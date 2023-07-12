https://ukraina.ru/20230712/1047956610.html

Продлевать или нет? Кому выгодна черноморская зерновая сделка

Продлевать или нет? Кому выгодна черноморская зерновая сделка - 12.07.2023 Украина.ру

Продлевать или нет? Кому выгодна черноморская зерновая сделка

На этой неделе украинские политики и западные СМИ уделяют особое внимание не только саммиту НАТО, который не оправдал надежд Зеленского. Куда больше Запад и руководство Украины волнует перспектива продления зерновой сделки, действие которой на днях истекает, а также прогнозы на украинский урожай зерновых.

2023-07-12T04:25

2023-07-12T04:25

2023-07-12T04:25

эксклюзив

зерновая сделка

украина

зарубежье

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Агентство Reuters пугает своих читателей тем, что прекращение зерновой сделки вызовет резкий рост цен на продукты питания и глобальный продовольственный кризис. В Reuters опять апеллируют к беднейшим странам мира, вроде Йемена, Судана и Эфиопии, которых РФ якобы желает уморить голодом, хотя большая часть украинского зерна попадала перекупщикам из Турции и европейских стран, которые использовали его в том числе, как фураж для откорма свиней в Испании.Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на недавней встрече с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы выступил за продление черноморского зернового соглашения и призвал увеличить количество участвующих в нем украинских портов, а Украина давно добивается гарантий для Николаева, Очакова и порта Южный. "Черноморское зерновое соглашение, срок действия которого истекает 18 июля, надо продлить и расширить, чтобы украинские сельхозпродукты снова традиционными маршрутами могли доставляться в страны юга Европы, в Африку и на Ближний Восток", - сказал Надь.Венгрию в данном случае интересует не черноморский зерновой коридор, а сокращение поставок зерна в восточную Европу сухопутным путем, что разоряет местных фермеров, сбивая цены. Ввоз украинской пшеницы только на территорию Польши за первые четыре месяца 2023 года вырос в 600 раз по сравнению с 2021-м. Об этом сообщила 10 июля газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные польского министерства финансов.В то же время российские условия другая сторона так и не выполнила. Они заключались в разблокировании аммиакопровода Тольятти-Одесса, который был недавно подорван ВСУ, а также подключении "Россельхозбанка" к системе SWIFT для совершения международных платежей. Однако у РФ есть рычаги давления. Украина сейчас жалуется, что инспекция судов заблокирована с 26 июня и 29 кораблей уже две недели ожидают в территориальных водах Турции.ООН на днях также потребовала от РФ "не выбрасывать на ветер" зерновую сделку. "Если Россия не согласится продлить соглашение, западные страны вряд ли продолжат сотрудничество с чиновниками ООН, помогающими Москве с экспортом", — заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.Международный валютный фонд тоже обеспокоен перспективами сделки и урожая на Украине – сокращаются финансовые возможности крупного должника. Об этом говорится в документе МВФ по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.Однако если запреты на импорт будут продлены, а зерновой коридор будет нарушен, комплексный эффект может привести к потерям свыше $800 млн в месяц, считают в фонде. В год это получается около 10 миллиардов долларов, которые может потерять Украина.Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на днях сообщил, что Турция дала согласие задействовать свой военно-морской флот для прохождения кораблей через Босфор.Украинский экономист Алексей Кущ полагает, что Турция так сможет вернуть себе некогда утраченное господство в Черном море, так как ЧМ РФ сейчас в основном задействован на охране побережья Крыма. "Турция объявляет о протекторате над зерновым коридором на два года. Риски судов страхуются за счет украинского бюджета. Такой прибыльный бизнес никто не будет останавливать. В исторической перспективе, происходит практически аннулирование Куйчук-Кайнарджийского мирного соглашения 18 века между двумя империями, турецкой и российской. Нынешнему турецкому президенту удалось, то, что не смог сделать даже Ататюрк - восстановить тотальное доминирование Турции в Черном море", - считает экономист.В целом же МВФ зерновая сделка интересует исключительно в плане возвращения хоть части кредитов, выданных Киеву. Украину – возможность получить в бюджет миллиарды долларов, необходимых для ведения боевых действий. Турция стремится вернуть себе позиции в Черном море, утраченные Османской империей. Восточноевропейские страны хотят, чтобы через них шло меньше украинского зерна, что злит местных фермеров. РФ от зерновой сделки пока получает только возможность проводить досмотр украинских судов и приостанавливать его по своему усмотрению.

https://ukraina.ru/20230711/1047928107.html

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эксклюзив, зерновая сделка, украина, зарубежье