https://ukraina.ru/20230620/1047417331.html

Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня

Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру

Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня

Украина.ру, 20.06.2023

2023-06-20T17:00

2023-06-20T17:00

2023-06-20T17:00

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

всу

владимир путин

владимир зеленский

нато

индия

дональд трамп

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НАТО придётся пересмотреть подход к Украине и чем-то поступитьсяГонконгское издание Asia Times отмечает, что по сравнению с начальным этапом специальной военной операции на Украине российская регулярная армия стала намного лучше."Нам мало что известно о российских потерях в технике и живой силе, но похоже, что украинские атаки успешно отбиваются — причём дорогой ценой для Украины и её западных союзников. Украина задействовала в боевых действиях от 20% до 30% своих сил, причём как бригады, обученные на Западе, так и резервные бригады, не прошедшие натовской подготовки.Некоторые из атакующих украинских бригад практически разбиты, а некоторые откатились назад, не добившись успеха. Точной информации об общих потерях в украинском наступлении нет, но исчисляются они тысячами. Уничтожена часть широко разрекламированной западной техники, в том числе танки Leopard из Германии и Польши, а также боевые машины Bradley из США", - говорится в статье.Решение украинского командования не бросать на острие атаки бронетехнику, предпочитая ей пехоту, не только умножило потери ВСУ, но и негативно сказалось на боевом духе личного состава - некоторые подразделения отказываются воевать, сознательно выводят из строя оборудование либо предпочитают сдаться в плен российским войскам. Хотя, как отмечает Asia Times, не стоит думать, что деморализация в рядах ВСУ - повсеместная.Инициировав наступление ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить НАТО, США прежде всего, в том, что:1. Украина должна на том или ином основании официально вступить в НАТО, чтобы альянс продолжал её снабжать, причём расплывчатые гарантии безопасности Зеленского устраивают;2. Украине по силам вернуть территорию, находящиеся под контролем РФ. Зеленский и его генералы знают, что именно этого НАТО и США и ожидают за свои деньги."Поражение в битве за Артёмовск стал шоком для Украины и лично для Зеленского. Украина всё ещё пытается вернуть город, но без особого успеха. Киев должен продемонстрировать значительные достижения в преддверии крупного саммита НАТО в Вильнюсе. Возможно, НАТО придётся пересмотреть сам подход к Украине и, вопреки всей браваде её генерального секретаря решить, чем именно можно будет поступиться. Первые результаты украинского наступления, подготовленного при участии Запада и при поддержке западной техники, подрывают доверие к самой НАТО.Верно, что часть вооружений на Украине пока что не эксплуатируется, но другие оборонительные системы НАТО - от ПВО до современной бронетехники вроде тех же Leopard - показали себя не лучшим образом и попали под российские удары. Это не сулит будущей обороноспособности альянса ничего хорошего. Реалисты в НАТО должны думать о том, как защитить свой глубокий тыл, а не разбазаривать ресурсы на стороннюю державу, какие бы стратегические возможности контроль над Украиной ни сулил", - констатирует Asia Times."Сказал что-то Путину и Зеленскому" - вот мирный план ТрампаО своих миротворческих амбициях вновь заявил бывший президент США Дональд Трамп, который намерен переизбраться на второй срок в 2024 году."Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как всё началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. Я бы заключил сделку очень быстро. Смерти бы прекратились, разрушения бы прекратились", — заявил политик в интервью телеканалу Fox News.Трамп утверждает, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным отсрочил начало спецоперации на несколько лет, а если бы он остался у власти, то Россия и вовсе не ввела бы войска на Украину."С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным", - добавил 45-й президент США.Заморозить конфликт на Украине – себе дорожеПремьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе выступления на конференции "Наша безопасность - не данность" в Праге предупредил об опасных последствиях заморозки украинского конфликта."Маловероятно, что боевые действия могли бы закончиться в ближайшее время. Таким образом грозит сценарий "замерзшего конфликта", который означал бы создание центра постоянной нестабильности в Восточной Европе, то есть в области, которая нас вполне логично должна интересовать. Такой сценарий долговременно истощал бы силы всех участвующих сторон, поэтому мы совместно с международным сообществом должны способствовать его предотвращению. Именно истощение сил – это то, что нам в нынешней ситуации более всего угрожает", - заявил он.Украинский конфликт вынудил власти Чехии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП и принять соответствующий закон, став таким образом третьим государством-членом НАТО, закрепившим это обязательство на законодательном уровне.Ситуация на поле боя на Украине остаётся серьёзной и, по оценке Фиалы, изменяется весьма медленно.Индия не стоит в стороне от украинского конфликтаПремьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью американскому изданию The Wall Street Journal подчеркнул, что конфликты нужно решать посредством дипломатии и переговоров."Я не думаю, что такой взгляд очень распространён в США. Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны - мы на стороне мира", - заявил он.Глава правительства заверил, что Индия будет поддерживать все реальные попытки покончить с конфликтом на Украине и гарантировать устойчивый мир и стабильность."Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир", - добавил Моди.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спецоперация, всу, владимир путин, владимир зеленский, нато, индия, дональд трамп