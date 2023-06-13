Украинский боец обвинил французский Иностранный легион в поддержке РФ
17:47 13.06.2023 (обновлено: 17:52 13.06.2023)
Бывший украинский боец из французского Иностранного легиона Михаил Жердин обвинил командование войскового соединения в поддержке пророссийских взглядов и президента Владимира Путина, сообщила французская газета Liberation 13 июня
Он отметил, что Атмосфера в легионе изменилась в 2014 году, когда часть солдат радостно отреагировала на присоединение Крыма к России.
"Фанаты Путина стали своего рода сектой в Легионе. Мы (легион. — Прим. ред.) должны очиститься", — заявил Жердин.
Бывший военнослужащий рассказал, что в танкоремонтной мастерской были портреты Путина и Сталина, у коллеги по кухне была футболка c изображением президента России.
Окончательно ситуация изменилась с началом спецоперации. Тогда нескольких украинских легионеров отпустили домой, чтобы урегулировать семейные вопросы.Попытки вернуться в Легион оказались безрезультатными, и контракт Жердина был расторгнут.
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