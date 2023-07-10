https://ukraina.ru/20230710/1047909565.html

Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине

Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине - 10.07.2023 Украина.ру

Кассетные боеприпасы. Что это такое и как они повлияют на спецоперацию на Украине

Тема кассетных боеприпасов начала звучать в медиапространстве с началом СВО. Ещё весной 2022 года зарубежные СМИ стали обвинять Россию в использовании такого вида оружия на Украине, в Кремле назвали это уткой. Западные СМИ считали тогда даже возможность использования такого оружия — актом терроризма против гражданского населения

2023-07-10T09:40

2023-07-10T09:40

2023-07-10T13:35

чем воюют на украине

эксклюзив

украина

спецоперация

россия (рф)

сша

алёхин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_3830c2fb05bf49c0043b056714224d5f.jpg.webp

В тоже время звучали и противоположные утверждения: что Украина при обстрелах вовсю использует подобное оружие. Такие обвинения озвучивали и за рубежом, в том числе американские политики. Это уже опровергал Киев. Несмотря на это, Украина активно запрашивала кассетные боеприпасы у западных стран. В марте 2023 года кассетные боеприпасы появились в списке вооружений, которые Киев хотел получить от Вашингтона. Украинская сторона запрашивала свободнопадающие неуправляемые кассетные бомбы, пригодные для поражения танков и другой тяжёлой техники. 7 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что президент Джо Байден и его советники приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы.Что такое кассетные боеприпасыКассетный боеприпас (КБ) — это тип снаряда класса «воздух — земля» или «земля — земля», который отличается крайне опасной начинкой: вместо взрывчатого вещества он наполнен десятками, а иногда сотнями, небольших суббоеприпасов массой до 20 кг. Именно последние и представляют наибольшую опасность для живой силы. «Кассетным» можно сделать почти любой боеприпас — существуют кассетные гранаты, реактивные снаряды, бомбы и ракеты. Бомбы кассетного типа могут быть как управляемыми, так и неуправляемыми. Их используют с самолетов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактических систем залпового огня (ОТРК).Стандартный кассетный боеприпас не соприкасается с целью, а взрывается на высоте над ней. После этого суббоеприпасы разлетаются из бомбы, рассеиваясь на большую площадь — американская 227-мм ракета M26 с кассетной головной частью (может применяться РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS) покрывает площадь в 0,23 км².Суббоеприпас можно наполнить различной начинкой:— осколочно-фугасной для применения против пехоты и небронированных целей;— кумулятивной для пробития брони танков и бронированных машин;— «минной» — снаряд наполняют противопехотными и противотанковыми минами, после падения на землю они не взрываются, а рассеиваются по площади и детонируют в период от 4 до 48 часов;химической (разработки велись в 50-х и 60-х годах, запрещено использование по Конвенции по химическому оружию 1993 года);— «зажигательной» из белого фосфора или напалма, которые предназначены для создания огненных бурь или пожаров;— антиэлектронной — тогда снаряды заполняют токопроводящим волокном, который может повредить системы передачи электроэнергий путем создания коротких замыканий в высоковольтных линиях электропередач;— и даже пропагандистской (кассетными боеприпасами удобно разбрасывать агитационные листовки).Также кассетный боеприпас можно сделать «многофункциональным», то есть наполнить его различными типами суббоеприпасов.Простыми словами, кассетные боеприпасы — боеприпасы-контейнеры, которые разбрасывают или рассеивают боеприпасы поменьше. Каждый такой суббоеприпас весит до 20 кг. Кассетные бомбы сбрасывают с самолётов, беспилотников, ракет, запускают при помощи артиллерии. Спрятаться от таких бомб очень сложно, а при выходе из укрытий высок шанс пострадать от разбросанных снарядов.Обычно кассетная бомба представляет собой полую оболочку, в которой лежит множество суббоеприпасов. Последние обычно содержат большое количество взрывчатого вещества, но могут содержать и особые поражающие элементы, и биологическое оружие. В одной кассетной бомбе может быть от нескольких десятков до 600 суббоеприпасов. Они рассеиваются по большой территории размером с несколько футбольных полей (одно поле — примерно 100 на 60 м). Мини-боеприпасы чаще всего свободнопадающие, то есть на их перемещение может влиять даже ветер. Но иногда их оснащают своего рода парашютами, замедляя спуск боеприпаса и мешая покинуть определённую территорию.Некоторые современные виды кассетных бомб можно назвать «интеллектуальными». Они могут быть запрограммированы на самоуничтожение при определённых обстоятельствах или для атаки какого-то конкретного элемента. Мирный житель может пострадать в сам момент взрыва кассетной бомбы. Но что самое опасное — погибнуть можно и спустя многие годы. Дело в том, что часть субзарядов (от 10 до 40%) не детонирует, а остается лежать в земле. ООН приводит статистику: с 2010 до 2019 года в 20 странах мира от кассетных боеприпасов погибли 4315 человек. Больше 80% погибших пришлось на Сирию, и 40% от пострадавших в Сирии составили дети. Более того, до сих пор, спустя полвека, в джунглях и на полях Лаоса и Камбоджи мирные жители подрываются на неразорвавшихся мини-снарядах.