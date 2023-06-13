Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ - 13.06.2023 Украина.ру
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Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ
Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ - 13.06.2023 Украина.ру
Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ
Бывший украинский боец из французского Иностранного легиона Михаил Жердин обвинил командование войскового соединения в поддержке пророссийских взглядов и президента Владимира Путина, сообщила французская газета Liberation 13 июня
2023-06-13T17:47
2023-06-13T17:52
новости
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владимир путин
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Он отметил, что Атмосфера в легионе изменилась в 2014 году, когда часть солдат радостно отреагировала на присоединение Крыма к России.Бывший военнослужащий рассказал, что в танкоремонтной мастерской были портреты Путина и Сталина, у коллеги по кухне была футболка c изображением президента России.Окончательно ситуация изменилась с началом спецоперации. Тогда нескольких украинских легионеров отпустили домой, чтобы урегулировать семейные вопросы.Попытки вернуться в Легион оказались безрезультатными, и контракт Жердина был расторгнут.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.
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новости, россия, владимир путин
Новости, Россия, Владимир Путин

Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ

17:47 13.06.2023 (обновлено: 17:52 13.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Читать в
Бывший украинский боец из французского Иностранного легиона Михаил Жердин обвинил командование войскового соединения в поддержке пророссийских взглядов и президента Владимира Путина, сообщила французская газета Liberation 13 июня
Он отметил, что Атмосфера в легионе изменилась в 2014 году, когда часть солдат радостно отреагировала на присоединение Крыма к России.
"Фанаты Путина стали своего рода сектой в Легионе. Мы (легион. — Прим. ред.) должны очиститься", — заявил Жердин.
Бывший военнослужащий рассказал, что в танкоремонтной мастерской были портреты Путина и Сталина, у коллеги по кухне была футболка c изображением президента России.
Окончательно ситуация изменилась с началом спецоперации. Тогда нескольких украинских легионеров отпустили домой, чтобы урегулировать семейные вопросы.Попытки вернуться в Легион оказались безрезультатными, и контракт Жердина был расторгнут.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.
Зарубежные страны. Франция - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая, 14:18
Специалисты по геноцидам. Сенат Франции одобрил резолюцию о ГолодомореСенат Франции одобрил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Ранее за нее уже проголосовало Национальное собрание — нижняя палата французского парламента, теперь её осталось подписать президенту Эммануэлю Макрону
 
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Заголовок открываемого материала
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17:47Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ
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