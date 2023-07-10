Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине - 10.07.2023 Украина.ру
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Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине
Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине - 10.07.2023 Украина.ру
Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине
Тема кассетных боеприпасов начала звучать в медиапространстве с началом СВО. Ещё весной 2022 года зарубежные СМИ стали обвинять Россию в использовании такого вида оружия на Украине, в Кремле назвали это уткой. Западные СМИ считали тогда даже возможность использования такого оружия — актом терроризма против гражданского населения
2023-07-10T09:40
2023-07-10T13:35
чем воюют на украине
эксклюзив
украина
спецоперация
россия (рф)
сша
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В тоже время звучали и противоположные утверждения: что Украина при обстрелах вовсю использует подобное оружие. Такие обвинения озвучивали и за рубежом, в том числе американские политики. Это уже опровергал Киев. Несмотря на это, Украина активно запрашивала кассетные боеприпасы у западных стран. В марте 2023 года кассетные боеприпасы появились в списке вооружений, которые Киев хотел получить от Вашингтона. Украинская сторона запрашивала свободнопадающие неуправляемые кассетные бомбы, пригодные для поражения танков и другой тяжёлой техники. 7 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что президент Джо Байден и его советники приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы.Что такое кассетные боеприпасыКассетный боеприпас (КБ) — это тип снаряда класса «воздух — земля» или «земля — земля», который отличается крайне опасной начинкой: вместо взрывчатого вещества он наполнен десятками, а иногда сотнями, небольших суббоеприпасов массой до 20 кг. Именно последние и представляют наибольшую опасность для живой силы. «Кассетным» можно сделать почти любой боеприпас — существуют кассетные гранаты, реактивные снаряды, бомбы и ракеты. Бомбы кассетного типа могут быть как управляемыми, так и неуправляемыми. Их используют с самолетов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических систем залпового огня (ОТРК).Стандартный кассетный боеприпас не соприкасается с целью, а взрывается на высоте над ней. После этого суббоеприпасы разлетаются из бомбы, рассеиваясь на большую площадь — американская 227-мм ракета M26 с кассетной головной частью (может применяться РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS) покрывает площадь в 0,23 км².Суббоеприпас можно наполнить различной начинкой:— осколочно-фугасной для применения против пехоты и небронированных целей;— кумулятивной для пробития брони танков и бронированных машин;— «минной» — снаряд наполняют противопехотными и противотанковыми минами, после падения на землю они не взрываются, а рассеиваются по площади и детонируют в период от 4 до 48 часов;химической (разработки велись в 50-х и 60-х годах, запрещено использование по Конвенции по химическому оружию 1993 года);— «зажигательной» из белого фосфора или напалма, которые предназначены для создания огненных бурь или пожаров;— антиэлектронной — тогда снаряды заполняют токопроводящим волокном, который может повредить системы передачи электроэнергий путем создания коротких замыканий в высоковольтных линиях электропередач;— и даже пропагандистской (кассетными боеприпасами удобно разбрасывать агитационные листовки).Также кассетный боеприпас можно сделать «многофункциональным», то есть наполнить его различными типами суббоеприпасов.Простыми словами, кассетные боеприпасы — боеприпасы-контейнеры, которые разбрасывают или рассеивают боеприпасы поменьше. Каждый такой суббоеприпас весит до 20 кг. Кассетные бомбы сбрасывают с самолётов, беспилотников, ракет, запускают при помощи артиллерии. Спрятаться от таких бомб очень сложно, а при выходе из укрытий высок шанс пострадать от разбросанных снарядов.Обычно кассетная бомба представляет собой полую оболочку, в которой лежит множество суббоеприпасов. Последние обычно содержат большое количество взрывчатого вещества, но могут содержать и особые поражающие элементы, и биологическое оружие. В одной кассетной бомбе может быть от нескольких десятков до 600 суббоеприпасов. Они рассеиваются по большой территории размером с несколько футбольных полей (одно поле — примерно 100 на 60 м). Мини-боеприпасы чаще всего свободнопадающие, то есть на их перемещение может влиять даже ветер. Но иногда их оснащают своего рода парашютами, замедляя спуск боеприпаса и мешая покинуть определённую территорию.