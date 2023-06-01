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Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира"

Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира" - 01.06.2023 Украина.ру

Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира"

31 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина и ее западные союзники планируют некий "саммит мира". Пройти он должен без России, хотя касается ее напрямую

2023-06-01T12:30

2023-06-01T12:30

2023-06-01T12:30

эксклюзив

владимир зеленский

сша

нато

россия

франция

эммануэль макрон

сво

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По данным WSJ, встреча только планируется, но ее уже поддержали некоторые европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, который хочет, чтобы на саммите присутствовали в том числе представители стран, которые приняли сторону РФ или заняли нейтральную позицию.Европейские чиновники отметили, что совместно с Украиной работают над формулой мира, чтобы сделать ее более приемлемой для других государств мира, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.По словам дипломатов ЕС, президент Украины Владимир Зеленский в начале года просил Макрона помочь ему в международных контактах, в частности с лидером Китая Си Цзиньпином.Также французский президент предложил провести мирный саммит в Париже. О готовности провести у себя такой саммит также заявили 31 мая в правительстве Швеции и Дании.Ранее Зеленский заявил, что предполагаемой датой могут быть 500 дней с начала СВО."Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – саммит мирового большинства", – заявил Зеленский.При этом "большинство" ему вряд ли удастся собрать, так как страны, где проживает три четверти населения мира, до сих пор занимали преимущественно нейтральную позицию.Формула войны"Формула мира", по Зеленскому, сводится к фактическому поражению РФ. Она предполагает не только вывод российских войск со всех новых регионов, включая Крым, но также выплату репараций и выдачу тех российских политиков и военных на суд в Гааге, на кого Украина укажет, а также "демилитаризацию" РФ.По совокупности пунктов "формула мира Зеленского" представляет собой требование полной и безоговорочной капитуляции РФ.Использование термина "мир" никого не должно вводить в заблуждение. На Западе уже давно это слово означает войну – точь-в-точь как в антиутопии Оруэлла.Например, Европейский фонд мира занимается поставками боеприпасов. В мае Совет Европы принял решение выделить 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для финансирования поставок артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет для Вооруженных сил Украины.В данном же случае инициатива Зеленского (с подачи Запада) связана с тем, что в большинстве других (не западных) стран мир до сих пор понимают по старинке.В последнее время лидеры ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки выступали со своими предложениями мира, которые должны учитывать и интересы России. Все они были отвергнуты Офисом Зеленского, который настаивает только на своем плане.Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что "Саммит мира", который Украина планирует провести в июле, нацелен на то, "чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны"."Единственно верным путём", по словам Подоляка, является "формула мира Зеленского", представленная в конце сентября прошлого года.Аналогичный "саммит мира" Киев хотел провести 24 февраля в ООН. Однако он так и не состоялся, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.По его словам, Киеву удалось провести лишь небольшое мероприятие на полях Генассамблеи ООН — и то "скорее в виде ток-шоу". При этом руководство организации проигнорировало встречу.Полянский также отметил, что западные страны оказывают беспрецедентное давление на другие государства."Методы достижения результата опять ковбойские, коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников за глаза, просили не обижаться и войти в положение",— отметил зампостпреда РФ при ООН.Без меня меня женилиСаммит с требованиями к РФ должен проходить даже без ее участия, поэтому в любом случае он ограничится пустой болтовней и принятием некой декларации с осуждением РФ.С таким же успехом можно в Лондоне проводить "саммит мира" по поводу сирийского конфликта без участия законного правительства этой страны."Пункты киевского плана Россию никак не устраивают, поэтому обсуждаться они могут сколько угодно, но результата от этого никакого не будет. В них нет приемлемого для обеих сторон компромиссного решения", — комментировал "формулу мира" Зеленского эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Вернуть влияние на бывшие колонииОднако не сама Россия является целью подобных инициатив Зеленского. Исходят они, в первую очередь, от Великобритании и США, которые недовольны независимой позицией Турции, Бразилии, Индии и Китая.Зеленский в данном случае играет лишь роль куклы-марионетки, надетой на руку и произносящей заготовленный текст.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тем временем окучивает Африку и Латинскую Америку, продвигая ту саму. "формулу мира" Зеленского, которая предполагает фактическую капитуляцию РФ."Мы собираем по всему миру страны для поддержки формулы мира президента Зеленского. Именно для этого я улетел в Латинскую Америку, именно ради этого я вскоре поеду в Африку",– заявил недавно Кулеба.Подобных саммитов, платформ, ассамблей в Лондоне и Вашингтоне придумают еще много, а Зеленский их озвучит.Украинский президент в этом плане – очень удобный инструмент для сохранения глобализации и господства стран НАТО. В случае успеха его "мирных инициатив" страны глобального Юга должны будут "во имя мира" отказаться от выгодного экономического сотрудничества с РФ, Китаем или Ираном, а свои ресурсы "из солидарности" с Украиной предоставить Лондону и Вашингтону, которые поиздержались на помощи ВСУ.

https://ukraina.ru/20221229/1042239836.html

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эксклюзив, владимир зеленский, сша, нато, россия, франция, эммануэль макрон, сво