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Иван Мазепа: к портрету идеального предателя

Иван Мазепа: к портрету идеального предателя - 08.07.2023 Украина.ру

Иван Мазепа: к портрету идеального предателя

Мазепа в российской истории – имя нарицательное. Совсем как Иуда, только Мазепа. Мазепинство, соответственно – явление. Причём не обязательно именно украинское. Однако, ознакомление с биографией анафемированного обер-предателя в 314-ю годовщину Полтавы заставляет усомниться в корректности хрестоматийных оценок. Не всё там так однозначно

2023-07-08T18:00

2023-07-08T18:00

2023-07-08T18:00

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Об этой неоднозначности особенно важно помнить сейчас, когда Россия вновь сталкивается с вызовами реинтеграции украинских земель, украинского населения и, в особенности, украинских элит.Формула взлёта и паденияМазепа начинал свою биографию при дворе польского короля Яна Казимира. Поскольку он был православным (т.е., всё же украинцем, а не поляком — тогда национальность определялась по вере), ему там приходилось нелегко, и в конце концов его оттуда выжили. Но он, естественно, хотел бы вернуться в "омрiяну" ("ту, о которой мечтал" — укр.) Европу. В новом качестве, которое сделало бы невозможным его третирование по национальному признаку.Вместо этого ему пришлось делать карьеру на Гетманщине, проявляя чудеса эквилибристики. Всё же Иван Степанович был человеком отнюдь не заурядным, раз смог выжить в весьма агрессивной среде украинской Руины.Насчёт "выжить" — это не гипербола. Становление Мазепы как политика происходило на фоне раздиравшей Гетьманщину гражданской войны, в условиях постоянной смены гетманов и периодического вмешательства в конфликт Польши, Турции и России (не смотря на провозглашённое объединение фактически Украина оставалась отдельным государством). Платой за неправильно сделанный выбор на каждом этапе могла стать жизнь.В общем, именно эти два обстоятельства определили успех Мазепы при московском дворе, и они же определили его падение при дворе петербургском.Факторы успеха:1. Европейский лоскПринято считать, что моду на европейское завёз Пётр I из Голландии. На самом деле это не так. Эта мода появилась ещё при Михаиле Фёдоровиче (точнее ещё раньше — во время гражданской войны начала XVII века) и источником европейскости была "зацна та моцна Ржечь Посполита" (о том, что "Польша — не заграница", тогда не знали).Придворный польского короля в Москве был просто обречён на успех. Особенно он понравился такому московскому европейцу как Василий Голицын, который и возвысил Мазепу после крымских походов.2. Повышенная выживаемостьМазепа, наученный горьким опытом многих других представителей казацкой старшины, умел ждать и умел делать правильные ставки. Достаточно вспомнить его поведение в Москве, куда он заехал на пике противостояния Петра и царевны Софьи. Он просто сидел себе на Маросейке (название улицы — от "малороссийского двора", там ещё "палаты Мазепы" есть, к Мазепе, правда, отношения не имеющие) и ждал, чем дело кончится.Но Софья ждала от него помощи (ну понятно же — Мазепа ставленник её друга Голицына). А её не было. Тогда она бросила всё и побежала сдаваться, а Мазепу в Лавре встречали как спасителя. Гениальная стратегия.А вот в Петербурге всё было иначе.Во-первых, Петербург город европейский, причём гораздо более европейский, чем примерно все европейские города. Там уже был свой имперский стиль и лоск. Православный шляхтич в Петербурге выглядел уже несколько провинциально.Во-вторых, основой выживаемости на Украине было старинное право баронов менять сюзеренов. В России же ещё во времена Ивана Калиты к таким манёврам бояр относились с подозрением (отца Св. Сергия, родовитого ростовского боярина Кирилла, после присоединения ростовской земли к Москве бесхитростно сослали в Радонеж, где он впал в ничтожество и помре). А в XVIII веке в тренде была уже абсолютная монархия с культом абсолютной же верности и скидок на специфику пограничных элит никто делать не собирался.Бесплодность предательстваНе нашлось в окружении Петра своего арестовича, способного любую зраду превратить в перемогу. Ведь деятельность Мазепы вполне можно представить как блестящую спецоперацию. Судите сами.Итак, Мазепа, через посредничество поляков вступил в сговор с Карлом XII, пообещав ему помощь и поддержку, а главное — секретную дорогу на Москву (Карл был достаточно невнимателен, чтобы поверить в "секретность" известного с XV века Изюмского шляха).Что обещал Мазепа Карлу? Продовольствие, амуницию, оружие (40 пушек на складах Батурина) и миллион украинских казаков.Что получил Карл от Мазепы? Несколько сотен казаков, которых завели в лагерь шведов обманом. Под Полтавой они сыграли важную роль — указали шведам, куда надо драпать. Продовольствие, которое пришлось буквально выгрызать из населения. Оружие и амуницию получить не удалось, поскольку Меншиков стремительным рейдом захватил Батурин, склады сжёг, а орудия отбуксировал в Глухов.