Некоторые современные виды кассетных бомб можно назвать «интеллектуальными». Они могут быть запрограммированы на самоуничтожение при определённых обстоятельствах или для атаки какого-то конкретного элемента. Мирный житель может пострадать в сам момент взрыва кассетной бомбы. Но что самое опасное — погибнуть можно и спустя многие годы. Дело в том, что часть субзарядов (от 10 до 40%) не детонирует, а остается лежать в земле. ООН приводит статистику: с 2010 до 2019 года в 20 странах мира от кассетных боеприпасов погибли 4315 человек. Больше 80% погибших пришлось на Сирию, и 40% от пострадавших в Сирии составили дети. Более того, до сих пор, спустя полвека, в джунглях и на полях Лаоса и Камбоджи мирные жители подрываются на неразорвавшихся мини-снарядах.История появленияВпервые кассетную бомбу использовали во время Второй мировой войны — это была немецкая Sprengbombe Dickwandig 2, которую называли «бомба-бабочка». С тех пор было создано около 210 различных типов кассетных боеприпасов, включая гранаты, реактивные снаряды, бомбы, ракеты и кассетные установки. В настоящее время 16 стран производят или планируют производство кассетных боеприпасов, активно работают над созданием новых типов таких снарядов. В 2010 году США обновили некоторые виды кассетных боеприпасов, при этом каждый элемент новой боеголовки не взрывается, а использует только кинетическую энергию для поражения цели.США использовали кассетные бомбы в Корее и Вьетнаме. В то время конструкторы делали новые варианты: например, кассетная бомба Мк-44 снаряжена сотнями тонких оперенных стрелок. В ХХ веке конструкторы в разных странах дорабатывали кассетные бомбы, стараясь объединить свойства кассетных и высокоточных боеприпасов. Так появились кассетные бомбы, в которых находились высокоточные самоприцеливающиеся боеприпасы (такие были созданы в США, Германии, Швеции, Франции, России). В подобных снарядах могут быть радары или ИК-сенсоры.Кассетные бомбы использовали в Южном Судане, Ливии, Нагорном Карабахе. В Йемене такой вид оружия использовали саудовцы — погибли тысячи, 90% жертв были мирными жителями, каждый пятый из них — ребёнок. Американцы также сбрасывали бомбы на Лаос и Камбоджу. США, Британия и Франция использовали кассетные бомбы в Ираке во время первой войны в Заливе. Кассетные бомбы падали и на Югославию в 1999 году — около 2000 бомб несли 380 000 суббоеприпасов. И на Афганистан — только в начале войны США использовали более 1200 таких снарядов.Чем опасныКассетные боеприпасы крайне смертоносны не только при их применении в ходе боевых действий, но и после окончания конфликта. Большая доля существующих КБ произведена в годы "холодной войны", их боеспособность невозможно объективно оценить. Взрыватели бомбовых кассет несовершенны, и зачастую суббоеприпасы не взрывались, превращаясь в противопехотные мины, разбросанные по всей зоне конфликта. Согласно информации специалистов по разминированию, частота отказов колеблется в пределах 10–30%.Американские производители пытались упростить работу минерам, начав покрывать снаряды яркой краской. Это привело к обратному эффекту — дети, заприметив яркий шарик, принимают их за игрушки. Согласно Thomson Reuters Foundations, только за 2015 год в ходе конфликтов в Сирии, Йемене и Украине из-за КБ погибли 417 человек, более трети из которых — дети.В 2010 году в действие вступила Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, производство, сохранение передачу и накопление кассетных боеприпасов. Хотя к конвенции и присоединились 123 государства, но самые крупные обладатели запасов кассетных боеприпасов — США, Россия и Китай — ее не подписали. Помимо прочего, договор не признают Украина, Индия, Пакистан, Иран, Польша и другие.Как кассетные боеприпасы повлияют на ход боевых действийВозможные поставки кассетных боеприпасов не скажутся на ходе боевых действий, как отмечают авторитетные военные специалисты и эксперты. По их мнению это усугубит ожесточенность и кровопролитность конфликта, а также будет способствовать еще большему ужесточению политических процессов вокруг конфликта. Усугубятся и проблемы после окончания конфликта, так как неразорвавшиеся суббоеприпасы будут представлять угрозу мирному населению.