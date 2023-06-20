Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру
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Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня
Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру
Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня
Украина.ру, 20.06.2023
2023-06-20T17:00
2023-06-20T17:00
эксклюзив
россия
украина
спецоперация
всу
владимир путин
владимир зеленский
нато
индия
дональд трамп
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НАТО придётся пересмотреть подход к Украине и чем-то поступитьсяГонконгское издание Asia Times отмечает, что по сравнению с начальным этапом специальной военной операции на Украине российская регулярная армия стала намного лучше."Нам мало что известно о российских потерях в технике и живой силе, но похоже, что украинские атаки успешно отбиваются — причём дорогой ценой для Украины и её западных союзников. Украина задействовала в боевых действиях от 20% до 30% своих сил, причём как бригады, обученные на Западе, так и резервные бригады, не прошедшие натовской подготовки.Некоторые из атакующих украинских бригад практически разбиты, а некоторые откатились назад, не добившись успеха. Точной информации об общих потерях в украинском наступлении нет, но исчисляются они тысячами. Уничтожена часть широко разрекламированной западной техники, в том числе танки Leopard из Германии и Польши, а также боевые машины Bradley из США", - говорится в статье.Решение украинского командования не бросать на острие атаки бронетехнику, предпочитая ей пехоту, не только умножило потери ВСУ, но и негативно сказалось на боевом духе личного состава - некоторые подразделения отказываются воевать, сознательно выводят из строя оборудование либо предпочитают сдаться в плен российским войскам. Хотя, как отмечает Asia Times, не стоит думать, что деморализация в рядах ВСУ - повсеместная.Инициировав наступление ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить НАТО, США прежде всего, в том, что:1. Украина должна на том или ином основании официально вступить в НАТО, чтобы альянс продолжал её снабжать, причём расплывчатые гарантии безопасности Зеленского устраивают;2. Украине по силам вернуть территорию, находящиеся под контролем РФ. Зеленский и его генералы знают, что именно этого НАТО и США и ожидают за свои деньги."Поражение в битве за Артёмовск стал шоком для Украины и лично для Зеленского. Украина всё ещё пытается вернуть город, но без особого успеха. Киев должен продемонстрировать значительные достижения в преддверии крупного саммита НАТО в Вильнюсе. Возможно, НАТО придётся пересмотреть сам подход к Украине и, вопреки всей браваде её генерального секретаря решить, чем именно можно будет поступиться. Первые результаты украинского наступления, подготовленного при участии Запада и при поддержке западной техники, подрывают доверие к самой НАТО.Верно, что часть вооружений на Украине пока что не эксплуатируется, но другие оборонительные системы НАТО - от ПВО до современной бронетехники вроде тех же Leopard - показали себя не лучшим образом и попали под российские удары. Это не сулит будущей обороноспособности альянса ничего хорошего. Реалисты в НАТО должны думать о том, как защитить свой глубокий тыл, а не разбазаривать ресурсы на стороннюю державу, какие бы стратегические возможности контроль над Украиной ни сулил", - констатирует Asia Times."Сказал что-то Путину и Зеленскому" - вот мирный план ТрампаО своих миротворческих амбициях вновь заявил бывший президент США Дональд Трамп, который намерен переизбраться на второй срок в 2024 году."Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как всё началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. Я бы заключил сделку очень быстро. Смерти бы прекратились, разрушения бы прекратились", — заявил политик в интервью телеканалу Fox News.Трамп утверждает, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным отсрочил начало спецоперации на несколько лет, а если бы он остался у власти, то Россия и вовсе не ввела бы войска на Украину."С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным", - добавил 45-й президент США.Заморозить конфликт на Украине – себе дорожеПремьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе выступления на конференции "Наша безопасность - не данность" в Праге предупредил об опасных последствиях заморозки украинского конфликта."Маловероятно, что боевые действия могли бы закончиться в ближайшее время. Таким образом грозит сценарий "замерзшего конфликта", который означал бы создание центра постоянной нестабильности в Восточной Европе, то есть в области, которая нас вполне логично должна интересовать. Такой сценарий долговременно истощал бы силы всех участвующих сторон, поэтому мы совместно с международным сообществом должны способствовать его предотвращению. Именно истощение сил – это то, что нам в нынешней ситуации более всего угрожает", - заявил он.Украинский конфликт вынудил власти Чехии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП и принять соответствующий закон, став таким образом третьим государством-членом НАТО, закрепившим это обязательство на законодательном уровне.Ситуация на поле боя на Украине остаётся серьёзной и, по оценке Фиалы, изменяется весьма медленно.Индия не стоит в стороне от украинского конфликтаПремьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью американскому изданию The Wall Street Journal подчеркнул, что конфликты нужно решать посредством дипломатии и переговоров."Я не думаю, что такой взгляд очень распространён в США. Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны - мы на стороне мира", - заявил он.Глава правительства заверил, что Индия будет поддерживать все реальные попытки покончить с конфликтом на Украине и гарантировать устойчивый мир и стабильность."Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир", - добавил Моди.