Но что получилось в итоге?В итоге: Карл рванулся на Украину, потерял корпус Левенгаупта с обозом в битве при Лесной, ввязался в осаду Полтавы и дождался Петра с главными силами отреформированной русской армии:"И злобясь видит Карл могучийУж не расстроенные тучиНесчастных нарвских беглецов,А нить полков блестящих, стройныхПослушных, быстрых и спокойных,И ряд незыблемый штыков" (вы знаете откуда это).Генеральное сражение продолжалось всего полчаса, за которые картечь ста (или даже двухсот — историки к единому мнению не пришли) русских пушек смела первые ряды шведов, заставив остальных обратиться в бегство. На переправе черед Днепр у Переволочной главные силы шведов просто сдались русским драгунам под командованием Меншикова. Уже при подсчёте пленных оказалось, что их вдвое больше, чем русских конников…Предательство Мазепы сыграло против того, для которого он старался. Если бы Пётр хотел заманить Карла в полтавскую ловушку вряд ли у него получилось бы лучше. Другое дело, что Пётр, над которым довлел опыт Нарвы, заманивать вовсе не хотел и сам был в шоке от лёгкости одержанной победы.Так что мы имеем в итоге? Мы имеем сферический в вакууме пример польского вельможи, который всю жизнь оставался польским вельможей и отдал "жизнь за царя" (точнее — за короля). При этом украинцы его не поддержали.Случай с Мазепой вполне можно приводить как пример верности украинцев дружбе с Россией. Или, точнее, как то, что украинцы тоже имперский народ, чьи лучшие представители видят себя в служении великой цели (Мазепа просто на столетие опоздал — Речь Посполитая ужа теряла статус империи).Инструкция по организации изменыА посмотрим с другой стороны — из Москвы и Санкт-Петербурга. Увидим мы немногое, но оно тоже будет интересным.Допустим, в Москве проигнорировали всю предысторию Мазепы, включая службу у Петра Дорошенко — далеко не самого лояльного к Москве гетмана.После описанной выше перемоги в Москве он делал в своих краях что хотел. Стал самым богатым олигархом Украины. Когда на него стучали, то доносы с извинениями возвращали назад. Трагедию Кочубея и Искры замечательно описал Александр Сергеевич, присовокупив в комментариях к "Полтаве", что под "вельможами" в тексте имеются в виду "тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей".Но ведь они не сами так решили! Они действовали по указанию Петра и Меншикова, которые Мазепе полностью доверяли! Пушкин не мог этого написать по цензурным соображениям…Так что ситуация с Мазепой — вполне достойный образец малороссийской политики московских царей (тут и Петр, и Софья действовали в традиции, заложенной ещё при Алексее Михайловиче).Сводилась она к тому, что Москва принципиально отказывалась вникать в скучные подробности украинской политики; работала только с высшим руководством или особо предприимчивыми старшинами, умевшими влезть без мыла; мнением народа и даже старшины не интересовалась; олицетворяла собой тупую и бездумную карающую силу (см. ту же "Полтаву", в которой Петр срочно возвращает из ссылок семьи Искры и Кочубея, а также Палия).В результате идейные союзники и относительно надежные партнёры отправлялись в те далеко не травоядные времена не в Ростов, а прямиком в Сибирь, а то и на плаху. Гетманами же становились мазепы.Мазепа же просто хотел вернуться в Польшу. Мазепа не связывал своё будущее с Украиной. В перехваченной переписке он упрашивает польского короля дать ему владения в Белоруссии.Где предательство? Предательство есть. Он клялся в верности царю Петру и целовал крест. Именно за это — и ни за что другое — он и получил анафему.Впрочем, Пётр злился не столько на Мазепу, сколько на себя — не разглядел, пригрел змею на груди…На первый взгляд, Пётр никаких выводов не сделал — на место Мазепы встал Иван Скоропадский, известный до этого тем, что был… ближайшим другом и единомышленником предателя! Главным его достоинством стало то, что он не успел вовремя смыться — просто о полтавской конфузии ему сообщили посланцы не Мазепы, а Петра, имевшие полномочия доставить его к царю (если не получится целиком — по частям).А на второй взгляд видно, что Пётр выводы сделал. Вникать в скучные подробности украинской политики он всё равно не стал, а просто разрубил гордиев узел — урезал автономию Гетманщины и создал условия для дальнейшей ускоренной интеграции. Окончательно автономия была ликвидирована в 1764-1765 годах, а в 1782 году малороссийская шляхта получила все права великорусского дворянства. С этих пор и до самого ХХ века в России о мазепинстве забыли.P.S.: Неудобно об этом говорить, но то, что сейчас мы наблюдаем на освобождённых территориях поразительно напоминает события XVIII века. Только темп гораздо выше — то, на что раньше требовались десятилетия, сейчас делается за месяцы. История повторяется…

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