Если такое оружие поступит на линию боевого соприкосновения, в соответствующих штабах нашей группировки войск на Украине нужно будет еще больше внимания уделять контрбатарейной борьбе, совершенствованию всех элементов собственных разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Кроме того, российским войскам нужно уделять внимание снижению эффективности вражеских контуров, включая маскировку, рассредоточение, эшелонирование, радиоэлектронную борьбу и укрепление позиций. Все военные эксперты также сходятся во мнении, что такое решение продиктовано желанием США компенсировать Украине ее серьезные провалы в «наступлении». Количество украинских потерь в живой силе (как и в боевой технике) велико, а результаты мизерные.Надежды Киева на очередную помощь НАТО могут стать очередным заблуждением. Таким же, как слепая вера в могущество других западных вооружений, которое оказалось мифом. Да, кассетные бомбы — серьезный и особо жестокий, изощренный фактор на поле боя. Но ведь понятно, что наши войска не будут сидеть в окопах и смиренно ждать, когда украинцы начнут засыпать их кассетными бомбами. По складам такими боеприпасами будут наноситься удары. Равно как и по самолетам либо дронам, которые взлетят с кассетными бомбами. Наши системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут им «выносить мозги». Не стоит забывать, что на линии фронта Вооруженным силам РФ есть чем ответить на подобные вызовы США и их союзников. Далеко не все вооружение, в том числе боеприпасы разных типов, включая бомбовые, использовано в специальной военной операции на Украине.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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эксклюзив, украина, спецоперация, россия (рф), сша, алёхин
Чем воюют на Украине, Эксклюзив, Украина, Спецоперация, Россия (РФ), США, Алёхин

Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине

09:40 10.07.2023 (обновлено: 13:35 10.07.2023)
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP / Sven Kaestner
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Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Тема кассетных боеприпасов начала звучать в медиапространстве с началом СВО. Ещё весной 2022 года зарубежные СМИ стали обвинять Россию в использовании такого вида оружия на Украине, в Кремле назвали это уткой. Западные СМИ считали тогда даже возможность использования такого оружия — актом терроризма против гражданского населения
В тоже время звучали и противоположные утверждения: что Украина при обстрелах вовсю использует подобное оружие. Такие обвинения озвучивали и за рубежом, в том числе американские политики. Это уже опровергал Киев.
Несмотря на это, Украина активно запрашивала кассетные боеприпасы у западных стран. В марте 2023 года кассетные боеприпасы появились в списке вооружений, которые Киев хотел получить от Вашингтона. Украинская сторона запрашивала свободнопадающие неуправляемые кассетные бомбы, пригодные для поражения танков и другой тяжёлой техники. 7 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что президент Джо Байден и его советники приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Что такое кассетные боеприпасы
Кассетный боеприпас (КБ) — это тип снаряда класса «воздух — земля» или «земля — земля», который отличается крайне опасной начинкой: вместо взрывчатого вещества он наполнен десятками, а иногда сотнями, небольших суббоеприпасов массой до 20 кг. Именно последние и представляют наибольшую опасность для живой силы. «Кассетным» можно сделать почти любой боеприпас — существуют кассетные гранаты, реактивные снаряды, бомбы и ракеты. Бомбы кассетного типа могут быть как управляемыми, так и неуправляемыми. Их используют с самолетов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических систем залпового огня (ОТРК).
Стандартный кассетный боеприпас не соприкасается с целью, а взрывается на высоте над ней. После этого суббоеприпасы разлетаются из бомбы, рассеиваясь на большую площадь — американская 227-мм ракета M26 с кассетной головной частью (может применяться РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS) покрывает площадь в 0,23 км².
