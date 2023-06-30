https://ukraina.ru/20230630/1047724455.html
Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"
Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию" - 30.06.2023 Украина.ру
Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"
В связи с переброской группы Вагнера в Белоруссию в Польше было принято решение об усилении обороны на восточной границе. Об этом заявил Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик
2023-06-30T15:41
2023-06-30T15:41
2023-06-30T15:41
новости
польша
чвк "вагнер"
граница
нато
зарубежье
белоруссия
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Польские власти оценивают численность группировки ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 8 тысяч человек. Замглавы МИД Польши Петр Вавжик считает даже тысячу бойцов "взрывоопасной смесью". Польская сторона готовится к любым сценариям, отсюда и упреждающее решение об усилении присутствия войск на границе с Белоруссии, пояснил он. В среду, 28 июня вице-премьер Польши Ярослав Качиньский объявил, что в связи с присутствием группы Вагнера в Белоруссии было принято решение об усилении обороны на восточной границе.В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.Польша будет настаивать на вводе своих войск на Западную Украину под предлогом отправки "вагнеров" в Белоруссию, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.Прибытие "Вагнера" в Белоруссию - только повод для правящей партии "Право и справедливость" для президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого "поиграть мускулами", добавил эксперт.На Западе будут использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО, указал Стремидловский.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230630/1047693295.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, чвк "вагнер", граница, нато, зарубежье, белоруссия
Новости, Польша, ЧВК "Вагнер", граница, НАТО, Зарубежье, Белоруссия
Взрывоопасная смесь. В Польше испугались вагнеровцев в Белоруссии и приготовились к "чёрному сценарию"
В связи с переброской группы Вагнера в Белоруссию в Польше было принято решение об усилении обороны на восточной границе. Об этом заявил Польскому агентству печати заместитель главы МИД Петр Вавжик
Польские власти оценивают численность группировки ЧВК "Вагнер" в Белоруссии в 8 тысяч человек. Замглавы МИД Польши Петр Вавжик считает даже тысячу бойцов "взрывоопасной смесью".
"Они не хотят сидеть в казармах, как это придумал себе [президент Белоруссии Александр] Лукашенко", - сказал Вавжик. - "Вопрос в том, будут ли они немедленно отправлены для разгрузки их настроений на польскую границу или только тогда, когда начнут создавать проблемы".
Польская сторона готовится к любым сценариям, отсюда и упреждающее решение об усилении присутствия войск на границе с Белоруссии, пояснил он.
В среду, 28 июня вице-премьер Польши Ярослав Качиньский объявил, что в связи с присутствием группы Вагнера в Белоруссии было принято решение об усилении обороны на восточной границе.
"Политика безопасности по своей сути ориентирована на самые черные сценарии, и, руководствуясь этим принципом, мы должны были принимать такие решения", - сказал Качиньский.
В Белоруссии не будет пунктов по набору в группу "Вагнер". Строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Такие заявления 27 июня сделал президент республики Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, ЧВК "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии. Полученное от России тактическое ядерное оружие охраняется военнослужащими Вооруженных сил двух государств.
Польша будет настаивать на вводе своих войск на Западную Украину под предлогом отправки "вагнеров" в Белоруссию, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский.
Прибытие "Вагнера" в Белоруссию - только повод для правящей партии "Право и справедливость" для президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого "поиграть мускулами", добавил эксперт.
На Западе будут использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО, указал Стремидловский.
Полный текст интервью можно прочитать здесь