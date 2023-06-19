https://ukraina.ru/20230619/1047364568.html

Александр Перенджиев: Израиль решил заработать на "контрнаступе" ВСУ, но России есть, чем ответить

Александр Перенджиев: Израиль решил заработать на "контрнаступе" ВСУ, но России есть, чем ответить - 19.06.2023 Украина.ру

Александр Перенджиев: Израиль решил заработать на "контрнаступе" ВСУ, но России есть, чем ответить

России в геополитической борьбе нужно жестче воздействовать на тех, кто активно помогает США. А с теми, кто придерживается нейтралитета, нужно сделать так, чтобы они как минимум остались в нейтральной позиции, а как максимум – перешли на нашу сторону в части обеспечения безопасности мира и военно-техническом сотрудничестве

2023-06-19T13:25

2023-06-19T13:25

2023-06-19T13:25

интервью

россия

украина

израиль

сша

всу

польша

танки

оружие

китай

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Такое мнение у военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее израильская газета "Едиот ахронот" сообщила со ссылкой на чиновников министерства обороны Израиля, что страна ведет переговоры о поставках более 200 списанных танков "Меркав" второго и третьего поколения с двумя государствами, одно из которых находится в континентальной Европе. Специалисты предполагают, что речь идет об Украине или Польше.- Александр Николаевич, зачем это Израилю? Это результат давления со стороны США? Это попытка надавить на Россию из-за ее военно-технического сотрудничества с Ираном? Или Израиль самостоятельно ведет какую-то хитрую игру?- Эта игра не такая уж и хитрая.Сейчас украинская власть и западная элита очень серьезно наживаются на поставках списанной техники. Дело в том, что списанное оружие нужно утилизировать, поэтому США и Европа прежде всего отправляют на Украину списанную технику, чтобы не тратить деньги на утилизацию. Но прикол состоит в том, что они, поставляя списанную технику, оставляют себе возможность получить деньги за эту технику. Все равно она поставляется не бесплатно.Есть еще один хитрый момент. Это только заявляется, что оружие поставляется в Польшу или на Украину. На самом деле эта техника может быть продана различным негосударственным структурам в странах Азии, Африки или Ближнего Востока, которые могут купить ее по невысокой цене.Таким образом, Израиль, видя, как их западные партнеры усиленно наживаются на поставках списанной техники, решили, что они не хуже других и тоже захотели на этом подзаработать. В Израиле изучили теневые семы, которые позволяют Украине и Западу зарабатывать на этом "контрнаступе". Им неважно, какой итоговый результат будет у этого наступления. Им важно, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Потому что под этот "контрнаступ" можно списать огромное количество денег якобы на помощь ВСУ.- А Польша тут фигурирует, потому что на Украину оружие нельзя поставлять напрямую? Или по другой причине?- Я уже неоднократно говорил, что Польша активно воюет на Украине. По факту речь идет о польско-украинских вооруженных силах. По моим оценкам, минимум ВСУ примерно на 35% состоит из польских военнослужащих, потому что Киеву нужно кем-то восполнять эти огромные потери. К тому же, именно со стороны Польши на Украину ввозится вся техника.Таким образом, Польша окончательно превратилась в оружейный хаб. Поэтому когда израильтяне говорят, что ведут переговоры с Украиной или Польшей, то часть этой техники останется в Польше, а часть пойдет на Украину. И я думаю, что израильские танки будут использоваться поляками, которые действуют в рядах ВСУ.Остальные танки куда-то перепродадут. Может быть, что-то по дешевке подгонят прибалтам, чтобы они совсем без танков не оставались. Может, финны что-то попросят у поляков. Где-то их попробуют отремонтировать или модернизировать. Так что какое-то перераспределение однозначно будет.И конечно, мы будем эти танки уничтожать. Если уж "Леопарды" горят, то израильские танки - не лучше их.- Не боится ли Израиль, что он, будучи окруженным врагами, рано или поздно вступит в полномасштабную войну, где ему придется использовать в том числе списанные танки?- Видимо, не боится. Израиль считает, что у него достаточно новых танков, а старые "Меркава" все равно пришлось бы утилизировать. Мне кажется, что после этой истории Россия не во всех случаях будет занимать сторону Израиля в его конфликте с Палестиной или любой другой арабской страной. Например, Москва может предоставить военную помощь одной из арабских стран, ввиду такого поведения Израиля.- Вы затронули тему, что многие страны наживаются на украинской войне. Южная Корея по этой же причине поставляет свои танки в Польшу и артиллерийские снаряды в США?