https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html
https://ukraina.ru/20230615/1047232741.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, украина, спецоперация, всу, владимир путин, владимир зеленский, нато, индия, дональд трамп
Эксклюзив, Россия, Украина, Спецоперация, ВСУ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Индия, Дональд Трамп

Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня

17:00 20.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАТО придётся пересмотреть подход к Украине и чем-то поступиться
Гонконгское издание Asia Times отмечает, что по сравнению с начальным этапом специальной военной операции на Украине российская регулярная армия стала намного лучше.
"Нам мало что известно о российских потерях в технике и живой силе, но похоже, что украинские атаки успешно отбиваются — причём дорогой ценой для Украины и её западных союзников.
Украина задействовала в боевых действиях от 20% до 30% своих сил, причём как бригады, обученные на Западе, так и резервные бригады, не прошедшие натовской подготовки.
Некоторые из атакующих украинских бригад практически разбиты, а некоторые откатились назад, не добившись успеха. Точной информации об общих потерях в украинском наступлении нет, но исчисляются они тысячами.
Уничтожена часть широко разрекламированной западной техники, в том числе танки Leopard из Германии и Польши, а также боевые машины Bradley из США", - говорится в статье.
Решение украинского командования не бросать на острие атаки бронетехнику, предпочитая ей пехоту, не только умножило потери ВСУ, но и негативно сказалось на боевом духе личного состава - некоторые подразделения отказываются воевать, сознательно выводят из строя оборудование либо предпочитают сдаться в плен российским войскам.
Хотя, как отмечает Asia Times, не стоит думать, что деморализация в рядах ВСУ - повсеместная.
Бойцы литовско-польско-украинской бригады на церемонии открытия учений Анаконда-2016. Польша, полигон Новая Деба, июнь 2016 года
17 июня, 17:01
Как НАТО хоронит УкраинуНедавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.
Инициировав наступление ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить НАТО, США прежде всего, в том, что:
1. Украина должна на том или ином основании официально вступить в НАТО, чтобы альянс продолжал её снабжать, причём расплывчатые гарантии безопасности Зеленского устраивают;
2. Украине по силам вернуть территорию, находящиеся под контролем РФ. Зеленский и его генералы знают, что именно этого НАТО и США и ожидают за свои деньги.
"Поражение в битве за Артёмовск стал шоком для Украины и лично для Зеленского. Украина всё ещё пытается вернуть город, но без особого успеха.
Киев должен продемонстрировать значительные достижения в преддверии крупного саммита НАТО в Вильнюсе. Возможно, НАТО придётся пересмотреть сам подход к Украине и, вопреки всей браваде её генерального секретаря решить, чем именно можно будет поступиться.
