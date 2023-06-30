https://ukraina.ru/20230630/1047724455.html

Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"

Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию" - 30.06.2023 Украина.ру

Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"

В связи с переброской группы Вагнера в Белоруссию в Польше было принято решение об усилении обороны на восточной границе. Об этом заявил Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик

2023-06-30T15:41

2023-06-30T15:41

2023-06-30T15:41

новости

польша

чвк "вагнер"

граница

нато

зарубежье

белоруссия

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Польские власти оценивают численность группировки ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 8 тысяч человек. Замглавы МИД Польши Петр Вавжик считает даже тысячу бойцов "взрывоопасной смесью". Польская сторона готовится к любым сценариям, отсюда и упреждающее решение об усилении присутствия войск на границе с Белоруссии, пояснил он. В среду, 28 июня вице-премьер Польши Ярослав Качиньский объявил, что в связи с присутствием группы Вагнера в Белоруссии было принято решение об усилении обороны на восточной границе.В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.Польша будет настаивать на вводе своих войск на Западную Украину под предлогом отправки "вагнеров" в Белоруссию, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.Прибытие "Вагнера" в Белоруссию - только повод для правящей партии "Право и справедливость" для президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого "поиграть мускулами", добавил эксперт.На Западе будут использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО, указал Стремидловский.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, польша, чвк "вагнер", граница, нато, зарубежье, белоруссия