К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в Вильнюсе - 30.06.2023 Украина.ру
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К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в Вильнюсе
К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в Вильнюсе - 30.06.2023 Украина.ру
К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в Вильнюсе
С приближением сроков проведения саммита НАТО в Вильнюсе тема вступления Украины в Альянс или каких-либо форм ее поддержки все чаще звучит от западных политиков.
2023-06-30T10:53
2023-06-30T12:18
эксклюзив
нато
саммит
украина
сша
эстония
гарантии
елена панина
олег царев
всу
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Так на днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала «сюрприз» по членству Украины на июльском саммите блока. А Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал очень надежный пакет поддержки. Украина ждет от НАТО решительных действий и не приемлет никаких компромиссных решений. Страны — члены блока не готовы принимать страну, на территории которой идут полномасштабные военные действия. Эксперты оценили перспективы будущего саммита и дали свои прогнозы. А также предупредили, что накануне встречи в Вильнюсе следует ожидать ожесточения военных действий. Это непременное условие, которое должна выполнить украинская армия, чтобы доказать свою готовность соответствовать натовским стандартам.Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина«Обещать — не значит жениться»: Запад предложит Украине «гарантии» вместо членства в НАТО.На Западе придумали утешительный приз для Киева вместо членства в НАТО — «гарантии безопасности». Речь идёт о двусторонних договорах Украины с США, Британией, Францией и Германией, а также с ЕС. Режиму Зеленского собираются гарантировать долгосрочное финансирование, поставки оружия, обучение военнослужащих и передачу разведданных.«Эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада», — пишет Financial Times.Получается, что-то вроде психологической помощи. Ранее мы отмечали, что западный проект «Украина» задуман как квазигосударство — с вооружёнными силами по стандартам НАТО, но без членства в альянсе, чтобы не действовала ст. 5 о коллективной безопасности Североатлантического договора. Таким образом Запад намерен вести длительную необъявленную войну с Россией и одновременно обезопасить себя от наших ответных действий. И тема гарантий Киеву вписывается в указанную формулу. Если даже ст. 5 о коллективной безопасности имеет весьма расплывчатые формулировки, то что уж говорить о гарантиях Украине. «Гаранты» сохраняют за собой возможность «соскочить» в любое время. Например, когда для них резко возрастёт уровень издержек от украинского конфликта.Политик Олег ЦаревСейчас многие обсуждают возможное членство Украины в НАТО. Многие уважаемые люди многократно и на разных уровнях сообщали, что это невозможно.Невозможно якобы по той причине, что в уставе Североатлантического альянса прямо записан запрет на принятие в члены страны с нерешенными территориальными спорами.Не являясь специалистом по международному праву, хочу сказать, что в уставе НАТО ничего подобного нет. Нет таких ограничений в уставе НАТО (в Вашингтонском договоре, на основе которого было создано НАТО). Текст есть в публичном доступе, можете внимательно почитать и убедиться в этом.Более того, там нет ограничений на принятие в организацию страны, если она ведет военные действия. Нет подобных ограничений ни в одном из документов, описывающих деятельность блока.Все журналисты, политики и аналитики на протяжении многих лет повторяют друг за другом одну и ту же чушь про запреты на принятие в НАТО.Западная Германия была принята в НАТО, будучи разделенной на ГДР и ФРГ. Греция и Турция стали членами НАТО, имея неразрешенные территориальные претензии. У Великобритании и Испании прямой территориальный спор за Гибралтар продолжается несколько веков — и ничего, обе страны в НАТО.Другое дело, что западные элиты действительно на экзистенциальном уровне боятся русских. Причем украинцы для них — те же русские, к которым они относятся с недоверием и которых по причине того, что они русские, не торопятся вооружать современным оружием.Из-за страха перед русскими Запад пока не готов на прямое столкновение НАТО — Россия. Именно поэтому Украину не торопятся принимать в НАТО, а не потому, что это запрещено уставом НАТО.