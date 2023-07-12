Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы - 12.07.2023 Украина.ру
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Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы - 12.07.2023 Украина.ру
Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
Российские военные руководители должны понимать, что кассетные боеприпасы – это серьезная угроза, что ВСУ могут ими ударить по Донецку, Луганску, Шебекино и Курску. А в первую очередь – по окопам, считает военный блогер Алексей Живов
2023-07-12T17:00
2023-07-12T17:14
интервью
алексей живов
сво
кассетные боеприпасы
вооружения
бпла
украина
россия (рф)
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Алексей, хотелось бы подвести итоги месяца наступления ВСУ. Куда спешили, почему выбрали именно такую тактику? Поспешили, после первого безуспешного рывка – продолжили убивать людей. Сейчас идут разговоры о поставках кассетных боеприпасов. Чего ожидать от Украины после безуспешного наступления?– Кассетные боеприпасы, скорее всего, уже как минимум в Польше. Для чего их поставляют? Будут бить по передку. Они активно стали использовать ракеты "Хаймарс", весьма дорогие, даже бьют ими как раз по переднему краю, по отдельным артиллерийским установкам, могут гаубицу Д-30 пытаться развалить ракетой "Хаймарс" – несопоставимые в военном плане цели.Соответственно, кассетные боеприпасы им нужны, чтобы выкосить нашу переднюю линию обороны, с которой они никак не могут справиться, она, несмотря на потери – держится. Она сохраняет гибкость, наши войска контратакуют на некоторых направлениях, чтобы не подпустить противника к основной линии обороны. То есть, пока у нас там относительно все успешно проходит.Понимая, что у нас есть преимущество в авиации, не имея возможности это преимущество купировать, единственным выходом они видят использование запрещенных кассетных боеприпасов, которыми смогут уничтожать нашу переднюю линию обороны.Кассетные боеприпасы – действительно страшная вещь, одно точное попадание в линию окопов – у вас 20-30 трупов. Или как минимум – 10-20 трупов, и 20-30 "трехсотых", которых придется очень долго лечить, потому что шрапнель проникает глубоко в тело. Это сложные операции, долгий процесс реабилитации, скорее всего, человек не вернется на фронт. Как минимум – огромное количество инвалидов.Именно поэтому, понимая, что их контрнаступление сейчас проваливается, сделать они с этим ничего не могут… Знаете, когда у боксера не получается в поединке, неразрешенным приемом он начинает бить головой человека в подбородок или коленом в пах. Американцы делают точно так же. Как только у них каратэ, ушу, тхэквондо не идет как следует – они начинают бить запрещенными приемами.Надо смотреть дальше – они еще стали химические боеприпасы кидать к нам в окопы. Таких приемов станет больше. Цель все та же – проломить передовые линии обороны на запорожском направлении.У них пока нет другого направления, где бы они могли получить серьезный военно-политический успех. Им нужно сухопутный коридор в Крым перекрыть, у них не получается. Они пробуют, пробуют, вводят все новые резервы, но у них не выходит. Поэтому – кассетные боеприпасы, поэтому – огромный расход ракет "Storm Shadow", огромный расход ракет "Хаймарс", которыми они умудряются поражать даже отдельные РСЗО – выслеживают и поражают.Это, кстати, только при помощи американской разведки возможно. Там активно работают спутники и аналитический центр НАТО в Рамштайне. В противном случае это невозможно сделать, не используя весь ресурс НАТО.Следовательно, чего мы будем ждать? В первую очередь от наших генералов и военных руководителей – понимания того, что это серьезная угроза, что они могут и по Донецку, и по Луганску ударить этими кассетными боеприпасами. И по Шебекино, и по Курску. И, в первую очередь – по окопам.Надо этот вопрос как-то купировать. Либо упреждающим образом уничтожить караваны с этими боеприпасами, чтобы они не попали на фронт, либо на фронте быть готовыми к контрбатарейной борьбе, которая купирует эту угрозу.Конечно, допускать то, чтобы они начали бить сотнями кассетных боеприпасов по нашему переднему краю – ни в коем случае нельзя. Тогда действительно может быть угроза прорыва.– Вы говорите, что они используют дорогостоящий "Хаймарс" так же, как "Ланцет" использует армии Российской Федерации. При этом, стоимость "Ланцета" и "Хаймарса" немножко не сопоставима.– С учетом падения курса рубля – совсем уже несопоставимо стало. Если самый современный "Ланцет-3М" стоит около трех миллионов рублей, то один выстрел для "Хаймарса" стоит 100 тысяч долларов. То есть девять миллионов рублей. Троекратно.Нам, кстати, надо продолжать насыщать армию не только "Ланцетами", а различными и более дешевыми средствами дистанционного поражения беспилотного типа. Я об этом полгода говорил, мы даже свою инженерную команду небольшую под это заточили. И у нас сейчас будут самые первые результаты, ожидаем прибытие низких самолетиков на фронт. Надо как можно больше этих боеприпасов поставлять армии.Допустим, есть дефицит или ограничение у нас по использованию наших систем РСЗО. Отлично – давайте привозить эти самолетики, они стоят от 100 до 300 тысяч рублей, цена – абсолютно копеечная. Туда заряжается выстрел для гранатомета, и это все прекрасно летит в немецкую технику стоимостью в миллиарды рублей. Там вопрос только в том, чтобы это все своевременно разведывать, доразведывать – и точно бить.Это отличный контрсценарий. И этому, кстати, украинцы нас научили. Они, в первую очередь, начали использовать беспилотники – и мы довольно быстро подхватили у них эту тему. С учетом того, что российская экономика и российская промышленность гораздо больше… несмотря на инерцию, они достаточно быстро раскручиваются. Вот мы получили целый ряд разработок, которые активно применяем на фронте. Эту логику надо развивать дальше.
https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html
https://ukraina.ru/20230710/1047909565.html
https://ukraina.ru/20230710/1047910968.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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96
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, алексей живов, сво, кассетные боеприпасы, вооружения, бпла, украина, россия (рф)
Интервью, Алексей Живов, СВО, кассетные боеприпасы, вооружения, БПЛА, Украина, Россия (РФ)

Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы

17:00 12.07.2023 (обновлено: 17:14 12.07.2023)
 
© vk.com / Алексей ЖивовАлексей Живов интервью
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© vk.com / Алексей Живов
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Российские военные руководители должны понимать, что кассетные боеприпасы – это серьезная угроза, что ВСУ могут ими ударить по Донецку, Луганску, Шебекино и Курску. А в первую очередь – по окопам, считает военный блогер Алексей Живов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
– Алексей, хотелось бы подвести итоги месяца наступления ВСУ. Куда спешили, почему выбрали именно такую тактику? Поспешили, после первого безуспешного рывка – продолжили убивать людей. Сейчас идут разговоры о поставках кассетных боеприпасов. Чего ожидать от Украины после безуспешного наступления?
– Кассетные боеприпасы, скорее всего, уже как минимум в Польше. Для чего их поставляют? Будут бить по передку.
Они активно стали использовать ракеты "Хаймарс", весьма дорогие, даже бьют ими как раз по переднему краю, по отдельным артиллерийским установкам, могут гаубицу Д-30 пытаться развалить ракетой "Хаймарс" – несопоставимые в военном плане цели.
Соответственно, кассетные боеприпасы им нужны, чтобы выкосить нашу переднюю линию обороны, с которой они никак не могут справиться, она, несмотря на потери – держится. Она сохраняет гибкость, наши войска контратакуют на некоторых направлениях, чтобы не подпустить противника к основной линии обороны.
То есть, пока у нас там относительно все успешно проходит.
Понимая, что у нас есть преимущество в авиации, не имея возможности это преимущество купировать, единственным выходом они видят использование запрещенных кассетных боеприпасов, которыми смогут уничтожать нашу переднюю линию обороны.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 17:40
Алексей Живов: кто онВладелец телеграм-канала ЖИВОВ Z
Кассетные боеприпасы – действительно страшная вещь, одно точное попадание в линию окопов – у вас 20-30 трупов. Или как минимум – 10-20 трупов, и 20-30 "трехсотых", которых придется очень долго лечить, потому что шрапнель проникает глубоко в тело. Это сложные операции, долгий процесс реабилитации, скорее всего, человек не вернется на фронт.
Как минимум – огромное количество инвалидов.
Именно поэтому, понимая, что их контрнаступление сейчас проваливается, сделать они с этим ничего не могут… Знаете, когда у боксера не получается в поединке, неразрешенным приемом он начинает бить головой человека в подбородок или коленом в пах.
Американцы делают точно так же. Как только у них каратэ, ушу, тхэквондо не идет как следует – они начинают бить запрещенными приемами.
Надо смотреть дальше – они еще стали химические боеприпасы кидать к нам в окопы. Таких приемов станет больше. Цель все та же – проломить передовые линии обороны на запорожском направлении.
У них пока нет другого направления, где бы они могли получить серьезный военно-политический успех. Им нужно сухопутный коридор в Крым перекрыть, у них не получается. Они пробуют, пробуют, вводят все новые резервы, но у них не выходит.
Поэтому – кассетные боеприпасы, поэтому – огромный расход ракет "Storm Shadow", огромный расход ракет "Хаймарс", которыми они умудряются поражать даже отдельные РСЗО – выслеживают и поражают.
Это, кстати, только при помощи американской разведки возможно. Там активно работают спутники и аналитический центр НАТО в Рамштайне. В противном случае это невозможно сделать, не используя весь ресурс НАТО.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 09:40Чем воюют на Украине
Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на УкраинеТема кассетных боеприпасов начала звучать в медиапространстве с началом СВО. Ещё весной 2022 года зарубежные СМИ стали обвинять Россию в использовании такого вида оружия на Украине, в Кремле назвали это уткой. Западные СМИ считали тогда даже возможность использования такого оружия — актом терроризма против гражданского населения
Следовательно, чего мы будем ждать? В первую очередь от наших генералов и военных руководителей – понимания того, что это серьезная угроза, что они могут и по Донецку, и по Луганску ударить этими кассетными боеприпасами. И по Шебекино, и по Курску. И, в первую очередь – по окопам.
Надо этот вопрос как-то купировать. Либо упреждающим образом уничтожить караваны с этими боеприпасами, чтобы они не попали на фронт, либо на фронте быть готовыми к контрбатарейной борьбе, которая купирует эту угрозу.
Конечно, допускать то, чтобы они начали бить сотнями кассетных боеприпасов по нашему переднему краю – ни в коем случае нельзя. Тогда действительно может быть угроза прорыва.
– Вы говорите, что они используют дорогостоящий "Хаймарс" так же, как "Ланцет" использует армии Российской Федерации. При этом, стоимость "Ланцета" и "Хаймарса" немножко не сопоставима.
– С учетом падения курса рубля – совсем уже несопоставимо стало. Если самый современный "Ланцет-3М" стоит около трех миллионов рублей, то один выстрел для "Хаймарса" стоит 100 тысяч долларов. То есть девять миллионов рублей. Троекратно.
Нам, кстати, надо продолжать насыщать армию не только "Ланцетами", а различными и более дешевыми средствами дистанционного поражения беспилотного типа. Я об этом полгода говорил, мы даже свою инженерную команду небольшую под это заточили. И у нас сейчас будут самые первые результаты, ожидаем прибытие низких самолетиков на фронт.
Надо как можно больше этих боеприпасов поставлять армии.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 09:51
Герасимову доложили о четырех сбитых украинских баллистических ракетах - Минобороны РФКиевский режим 9 июля предпринял безуспешную попытку нанести удары зенитными ракетами по территории России, заявили в Минобороны РФ
Допустим, есть дефицит или ограничение у нас по использованию наших систем РСЗО. Отлично – давайте привозить эти самолетики, они стоят от 100 до 300 тысяч рублей, цена – абсолютно копеечная. Туда заряжается выстрел для гранатомета, и это все прекрасно летит в немецкую технику стоимостью в миллиарды рублей.
Там вопрос только в том, чтобы это все своевременно разведывать, доразведывать – и точно бить.
Это отличный контрсценарий. И этому, кстати, украинцы нас научили. Они, в первую очередь, начали использовать беспилотники – и мы довольно быстро подхватили у них эту тему.
С учетом того, что российская экономика и российская промышленность гораздо больше… несмотря на инерцию, они достаточно быстро раскручиваются. Вот мы получили целый ряд разработок, которые активно применяем на фронте. Эту логику надо развивать дальше.
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"Эти бомбы могут убивать или калечить гражданских лиц ещё долгое время после окончания военных действий – десятилетиями. А их обнаружение и ликвидация требуют больших затрат."

Татьяна ПопОбщественный деятель

"Дело в том, что часть субзарядов не детонирует, а остается лежать в земле. ООН приводит статистику: с 2010 до 2019 года в 20 странах мира от кассетных боеприпасов погибли 4315 человек. Больше 80% погибших пришлось на Сирию, и 40% от пострадавших в Сирии составили дети."

Геннадий Алёхин Полковник запаса, ветеран боевых действий
 
ИнтервьюАлексей ЖивовСВОкассетные боеприпасывооруженияБПЛАУкраинаРоссия (РФ)
 
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17:00Алексей Живов об опасности кассетных боеприпасов и о том, чему нас научили украинцы
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