https://ukraina.ru/20230616/1047286527.html

Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине - 16.06.2023 Украина.ру

Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом

2023-06-16T10:17

2023-06-16T10:17

2023-06-16T10:25

владимир зеленский

дональд трамп

зарубежье

новости

конфликт

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"Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", - сказал Зеленский, по-видимому имея ввиду боевые действия в Донбассе, которые шли с 2014 года.По его мнению, Трамп не мог сделать этого. Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину.Он также призвал западные страны без бюрократических проволочек передать украинцам самолеты F-16, без которых они "теряют время, теряют людей, теряют преимущество".Трамп на митингах повторяет, что после победы на выборах 2024 года он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира.

https://ukraina.ru/20230412/1045234228.html

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владимир зеленский, дональд трамп, зарубежье, новости, конфликт