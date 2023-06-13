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Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ

Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ - 13.06.2023 Украина.ру

Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ

Бывший украинский боец из французского Иностранного легиона Михаил Жердин обвинил командование войскового соединения в поддержке пророссийских взглядов и президента Владимира Путина, сообщила французская газета Liberation 13 июня

2023-06-13T17:47

2023-06-13T17:47

2023-06-13T17:52

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владимир путин

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Он отметил, что Атмосфера в легионе изменилась в 2014 году, когда часть солдат радостно отреагировала на присоединение Крыма к России.Бывший военнослужащий рассказал, что в танкоремонтной мастерской были портреты Путина и Сталина, у коллеги по кухне была футболка c изображением президента России.Окончательно ситуация изменилась с началом спецоперации. Тогда нескольких украинских легионеров отпустили домой, чтобы урегулировать семейные вопросы.Попытки вернуться в Легион оказались безрезультатными, и контракт Жердина был расторгнут.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

https://ukraina.ru/20230518/1046332039.html

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новости, россия, владимир путин