История появленияВпервые кассетную бомбу использовали во время Второй мировой войны — это была немецкая Sprengbombe Dickwandig 2, которую называли «бомба-бабочка». С тех пор было создано около 210 различных типов кассетных боеприпасов, включая гранаты, реактивные снаряды, бомбы, ракеты и кассетные установки. В настоящее время 16 стран производят или планируют производство кассетных боеприпасов, активно работают над созданием новых типов таких снарядов. В 2010 году США обновили некоторые виды кассетных боеприпасов, при этом каждый элемент новой боеголовки не взрывается, а использует только кинетическую энергию для поражения цели.США использовали кассетные бомбы в Корее и Вьетнаме. В то время конструкторы делали новые варианты: например, кассетная бомба Мк-44 снаряжена сотнями тонких оперенных стрелок. В ХХ веке конструкторы в разных странах дорабатывали кассетные бомбы, стараясь объединить свойства кассетных и высокоточных боеприпасов. Так появились кассетные бомбы, в которых находились высокоточные самоприцеливающиеся боеприпасы (такие были созданы в США, Германии, Швеции, Франции, России). В подобных снарядах могут быть радары или ИК-сенсоры.Кассетные бомбы использовали в Южном Судане, Ливии, Нагорном Карабахе. В Йемене такой вид оружия использовали саудовцы — погибли тысячи, 90% жертв были мирными жителями, каждый пятый из них — ребёнок. Американцы также сбрасывали бомбы на Лаос и Камбоджу. США, Британия и Франция использовали кассетные бомбы в Ираке во время первой войны в Заливе. Кассетные бомбы падали и на Югославию в 1999 году — около 2000 бомб несли 380 000 суббоеприпасов. И на Афганистан — только в начале войны США использовали более 1200 таких снарядов.Чем опасныКассетные боеприпасы крайне смертоносны не только при их применении в ходе боевых действий, но и после окончания конфликта. Большая доля существующих КБ произведена в годы "холодной войны", их боеспособность невозможно объективно оценить. Взрыватели бомбовых кассет несовершенны, и зачастую суббоеприпасы не взрывались, превращаясь в противопехотные мины, разбросанные по всей зоне конфликта. Согласно информации специалистов по разминированию, частота отказов колеблется в пределах 10–30%.Американские производители пытались упростить работу минерам, начав покрывать снаряды яркой краской. Это привело к обратному эффекту — дети, заприметив яркий шарик, принимают их за игрушки. Согласно Thomson Reuters Foundations, только за 2015 год в ходе конфликтов в Сирии, Йемене и Украине из-за КБ погибли 417 человек, более трети из которых — дети.В 2010 году в действие вступила Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, производство, сохранение передачу и накопление кассетных боеприпасов. Хотя к конвенции и присоединились 123 государства, но самые крупные обладатели запасов кассетных боеприпасов — США, Россия и Китай — ее не подписали. Помимо прочего, договор не признают Украина, Индия, Пакистан, Иран, Польша и другие.Как кассетные боеприпасы повлияют на ход боевых действийВозможные поставки кассетных боеприпасов не скажутся на ходе боевых действий, как отмечают авторитетные военные специалисты и эксперты. По их мнению это усугубит ожесточенность и кровопролитность конфликта, а также будет способствовать еще большему ужесточению политических процессов вокруг конфликта. Усугубятся и проблемы после окончания конфликта, так как неразорвавшиеся суббоеприпасы будут представлять угрозу мирному населению.Если такое оружие поступит на линию боевого соприкосновения, в соответствующих штабах нашей группировки войск на Украине нужно будет еще больше внимания уделять контрбатарейной борьбе, совершенствованию всех элементов собственных разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Кроме того, российским войскам нужно уделять внимание снижению эффективности вражеских контуров, включая маскировку, рассредоточение, эшелонирование, радиоэлектронную борьбу и укрепление позиций. Все военные эксперты также сходятся во мнении, что такое решение продиктовано желанием США компенсировать Украине ее серьезные провалы в «наступлении». Количество украинских потерь в живой силе (как и в боевой технике) велико, а результаты мизерные.Надежды Киева на очередную помощь НАТО могут стать очередным заблуждением. Таким же, как слепая вера в могущество других западных вооружений, которое оказалось мифом. Да, кассетные бомбы — серьезный и особо жестокий, изощренный фактор на поле боя. Но ведь понятно, что наши войска не будут сидеть в окопах и смиренно ждать, когда украинцы начнут засыпать их кассетными бомбами. По складам такими боеприпасами будут наноситься удары. Равно как и по самолетам либо дронам, которые взлетят с кассетными бомбами. Наши системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут им «выносить мозги». Не стоит забывать, что на линии фронта Вооруженным силам РФ есть чем ответить на подобные вызовы США и их союзников. Далеко не все вооружение, в том числе боеприпасы разных типов, включая бомбовые, использовано в специальной военной операции на Украине.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230708/1047890092.html

https://ukraina.ru/20230708/1047888841.html

https://ukraina.ru/20230707/1047881248.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, украина, спецоперация, россия (рф), сша, алёхин