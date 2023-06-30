https://ukraina.ru/20230630/1047721422.html
"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов
"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов - 30.06.2023 Украина.ру
"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов
Главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с журналистами американского издания The Washington Post пожаловался, что имеет "много страхов", и "Вагнер - один из них". Интервью с ним вышло 30 июня
2023-06-30T14:29
2023-06-30T14:29
2023-06-30T14:55
новости
новости украины
украина
валерий залужный
страх
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/10/1041871546_105:85:624:377_1920x0_80_0_0_4edd73d817b15c86798b70d43d0548f6.jpg
Мнение о том, что контрнаступление ВСУ получило удачный импульс во время мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, ошибочно, уверен Залужный.Он подчеркнул, что к моменту "бунта" силы Вагнера уже ушли с линии фронта, взяв Артемовск, поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений."Мы не чувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - подытожил Залужный.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.
https://ukraina.ru/20230630/1047719740.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/10/1041871546_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_3e9499bfc46fd2d9e5c0d1d71e7ba7eb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, валерий залужный, страх, россия (рф)
"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов
14:29 30.06.2023 (обновлено: 14:55 30.06.2023)
Главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с журналистами американского издания The Washington Post пожаловался, что имеет "много страхов", и "Вагнер - один из них". Интервью с ним вышло 30 июня
"У меня много страхов, и Вагнер среди них. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова. Наша задача — подготовиться к худшему и наиболее вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть", - сказал Залужный.
Мнение о том, что контрнаступление ВСУ получило удачный импульс во время мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, ошибочно, уверен Залужный.
Он подчеркнул, что к моменту "бунта" силы Вагнера уже ушли с линии фронта, взяв Артемовск, поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений.
"Мы не чувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - подытожил Залужный.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.