Украинский общественный деятель и волонтер Валерий ПрозапасЗаявление Байдена о невозможности упрощения процедуры вступления Украины в НАТО означает фактическое провозглашение основного условия — «уберите кротов». Того, что ВСУ «достигли уровня НАТО» уже давно мало — потому что параллельно с этим, например, подсанкционный Дубинский продолжает строчить доносы на Порошенко, проходит расправа над полковником Червинским, кейс Баканова с назначением офицеров ФСБ в украинские спецслужбы старательно умалчивается; а еще мутное решение вымывает из оборонки миллиарды, войну используют в собственных интересах во власти, расправляются с неудобными СМИ и персонами, и, пользуясь информационной узурпацией, продолжают откатывать технологии раздора на собственном населении. Так что исключительно на хребте бойцов ВСУ заехать в рай не получится, как бы многим ни хотелось; в Альянс вступает государство, а не отдельно его вооруженные силы, это задача для всех граждан буквально. Как видите, эмоциональные лозунги хорошо действуют только на телезрителя «единого», а не на прекрасно видящих прагматических лидеров союзников, поэтому президент США четко поставил задачу, не выполненную еще в 2019-м.Журналист Кирилл ШуликаПремьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обещала устроить сюрприз по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе.Генсек НАТО не опровергал слова Кайи Каллас, а выразил уверенность, что лидеры на саммите "придут к единой позиции" по членству Украины в альянсе.Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что победа Украины в военном конфликте — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в Североатлантический альянс.Собственно, понятно, что затянутый конфликт - гарантия того, что Украина не вступит в НАТО, воевать с Россией оно не собирается.Политический эксперт и депутат Андрей МедведевОтносительное затишье на фронте не должно никого вводить в заблуждение. И не стоит думать, что ВСУ исчерпали потенциал, а наступление захлебнулось.Во-первых, противник продолжает атаки по всему фронту, идёт активное прощупывание нашей обороны. Где-то работают ДРГ, где-то применяются силы вплоть до батальона. Так или иначе, на фронте всюду есть напряжение.Во-вторых, никакой потенциал у ВСУ не исчерпан. Личного состава на Украине отмобилизовали вполне достаточно, чтобы позволить себе убить хоть десять тысяч об "линию Суровикина" в разведке боем. Ну да, такая мясная и кровавая разведка боем, но кого это волнует в Киеве, а тем более на Западе?Техники у ВСУ на еще один мощный наступ хватит, её хватит и на прорыв обороны и на закрепление.В-третьих, ракетные удары по нашей военной и гражданской инфраструктуре продолжаются, и это очевидно часть подготовки к наступлению. Косвенно, на подготовку наступления указывает и присутствие иностранных наёмников (в том числе специалистов по информационной войне) в том же, Краматорске. Где по ним был нанесён ракетный удар. Что могут делать в прифронтовом городе бывшие рейнджеры США? Вряд ли приехали они пиццы поесть.В-четвёртых, и Киеву, и НАТО в целом, и Вашингтону в частности, без результативного, ну или хотя бы яркого по картинке, наступления никуда. Нужно оправдать прошлые потери, экономические трудности, ну и выборы же скоро. А 11-12 июля саммит НАТО. Где желательно показать весомый результат. Потому эта "Воронья слободка" обречена заполыхать. И стоит уже сейчас строить варианты, каким будет новая фаза наступления. Антоновский мост в Херсоне это попытка пощупать вариант с высадкой на левом берегу Днепра на малом плацдарме, с последующим расширением. Таких плацдармов, вероятнее всего, будет создано сразу несколько. Причём, это может быть как направлением главного удара, так и отвлечением сил. Личного состава и техники у ВСУ хватит на два главных удара. Даже сейчас, после потери немалого количества танков и БМП. Исходя из понимания того, насколько важна для Киева составляющая инфовойны, очень велика вероятность, что будет повтор попытки захода на территорию Белгородской или Курской области с закреплением в населённом пункте, при этом желательно, хотя бы на то время, пока идёт саммит НАТО. А потом, уже не важно. ВСУ тупо бросят всех, кто зашёл туда, потому что пушечное мясо никому не жалко.Одновременно, уже в ближайшее время начнётся активизация действий по линии PsyOps, и украинские центры будут разгонять темы конфликта армии и власти, армии и ЧВК, будут писать о панике в российской власти. Короче, все старые песни на новый лад.Противник знает наши слабые места. Уверен, что и мы их знаем тоже, знаю, что над устранением проблем идёт активная работа.Вероятнее всего, удар ВСУ стоит ждать на первой декаде июля.Информация с той стороны, также свидетельствует об этом.
https://ukraina.ru/20230630/1047698534.html
https://ukraina.ru/20230629/1047690329.html
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эксклюзив, нато, саммит, украина, сша, эстония, гарантии, елена панина, олег царев, всу, эксперты, энтони блинкен
Эксклюзив, НАТО, саммит, Украина, США, Эстония, гарантии, Елена Панина, Олег Царев, ВСУ, эксперты, Энтони Блинкен

К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в Вильнюсе

10:53 30.06.2023 (обновлено: 12:18 30.06.2023)
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP / Bernat Armangue
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
С приближением сроков проведения саммита НАТО в Вильнюсе тема вступления Украины в Альянс или каких-либо форм ее поддержки все чаще звучит от западных политиков.
