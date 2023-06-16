https://ukraina.ru/20230616/1047273612.html

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова - 16.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова

В первую неделю наступления Украина столкнулась с серьезным недостатком инженерной техники. Именно этим диктовалась скученность вражеских танков и БМП, которые шли в атаку узкими колоннами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-16T06:30

2023-06-16T06:30

2023-06-16T06:30

новости

угледар

запорожье

новые регионы

оборона

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:15:1281:735_1920x0_80_0_0_bee7c517dd0f55feb4c6917ca6bb3021.jpg

Именно на район Орехова пришелся самый массированный удар противника, где мы увидели элитную 47-ю бригаду ВСУ, подготовленную по натовским лекалам. Это связано с рельефом местности, рассказал эксперт.Местность в районе Орехова представляет собой ровное поле. Тогда как в Угледаре начинаются первые отроги Донецкого кряжа. Там гораздо более пересеченный рельеф с большим количеством маловодных рек и оврагов, добавил он.Грубо говоря, Украине пришлось выбирать между плохим и очень плохим. Выбрали просто плохое - атаковать в районе Орехова. Потому что наступление ВСУ под Угледаром кроме оборонительной линии российских войск столкнулось бы еще и с ландшафтными проблемами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, угледар, запорожье, новые регионы, оборона, наступление