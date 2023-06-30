https://ukraina.ru/20230630/1047693295.html

Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами

Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами - 30.06.2023 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Переезд ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заставил польскую элиту поиграть мускулами

На протяжении многих лет правящая польская партия всегда говорила о том, что хочет больше Польши в НАТО и в Европейском союзе, считает эксперт-полонист ИА Regnum Станислав Стремидловский

2023-06-30T05:10

2023-06-30T05:10

2023-06-30T05:10

интервью

чвк "вагнер"

польша

белоруссия

украина

владимир зеленский

матеуш моравецкий

анджей дуда

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе Олег Хавич утверждает, что под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на вводе своих войск на Западную Украину.- Станислав, действительно несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии станут той соломинкой, которая сломает хребет и без того хрупкому равновесию сил в регионе?- Не думаю, что это так. Прибытие "Вагнера" в Белоруссию только повод для правящей партии "Право и справедливость", ее лидера Ярослава Качиньского, для президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого поиграть мускулами. Есть определённый спекулятивный момент. Он заключается в том, что ситуацию с "Вагнером" Варшава пытается использовать накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. То есть использовать это как дополнительный аргумент для укрепления всего восточного фланга НАТО.Хотя при этом некоторые польские политики считают, что раскручивание темы "Вагнера" в Белоруссии может сыграть против Варшавы, поскольку НАТО подумает-подумает и решит, что лучше иметь дело с Путиным, чем с непредсказуемым Пригожиным.- В прошлом интервью вы говорили, что сообщение в британской прессе о том, что в Польше готовятся боевики для свержения власти в Белоруссии это месседж Лондона Варшаве, чтобы не зарывалась. Получается, месседж не срабатывает, раз Качиньский делает такие заявления?- А почему не срабатывает. Качиньский играет на внутреннюю аудиторию. Его заявления о том, что мы укрепим границу, подтянем военных. Еще сильнее будем укреплять этот несчастный забор для внутреннего пользования. Поэтому в проправительственных изданиях будет раскручиваться тема беженцев. Пограничники будут сообщать о задержании и выдворении очередной группы беженцев в 200-300 человек. То есть границы на замке.То есть внешний фактор играет на избирательную программу "Право и справедливости", которой нужно показать полякам, что все нормально граница на замке. Мигранты из Азии, Африки, подозрительных с точки зрения польского человека стран, в Польшу не попадут. А вот если придет "Гражданская платформа" и забор сломают, и ворота откроют, и Польшу затопят орды псевдобеженцев с востока.- А как вам тезис автора статьи о том, что для того, чтобы "перебить" усиление Польши другие страны Альянса могут ускорить передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, то есть НАТО усилит свое военное присутствие на Украине?- Не думаю, что если страны Запада будут принимать решение о передаче ракет и F-16, они будут руководствоваться желанием насолить Польше. Здесь мой друг Олег Хавич оказался еще большим поляком, чем сами поляки.- А чего конкретно Польша добивается от НАТО?- На протяжении многих лет правящая польская партия всегда говорила о том, что хочет больше Польши в НАТО и в Европейском союзе. Иногда желания сбываются, но не так, как мы хотели. Я с большим интересом ознакомился со статьей бывшего министра обороны Польши Яна Париса в проправительственном польском издании wPolityce.Парис проповедует очень крамольные тезисы для нынешнего польского политикума. Он предлагает задуматься: а так ли уж надо Польше активно лоббировать Украину в Евросоюзе и НАТО. Потому что если ее за уши насильно тащить в ЕС, то это может вызвать взрыв антиукраинских фобий у европейцев. А еще более интересный тезис: оружие вряд ли поможет Украине в войне с Россией. Украине нужно думать о переговорах, и это подразумевает определённые уступки со стороны Украины, в том числе, что она согласится на внеблоковый статус. Как это было в Будапештском меморандуме 1994 года.Я не буду преувеличивать значение одной этой публикации, но раз она появилась в издании, которое активно поддерживает "ПиС" и делало это еще когда "Право и Справедливость" была в оппозиции, определённые дискуссии в польских кругах относительно пересмотра прежней концепции по Украине наблюдаются.Есть еще один интересный момент. Вроде бы, сбылась мечта "Права и Справедливости" и они заставили немцев открыто называть Россию врагом в своей первой в нынешней истории Германии стратегической концепции по безопасности. Киевскому режиму передали танки, но мы видим дальше, что Германия на этом не останавливается и начинает продвигаться на восток. Я имею в виду заявление немецкого министра обороны Бориса Писториуса о постоянном присутствии в Литве на уровне бригады Бундесвера численностью 4 тысячи человек.Она должна быть развернута в течение 2-3 лет, но сам факт этого заявления кое о чем говорит. На месте Польши я вспомнил бы историю Брестского мира 1918 года, когда аналитики имперского генштаба Германии прописывали концепцию пробуждения государственности частей Российской империи в виде Белоруссии, Литвы, Украины. Германия стояла за решением о создании литовского государства в 1918 году, гетман Скоропадский просто управлялся из Берлина и Вены. Да и такая странная формация, как Белорусская народная республика в том же 1918 году появилась с подачи Берлина.А теперь представьте, если пробужденная злая Германия снова решит, что ей нужно присутствовать на постсоветском пространстве более активно и притом не в качестве мягкой силы в виде Института Гете, а в виде армии, в виде hard power. В таком случае получится, что "ПиС" собственными руками загоняет Польшу в окружение, где на Западе будут немцы, а с востока будут окружать немецкие сателлиты. И эта та самая Германия, которую "Право и Справедливость" склоняет на каждом шагу, обвиняя ее в попытке добиться доминирования в Европе.- Таким образом Германия строит Четвёртый рейх?- Вы сейчас повторили тезисы, которые встречаются на страницах польских газет.- А американские "Абрамсы", первую партию которых недавно получила Польша, это дровишки, которые американцы подбрасывают в очередной европейский костер?- Вряд ли, для американцев это просто бизнес. Они взяли Берлин под свой контроль, а Польша… когда она серьезно заботила американцев.? Украина сейчас в американской политике более серьезный фактор, чем Польша. Байден вынужден реагировать на чихи Зеленского. До поляков дела нет.

https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html

https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html

https://ukraina.ru/20230629/1047680632.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, чвк "вагнер", польша, белоруссия, украина, владимир зеленский, матеуш моравецкий, анджей дуда