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"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов

"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов - 30.06.2023 Украина.ру

"У меня закружится голова": Залужный назвал один из своих "российских" страхов

Главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с журналистами американского издания The Washington Post пожаловался, что имеет "много страхов", и "Вагнер - один из них". Интервью с ним вышло 30 июня

2023-06-30T14:29

2023-06-30T14:29

2023-06-30T14:55

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Мнение о том, что контрнаступление ВСУ получило удачный импульс во время мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, ошибочно, уверен Залужный.Он подчеркнул, что к моменту "бунта" силы Вагнера уже ушли с линии фронта, взяв Артемовск, поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений."Мы не чувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", - подытожил Залужный.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.

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