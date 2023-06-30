Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами - 30.06.2023 Украина.ру
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Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами
Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами - 30.06.2023 Украина.ру
Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами
На протяжении многих лет правящая польская партия всегда говорила о том, что хочет больше Польши в НАТО и в Европейском союзе, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский
2023-06-30T05:10
2023-06-30T05:10
интервью
чвк "вагнер"
польша
белоруссия
украина
владимир зеленский
матеуш моравецкий
анджей дуда
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе Олег Хавич утверждает, что под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на вводе своих войск на Западную Украину.- Станислав, действительно несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии станут той соломинкой, которая сломает хребет и без того хрупкому равновесию сил в регионе?- Не думаю, что это так. Прибытие "Вагнера" в Белоруссию только повод для правящей партии "Право и справедливость", ее лидера Ярослава Качиньского, для президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого поиграть мускулами. Есть определённый спекулятивный момент. Он заключается в том, что ситуацию с "Вагнером" Варшава пытается использовать накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. То есть использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО.Хотя при этом некоторые польские политики считают, что раскручивание темы "Вагнера" в Белоруссии может сыграть против Варшавы, поскольку НАТО подумает-подумает и решит, что лучше иметь дело с Путиным, чем с непредсказуемым Пригожиным.- В прошлом интервью вы говорили, что сообщение в британской прессе о том, что в Польше готовятся боевики для свержения власти в Белоруссии это месседж Лондона Варшаве, чтобы не зарывалась. Получается, месседж не срабатывает, раз Качиньский делает такие заявления?- А почему не срабатывает. Качиньский играет на внутреннюю аудиторию. Его заявления о том, что мы укрепим границу, подтянем военных. Еще сильнее будем укреплять этот несчастный забор для внутреннего пользования. Поэтому в проправительственных изданиях будет раскручиваться тема беженцев. Пограничники будут сообщать о задержании и выдворении очередной группы беженцев в 200-300 человек. То есть границы на замке.То есть внешний фактор играет на избирательную программу "Право и справедливости", которой нужно показать полякам, что все нормально граница на замке. Мигранты из Азии, Африки, подозрительных с точки зрения польского человека стран, в Польшу не попадут. А вот если придет "Гражданская платформа" и забор сломают, и ворота откроют, и Польшу затопят орды псевдобеженцев с востока.- А как вам тезис автора статьи о том, что для того, чтобы "перебить" усиление Польши другие страны Альянса могут ускорить передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, то есть НАТО усилит свое военное присутствие на Украине?- Не думаю, что если страны Запада будут принимать решение о передаче ракет и F-16, они будут руководствоваться желанием насолить Польше. Здесь мой друг Олег Хавич оказался еще большим поляком, чем сами поляки.- А чего конкретно Польша добивается от НАТО?- На протяжении многих лет правящая польская партия всегда говорила о том, что хочет больше Польши в НАТО и в Европейском союзе. Иногда желания сбываются, но не так, как мы хотели. Я с большим интересом ознакомился со статьей бывшего министра обороны Польши Яна Париса в проправительственном польском издании wPolityce.Парис проповедует очень крамольные тезисы для нынешнего польского политикума. Он предлагает задуматься: а так ли уж надо Польше активно лоббировать Украину в Евросоюзе и НАТО. Потому что если ее за уши насильно тащить в ЕС, то это может вызвать взрыв антиукраинских фобий у европейцев. А еще более интересный тезис: оружие вряд ли поможет Украине в войне с Россией. Украине нужно думать о переговорах, и это подразумевает определённые уступки со стороны Украины, в том числе, что она согласится на внеблоковый статус. Как это было в Будапештском меморандуме 1994 года.Я не буду преувеличивать значение одной этой публикации, но раз она появилась в издании, которое активно поддерживает "ПиС" и делало это еще когда "Право и Справедливость" была в оппозиции, определённые дискуссии в польских кругах относительно пересмотра прежней концепции по Украине наблюдаются.Есть еще один интересный момент. Вроде бы, сбылась мечта "Права и Справедливости" и они заставили немцев открыто называть Россию врагом в своей первой в нынешней истории Германии стратегической концепции по безопасности. Киевскому режиму передали танки, но мы видим дальше, что Германия на этом не останавливается и начинает продвигаться на восток. Я имею в виду заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса о постоянном присутствии в Литве на уровне бригады Бундесвера численностью 4 тысячи человек.Она должна быть развернута в течение 2-3 лет, но сам факт этого заявления кое о чем говорит. На месте Польши я вспомнил бы историю Брестского мира 1918 года, когда аналитики имперского генштаба Германии прописывали концепцию пробуждения государственности частей Российской империи в виде Белоруссии, Литвы, Украины. Германия стояла за решением о создании литовского государства в 1918 году, гетман Скоропадский просто управлялся из Берлина и Вены. Да и такая странная формация, как Белорусская народная республика в том же 1918 году появилась с подачи Берлина.А теперь представьте, если пробужденная злая Германия снова решит, что ей нужно присутствовать на постсоветском пространстве более активно и притом не в качестве мягкой силы в виде Института Гете, а в виде армии, в виде hard power. В таком случае получится, что "ПиС" собственными руками загоняет Польшу в окружение, где на Западе будут немцы, а с востока будут окружать немецкие сателлиты. И эта та самая Германия, которую "Право и Справедливость" склоняет на каждом шагу, обвиняя ее в попытке добиться доминирования в Европе.- Таким образом Германия строит Четвёртый рейх?- Вы сейчас повторили тезисы, которые встречаются на страницах польских газет.- А американские "Абрамсы", первую партию которых недавно получила Польша, это дровишки, которые американцы подбрасывают в очередной европейский костер?- Вряд ли, для американцев это просто бизнес. Они взяли Берлин под свой контроль, а Польша… когда она серьезно заботила американцев.? Украина сейчас в американской политике более серьезный фактор, чем Польша. Байден вынужден реагировать на чихи Зеленского. До поляков дела нет.
https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html
https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html
https://ukraina.ru/20230629/1047680632.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, чвк "вагнер", польша, белоруссия, украина, владимир зеленский, матеуш моравецкий, анджей дуда
Интервью, ЧВК "Вагнер", Польша, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда

Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами

05:10 30.06.2023
 
© скриншот видео "ИА REGNUM"Станислав Стремидловский интервью
Станислав Стремидловский интервью
© скриншот видео "ИА REGNUM"
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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На протяжении многих лет правящая польская партия всегда говорила о том, что хочет больше Польши в НАТО и в Европейском союзе, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе Олег Хавич утверждает, что под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на вводе своих войск на Западную Украину.
- Станислав, действительно несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии станут той соломинкой, которая сломает хребет и без того хрупкому равновесию сил в регионе?
- Не думаю, что это так. Прибытие "Вагнера" в Белоруссию только повод для правящей партии "Право и справедливость", ее лидера Ярослава Качиньского, для президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого поиграть мускулами. Есть определённый спекулятивный момент. Он заключается в том, что ситуацию с "Вагнером" Варшава пытается использовать накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. То есть использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО.
Хотя при этом некоторые польские политики считают, что раскручивание темы "Вагнера" в Белоруссии может сыграть против Варшавы, поскольку НАТО подумает-подумает и решит, что лучше иметь дело с Путиным, чем с непредсказуемым Пригожиным.
Станислав Стремидловский интервью
22 ноября 2022, 04:36
Станислав Стремидловский: кто онСтанислав Стремидловский — шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM, эксперт по вопросам территориального и регионального планирования и развития
- В прошлом интервью вы говорили, что сообщение в британской прессе о том, что в Польше готовятся боевики для свержения власти в Белоруссии это месседж Лондона Варшаве, чтобы не зарывалась. Получается, месседж не срабатывает, раз Качиньский делает такие заявления?
- А почему не срабатывает. Качиньский играет на внутреннюю аудиторию. Его заявления о том, что мы укрепим границу, подтянем военных. Еще сильнее будем укреплять этот несчастный забор для внутреннего пользования. Поэтому в проправительственных изданиях будет раскручиваться тема беженцев. Пограничники будут сообщать о задержании и выдворении очередной группы беженцев в 200-300 человек. То есть границы на замке.
То есть внешний фактор играет на избирательную программу "Право и справедливости", которой нужно показать полякам, что все нормально граница на замке. Мигранты из Азии, Африки, подозрительных с точки зрения польского человека стран, в Польшу не попадут. А вот если придет "Гражданская платформа" и забор сломают, и ворота откроют, и Польшу затопят орды псевдобеженцев с востока.
- А как вам тезис автора статьи о том, что для того, чтобы "перебить" усиление Польши другие страны Альянса могут ускорить передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, то есть НАТО усилит свое военное присутствие на Украине?
- Не думаю, что если страны Запада будут принимать решение о передаче ракет и F-16, они будут руководствоваться желанием насолить Польше. Здесь мой друг Олег Хавич оказался еще большим поляком, чем сами поляки.
- А чего конкретно Польша добивается от НАТО?
- На протяжении многих лет правящая польская партия всегда говорила о том, что хочет больше Польши в НАТО и в Европейском союзе. Иногда желания сбываются, но не так, как мы хотели. Я с большим интересом ознакомился со статьей бывшего министра обороны Польши Яна Париса в проправительственном польском издании wPolityce.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Вчера, 09:45
Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер"Под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на введении своих войск на Западную Украину. Речь идёт об участке белорусско-украинской границы на Волыни
Парис проповедует очень крамольные тезисы для нынешнего польского политикума. Он предлагает задуматься: а так ли уж надо Польше активно лоббировать Украину в Евросоюзе и НАТО. Потому что если ее за уши насильно тащить в ЕС, то это может вызвать взрыв антиукраинских фобий у европейцев. А еще более интересный тезис: оружие вряд ли поможет Украине в войне с Россией. Украине нужно думать о переговорах, и это подразумевает определённые уступки со стороны Украины, в том числе, что она согласится на внеблоковый статус. Как это было в Будапештском меморандуме 1994 года.
Я не буду преувеличивать значение одной этой публикации, но раз она появилась в издании, которое активно поддерживает "ПиС" и делало это еще когда "Право и Справедливость" была в оппозиции, определённые дискуссии в польских кругах относительно пересмотра прежней концепции по Украине наблюдаются.
Есть еще один интересный момент. Вроде бы, сбылась мечта "Права и Справедливости" и они заставили немцев открыто называть Россию врагом в своей первой в нынешней истории Германии стратегической концепции по безопасности. Киевскому режиму передали танки, но мы видим дальше, что Германия на этом не останавливается и начинает продвигаться на восток. Я имею в виду заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса о постоянном присутствии в Литве на уровне бригады Бундесвера численностью 4 тысячи человек.
Она должна быть развернута в течение 2-3 лет, но сам факт этого заявления кое о чем говорит. На месте Польши я вспомнил бы историю Брестского мира 1918 года, когда аналитики имперского генштаба Германии прописывали концепцию пробуждения государственности частей Российской империи в виде Белоруссии, Литвы, Украины. Германия стояла за решением о создании литовского государства в 1918 году, гетман Скоропадский просто управлялся из Берлина и Вены. Да и такая странная формация, как Белорусская народная республика в том же 1918 году появилась с подачи Берлина.
Вчера, 17:09
"Давайте не дразнить Россию". Запад ищет формат "победы Украины"Судя по всему, в Киеве не настроены на поиски компромиссных решений для завершения или приостановки конфликта. По крайней мере, на официальном уровне продолжают говорить о войне "до победного конца"
А теперь представьте, если пробужденная злая Германия снова решит, что ей нужно присутствовать на постсоветском пространстве более активно и притом не в качестве мягкой силы в виде Института Гете, а в виде армии, в виде hard power. В таком случае получится, что "ПиС" собственными руками загоняет Польшу в окружение, где на Западе будут немцы, а с востока будут окружать немецкие сателлиты. И эта та самая Германия, которую "Право и Справедливость" склоняет на каждом шагу, обвиняя ее в попытке добиться доминирования в Европе.
- Таким образом Германия строит Четвёртый рейх?
- Вы сейчас повторили тезисы, которые встречаются на страницах польских газет.
- А американские "Абрамсы", первую партию которых недавно получила Польша, это дровишки, которые американцы подбрасывают в очередной европейский костер?
- Вряд ли, для американцев это просто бизнес. Они взяли Берлин под свой контроль, а Польша… когда она серьезно заботила американцев.? Украина сейчас в американской политике более серьезный фактор, чем Польша. Байден вынужден реагировать на чихи Зеленского. До поляков дела нет.
 
ИнтервьюЧВК "Вагнер"ПольшаБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийАнджей Дуда
 
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