Так на днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала «сюрприз» по членству Украины на июльском саммите блока. А Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал очень надежный пакет поддержки.
Украина ждет от НАТО решительных действий и не приемлет никаких компромиссных решений. Страны — члены блока не готовы принимать страну, на территории которой идут полномасштабные военные действия.
Эксперты оценили перспективы будущего саммита и дали свои прогнозы. А также предупредили, что накануне встречи в Вильнюсе следует ожидать ожесточения военных действий. Это непременное условие, которое должна выполнить украинская армия, чтобы доказать свою готовность соответствовать натовским стандартам.
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина
«Обещать — не значит жениться»: Запад предложит Украине «гарантии» вместо членства в НАТО.
На Западе придумали утешительный приз для Киева вместо членства в НАТО — «гарантии безопасности». Речь идёт о двусторонних договорах Украины с США, Британией, Францией и Германией, а также с ЕС.
Режиму Зеленского собираются гарантировать долгосрочное финансирование, поставки оружия, обучение военнослужащих и передачу разведданных.
«Эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада», — пишет Financial Times.
Получается, что-то вроде психологической помощи. Ранее мы отмечали, что западный проект «Украина» задуман как квазигосударство — с вооружёнными силами по стандартам НАТО, но без членства в альянсе, чтобы не действовала ст. 5 о коллективной безопасности Североатлантического договора.
Таким образом Запад намерен вести длительную необъявленную войну с Россией и одновременно обезопасить себя от наших ответных действий. И тема гарантий Киеву вписывается в указанную формулу.
Если даже ст. 5 о коллективной безопасности имеет весьма расплывчатые формулировки, то что уж говорить о гарантиях Украине. «Гаранты» сохраняют за собой возможность «соскочить» в любое время. Например, когда для них резко возрастёт уровень издержек от украинского конфликта.
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
07:40
Офис Зеленского назвал условие для участия президента Украины в саммите НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. Об этом 29 июня заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Reuters
Политик Олег Царев
Сейчас многие обсуждают возможное членство Украины в НАТО. Многие уважаемые люди многократно и на разных уровнях сообщали, что это невозможно.
Невозможно якобы по той причине, что в уставе Североатлантического альянса прямо записан запрет на принятие в члены страны с нерешенными территориальными спорами.
Не являясь специалистом по международному праву, хочу сказать, что в уставе НАТО ничего подобного нет. Нет таких ограничений в уставе НАТО (в Вашингтонском договоре, на основе которого было создано НАТО). Текст есть в публичном доступе, можете внимательно почитать и убедиться в этом.
Более того, там нет ограничений на принятие в организацию страны, если она ведет военные действия. Нет подобных ограничений ни в одном из документов, описывающих деятельность блока.
Все журналисты, политики и аналитики на протяжении многих лет повторяют друг за другом одну и ту же чушь про запреты на принятие в НАТО.
Западная Германия была принята в НАТО, будучи разделенной на ГДР и ФРГ. Греция и Турция стали членами НАТО, имея неразрешенные территориальные претензии. У Великобритании и Испании прямой территориальный спор за Гибралтар продолжается несколько веков — и ничего, обе страны в НАТО.
Другое дело, что западные элиты действительно на экзистенциальном уровне боятся русских. Причем украинцы для них — те же русские, к которым они относятся с недоверием и которых по причине того, что они русские, не торопятся вооружать современным оружием.
Из-за страха перед русскими Запад пока не готов на прямое столкновение НАТО — Россия. Именно поэтому Украину не торопятся принимать в НАТО, а не потому, что это запрещено уставом НАТО.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Вчера, 18:04
В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет впередЛидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
Украинский общественный деятель и волонтер Валерий Прозапас
Заявление Байдена о невозможности упрощения процедуры вступления Украины в НАТО означает фактическое провозглашение основного условия — «уберите кротов».
Того, что ВСУ «достигли уровня НАТО» уже давно мало — потому что параллельно с этим, например, подсанкционный Дубинский продолжает строчить доносы на Порошенко, проходит расправа над полковником Червинским, кейс Баканова с назначением офицеров ФСБ в украинские спецслужбы старательно умалчивается; а еще мутное решение вымывает из оборонки миллиарды, войну используют в собственных интересах во власти, расправляются с неудобными СМИ и персонами, и, пользуясь информационной узурпацией, продолжают откатывать технологии раздора на собственном населении.
