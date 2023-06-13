https://ukraina.ru/20230613/1047179414.html

"Жабьи прыжки" от ВСУ, ядерное оружие США в Европе. О чём говорили эксперты 13 июня

"Жабьи прыжки" от ВСУ, ядерное оружие США в Европе. О чём говорили эксперты 13 июня - 13.06.2023 Украина.ру

"Жабьи прыжки" от ВСУ, ядерное оружие США в Европе. О чём говорили эксперты 13 июня

Украина.ру, 13.06.2023

2023-06-13T16:45

2023-06-13T16:45

2023-06-13T18:03

эксклюзив

сво

сергей марков

ядерное оружие

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ВСУ используют старую тактику, но безуспешноРанее военкоры с мест сообщили, что в районе Времьевского выступа 127-я дивизия ВС РФ пошла в контрнаступление. Уже удалось вернуть контроль над населенным пунктом Макаровка, который ВСУ заняли в ходе ночных боев.На этом направлении российские войска применяют следующий маневр: уничтожение врага, отход, обработка врага авиацией и артиллерией, а далее контратака силами танков.ВСУ пытались пойти по точно такому же пути, какой у них был осенью 2022 года, но у них ничего не получилось, поясняет капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Все-таки мы создали оборону в несколько эшелонов.Вообще, Россия применяет разную тактику в зависимости от происходящего, отмечает эксперт: сейчас мы действуем правильно, используя тактические отходы с целью нанесения противнику потерь, а потом переходя в контратаку.«ВСУ использовали точно такую же тактику "жабьих прыжков", когда они занимали островки на Днепре и когда они с 2014 года занимали серую зону в Донбассе. Теперь мы взяли на вооружение эту тактику. Бьем врага его же оружием», — заявил Дандыкин.В целом, говорит он, потери Украины сейчас гораздо бóльшие, чем были до их наступления. Судя по сводкам, они потеряли целый батальон, причем не простой, а усиленный. Получается, что за неделю они потеряли больше бригады.Дандыкин признаёт, что ВСУ могут ударить и на другом направлении, но наша космическая и авиационная разведка стала работать эффективнее.«Украина уже пыталась отвлечь наши силы на Белгородском направлении, разрушив хороший город Шебекино с макаронной фабрикой. И на Брянском направлении они тоже куражились.Кстати, я недавно приехал с Брянщины. Там теперь вся наша линия вдоль границы укреплена. Чтобы там наступать, им нужно как минимум трехкратное превосходство. Поэтому если ВСУ укрепляют один участок, то другой они ослабляют.Я думаю, что одним селом, которое мы отбили, дело не ограничится. Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Очевидно, что за то, что они натворили на белгородской земле, будет наша ответка», — сообщил военный эксперт.Ядерное оружие для украинской армииКоординатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре сообщила, что США тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений.По ее словам, ядерное оружие США находится на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.США сделали это тайно, потому что на Западе существует огромное антивоенное движение, убеждён политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.Пока это движение замерло, добавляет он, поскольку от западных СМИ исходит чудовищная ложь и пропаганда по поводу конфликта на Украине. Они скрывают от общественности фашистский характер украинского режима.Но если на Западе сделают какой-то неловкий шаг, это антивоенное движение снова поднимет голову и выступит против войны США и НАТО с Россией, которая ведется с помощью их украинских рабов. Они выступят против фашистской диктатуры, которую политтехнологи спецслужб США там установили.«А разместили США ядерное оружие в Европе потому, что готовятся к тактической ядерной войне на украинском театре военных действий», — заявил Марков.По его словам, США могут передать ТЯО украинской армии. Этот вопрос наверняка обсуждается. А если Россия начнет удары ТЯО, Вашингтон тоже может их начать. Сами они вряд ли начнут эту войну, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси.«Вероятность прямого вторжения НАТО на Украину — минимальная, в том числе потому, что у нас есть ТЯО», — сказал политолог.Байден, Трамп и УкраинаПолитолог, американист Грег Вайнер рассказал о предстоящих в США в 2024 году президентских выборах.Фактор Украины, считает Вайнер, может сыграть очень серьезную роль. Против семьи Байдена республиканцы собирают и готовят к выпуску различные компрометирующие материалы, в том числе на тему нечестных связей с Украиной сына и брата президента.Это будет антибайденовский информационный взрыв вне всякого сомнения.Что касается Дональда Трампа, он единственный кандидат, который обещает за один день закончить конфликт на Украине. Ни один другой претендент на выступал с подобными заявлениями.«Шансы Трампа зависят от генпрокуратуры и министерства юстиции Соединённых Штатов, которые могут растоптать всю его президентскую кампанию. Количество исков и потенциальных судов над Трампом растёт не по дням, а по часам», — отметил американист.Впрочем, даже в случае победы Трампа у него нет необходимых рычагов воздействия и механизмов влияния на участников украинского конфликта, считает Вайнер.

https://ukraina.ru/20230613/1047138670.html

https://ukraina.ru/20230613/1047166532.html

https://ukraina.ru/20230613/1047145647.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, сергей марков, ядерное оружие, украина, россия, нато, грег вайнер, сша, джо байден, дональд трамп, всу, вс рф