Суббоеприпас можно наполнить различной начинкой:
— осколочно-фугасной для применения против пехоты и небронированных целей;
— кумулятивной для пробития брони танков и бронированных машин;
— «минной» — снаряд наполняют противопехотными и противотанковыми минами, после падения на землю они не взрываются, а рассеиваются по площади и детонируют в период от 4 до 48 часов;
химической (разработки велись в 50-х и 60-х годах, запрещено использование по Конвенции по химическому оружию 1993 года);
— «зажигательной» из белого фосфора или напалма, которые предназначены для создания огненных бурь или пожаров;
— антиэлектронной — тогда снаряды заполняют токопроводящим волокном, который может повредить системы передачи электроэнергий путем создания коротких замыканий в высоковольтных линиях электропередач;
— и даже пропагандистской (кассетными боеприпасами удобно разбрасывать агитационные листовки).
Также кассетный боеприпас можно сделать «многофункциональным», то есть наполнить его различными типами суббоеприпасов.
Андрей Клинцевич интервью
8 июля, 13:11
Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном- Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
Простыми словами, кассетные боеприпасы — боеприпасы-контейнеры, которые разбрасывают или рассеивают боеприпасы поменьше. Каждый такой суббоеприпас весит до 20 кг. Кассетные бомбы сбрасывают с самолётов, беспилотников, ракет, запускают при помощи артиллерии. Спрятаться от таких бомб очень сложно, а при выходе из укрытий высок шанс пострадать от разбросанных снарядов.
Обычно кассетная бомба представляет собой полую оболочку, в которой лежит множество суббоеприпасов. Последние обычно содержат большое количество взрывчатого вещества, но могут содержать и особые поражающие элементы, и биологическое оружие. В одной кассетной бомбе может быть от нескольких десятков до 600 суббоеприпасов. Они рассеиваются по большой территории размером с несколько футбольных полей (одно поле — примерно 100 на 60 м). Мини-боеприпасы чаще всего свободнопадающие, то есть на их перемещение может влиять даже ветер. Но иногда их оснащают своего рода парашютами, замедляя спуск боеприпаса и мешая покинуть определённую территорию.
Некоторые современные виды кассетных бомб можно назвать «интеллектуальными». Они могут быть запрограммированы на самоуничтожение при определённых обстоятельствах или для атаки какого-то конкретного элемента. Мирный житель может пострадать в сам момент взрыва кассетной бомбы.
Но что самое опасное — погибнуть можно и спустя многие годы. Дело в том, что часть субзарядов (от 10 до 40%) не детонирует, а остается лежать в земле. ООН приводит статистику: с 2010 до 2019 года в 20 странах мира от кассетных боеприпасов погибли 4315 человек. Больше 80% погибших пришлось на Сирию, и 40% от пострадавших в Сирии составили дети. Более того, до сих пор, спустя полвека, в джунглях и на полях Лаоса и Камбоджи мирные жители подрываются на неразорвавшихся мини-снарядах.
История появления
Впервые кассетную бомбу использовали во время Второй мировой войны — это была немецкая Sprengbombe Dickwandig 2, которую называли «бомба-бабочка». С тех пор было создано около 210 различных типов кассетных боеприпасов, включая гранаты, реактивные снаряды, бомбы, ракеты и кассетные установки. В настоящее время 16 стран производят или планируют производство кассетных боеприпасов, активно работают над созданием новых типов таких снарядов. В 2010 году США обновили некоторые виды кассетных боеприпасов, при этом каждый элемент новой боеголовки не взрывается, а использует только кинетическую энергию для поражения цели.
США использовали кассетные бомбы в Корее и Вьетнаме. В то время конструкторы делали новые варианты: например, кассетная бомба Мк-44 снаряжена сотнями тонких оперенных стрелок. В ХХ веке конструкторы в разных странах дорабатывали кассетные бомбы, стараясь объединить свойства кассетных и высокоточных боеприпасов. Так появились кассетные бомбы, в которых находились высокоточные самоприцеливающиеся боеприпасы (такие были созданы в США, Германии, Швеции, Франции, России). В подобных снарядах могут быть радары или ИК-сенсоры.
