого демонстративного ответа. Это теракт, но мы не можем, отвечая, уподобляться террористам.
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:26
Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
- Но всякий раз в таких случаях встает вопрос об ответных мерах, уже набившие оскомину требования ударов по центрам принятия решений. Каким должен быть наш ответ в этот раз?
- Во-первых, это недоработка пресс-службы Минобороны, потому что удары по центрам принятия решений идут второй год. Штабы разыскиваются, их подвергают обстрелам.
Мы не делаем ударов по центрам принятия политических решений, включая офис президента Украины и тому подобное. Когда беспилотники попали в Кремль, можно было так ответить.
Но будут выбираться цели, которые имеют стратегическое значение, а не политическое. Это в традициях нашей армии, потому что мы не уподобляемся террористам.
- Как этот теракт повлияет на военную кампанию?
- Повлияет, потому что поток транспорта, идущий на Крым и в Центральную Россию по сухопутному коридору, увеличится. Это не очень хорошо, переброска военного снаряжения по этим коммуникациям будет затруднена.
Это один из эффектов, на который рассчитывало украинское командование. И вопрос защиты сухопутного пути в Крым будет стоять в первую очередь.
- То есть очевидно, что можно ожидать большей наступательной активности наших войск на южном направлении, чтобы обезопасить эти логистические пути?
- Ничего не могу сказать о планах российской армии, потому что они нам неведомы, и это очень хорошо. Там и так идут очень тяжелые бои.
Вообще, мы идем к периоду активизации боевых действий по всей линии соприкосновения с украинскими войсками. Около 30% натовской техники уже уничтожено, но наступательный потенциал у них еще есть. Но и погода еще позволяет, поэтому сейчас будет тяжелый период.
Следует ожидать более активных боевых действий на линии фронта.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
10:00
Терактом на Крымском мосту США ударили по "зерновой сделке"Если бы очередная диверсия на Крымском мосту произошла накануне или даже в момент проведения саммита НАТО в Вильнюсе, можно было бы практически без сомнений утверждать, что она организована в интересах Владимира Зеленского. Вопрос соучастия в этом мероприятии американцев тогда оставался бы открытым
 
ИнтервьюАндрей СуздальцевУкраинаКрымский мостзерновая сделкатеракт
 
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