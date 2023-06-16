Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
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Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом
2023-06-16T10:17
2023-06-16T10:25
владимир зеленский
дональд трамп
зарубежье
новости
конфликт
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"Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", - сказал Зеленский, по-видимому имея ввиду боевые действия в Донбассе, которые шли с 2014 года.По его мнению, Трамп не мог сделать этого. Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину.Он также призвал западные страны без бюрократических проволочек передать украинцам самолеты F-16, без которых они "теряют время, теряют людей, теряют преимущество".Трамп на митингах повторяет, что после победы на выборах 2024 года он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира.
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владимир зеленский, дональд трамп, зарубежье, новости, конфликт
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Зарубежье, Новости, конфликт

Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

10:17 16.06.2023 (обновлено: 10:25 16.06.2023)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом
"Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", - сказал Зеленский, по-видимому имея ввиду боевые действия в Донбассе, которые шли с 2014 года.
По его мнению, Трамп не мог сделать этого.

"Я думаю, что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну", - добавил он.

Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину.
Он также призвал западные страны без бюрократических проволочек передать украинцам самолеты F-16, без которых они "теряют время, теряют людей, теряют преимущество".
Трамп на митингах повторяет, что после победы на выборах 2024 года он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира.
- РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 07:57
Трамп рассказал о любви Путина к УкраинеБывший президент США Дональд Трамп 11 апреля заявил, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным чувствовал любовь политика по отношению к Украине, передает Fox News
 
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