- Это тоже из этой серии.Кстати, Южная Корея пыталась отказаться от поставок оружия и от антироссийских санкций. Но безусловно, что США оказали давление на Сеул и это сработало.В связи с этим я уже выступал с идеей о создании ядерного союза между Россией, Китаем и Северной Кореей. Следовало бы провести амнистию по ядерной программе КНДР и даже не постесняться создать военный союз с Пхеньяном. Потому что Китай по этому поводу может долго думать, а с Северной Кореей этот вопрос решить гораздо проще.Напомню, что Южная Корея не только поставляет оружие враждебным России странам. На ее территории расположено ядерное оружие, якобы направленное против Северной Кореи, но, по факту, направленное против России и Китая. Именно поэтому я и предлагаю создать ядерный союз. Нам давно пора защищаться вместе от США, которая на территории Южной Кореи размещает свое ПРО, чтобы в случае чего нанести удар по РФ и КНР, разыграв северокорейскую карту.Хватит стесняться и идти в формате политической повестки дня, которую нам навязали США в отношении Северной Кореи. Россия же присоединилась к санкциям ООН. Да, КНДР приобрели ядерное оружие незаконно в рамках договора о его нераспространении. Но раз начались такие жесткие действия, а Пхеньян протянул Москве руку помощи, мы не должны эту помощь не отвергать. Это в наших же интересах.У России уже началось противостояние с Западом в Тихом океане. Не надо думать, что тот же AUKUS – это только антикитайский проект. Он направлен против России. Потому что Тихий океан – это зона судоходства, которую нужно защищать, потому что с нее началась борьба за Севморпуть и вообще за Арктику.Раз уж Южная Корея полностью перешла в стан враждебных нам государств, России придется пойти на сближение с КНДР не просто в части военного союза, но и ядерного союза.- Многие эксперты видели тенденцию, что западный ОПК не был заточен на ведение полномасштабной сухопутной войны, поэтому США могут привлечь на свою сторону страны, которые способны производить оружие для массового использования. Учитывая все, о чем мы говорили, насколько им это удалось?- В определенном смысле Западу это удалось, если Израиль к этому делу подключаются. США сейчас будет использовать всех своих верных союзников по всему миру.Понятно, что Вьетнам или Индонезия на это не пойдут, потому что они придерживаются нейтралитета. Но Япония и Южная Корея – близкие к США государства, которые находятся под их воздействием.Но обратите внимание, что арабские страны занимают вроде бы нейтральную позицию, но относятся с большей симпатией к России. Поэтому в этой геополитической борьбе нужно жестче воздействовать на тех, кто активно помогает США. А с теми, кто придерживается нейтралитета, нужно сделать так, чтобы они как минимум остались в нейтральной позиции, а как максимум – перешли на нашу сторону в части обеспечения безопасности мира и военно-техническом сотрудничестве.После завершения противостояния между СССР и США казалось, что мы остались без союзников, потому что страны бывшего Соцлагеря стали нашими противниками. Тем не менее, России удается получить новых союзников.Понятно, что с союзниками по ОДКБ у нас много проблем. На эти страны нельзя полагаться в противостоянии с Западом, да и сам ОДКБ вряд ли может быть полноценным инструментом в борьбе с НАТО, потому что это не Варшавский договор. Поэтому я и говорю о военном союзе с Северной Кореей и Китаем.Пока Россию по ее действиям на Украине открыто поддерживают только Сирия, КНДР и Южная Осетия. Даже Белоруссия ведет себя осторожнее. Южная Осетия посылает в зону СВО своих военнослужащих. Сирия остается нашим верным союзником, потому что мы помогли ей отбиться не просто от террористов, а от агрессии США, которые пытались уничтожить Сирию руками боевиков ИГИЛ*. И США эту агрессию продолжают.Владимир Путин высказался за формирование единого антитеррористического фронта. Но, как показала практика, Запад стоит за террористами и сам является террористом, потому что он вел против нас прокси-войну их руками. Просто Запад долго скрывался и не показывал лицо. Поэтому России нужно объявить о создании по всему миру единого антитеррористического и антифашистского фронта, чтобы противостоять коллективному Западу.Я не говорю, что нам нужно отказаться от ОДКБ. Но нам нужен реальный военный союз с теми государствами, которые по-настоящему поддерживают Россию в ее борьбе с фашизмом и терроризмом в лице Запада. И этот вопрос мы с вами еще будем обсуждать в дальнейшем.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, израиль, сша, всу, польша, танки, оружие, китай, южная корея, северная корея