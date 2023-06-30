Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию" - 30.06.2023 Украина.ру
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Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"
Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию" - 30.06.2023 Украина.ру
Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"
В связи с переброской группы Вагнера в Белоруссию в Польше было принято решение об усилении обороны на восточной границе. Об этом заявил Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик
2023-06-30T15:41
2023-06-30T15:41
новости
польша
чвк "вагнер"
граница
нато
зарубежье
белоруссия
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Польские власти оценивают численность группировки ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 8 тысяч человек. Замглавы МИД Польши Петр Вавжик считает даже тысячу бойцов "взрывоопасной смесью". Польская сторона готовится к любым сценариям, отсюда и упреждающее решение об усилении присутствия войск на границе с Белоруссии, пояснил он. В среду, 28 июня вице-премьер Польши Ярослав Качиньский объявил, что в связи с присутствием группы Вагнера в Белоруссии было принято решение об усилении обороны на восточной границе.В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.Польша будет настаивать на вводе своих войск на Западную Украину под предлогом отправки "вагнеров" в Белоруссию, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.Прибытие "Вагнера" в Белоруссию - только повод для правящей партии "Право и справедливость" для президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого "поиграть мускулами", добавил эксперт.На Западе будут использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО, указал Стремидловский.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230630/1047693295.html
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новости, польша, чвк "вагнер", граница, нато, зарубежье, белоруссия
Новости, Польша, ЧВК "Вагнер", граница, НАТО, Зарубежье, Белоруссия

Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"

15:41 30.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В связи с переброской группы Вагнера в Белоруссию в Польше было принято решение об усилении обороны на восточной границе. Об этом заявил Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик
Польские власти оценивают численность группировки ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 8 тысяч человек. Замглавы МИД Польши Петр Вавжик считает даже тысячу бойцов "взрывоопасной смесью".

"Они не хотят сидеть в казармах, как это придумал себе [президент Белоруссии Александр] Лукашенко", - сказал Вавжик. - "Вопрос в том, будут ли они немедленно отправлены для разгрузки их настроений на польскую границу или только тогда, когда начнут создавать проблемы".

Польская сторона готовится к любым сценариям, отсюда и упреждающее решение об усилении присутствия войск на границе с Белоруссии, пояснил он.
В среду, 28 июня вице-премьер Польши Ярослав Качиньский объявил, что в связи с присутствием группы Вагнера в Белоруссии было принято решение об усилении обороны на восточной границе.
"Политика безопасности по своей сути ориентирована на самые черные сценарии, и, руководствуясь этим принципом, мы должны были принимать такие решения", - сказал Качиньский.
В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.
Польша будет настаивать на вводе своих войск на Западную Украину под предлогом отправки "вагнеров" в Белоруссию, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.
Прибытие "Вагнера" в Белоруссию - только повод для правящей партии "Право и справедливость" для президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого "поиграть мускулами", добавил эксперт.
На Западе будут использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО, указал Стремидловский.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Станислав Стремидловский интервью
05:10
Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускуламиНа протяжении многих лет правящая польская партия всегда говорила о том, что хочет больше Польши в НАТО и в Европейском союзе, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский
 
НовостиПольшаЧВК "Вагнер"границаНАТОЗарубежьеБелоруссия
 
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