Кассетные бомбы использовали в Южном Судане, Ливии, Нагорном Карабахе. В Йемене такой вид оружия использовали саудовцы — погибли тысячи, 90% жертв были мирными жителями, каждый пятый из них — ребёнок. Американцы также сбрасывали бомбы на Лаос и Камбоджу. США, Британия и Франция использовали кассетные бомбы в Ираке во время первой войны в Заливе. Кассетные бомбы падали и на Югославию в 1999 году — около 2000 бомб несли 380 000 суббоеприпасов. И на Афганистан — только в начале войны США использовали более 1200 таких снарядов.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
8 июля, 18:52
Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террораДесять кассетных боеприпасов, которые ночью разорвутся в Донецке, накроют площадь в 15-20 раз больше, чем такое же количество обычных фугасных снарядов, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Чем опасны
Кассетные боеприпасы крайне смертоносны не только при их применении в ходе боевых действий, но и после окончания конфликта. Большая доля существующих КБ произведена в годы "холодной войны", их боеспособность невозможно объективно оценить. Взрыватели бомбовых кассет несовершенны, и зачастую суббоеприпасы не взрывались, превращаясь в противопехотные мины, разбросанные по всей зоне конфликта. Согласно информации специалистов по разминированию, частота отказов колеблется в пределах 10–30%.
Американские производители пытались упростить работу минерам, начав покрывать снаряды яркой краской. Это привело к обратному эффекту — дети, заприметив яркий шарик, принимают их за игрушки. Согласно Thomson Reuters Foundations, только за 2015 год в ходе конфликтов в Сирии, Йемене и Украине из-за КБ погибли 417 человек, более трети из которых — дети.
В 2010 году в действие вступила Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, производство, сохранение передачу и накопление кассетных боеприпасов. Хотя к конвенции и присоединились 123 государства, но самые крупные обладатели запасов кассетных боеприпасов — США, Россия и Китай — ее не подписали. Помимо прочего, договор не признают Украина, Индия, Пакистан, Иран, Польша и другие.
Завод по производству боеприпасов в г. Сфира провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 17:33
МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасыГермания не станет передавать Украине кассетные боеприпасы по примеру США. Об этом в ходе общения с журналистами заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, передаёт Reuters
Как кассетные боеприпасы повлияют на ход боевых действий
Возможные поставки кассетных боеприпасов не скажутся на ходе боевых действий, как отмечают авторитетные военные специалисты и эксперты. По их мнению это усугубит ожесточенность и кровопролитность конфликта, а также будет способствовать еще большему ужесточению политических процессов вокруг конфликта. Усугубятся и проблемы после окончания конфликта, так как неразорвавшиеся суббоеприпасы будут представлять угрозу мирному населению.
Если такое оружие поступит на линию боевого соприкосновения, в соответствующих штабах нашей группировки войск на Украине нужно будет еще больше внимания уделять контрбатарейной борьбе, совершенствованию всех элементов собственных разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.
Кроме того, российским войскам нужно уделять внимание снижению эффективности вражеских контуров, включая маскировку, рассредоточение, эшелонирование, радиоэлектронную борьбу и укрепление позиций. Все военные эксперты также сходятся во мнении, что такое решение продиктовано желанием США компенсировать Украине ее серьезные провалы в «наступлении». Количество украинских потерь в живой силе (как и в боевой технике) велико, а результаты мизерные.
Надежды Киева на очередную помощь НАТО могут стать очередным заблуждением. Таким же, как слепая вера в могущество других западных вооружений, которое оказалось мифом.
Да, кассетные бомбы — серьезный и особо жестокий, изощренный фактор на поле боя. Но ведь понятно, что наши войска не будут сидеть в окопах и смиренно ждать, когда украинцы начнут засыпать их кассетными бомбами. По складам такими боеприпасами будут наноситься удары. Равно как и по самолетам либо дронам, которые взлетят с кассетными бомбами. Наши системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут им «выносить мозги».
Не стоит забывать, что на линии фронта Вооруженным силам РФ есть чем ответить на подобные вызовы США и их союзников. Далеко не все вооружение, в том числе боеприпасы разных типов, включая бомбовые, использовано в специальной военной операции на Украине.
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"Наведение высокоточного снаряда гарантирует поражение цели с точностью от одного до трех метров. Если вы лупите кассетником по детскому саду, то вы сознательно становитесь террористом и используете для этого все достижения военной техники"

Алексей ПодберезкинДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО
 
Чем воюют на УкраинеЭксклюзивУкраинаСпецоперацияРоссия (РФ)СШААлёхин
 
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