Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова - 16.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова - 16.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова
В первую неделю наступления Украина столкнулась с серьезным недостатком инженерной техники. Именно этим диктовалась скученность вражеских танков и БМП, которые шли в атаку узкими колоннами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-16T06:30
2023-06-16T06:30
новости
угледар
запорожье
новые регионы
оборона
наступление
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Именно на район Орехова пришелся самый массированный удар противника, где мы увидели элитную 47-ю бригаду ВСУ, подготовленную по натовским лекалам. Это связано с рельефом местности, рассказал эксперт.Местность в районе Орехова представляет собой ровное поле. Тогда как в Угледаре начинаются первые отроги Донецкого кряжа. Там гораздо более пересеченный рельеф с большим количеством маловодных рек и оврагов, добавил он.Грубо говоря, Украине пришлось выбирать между плохим и очень плохим. Выбрали просто плохое - атаковать в районе Орехова. Потому что наступление ВСУ под Угледаром кроме оборонительной линии российских войск столкнулось бы еще и с ландшафтными проблемами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, угледар, запорожье, новые регионы, оборона, наступление
Новости, Угледар, Запорожье, Новые регионы, Оборона, наступление

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ решили наступать по голому полю в районе Орехова

06:30 16.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
В первую неделю наступления Украина столкнулась с серьезным недостатком инженерной техники. Именно этим диктовалась скученность вражеских танков и БМП, которые шли в атаку узкими колоннами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Именно на район Орехова пришелся самый массированный удар противника, где мы увидели элитную 47-ю бригаду ВСУ, подготовленную по натовским лекалам. Это связано с рельефом местности, рассказал эксперт.
Местность в районе Орехова представляет собой ровное поле. Тогда как в Угледаре начинаются первые отроги Донецкого кряжа. Там гораздо более пересеченный рельеф с большим количеством маловодных рек и оврагов, добавил он.
"Так что наступление на более сложном с точки зрения рельефа Угледарском направлении в отсутствие резервов инженерной техники для противника гораздо сложнее, чем безнадежные попытки прорваться через голое поле в районе Орехова", - подчеркнул Анпилогов.
Грубо говоря, Украине пришлось выбирать между плохим и очень плохим. Выбрали просто плохое - атаковать в районе Орехова. Потому что наступление ВСУ под Угледаром кроме оборонительной линии российских войск столкнулось бы еще и с ландшафтными проблемами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиУгледарЗапорожьеНовые регионыОборонанаступление
 
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