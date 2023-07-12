https://ukraina.ru/20230712/1047968136.html

Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились

Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились - 12.07.2023 Украина.ру

Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились

Противник израсходовал свои резервы в весенне-летнем наступлении. Это сразу сказалось на подразделениях ВСУ, на их возможности вести долговременную оборону, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-07-12T15:33

2023-07-12T15:33

2023-07-12T16:28

интервью

алексей леонков

всу

украина

нато

саммит

красный лиман

токмак

запорожская область

кассетные боеприпасы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные перешли в контратаку в районе Красного Лимана (ДНР), продвинувшись на полтора километра в глубину и два километра по фронту.- Алексей Петрович, на ваш взгляд, каковы перспективы наступления на этом направлении?- Сейчас перспективы наступления по всей линии соприкосновения оптимистичны, потому что противник расходовал свои резервы в весенне-летнем наступлении. Это сразу сказалось на подразделениях ВСУ, на их возможности вести долговременную оборону. Мы этим пользуемся. Как-только противник где-то ослабевает, мы отодвигаем линию боевого соприкосновения на Запад, создавая более благоприятные плацдармы для начала нашего наступления, к которому мы тоже готовились в течение года, формируя свои боевые подразделения, обкатывая их в обороне.Все подразделения, которые находятся на линии боевого соприкосновения, в том числе резервная армия и армейский корпус, прошли боевую обкатку. Мы сейчас имеем опытные, подготовленные к ведению боевых действия наступательного характера. Дальше все остается в ведении нашего Генерального штаба, который будет планировать такого рода операции. А то, что происходит на краснолиманском направлении, обычно называют боями местного значения. Но они очень важны для будущих наступательных операций.- Эксперты говорят о резервах ВСУ, которые украинское командование в бой еще не вводило. Это то ли семь, то ли девять механизированных бригад. Выльется ли наше наступление во встречное сражение с резервами противника?- В наступлении украинской армии с 4 июня по 11 июля они задействовали 12 бригад общей численностью порядка 50 тысяч человек. По информации от нашего министра обороны они потеряли 26 тысяч боевиков, 1244 единиц бронетехники из 2000, которые им выделили страны НАТО. Я уже не говорю про артиллерию, почти 90 единиц натовских САУ типа "Краб", "Цезарь" и пресловутые М777, их было уничтожено 43 единицы, 21 борт авиации, пять вертолетов.Военная помощь, которая была оказана специально для наступления, была израсходована более чем на половину. Говоря о реальных потерях, нужно понимать, что, кроме убитых есть тяжелораненые, которые уже не вернутся на поле боя. Даже для возвращения легкораненых требуется время, а технику, которую еще можно восстановить, повезут в Европу.То есть противник потерял значительные силы в ходе наступления, на которое делалась большая ставка. Поэтому резервы в 30-35 тысяч человек - это последнее, что есть у Зеленского как у Наполеона, старая и молодая гвардия. Вводить ее в бой Зеленский будет только в самом крайнем случае. Потому что, как показал саммит НАТО, каких-то дополнительных специалистов из структуры Альянса, кадровых военных, выдающих себя за наемников или сотрудников ЧВК, он, скорее всего, больше не получит.- Саммит НАТО уже считают провальным для Украины. Согласны ли вы с такой оценкой, ведь без военной помощи страны Запада киевский режим не оставляют?- Киеву дали четко понять, что наступление будет увязано с вопросом о членстве в НАТО. Украинская пропаганда об этом говорила. Вторая задача, которая ставилась перед "наступом", заставить Россию сесть за стол переговоров, чтобы принять "мирный план" Зеленского, фактический ультиматум, и признать поражение в этом конфликте.Но вместо комитета Украина-НАТО был создан совет, а это консультационный орган, раздающий советы и рекомендации. Полномочий у него меньше, чем у комитета, который является рабочим органом. Членство в НАТО связали напрямую с победой над Россией, а это нереально. Но при этом сказали, что будут давать оружие, потому что Западу надо где-то утилизировать хлам, который в современном бою вряд ли пригодится. Но для Украины и так сойдет, можно атаковать и этим. Применяя это оружие, гибнет много украинцев, потому что ответка от нас не задерживается.Поэтому Зеленскому дали четко понять, что он тот, кто должен погибнуть за американскую демократию вместе с украинцами, которых он пошлет на убой. Никакого диалога на равных и совещания про Украину с Украиной больше не будет. На Зеленского ради военных действий было потрачено свыше 160 млрд долларов, привезено огромное количество техники и специалистов, результат - нулевой.Единственный успех – это Харьковский "наступ", который не заставил Россию сесть за стол переговоров. Так же, как и те теракты, которые проводит Зеленский оружием, выданным ему с условием, чтобы он не стрелял по территории России. То есть Украина не вступит в НАТО никогда, оружие дадут столько, чтобы она смогла изматывать Россию, пока на Украине не закончатся солдаты. Но то, что чаша весов этого конфликта склонилась в пользу России, можно говорить однозначно.- ВСУ уже обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, о поставках которых было заявлено ранее. В связи с этим Дмитрий Медведев призвал Россию "расчехлить свои арсеналы". Что имел в виду зампред Совбеза РФ?- В ходе СВО мы не применяли кассетные боеприпасы, чтобы украинская пропаганда не делала из этого жупел, пугая всю Европу, что мы убиваем мирных граждан. Мы действовали аккуратно и высокоточным оружием. То есть на поле боя мы не обстреливали атакующие порядки кассетными боеприпасами.Речь идет прежде всего об артиллерийских кассетных боеприпасах. Но так как Украина начала эти действия и первым делом ударила по гражданским, министр обороны Шойгу четко сказал, что нам есть, чем ответить. У нас этого добра гораздо больше.- То есть мы получаем моральное право на симметричный ответ?- Да, и мы будем уничтожать кассетными боеприпасами атакующие порядки. Возвращение в располаги украинских солдат из атакующих порядков будет редкостью - все останутся на поле боя.

https://ukraina.ru/20230711/1047944942.html

https://ukraina.ru/20230711/1047943586.html

https://ukraina.ru/20230712/1047955442.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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