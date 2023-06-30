"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов - 30.06.2023 Украина.ру
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"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов
"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов - 30.06.2023 Украина.ру
"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов
Главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с журналистами американского издания The Washington Post пожаловался, что имеет "много страхов", и "Вагнер - один из них". Интервью с ним вышло 30 июня
2023-06-30T14:29
2023-06-30T14:55
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украина
валерий залужный
страх
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Мнение о том, что контрнаступление ВСУ получило удачный импульс во время мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, ошибочно, уверен Залужный.Он подчеркнул, что к моменту "бунта" силы Вагнера уже ушли с линии фронта, взяв Артемовск, поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений."Мы не чувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - подытожил Залужный.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.
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Новости, Новости Украины, Украина, Валерий Залужный, страх, Россия (РФ)

"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов

14:29 30.06.2023 (обновлено: 14:55 30.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
Читать в
Главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с журналистами американского издания The Washington Post пожаловался, что имеет "много страхов", и "Вагнер - один из них". Интервью с ним вышло 30 июня

"У меня много страхов, и Вагнер среди них. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова. Наша задача — подготовиться к худшему и наиболее вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть", - сказал Залужный.

Мнение о том, что контрнаступление ВСУ получило удачный импульс во время мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, ошибочно, уверен Залужный.
Он подчеркнул, что к моменту "бунта" силы Вагнера уже ушли с линии фронта, взяв Артемовск, поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений.
"Мы не чувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - подытожил Залужный.
Залужный
13:56
"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУСкорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.
 
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