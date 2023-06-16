https://ukraina.ru/20230616/1047273612.html
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова - 16.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова
В первую неделю наступления Украина столкнулась с серьезным недостатком инженерной техники. Именно этим диктовалась скученность вражеских танков и БМП, которые шли в атаку узкими колоннами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-16T06:30
2023-06-16T06:30
2023-06-16T06:30
новости
угледар
запорожье
новые регионы
оборона
наступление
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Именно на район Орехова пришелся самый массированный удар противника, где мы увидели элитную 47-ю бригаду ВСУ, подготовленную по натовским лекалам. Это связано с рельефом местности, рассказал эксперт.Местность в районе Орехова представляет собой ровное поле. Тогда как в Угледаре начинаются первые отроги Донецкого кряжа. Там гораздо более пересеченный рельеф с большим количеством маловодных рек и оврагов, добавил он.Грубо говоря, Украине пришлось выбирать между плохим и очень плохим. Выбрали просто плохое - атаковать в районе Орехова. Потому что наступление ВСУ под Угледаром кроме оборонительной линии российских войск столкнулось бы еще и с ландшафтными проблемами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, угледар, запорожье, новые регионы, оборона, наступление
Новости, Угледар, Запорожье, Новые регионы, Оборона, наступление
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова
В первую неделю наступления Украина столкнулась с серьезным недостатком инженерной техники. Именно этим диктовалась скученность вражеских танков и БМП, которые шли в атаку узкими колоннами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Именно на район Орехова пришелся самый массированный удар противника, где мы увидели элитную 47-ю бригаду ВСУ, подготовленную по натовским лекалам. Это связано с рельефом местности, рассказал эксперт.
Местность в районе Орехова представляет собой ровное поле. Тогда как в Угледаре начинаются первые отроги Донецкого кряжа. Там гораздо более пересеченный рельеф с большим количеством маловодных рек и оврагов, добавил он.
"Так что наступление на более сложном с точки зрения рельефа Угледарском направлении в отсутствие резервов инженерной техники для противника гораздо сложнее, чем безнадежные попытки прорваться через голое поле в районе Орехова", - подчеркнул Анпилогов.
Грубо говоря, Украине пришлось выбирать между плохим и очень плохим. Выбрали просто плохое - атаковать в районе Орехова. Потому что наступление ВСУ под Угледаром кроме оборонительной линии российских войск столкнулось бы еще и с ландшафтными проблемами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь