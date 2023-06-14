https://ukraina.ru/20230614/1047221764.html

Рыл яму Трампу. Байден может пострадать от украинского прошлого своей семьи

Рыл яму Трампу. Байден может пострадать от украинского прошлого своей семьи - 14.06.2023 Украина.ру

Рыл яму Трампу. Байден может пострадать от украинского прошлого своей семьи

Американские власти преподнести оригинальный подарок Дональду Трампу в канун его 77-летия — он стал первым бывшим президентом США, которому предъявили обвинения на федеральном уровне (предыдущие обвинения в подкупе порноактрисы Сторми Дэниэлс за молчание об их связи — уровень региональный)

2023-06-14T16:36

2023-06-14T16:36

2023-06-14T17:50

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коррупция

зарубежье

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Трамп прибыл 13 июня в суд Майами даже раньше назначенного времени. Переступив порог зала заседания, он формально был помещён под арест, но обошлось без наручников. Сюрприз политику устроила и команда адвокатов — они отказались от дальнейшей защиты его интересов прямо накануне нынешнего раунда разбирательств. Пришлось нанять других.Суть обвиненийТрампу предъявлены обвинения по 37 пунктам, в том числе в умышленном хранении информации, имеющей отношение к национальной обороне; заговоре с целью препятствования правосудию; сокрытии документации или записей; даче ложных показаний; нарушении закона о шпионаже; уничтожении или фальсификации документов — сам он вину отрицает. Наказание по этим статьям суммарно предусматривает до 400 лет лишения свободы.В августе агенты ФБР без предупреждения пришли в резиденцию бывшего главы государства во Флориде и провели обыск, в результате которого было обнаружено 300 секретных документов (15 коробок), которые он продолжал хранить по истечении президентских полномочий. В частности, по информации американских СМИ, письма лидера КНДР Ким Чен Ына, — хотя должен был передать всё в Национальное управление архивов и документации.Трампа обвиняют в хранении сведений о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции на территории клуба Мар-а-Лаго, где в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия с участием десятков тысяч человек и отсутствовали условия для «владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов».К тому же следствие утверждает, что бывший президент США раскрывал государственные тайны посторонним, и приводит в пример два случая. В июле 2021 года, то есть когда Трамп уже сложил полномочия, на встрече с писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности, он показал «план нападения, подготовленный для него министерством обороны», а в августе или сентябре при схожих обстоятельствах демонстрировал «секретную карту, имеющую отношение к военной операции».«Несанкционированное раскрытие этих секретных документов способно поставить под угрозу национальную безопасность США, международные отношения, безопасность американских военных, людские источники и жизнеспособность чувствительных методов сбора разведывательной информации», — говорится в обвинительном заключении.Трамп утверждает, что снял с бумаг гриф «секретно» и «совершенно секретно», пользуясь своими законными полномочиями, хотя, по информации газеты Independent, никаких доказательств наличия соответствующих приказов до сих пор не появилось. А прокуратура, в свою очередь, получила аудиозаписи, на которых бывший президент признаёт, что не рассекретил некоторые документы, которые находились в его распоряжении спустя долгое время после истечения разрешенного срока хранения их за пределами специального архива.Прокуратура подчеркивает, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы, на что сам политик возражает, что все найденные материалы он лично рассекретил. Он также обращает внимание на то, что никаких обвинений не предъявлено ни действующему президенту страны Джо Байдену, у которого также нашли секретные документы в частном офисе и доме, ни бывшему вице-президенту Майку Пенсу, ни бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, уничтожившей 33 000 электронных письма с конфиденциальной информацией.В итоге суд удовлетворил запрос стороны защиты и отпустил Трампа без каких-либо обязательств, в том числе финансовых, поскольку, как сообщает телеканал Fox News, он признан лицом, не склонным к побегу, а также не стал аннулировать его паспорта и ограничивать свободу перемещения.Таким образом, 45-й президент США может спокойно продолжать свою избирательную кампанию. Хотя, даже если его посадят в тюрьму, Трампу ничто, в т. ч. американское законодательство, не мешает баллотироваться на новый срок.И прямиком с судебного заседания он отправился на предвыборные мероприятия.«Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в Нью-Джерси.Предвыборная подноготная делаПо словам Трампа, речь идёт о вмешательстве в выборы и ещё одной попытке украсть их результаты, однако, подчеркнул он, ещё важнее, что речь идёт о политическом преследовании.Вопреки желанию действующей демократической администрации, которая всячески открещивается от какой-либо причастности к делу предыдущего главы государства, следственные действия не только не способствуют снижению доверия к Трампу, а, наоборот, только укрепляют его.Многие однопартийцы встали на сторону Трампа после того, как получили письмо, разосланное его командой вечером 8 июня, в видеосообщении 45-й президент заявляет о своей полной невиновности.Председатель палаты представителей Кевин Маккарти написал в твиттере: «Президент поступает безответственно, предъявляя обвинения ведущему кандидату, выступающему против него. Республиканцы в палате представителей призовут к ответственности за это наглое превращение власти в оружие».Более того, за Трампа накануне судебного заседания вступились даже несколько его конкурентов по гонке за звание кандидата в президенты США от Республиканской партии. Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт заявил, что «леди Справедливость закрыла глаза», губернатор штата Флорида Рон Десантис в случае прихода к власти пообещал привлечь Министерство юстиции США к ответственности за это дело, а бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли — помиловать Трампа, если её бывшего начальника всё же осудят.Впрочем, не все были так благодушны. Бывший губернатор штата Арканзас, адвокат Аса Хатчинсон счёл вариант с помилованием совершенно неправильным, а Майк Пенс, работавший в администрации Трампа вице-президентом, в эфире телеканала Fox News заявил: «[Если обвинения верны,] а есть много сигналов, что они верны, что у президента Трампа были засекреченные документы, которых у него не должно было быть [, то он поступал очень неправильно]».Однако решающее слово — за избирателями. И вот что думают они: телеканал CBS провёл опросы до и после оглашения обвинительного заключения в отношении Трампа (7–10 июня), и в результате выяснилось, что большинство респондентов (76%) считают это дело политически мотивированным и лишь 12% верят, что документы, обнаруженные у бывшего президента, представляют угрозу национальной безопасности.Предъявленные обвинения никак не изменили мнение 61% опрошенных о предыдущем президенте, а среди тех, у кого всё же изменился взгляд на Трампа в свете нынешних разбирательств, преимущественно в лучшую сторону (14% против 7%, ставших думать о нём хуже).Среди кандидатов в кандидаты среди республиканцев Трамп обходит своего ближайшего преследователя губернатора штата Флорида Рона Десантиса более чем в 2,5 раза: 61% против 23% (далее идут Майк Пенс и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт с 4%, Никки Хейли с 3%).И даже если бы Трамп не баллотировался, то 74% респондентов-республиканцев хотели бы видеть кандидата, похожего на 45-го президента.Обсуждению нынешнего расследования и событий 2020 года из уст самого Трампа электорат предпочёл бы послушать о его планах по развитию страны (39%, 32% и 96% соответственно).«Джо Байден только что обеспечил выдвижение Дональда Трампа от республиканцев в 2024 году», — заявила в эфире телеканала Fox News конгрессвумен Нэнси Мэй, уверенная, что судебные разбирательства лишь укрепит его позиции в борьбе за президентский пост.Ещё в середине мая один из стратегов Демократической партии на условиях анонимности говорил изданию The Hill, что нужно искать другие подходы к избирательной кампании.«Консультанты думают, что могут просто запустить кучу рекламы о том, какой сумасшедший Дональд Трамп, и этого будет достаточно. Но это уже не так», — констатировал он.Республиканцы будут мстить и припомнят Байденам украинское прошлоеЗато республиканцы прекрасно знают, что делать в сложившейся ситуации — до предела усложнить жизнь демократам, администрации Белого дома и лично президенту, тем более прошлое у главы государства не безоблачное.На протяжении четырёх лет Республиканская партия вела собственное расследование, чтобы доказать коррумпированность семьи Байден и выяснила, что родственники главы государства якобы незаконным способом получила более $ 10 млн от компаний из нескольких стран, среди которых есть и Украина, а для сокрытия источников финансирования разбивали трансакции на более мелкие суммы и учредили сеть организаций с ограниченной ответственностью.Однако доказательств, что средства шли в карман лично Джо Байдену, не было, но вот теперь, похоже, они появились.В начале мая конгрессмены запросили у министра юстиции США (он же генеральный прокурор) Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя доступ к имеющимся у них сведениям о коррупционной схеме, а точнее, договорённости об обмене денег на политические решения, с участием Джо Байдена в бытность вице-президентом США и иностранного гражданина. Республиканцы уверены, что политическая предвзятость ведомств тормозит работу над этим делом, и в связи с этим объявили, что конгресс самостоятельно проведёт расследование.ФБР отказалось передавать запрошенные материалы в палату представителей, как того требовали, предложив вместо этого обеспечить доступ законодателей для личного ознакомления с документами в штаб-квартире бюро. Однако председатель комитета нижней палаты Конгресса по надзору Джеймс Комер пригрозил выдвижением обвинений за неуважение к Конгрессу. И 31 мая Рэй подтвердил существование материалов о возможной взятке Байдена.А 12 июня история получила ещё более интересный поворот. Ссылаясь на те самые полученные от ФБР документы, сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли сообщил, что исполнительный директор украинской энергетической компании Burisma — в совет директоров которой входил сын президента США Хантер Байден, — якобы и дававший взятку обоим Байденам, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними, в том числе две лично с Джо Байденом, как страховку на случай попадания в затруднительное положение.«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века! Байден — крупнейший преступник, когда-либо занимавший Овальный кабинет», — написал конгрессмен-республиканец от штата Техас Ронни Джексон в Twitter.История о связях семьи Байден с Burisma длится очень давно. В августе 2016 года в интервью американскому изданию Atlantic Байден-старший рассказал, что требовал от Петра Порошенко, бывшего тогда президентом Украины, уволить с поста генерального прокурора страны Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности энергетической компании и собирался вызвать на допрос Хантера, в обмен на предоставление кредита в размере $ 1 млрд.«Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: "Мы вам не даём $ 1 млрд". Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст. Я такой: "Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег". И он был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли», — ехидно вспоминал нынешний президент США.Позже достоянием общественности стало письмо советника руководства Burisma Вадима Пожарского с благодарностью Хантеру за организацию его встречи с Джо Байденом, когда тот был вице-президентом США.Трамп уверен, что открытое против него расследование призвано переключить внимание с громкого разбирательства коррупционных связей Байденов.«Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящего преступления. Так что давайте воспользуемся президентом Трампом, давайте выйдем и обвиним его, чтобы больше никто не говорил о взятке в размере $ 5 млн», — заявил он, выступая перед своими сторонниками в Нью-Джерси.Но республиканцы не позволят никому ничего забыть. Сенаторы-республиканцы Марша Блэкберн, Майк Браун и Джеймс Дэвид Вэнс потребовали от министра юстиции США назначить спецпрокурора для расследования причастности к коррупции президента Байдена и его родственников.В противном случае Вэнс пригрозил блокировать назначение всех кандидатов, предложенных Гарлендом, на различные посты в его ведомстве до тех пор, пока он не прекратит преследовать по политическим мотивам оппонентов администрации Байдена.Более того, вскрывшиеся подробности дела Burisma да и не только стали основанием для внесения республиканцами на рассмотрение конгресса очередной инициативы об импичменте Байдена. Неоспоримый лидер по этому показателю — член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин призвала отправить Байдена за решётку, чтобы неповадно было взятки у иностранцев брать. Кто знает, может, его сокамерником оказался бы Трамп. Если в нижней палате конгресса инициативы об импичменте могут получить одобрение, поскольку большинство мандатов принадлежит республиканцам, то сенат, который и принимает окончательное решение об объявлении импичмента, оправдает главу государства хотя бы потому, что перевес на стороне демократов (всего на 2 больше, чем демократов, хотя есть ещё 3 независимых сенаторов).Как бы то ни было, даже без процесса по импичменту любая громкая история может сыграть злую шутку с кандидатом в президенты, а помимо выходок младшего сына, против Байдена складывается ситуация внутри Соединённых Штатов. Инфляция стремительно растёт, национальная экономика испытывает трудности (по лимиту госдолга едва удалось договориться), при этом огромные суммы тратятся на поддержку Украины.Сейчас общественное мнение не в пользу Байдена: его деятельность на посту президента одобряют 41,9%, а недовольных — 54,7%.И хотя большинство американцев не хотели повторения 2020 года, судя по всему, мы вновь увидим противостояние Трампа и Байдена, а им есть что сказать и что припомнить друг другу.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, хантер байден, burisma, украина, коррупция, зарубежье