Первые результаты украинского наступления, подготовленного при участии Запада и при поддержке западной техники, подрывают доверие к самой НАТО.
Верно, что часть вооружений на Украине пока что не эксплуатируется, но другие оборонительные системы НАТО - от ПВО до современной бронетехники вроде тех же Leopard - показали себя не лучшим образом и попали под российские удары. Это не сулит будущей обороноспособности альянса ничего хорошего.
Реалисты в НАТО должны думать о том, как защитить свой глубокий тыл, а не разбазаривать ресурсы на стороннюю державу, какие бы стратегические возможности контроль над Украиной ни сулил", - констатирует Asia Times.
Дмитрий Дробницкий интервью
15 июня, 03:18
Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО
"Сказал что-то Путину и Зеленскому" - вот мирный план Трампа
О своих миротворческих амбициях вновь заявил бывший президент США Дональд Трамп, который намерен переизбраться на второй срок в 2024 году.
"Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как всё началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. Я бы заключил сделку очень быстро. Смерти бы прекратились, разрушения бы прекратились", — заявил политик в интервью телеканалу Fox News.
Трамп утверждает, что его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным отсрочил начало спецоперации на несколько лет, а если бы он остался у власти, то Россия и вовсе не ввела бы войска на Украину.
"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным", - добавил 45-й президент США.
Заморозить конфликт на Украине – себе дороже
Премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе выступления на конференции "Наша безопасность - не данность" в Праге предупредил об опасных последствиях заморозки украинского конфликта.
"Маловероятно, что боевые действия могли бы закончиться в ближайшее время. Таким образом грозит сценарий "замерзшего конфликта", который означал бы создание центра постоянной нестабильности в Восточной Европе, то есть в области, которая нас вполне логично должна интересовать.
Такой сценарий долговременно истощал бы силы всех участвующих сторон, поэтому мы совместно с международным сообществом должны способствовать его предотвращению. Именно истощение сил – это то, что нам в нынешней ситуации более всего угрожает", - заявил он.
Украинский конфликт вынудил власти Чехии увеличить расходы на оборону до 2% ВВП и принять соответствующий закон, став таким образом третьим государством-членом НАТО, закрепившим это обязательство на законодательном уровне.
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 13:00
Глава МИД Чехии прокомментировал планы Запада поставить Киеву истребители F-16Поставки истребителей F-16 напрямую не связаны с контрнаступлением ВСУ, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает РИА Новости 22 мая
Ситуация на поле боя на Украине остаётся серьёзной и, по оценке Фиалы, изменяется весьма медленно.
Индия не стоит в стороне от украинского конфликта
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью американскому изданию The Wall Street Journal подчеркнул, что конфликты нужно решать посредством дипломатии и переговоров.
"Я не думаю, что такой взгляд очень распространён в США. Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны - мы на стороне мира", - заявил он.
Глава правительства заверил, что Индия будет поддерживать все реальные попытки покончить с конфликтом на Украине и гарантировать устойчивый мир и стабильность.
"Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир", - добавил Моди.
 
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18:06Запад приготовил "черный сценарий" Зеленскому в случае провала контрнаступления - СМИ
17:5722 июня: Виктор Суворов и гадящая англичанка
17:56Варшава закрыла дело о нападении украинских активистов на российского посла - СМИ
17:51Украинский священник перешел в ПЦУ, сел в "Лексус" и сбил насмерть человека
17:32ВСУ прощупывают оборону ВС РФ, но пока не вводят в бой ударный кулак. О чём говорили эксперты 20 июня
17:00Российская армия окрепла, а ВСУ подрывают доверие к НАТО: что говорили об Украине в мире 20 июня
16:55"Могилы освобождают для бесконечного потока мертвых". На Западе пишут о потерях Украины
16:47"Они хотят воевать": Лавров прокомментировал слова Столтенберга
16:31Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич о том, как ВСУ "развлекаются" в зоне бедствия и о том, чем занята Россия
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