Так что исключительно на хребте бойцов ВСУ заехать в рай не получится, как бы многим ни хотелось; в Альянс вступает государство, а не отдельно его вооруженные силы, это задача для всех граждан буквально. Как видите, эмоциональные лозунги хорошо действуют только на телезрителя «единого», а не на прекрасно видящих прагматических лидеров союзников, поэтому президент США четко поставил задачу, не выполненную еще в 2019-м.
Журналист Кирилл Шулика
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обещала устроить сюрприз по членству Украины на июльском саммите блока в Вильнюсе.
Генсек НАТО не опровергал слова Кайи Каллас, а выразил уверенность, что лидеры на саммите "придут к единой позиции" по членству Украины в альянсе.
Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что победа Украины в военном конфликте — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в Североатлантический альянс.
Собственно, понятно, что затянутый конфликт - гарантия того, что Украина не вступит в НАТО, воевать с Россией оно не собирается.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 10:32
Резников признал, что Украине не предложат членство в НАТОКиев признает, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times
Политический эксперт и депутат Андрей Медведев
Относительное затишье на фронте не должно никого вводить в заблуждение. И не стоит думать, что ВСУ исчерпали потенциал, а наступление захлебнулось.
Во-первых, противник продолжает атаки по всему фронту, идёт активное прощупывание нашей обороны. Где-то работают ДРГ, где-то применяются силы вплоть до батальона. Так или иначе, на фронте всюду есть напряжение.
Во-вторых, никакой потенциал у ВСУ не исчерпан. Личного состава на Украине отмобилизовали вполне достаточно, чтобы позволить себе убить хоть десять тысяч об "линию Суровикина" в разведке боем. Ну да, такая мясная и кровавая разведка боем, но кого это волнует в Киеве, а тем более на Западе?
Техники у ВСУ на еще один мощный наступ хватит, её хватит и на прорыв обороны и на закрепление.
В-третьих, ракетные удары по нашей военной и гражданской инфраструктуре продолжаются, и это очевидно часть подготовки к наступлению. Косвенно, на подготовку наступления указывает и присутствие иностранных наёмников (в том числе специалистов по информационной войне) в том же, Краматорске. Где по ним был нанесён ракетный удар. Что могут делать в прифронтовом городе бывшие рейнджеры США? Вряд ли приехали они пиццы поесть.
В-четвёртых, и Киеву, и НАТО в целом, и Вашингтону в частности, без результативного, ну или хотя бы яркого по картинке, наступления никуда. Нужно оправдать прошлые потери, экономические трудности, ну и выборы же скоро.
А 11-12 июля саммит НАТО. Где желательно показать весомый результат.
Потому эта "Воронья слободка" обречена заполыхать.
И стоит уже сейчас строить варианты, каким будет новая фаза наступления.
Антоновский мост в Херсоне это попытка пощупать вариант с высадкой на левом берегу Днепра на малом плацдарме, с последующим расширением. Таких плацдармов, вероятнее всего, будет создано сразу несколько. Причём, это может быть как направлением главного удара, так и отвлечением сил.
Личного состава и техники у ВСУ хватит на два главных удара. Даже сейчас, после потери немалого количества танков и БМП.
Исходя из понимания того, насколько важна для Киева составляющая инфовойны, очень велика вероятность, что будет повтор попытки захода на территорию Белгородской или Курской области с закреплением в населённом пункте, при этом желательно, хотя бы на то время, пока идёт саммит НАТО. А потом, уже не важно. ВСУ тупо бросят всех, кто зашёл туда, потому что пушечное мясо никому не жалко.
Одновременно, уже в ближайшее время начнётся активизация действий по линии PsyOps, и украинские центры будут разгонять темы конфликта армии и власти, армии и ЧВК, будут писать о панике в российской власти. Короче, все старые песни на новый лад.
Противник знает наши слабые места. Уверен, что и мы их знаем тоже, знаю, что над устранением проблем идёт активная работа.
Вероятнее всего, удар ВСУ стоит ждать на первой декаде июля.
Информация с той стороны, также свидетельствует об этом.
 
ЭксклюзивНАТОсаммитУкраинаСШАЭстониягарантииЕлена ПанинаОлег ЦаревВСУэкспертыЭнтони Блинкен
 
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